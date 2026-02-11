14:10

“Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii. De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate […]