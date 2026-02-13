Economia României a intrat oficial în recesiune. Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. În total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024.
Biziday.ro, 13 februarie 2026 09:20
Statistica oficială (INSSE) a calculat că în ultimul trimestru din 2025 economia României a scăzut în termeni reali cu -1,9% față de trimestrul anterior. Cum și trimestrul a III-lea din 2025 a fost unul de scădere (-0,1%, corectat – anterior INSSE anunțase o scădere de -0,2%), oficial România este în “recesiune tehnică”. Deși statistica oficială […]
• • •
Acum 30 minute
09:20
Economia României a intrat oficial în recesiune. Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. În total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024.
Statistica oficială (INSSE) a calculat că în ultimul trimestru din 2025 economia României a scăzut în termeni reali cu -1,9% față de trimestrul anterior. Cum și trimestrul a III-lea din 2025 a fost unul de scădere (-0,1%, corectat – anterior INSSE anunțase o scădere de -0,2%), oficial România este în “recesiune tehnică”. Deși statistica oficială […]
Acum 2 ore
08:10
Analiză. Mișcările lui Vladimir Putin pe plan intern par a sugera că acesta se teme pentru stabiltatea regimului său și a trecut Garda Națională (Rosgvardia) în subordinea armatei, pentru a o avea sub strict control. Pare a pregăti, de asemenea, deființarea Ministerului pentru Situații de Urgență, după ce a blocat toate aplicațiile mobile de mesagerie și le-a înlocuit cu una controlată de FSB. # Biziday.ro
O analiză Sky News arată că mișcările din ultimele 24 de ore de la Moscova par a arăta că “Putin ar fi putut percepe o amenințare emergentă la adresa regimului său”. El a semnat un decret prin care pune efectiv Rosgvardia sub controlul șefului armatei ruse, Valeri Gherasimov, un loialist al lui Putin. Despre Rosgvardia […]
Acum 12 ore
23:50
Anchetă Reuters. Zeci de mii de autoturisme ale companiilor occidentale și asiatice ajung în Rusia prin China, în cadrul unor scheme pentru ocolirea sancțiunilor, în ciuda angajamentului producătorilor de a se retrage de pe piața rusească. # Biziday.ro
Reuters arată într-o investigație de presă, pe baza datelor firmei ruse de cercetare Autostat și a interviurilor realizate cu cinci persoane din activitatea economic, că vânzarea de mașini marca Toyota, Mazda sau de modele de lux germane continuă în Rusia, într-o anumită măsură, în ciuda restricțiilor impuse după februarie 2022, când Vladimir Putin a dat […]
21:50
Șefii de stat și de guvern din UE propun ca și produsele realizate împreună cu “țări partenere de încredere” să fie clasificate ca bunuri europene, pentru stimularea competitivității. Mario Draghi, fost președinte al BCE, avertizează asupra deteriorării economiei și vorbește despre posibilitatea unei Europe cu “două viteze”. # Biziday.ro
Liderii europeni s-au reunit la Castelul Alden-Biesen din Belgia, pentru un summit informal pe temele modalităților de relansare a economiei blocului comunitar, de eliminare a barierelor de reglementare și de atragere a investițiilor, astfel încât UE să facă față concurenței din partea SUA și a Chinei. Printre subiectele discutate a fost ideea produselor “Made in […]
20:40
Sondaj. Cetățenii din Germania, Franța, UK și Canada, aliați-cheie ai SUA, și-au pierdut încrederea în americani, atât ca factor de descurajare militară, cât și ca forță democratică, pe fondul tensiunilor generate de Administrația Trump. Majoritatea consideră că relațiile ar putea fi remediate după încheierea mandatului președintelui Trump. # Biziday.ro
Potrivit unui sondaj realizat de compania britanică independentă Public First, prezentat de Politico înaintea Conferinței de Securitate de la München, opinia cetățenilor din statele NATO considerate principalii aliați ai SUA s-a deteriorat semnificativ în ultimul an. În cadrul sondajului au fost analizate mai multe aspecte esențiale, precum protejarea democrației, împărtășirea valorilor comune și încrederea ca […]
Acum 24 ore
19:10
SUA. Administrația Trump a decis să retragă majoritatea agenților ICE din Minnesota. Deși reprezentantul pentru securitatea frontierelor descrie mișcarea drept o victorie a autorităților federale, aceasta vine pe fondul furiei publice, care s-a accentuat în urma uciderii a doi protestatari. # Biziday.ro
Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru securitatea frontierelor, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă de joi, când a precizat că “o retragere semnificativă” a agenților serviciului de imigrări (ICE) din Minnesota este deja în desfășurare și va continua pe parcursul săptămânii viitoare. Totuși, o parte dintre ofițeri va rămâne în puncte strategice […]
17:10
Elveția va decide prin referendum, la vară, dacă limitează populația la 10 milioane de rezidenți permanenți. La atingerea pragului, ar putea fi restricționată intrarea celor care vor să se mute și să lucreze, inclusiv a solicitanților de azil și a familiilor străinilor deja stabiliți în Elveția, dar ar putea fi chiar rupt acordul cu UE privind libera circulație. # Biziday.ro
Elvețienii vor merge la vot pe 10 iunie pentru a decide dacă populația țării ar trebui limitată la cel mult 10 milioane de locuitori, adică toți cei care locuiesc legal în țară, inclusiv imigranții. În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Inițiativa numită “Nu, unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, aparține partidului […]
16:30
Bruxelles. Parchetul European anchetează o posibilă fraudă în vânzarea către statul belgian a 23 de clădiri ce aparțineau Comisiei Europene, în valoare de aproape un miliard de euro. Percheziții la mai multe sedii ale CE. # Biziday.ro
Procurorii Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, efectuează percheziții la mai multe clădiri folosite de Comisia Europeană, în capitala Belgiei, inclusiv la sediul departamentului de buget al instituției. EPPO a confirmat că adună probe într-o anchetă în curs, iar două persoane familiarizate cu operațiunea au spus pentru Financial Times că aceasta se referă […]
14:40
Meta acuză Rusia că încearcă să blocheze WhatsApp pe teritoriul țării, sub pretextul că încalcă legislația. Autoritățile ruse au început să restricționeze și Telegram, în încercarea de a-i determina pe utilizatori să folosească aplicația de comunicare Max, controlată de stat. # Biziday.ro
Un purtător de cuvânt al WhatsApp, deținută de Meta, a declarat: “Încercarea de a izola peste o sută de milioane de utilizatori de comunicațiile private și sigure este un pas înapoi și nu poate duce decât la o scădere a siguranței pentru cetățenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru […]
13:50
Percheziții DNA în București, într-o anchetă privind infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciul este de aproximativ 28 milioane de lei. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane. Prejudiciul adus statului este estimat, la […]
12:40
Președintele Dan, despre decizia de a participa la ședința Consiliului pentru Pace: ”Suntem încă în discuții cu partea americană, despre care poate fi rolul unei țări ca România, care nu poate fi decât observator. În funcție de asta vom decide”. # Biziday.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, din Belgia, unde participă la reuniunea Consiliului European, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Șeful statului a precizat că partea română discută cu cea americană, despre potențialul rol al României, iar în funcţie de răspunsul americanilor, se […]
11:40
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich, portdrapelul țării sale la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, a fost descalificat deoarece a vrut să poarte o cască în memoria atleților uciși în răsboiul din Ucraina, în proba de skeleton. # Biziday.ro
Heraskevych, care a purtat casca la toate antrenamentele de dinaintea competiției care începe joi, a fost informat, marți, de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) că aceasta ”nu este conformă” și că nu are voie să o poarte. Însă miercuri, Heraskevych a purtat din nou casca la antrenamentele oficiale și a declarat pentru BBC Sport că crede […]
11:10
Analiză FT: Rata natalității a scăzut la nivel global, sub nivelul de menținere demografică, în special în rândul femeilor cu studii superioare. Deși emanciparea profesională acestora se numără printre cauze, alături de investițiile în educația copiilor, revenirea la rolurile unei familii tradiționaliste, “în care soțul este stăpân”, nu ar ajuta, ci ar agrava declinul demografic. # Biziday.ro
Rata fertilității este în declin în aproape toate țările lumii, dar în special în statele membre OCDE (cu excepția Israelului). Ea este acum sub media “de înlocuire”, de 2,1 copii per femeie (care asigură menținere demografică), potrivit unei analize realizate de economista Claudia Goldin, laureată a Premiului Nobel. “Acest fenomen persistă încă din anii ’70 […]
11:00
Gallup, institutul american de sondaje, va înceta să mai evalueze lunar popularitatea președinților SUA, după aproape 90 de ani în care a desfășurat această activitate. Deși motivează decizia ca fiind “o schimbare a viziunii companiei”, ea vine după luni în care nivelul de aprobare față de politicile lui Donald Trump a scăzut la minime istorice. # Biziday.ro
După 88 de ani în care Gallup a efectuat sondaje pe opinie pentru a monitorizat ce părere au cetățenii Statelor Unite despre președinte, institutul a anunțat că va înceta să mai publice astfel de ratinguri. Decizia a fost luată în contextul în care Donald Trump a acuzat recent că mai multe case de sondare “produc […]
09:50
Carrefour își anunță oficial intenția de a-și vinde marketurile din România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Magazinele vor fi în continuare operate sub numele Carrefour. Tranzacția, a cărei valoare exactă încă nu a fost dezvăluită, dar pornește de la o evaluare a firmei de 823 de milioane de euro, mai trebuie aprobată și de autoritățile române de concurență. # Biziday.ro
Carrefour anunță că se află în ultima fază a negocierilor (discuții exclusive) cu Paval Holding, pentru cedarea activităților sale din România. Intenția este aceea de a finaliza tranzacția în a doua parte a acestui an, după obținerea aprobării autorităților române de concurență. Compania franceză anunță că tranzacția se realizează pornind de la o valoare evaluată […]
Ieri
08:00
Prețul țițeiului european depășește din nou 70 de dolari pe baril, în ciuda unei producții mari și a unei creșteri a stocurilor. Vizita lui Netanyahu la Washington agită piețele, care iau în considerare riscul ca liderul israelian să-l convingă pe Trump că atacarea Iranului este mai bună decât o înțelegere privind controlul programului nuclear. # Biziday.ro
Cotația țițeiul european de referință (Brent) a depășit miercuri seara 70 de dolari pe baril, piețele rămânând concentrate pe tensiunile dintre SUA și Iran. Stocurile de țiței ale SUA au crescut, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iunie, OPEC și-a menținut previziunile de creștere a producției, iar datele Agenției Internaționale pentru Energie, […]
11 februarie 2026
23:00
Marea Britanie a anunțat că își va dubla numărul de trupe desfășurate în Norvegia, în următorii trei ani. Decizia, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei în regiune. # Biziday.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că numărul soldaților britanici staționați în Norvegia va crește de la 1.000 la 2.000. Potrivit lui Healey, Moscova “își restabilește rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea vechilor baze din perioada Războiului Rece” . “Solicitările în ceea ce privește apărarea sunt în creștere, iar Rusia reprezintă […]
21:50
Reuters: ByteDance, compania-mamă a TikTok, dezvoltă propriul cip destinat inteligenței artificiale și negociază cu Samsung producția a minim 100 de mii de unități în acest an. Compania chineză va investi aproximativ 22 de miliarde de dolari în AI, pe fondul competiției în ascensiune din industrie. # Biziday.ro
ByteDance, compania-mamă a TikTok, dezvoltă un cip propriu pentru AI și negociază cu Samsung pentru a produce cel puțin 100 de mii de unități, în acest an, cu posibilitatea creșterii treptate a volumului până la 350 de mii de unități, au declarat doi oficiali familiarizați cu situația pentru Reuters. Cipul este proiectat special pentru rularea […]
21:20
BMW recheamă în service până la 600.000 de mașini, la nivel global, din cauza unei probleme la demaror ce poate duce, în cele mai grave cazuri, la incendierea mașinilor în timpul funcționării. Sunt vizate mai multe modele, printre care X5 și Seriile 3, 4 și 5. # Biziday.ro
BMW a transmis că este vorba despre un număr “între 400 și 600 de mii”, în timp ce publicația germană de specialitate kfz-betrieb a relatat că sunt afectate aproximativ 575.000 de vehicule. Sunt vizate mai multe modele, printre care Seria 2 Coupé, mai multe variante ale Seriilor 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, […]
19:50
Heineken va concedia până la șase mii de angajați la nivel mondial, în următorii doi ani, aproximativ 7% din forța globală de muncă. Producătorul olandez de bere este prezent și în România, cu patru fabrici. # Biziday.ro
Anunțul despre reducerile de personal au fost făcute chiar de directorul financiar Harold van den Broek, care a explicat că planul companiei olandeze este să concedieze până la șase mii de angajați, în următorii doi ani. Nu s-au oferit informații despre țările în care se vor face disponibilizările, dar Heineken are patru fabrici în România, […]
19:30
Fostul șef al MI6 (serviciul britanic de informații) spune că circa 30 de mii de militari ruși au fost uciși în Ucraina, în decembrie 2025, un număr de două ori mai mare decât pierderie Uniunii Sovietice în războiul din Afganistan (1979-1989). # Biziday.ro
Fostul șef al MI6, serviciul de informații externe al Marii Britanii, susține că aproximativ 30 de mii de militari ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, doar în luna decembrie, un număr pe care îl descrie ”teribil”. Conform lui Sir Richard Moore, Rusia a pierdut în Ucraina, în decembrie 2025, de aproximativ două ori […]
18:20
O nouă rundă de negocieri de pace între Rusia și Ucraina va avea loc în SUA, săptămâna viitoare, conform lui Volodimir Zelenski. Chiar dacă participarea Rusiei nu este certă, președintele ucrainean sugerează că discuțiile se vor axa pe problema teritoriilor, inclusiv pe propunerea americană privind o zonă tampon în Donbas. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski anunță că a acceptat oferta SUA de a găzdui o nouă rundă de negocieri marți sau miercuri, în vederea încheierii războiului din Ucraina. Totuși, într-un interviu telefonic pentru Bloomberg, președintele Zelenski a precizat că nu este sigur că Rusia va accepta participarea la discuții pe teritoriul SUA. Discuțiile urmează să se concentreze asupra […]
18:10
Comisia Europeană vrea să transforme antenele 5G în sisteme de detectare a dronelor, bazate pe AI, într-un plan amplu de securitate la nivelul UE ce urmărește protejarea aeroporturilor, a bazelor militare și a infrastructurii critice. Propune și crearea unor echipe rapide de intervenție, la nivelul fiecărei țări, în caz de incidente majore cu drone. # Biziday.ro
Planul este conceput pentru a sprijini țările prin acțiuni coordonate, care vin să completeze măsurile luate deja la nivel național de fiecare stat în parte, și se concentrează pe îmbunătățirea gradului de pregătire, pe sporirea capacităților de detectare și pe consolidarea capacității de apărare. Elementul central al planului este folosirea tehnologiei 5G pentru detectarea dronelor, […]
16:40
Profesorul Lajos Kristof, cunoscut pentru că descoperea și lucra cu copiii cu inteligență peste medie sau cu nevoi speciale, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru că a violat doi minori. Într-unul dintre cazuri a fost prins în flagrant, în 2024. În primă instanță, primise o condamnare mai mare, de 13 ani și 3 luni de închisoare. # Biziday.ro
Kristof a fost prins în flagrant în iulie 2024, în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor în vârstă de 14 ani, într-o locuință din Sectorul 4 al capitalei. La vremea respectivă, bărbatul a fost arestat preventiv, iar procurorii i-au percheziționat locuința. Procurorii explicau, la acel moment, că bărbatul i-a oferit copilului sume de […]
14:40
Curtea de Apel București a respins, ca nefondate, cererile de suspendare a numirilor judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, inițiate de o avocată membră a partidului AUR. # Biziday.ro
Curtea de Apel București (CAB) a hotărât să respingă ca nefondate cererile de suspendare a executării actelor administrative referitoare la judecătorii CCR Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan, și Mihai Busuioc, numit de PSD. Părțile pot face recurs în termen de cinci zile de la comunicare. La fel ca marți, CAB a admis sesizarea […]
13:50
Ursula von der Leyen solicită țărilor UE să elimine birocrația, pentru a-și crește competitivitatea economică față de SUA și China. Propune facilitarea accesului la capital, înființarea rapidă a firmelor și favorizarea companiilor europene în sectoare strategice. # Biziday.ro
“Uniunea Europeană trebuie să dărâme barierele care îi împiedică dezvoltarea și să aprofundeze piața unică, pentru a deveni un veritabil gigant economic global”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene. “Avem a doua cea mai mare economie din lume, dar o conducem cu frâna de mână trasă. Vestea bună este că acest lucru poate fi remediat, […]
11:20
Analiză The Guardian. România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea care le-a caracterizat în perioada comunistă, dar a fost ajutată de un cumul de factori. În ultimii 30 de ani, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut mai mult, pe fondul încetinirii îndustriei de după 1989, iar economia a crescut mai rapid decât media UE. # Biziday.ro
România este prezentată într-o analiză publicată de The Guardian drept una dintre țările europene care au reușit să reducă masiv (-88%) emisiile de gaze cu efect de seră, iar în același interval, 1990 – 2023, să-și dubleze Produsul Intern Brut în termeni reali. Un indicator folosit în articol este “intensitatea emisiilor”, adică nivelul de poluare […]
11:00
CCR amână cu o săptămână, pentru data de 18 februarie, decizia în privința reformei pensiilor magistraților. Este a cincea amânare, deși premierul Bolojan a informat Curtea că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a amânat, din nou, o decizie pe legea care reformează pensiile magistraților. Conform unor surse judecătorul Gheorghe Stan (desemnat de PSD) a intrat în concediu paternal de 10 zile, deși G4Media scrie că acesta a venit la ședință. Este pentru a cincea oară când judecătorii CCR amână o decizie. Curtea a informat doar […]
10:00
Samsung va prezenta, cel mai probabil, noile telefoane din seria S26, în cadrul evenimentului anunțat pentru data de 25 februarie, la ora 20 (ora României). Conform companiei, acestea se vor baza într-o mare măsură pe funcțiile AI. # Biziday.ro
Samsung a anunțat că următorul eveniment Galaxy Unpacked va avea loc pe 25 februarie, în San Francisco, unde este așteptată lansarea noii serii de telefoane Galaxy S26. Evenimentul va începe la ora 20:00, ora României, și va fi transmis live pe site-ul companiei și pe YouTube. Samsung arată că noile telefoane sunt gândite pentru a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Sub presiunea lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a început pregătirile pentru alegeri interne și pentru un referendum asupra unui eventual acord de pace, până pe 15 mai. Financial Times a aflat că președintele american a amenințat Ucraina cu pierderea unor eventuale garanții de securitate, dacă nu face alegerile cerute insistent de Rusia. Un eventual sfârșit al războiului ar trebui apoi să aibă loc în iunie. # Biziday.ro
Financial Times a obținut confirmarea planului american, impus ucrainenilor, de la mai mulți oficiali europeni și ucraineni. Volodimir Zelenski l-a confirmat el însuși oarecum, săptămâna trecută, printr-o declarație în care a spus că “americanii vor să facă totul până în iunie… astfel încât războiul să se încheie, iar apoi să se concentreze pe alegerile parțiale […]
08:20
Europenii încep să preia treptat de la SUA pozițiile cheie din comanda militară a NATO, în ceea ce pare o aplicare concretă a noii strategii americane de securitate. Ofițeri britanici și italieni vor conduce comandamentele Norfolk (Virginia/SUA) și Napoli, iar Germania vrea să își asume roluri mai importante, în ceea ce alianța numește “o distribuire mai echitabilă a responsabilității”. # Biziday.ro
NATO a anunțat că Europa preia de la SUA șefia Comandamentului Atlantic din Norfolk (Virginia) și a Comandamentului din Napoli. Totuși, un general american va păstra rolul de comandant suprem aliat pentru Europa (SACEUR) “pentru a demonstra angajamentul față de comanda și controlul” blocului militar defensiv. Comandamentul din Norfolk va rămâne, totuși, sub controlul Marinei […]
07:40
Trafic îngreunat între Ploiești și Brașov (DN1), la Comarnic, din cauza unui accident între un autoturism și un TIR. Șoferul mașinii este rănit grav. Se circulă alternativ, pe un singur sens. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 107, în zona localității Comarnic, județul Prahova, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un autotren, soldat cu rănirea gravă a conducătorului autoturismului, ce primește îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de urcare spre Brașov, circulându-se alternativ […]
06:50
Canada. Atac armat într-o școală din provincia British Columbia, în vestul țării. O femeie a ucis șase persoane, după care s-a sinucis. Poliția a descoperit alte două victime într-o locuință, despre care crede că au legătură cu primul incident. # Biziday.ro
Șase persoane au fost găsite moarte în liceul din orașul Tumbler Ridge, din provincia British Columbia, alte două la o reședință despre care poliția crede că are legătură cu atacul de la liceu, iar o altă victimă a murit în drum spre spital, a explicat poliția. Atacatoarea, o femeie, s-a sinucis. Totuși, nu a transmis […]
10 februarie 2026
22:50
Financial Times: UE ia în calcul interzicerea tuturor tranzacțiilor cu criptomonede care implică Rusia, pentru a împiedica ocolirea sancțiunilor occidentale. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni, care vizează și exporturile indirecte de bunuri cu dublă utilizare. # Biziday.ro
Potrivit unui document intern al Comisiei Europene, consultat de Financial Times, Uniunea Europeană consideră că sancționarea punctuală a platformelor de criptomonede rusești este ineficientă, deoarece acestea sunt rapid înlocuite de entități similare, create special pentru a ocoli restricțiile existente. “Orice nouă listare a furnizorilor de servicii cu criptomonede este probabil să ducă la apariția unor […]
22:10
Europa a lansat cu succes o rachetă hipersonică, dezvoltată de o companie anglo-germană privată. În timpul zborului, a atins o viteză de peste 6.500 km/h și a parcurs peste 300 de km. Compania urmărește consolidarea capabilități hipersonice europene în următorii 3 ani, la “costuri cu 80% mai reduse“. # Biziday.ro
SCOOTER HS-1, dezvoltată de compania anglo-germană Hypersonica, a fost testată cu succes, marți, la o bază de lansare din Norvegia. Este primul zbor hipersonic reușit realizat de o companie europeană privată, finanțată integral din surse proprii. Potrivit companiei, prototipul rachetei a atins viteze de peste Mach 6 (până la 7.350 km/h, în funcție de altitudine […]
20:20
Parlamentul European a votat o legislație care va permite țărilor membre să expulzeze imigranți în țări din afara UE, dar și să refuze statutul de azilant politic persoanelor care vin din Georgia, Turcia, India și dintr-un număr de țări din Africa și Asia. Popularii europeni s-au alăturat extremiștilor în susținerea acestei legislații, care ar urma să intre în vigoare din vară. # Biziday.ro
Este vorba de două legi, care urmează a fi negociate și cu Consiliul European înainte de a intra în vigoare, una dintre ele referitoare la deportarea imigranților intrați ilegal pe teritoriul unei țări UE, iar cealaltă pentru declararea unor țări terțe (din afara UE) ca fiind “sigure” din punct de vedere al democrației, ceea ce […]
20:10
Comisia Europeană lansează un plan împotriva hărțuirii online a copiilor și adolescenților. Va pune la dispoziția țărilor membre o aplicație, care poate fi personalizată, prin care minorii pot raporta direct către autorități orice formă de cyberbullying, pot încărca dovezi ale hărțuirii cibernetice și pot primi ajutor specializat. # Biziday.ro
Comisia Europeană a prezentat “Planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului”, o inițiativă menită să protejeze sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și adolescenților din țările UE. Inițiativa se bazează pe crearea unei aplicații, ce urmează să fie valabilă în toate statele Uniunii Europene, unde victimele hărțuirii online pot raporta rapid și direct incidentele către linii naționale de […]
19:10
Trafic oprit între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea (DN 73C), la Piatra (județul Argeș), din cauza unui accident rutier. O persoană rănită necesită îngrijiri medicale. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat pe DN 73C Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Piatra, județul Argeș, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu auto. În urma coliziunii, o persoană rănită necesită îngrijiri medicale. În zonă […]
18:10
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitățile militare, în contextul în care și țările europene derulează programe de înarmare. Evaluează că Vladimir Putin nu are intenția de a ataca vreo țară NATO în următorii doi ani, dar urmărește ”să remodeleze arhitectura de securitate a Europei”. # Biziday.ro
Kaupo Rosin, directorul serviciului de informații externe al Estoniei, a pledat pentru sporirea investițiilor țărilor europene în apărare și securitate internă, pentru a descuraja Rusia în viitor: ”Vedem că liderii ruși sunt foarte îngrijorați de… reînarmarea Europei, văd că Europa ar putea fi capabilă să desfășoare acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani. Scopul […]
17:40
Sondaj Salvați Copiii. Minorii din România sunt tot mai vulnerabili în mediul online. Sunt expuși constant la conținut violent, pariuri și provocări periculoase. Aproape 80% au acces la internet fără nicio restricție. Unul din doi a fost contactat de un străin, iar o treime dintre aceștia au raportat situații de hărțuire. # Biziday.ro
Sondajul a fost realizat de Salvați Copiii la finalul anului 2025 și conturează o radiografie a vulnerabilității tinerilor în mediul virtual. Conform acestuia, expunerea ridicată la Internet este generalizată. Mai exact, “peste 70% dintre copii petrec minimum 3 ore online zilnic, ceea ce poate crește semnificativ riscul de contact cu situații periculoase”. Datele adunate arată […]
17:00
Înalta Curte solicită sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților. Susține că dispoziţiile sunt susceptibile de a încălca dreptul UE și ”pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), al cărei președinte este Lia Savonea, cere Curții Constituționale (CCR) să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care să verifice dacă există compatibilitate între măsurile naționale (legea pensiilor speciale) și exigențele internaționale, care decurg din dreptul european și din jurisprudența CJUE. Opinia exprimată de Înalta Curte […]
16:30
Timișoara. Primarul Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI, care îl acuză de conflict de intere în 2020. Instanța a respins cererea de anularea a raportului ANI, însă spune că va contesta decizia la Înalta Curte. # Biziday.ro
”Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este […]
16:10
Dacian Dragoș, judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR, rămâne deocamdată în funcție. Curtea de Apel a respins suspendarea sa, dar a și cerut Curții Constituționale să clarifice ce înseamnă “activitate juridică” și “învățământ superior juridic”, calități ce sunt cerute candidaților la funcția de judecător constituțional. # Biziday.ro
Curtea de Apel București (CAB) a hotărât să respingă cererea avocatei Silvia Uscov, membră a partidului AUR, de suspendare a decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a numit de Dacian Dragoș judecător la Curtea Constituțională. Părțile pot face recurs. Totodată, instanța a decis să admită cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de Administrația Prezidențială, […]
15:40
Kremlinul a restricționat accesul la aplicația de mesagerie Telegram. Platforma este vizată și de procese, pentru că nu a șters conținutul interzis de Kremlin. # Biziday.ro
Relatările apar atât în presa de stat, cât și în cea independentă, arată o sinteză a Reuters. Conform agenției RBC, autoritatea de reglementare în comunicații intenționează să limiteze accesul utilizatorilor la aplicația de mesagerie, iar agenția de presă de stat RIA arată că Telegram riscă amenzi de până la 830 de mii de dolari, sub […]
14:00
Raport Google. Companiile din domeniul apărării sunt din ce în ce mai des ținta hackerilor statali. Atacurile cibernetice sunt tot mai personalizate și îi vizează direct pe angajații acestora, inclusiv pe dispozitivele personale. Sunt vizate, în special, lanțurile de aprovizionare din UE și SUA. # Biziday.ro
Raportul, realizat de Google înainte de Conferința de Securitate de la München, arată că există un “val neîncetat” de operațiuni cibernetice împotriva lanțurilor de aprovizionare din UE și SUA, care se extind dincolo de contractorii obișnuiți. Mai exact, hackerii vizează o gamă mai largă de de industrii, de la firmele aerospațiale germane la producătorii auto […]
12:50
Ursula von der Leyen se poziționează în favoarea ideii unei Europe “cu mai multe viteze”, propusă de Germania. Sugerează ca țările dispuse să colaboreze pe anumite probleme economice ambițioase să o poată face în grupuri mai mici, dacă nu există sprijin sau unanimitate la nivelul tuturor statelor membre. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să permită statelor membre, care doresc să avanseze “o agendă economică ambițioasă”, să o facă în grupuri mai mici, dacă consensul celor 27 de state nu poate fi atins, marcând o posibilă schimbare majoră de abordare în funcționarea blocului comunitar. Într-o […]
12:50
Analiză FT. Armata chineză devine tot mai agresivă în exercițiile din jurul Taiwanului, dar și în interceptările aeronavelor japoneze și filipineze, numeroase incidente cu aliații SUA fiind înregistrate în ultimele luni. Perioada coincide cu preluarea de facto a conducerii operaționale a armatei de către Xi Jinping. Americanii cred că chinezii fac acum “repetiții pentru un atac asupra Taiwanului”. # Biziday.ro
Financial Times trece în revistă o serie de incidente între aviația de vânătoare a Chinei și cele ale Taiwanului și Japoniei, despre care nu s-a știut până acum. Astfel, în decembrie, când chinezii au făcut ample manevre militare în jurul insulei, “avioanele de vânătoare chinezești au efectuat manevre neobișnuit de periculoase în apropierea avioanelor taiwaneze […]
12:00
Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod care leagă SUA și Canada, programată să aibă loc anul acesta. Susține că ar vrea ca Statele Unite să dețină “cel puțin jumătate” din pod, deși guvernul canadian l-a finanțat, iar statul Michigan deja deține o parte din construcție. Trump mai vrea “compensarea completă pentru sprijinul oferit Canadei de-a lungul timpului”, fără a fi clar la ce se referă. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va bloca deschiderea Podului Internațional Gordie Howe, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, afirmând că acesta nu va fi deschis până când Canada nu va “compensa pe deplin” Statele Unite pentru “tot ceea ce le-a oferit de-a lungul timpului”. Podul traversează fluviul Detroit și este […]
11:50
Aproape 1.600 de primării au întrerupt programul de lucru cu publicul, pentru două ore. Premierul Bolojan, la ședința cu reprezentanții acestora: “Lucrurile din administrația locală nu mai pot continua așa cum au fost. Dacă nu devenim mai performanți, este o problemă de timp, până după alegerile din 2028, când se va ajungem la o reformă în administrație”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan participă la dezbaterea pe tema “Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociația Comunelor din România. Principalele declarații ale acestuia: Trebuie să plecăm de la o realitate – lucrurile din administrația locală nu vor mai putea fi așa cum am fost obișnuiți […]
09:30
Ferrari a prezentat detalii despre primul său automobil complet electric, “Luce” (lumină în limba italiană), cu design inspirat din aviație. A publicat imagini cu interiorul și cu interfața digitală. Exteriorul va fi dezvăluit în luna mai. # Biziday.ro
În cadrul unui eveniment ținut la San Francisco, Ferrari a anunțat că numele primului său vehicul electric va fi “Luce”, care înseamnă “lumină” în italiană. De asemenea, a arătat publicului și primele imagini din interiorul vehiculului, care prezintă scaunele din piele, volanul și panoul de bord. Noile detalii vine după ce, în octombrie, compania a […]
