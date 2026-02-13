Economia României a intrat oficial în recesiune. Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. În total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024.

14:00

Raportul, realizat de Google înainte de Conferința de Securitate de la München, arată că există un “val neîncetat” de operațiuni cibernetice împotriva lanțurilor de aprovizionare din UE și SUA, care se extind dincolo de contractorii obișnuiți. Mai exact, hackerii vizează o gamă mai largă de de industrii, de la firmele aerospațiale germane la producătorii auto […]