U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off
Antena Sport, 14 februarie 2026 15:50
Meciul U Cluj – Csikszereda e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:00. Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte. Csikszereda e pe 13, cu 25 de puncte. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci […] The post U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
16:20
Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în partida dintre Genclerbirligi și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 22 a Superligii Turciei. Fotbalistul român a ieșit din nou în evidență, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Echipa internaționalului pregătit de Mircea Lucescu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în joc și a scos […] The post Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit appeared first on Antena Sport.
16:20
„Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu # Antena Sport
Ion Crăciunescu a reacționat, după gafa uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul a anulat incredibil un gol al piteștenilor, pentru un fault în atac greu de identificat. După întregul scandal creat, Ion Crăciunescu l-a atacat pe Kyros Vassaras, șeful CCA. Fostul arbitru consideră că nu ar fi trebuit […] The post „Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
15:50
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off # Antena Sport
Meciul U Cluj – Csikszereda e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:00. Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte. Csikszereda e pe 13, cu 25 de puncte. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci […] The post U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
15:50
Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei # Antena Sport
Universitatea Craiova va înfrunta pentru a doua oară în interval de câteva zile FCSB, după ce în prima partidă oltenii au eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Partida de duminică are o însemnătate și mai mare pentru ambele echipe, fiind vorba despre un duel în campionatul intern, acolo unde este nevoie mare […] The post Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei appeared first on Antena Sport.
15:40
Inter – Juventus Torino este capul de afiș al acestei etape de Serie A, jocul având o desfășurare remarcabilă și în partida tur, când „Bătrâna Doamnă” s-a impus dramatic, scor 4-3. Cristi Chivu a reușit să construiască la Milano o echipă puternică, dar și matură, lucru remarcat de Manuel Locatelii, fotbalistul celor de la Juventus. […] The post Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența” appeared first on Antena Sport.
15:30
Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB este meciul rundei cu numărul 27 din Liga 1, partida având o importanță deosebită pentru FCSB, care continuă cursa pentru un loc de play-off. La conferința de presă dinaintea disputei, Filipe Coelho a lansat un semnal de alarmă pentru jucătorii săi, explicând că în ciuda poziției din clasament, gruparea roș-albastră este […] The post Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători appeared first on Antena Sport.
15:30
OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank # Antena Sport
Tottenham a anunţat oficial numirea lui Igor Tudor (47 de ani) pe banca formaţiei românului Radu Drăguşin (24 de ani). Rezultatele slabe din acest sezon au determinat renunţarea la Thomas Frank. După 26 de etape, Tottenham e doar pe locul 16 în clasament, cu numai 29 de puncte. OFICIAL | Igor Tudor, noul antrenor al […] The post OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:20
Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur # Antena Sport
Meciul Inter – Juventus e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Înaintea derby-ului, Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte. Juventus e pe 4, cu 46 de puncte. Milan a refăcut diferenţa de 5 puncte faţă de Inter în urma victoriei la limită, 2-1, […] The post Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur appeared first on Antena Sport.
14:30
Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului # Antena Sport
Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a primit ameninţări cu moartea după meciul de coşmar Petrolul – FC Argeş 2-1, în care a anulat un gol perfect valabil al piteştenilor. Radu Petrescu a anunţat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) de ameninţările cu moartea pe care le-a primit. Radu Petrescu, ameninţat cu moartea Potrivit gsp.ro, Radu […] The post Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului appeared first on Antena Sport.
14:30
Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 # Antena Sport
Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor. Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, […] The post Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:10
Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul # Antena Sport
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu. FC Argeş transmite un mesaj clar şi neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea […] The post Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
13:50
Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde […] The post Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă appeared first on Antena Sport.
13:40
Întrebat dacă nu cumva se gândeşte să revină pe bancă, Marius Lăcătuş (61 de ani), a tranşat acest subiect. Lăcătuş nu a mai antrenat din vara lui 2019, atunci când s-a despărţit de Steaua, şi spune că nici nu are de gând să o mai facă. Marius Lăcătuş nu va mai antrena: “N-am uitat fotbalul, […] The post Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde” appeared first on Antena Sport.
13:20
Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off. Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie […] The post Metaloglobus – Oţelul, 14:30, LIVE SCORE. Gălăţenii luptă pentru play-off appeared first on Antena Sport.
13:10
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi. Perechile Eduard Ionescu/Bernadette Szocs şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia), favoritele #2 […] The post Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în finala WTT Star Contender Chennai 2026 appeared first on Antena Sport.
13:00
Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde […] The post Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă appeared first on Antena Sport.
12:50
LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” # Antena Sport
Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a reacţionat, pe pagina sa de Instagram, după scandalul generat de anularea unui gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1 de către centralul Radu Petrescu. Ştefan, care e văzut ca un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF, i-a cerut măsuri ferme preşedintelui CCA, Kyros […] The post LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
12:20
Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) este cunoscut, pe lângă performanţele uriaşe ca jucător şi antrenor, şi pentru viaţa sentimentală tumultoasă pe care a dus-o, având timp de 16 ani o relaţie cu amanta Vica Blochina. Doamna Maria, soţia fostului selecţioner, este cea care a reuşit să treacă peste încercările la care a fost supusă şi […] The post Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile appeared first on Antena Sport.
12:10
Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a încheiat conflictul cu Al-Nassr şi e gata să revină pe teren! Starul portughez va juca în meciul din campionat cu Al Fateh, care se dispută în această seară, de la ora 19:30. Al Nassr, care e la 4 puncte în spatele liderului Al-Hilal şi la un singur punct de […] The post Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr appeared first on Antena Sport.
11:50
“Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! # Antena Sport
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a fost întrebat direct dacă România va avea un alt selecţioner pentru meciurile din Nations League. România a picat cu Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa Nations League. Meciurile naţionalei din UEFA Nations League se vor vedea exclusiv în Universul Antena. Răspunsul lui Stoichiţă la întrebarea […] The post “Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! appeared first on Antena Sport.
10:50
Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat după ce Sorin Cârţu (70 de ani) a acuzat că s-ar face jocurile pentru FCSB, în urma suspendării de două etape pe care a primit-o Ştefan Baiaram (23 de ani) pentru că a scuipat un fan. Baiaram nu a jucat în […] The post Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! appeared first on Antena Sport.
10:50
Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Survivor România 2026, emisiunea spectaculoasă de pe Antena 1, a adus un nou moment tensionat, care a avut nevoie de multe beep-uri şi care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaş. Cunoscut pentru temperamentul lui puternic, fostul internaţional român şi-a ieşit din minţi şi a avut o contră dură cu Vicenţiu (CAV), fiind deranjat de […] The post Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:10
Bogdan Lobonț (48 de ani) este foarte aproape de o revenire în Liga 1, după ce a absolvit cursurile de director sportiv din cadrul FRF. Ultima oară când fostul portar a activat a fost în toamna anului trecut, când a ocupat funcţia de director sportiv la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. În prima […] The post Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază appeared first on Antena Sport.
10:00
Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2! # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), i-a cerut scuze tehnicianului lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), după ce a “explodat” la flash interviu, în urma conflictului dintre antrenorul italian şi Andrei Cordea. Daniel Pancu i-a trimis un mesaj împăciuitor lui Cristiano Bergodi, la care antrenorul lui U Cluj a răspuns. […] The post Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2! appeared first on Antena Sport.
09:30
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” # Antena Sport
Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că “niciun jucător nu este mai presus de club”. Golul campioanei a fost […] The post Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” appeared first on Antena Sport.
09:20
Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat # Antena Sport
Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov. Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere […] The post Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat appeared first on Antena Sport.
09:20
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângerea. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” # Antena Sport
Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că “niciun jucător nu este mai presus de club”. Golul campioanei a fost […] The post Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângerea. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” appeared first on Antena Sport.
08:50
Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal” # Antena Sport
Radu Petrescu (43 de ani) a avut un meci de coşmar pe stadionul Ilie Oană, la duelul dintre Petrolul şi FC Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, centralul le-a anulat piteştenilor un gol perfect valabil. Petrescu ar mai fi comis o altă eroare majoră atunci când le-a refuzat ploieştenilor o lovitură de la […] The post Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal” appeared first on Antena Sport.
08:40
Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac” # Antena Sport
Cristian Gentea, primarul Piteştiului, a lansat o serie de acuzaţii dure după golul anulat de Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1, care îi poate costa pe argeşeni locul în play-off. Gentea susţine că se fac jocuri în Liga 1 pentru anumite echipe şi că Piteştiul ar putea ajunge şi pe locul 8 dacă […] The post Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac” appeared first on Antena Sport.
08:30
Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, Pisa, în etapa a 25-a din Serie A. Pe Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, AC Milan a deschis scorul în minutul 39, prin Ruben Loftus-Cheek, iar în partea secundă, în minutul 56, oaspeţii s-au aflat foarte aproape să-şi majoreze avantajul. A fost penalty, însă Fullkrug […] The post Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:20
“Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) a făcut acuzaţii grave la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), care i-a anulat un gol perfect valabil Argeşului în meciul pierdut de echipa lui Bogdan Andone (51 de ani), pe terenul Petrolului. Radu Petrescu ar mai fi comis şi alte erori de arbitraj, inclusiv un penalty neacordat pentru […] The post “Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! appeared first on Antena Sport.
08:20
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii. Mihai […] The post Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului # Antena Sport
Radu Petrescu a anulat un gol valabil într-un moment extrem de important al meciului dintre Petrolul şi FC Argeş. La scorul de 1-1, în minutul 87, arbitrul le-a scos mingea pur şi simplu din poartă piteştenilor, care apoi au pierdut meciul pe final, 1-2. Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut greşeala uriaşă a lui Petrescu, […] The post Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului appeared first on Antena Sport.
00:00
După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: “Fault clar, 100%” # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a acuzat un penalty neacordat pentru Petrolul la meciul “nebun” cu FC Argeş, câştigat până la urmă de “lupii galbeni”, cu 2-1. Şi antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, susţinea că trebuia dictată lovitură de la 11 metri la presupusul fault în careu asupra lui Gicu Grozav. Atacantul Petrolului a susţinut după […] The post După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: “Fault clar, 100%” appeared first on Antena Sport.
13 februarie 2026
23:40
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit o primă reacţie în cazul golului valabil anulat de Radu Petrescu în finalul meciului Petrolul – FC Argeş 2-1. CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid, aşa că reuşita trebuia validată. Nu au existat însă scuze momentan din partea CCA, aşa cum au […] The post Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! appeared first on Antena Sport.
23:30
Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”! # Antena Sport
A fost scandal după meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. Centralul Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil, la scorul de 1-1. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei, în minutul 88, prin Andres Dumitrescu. Arbitrii au fost înjuraţi atunci când se pregăteau să părăsească stadionul Ilie Oană din Ploieşti. Fanii Argeşului i-au acuzat […] The post Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”! appeared first on Antena Sport.
23:30
Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia” # Antena Sport
Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al lui FC Argeş, i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, după golul anulat uluitor piteştenilor, în eşecul de la Ploieşti, 1-2 cu Petrolul. “Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. Este normală reacția lui Dani Coman și îi dau dreptate. La fel și cu UTA, cu […] The post Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia” appeared first on Antena Sport.
23:10
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), nu şi-a mai putut stăpâni nervii nici după tirada de după fluierul de final al meciului pierdut de piteşteni, cu 2-1, cu Petrolul. Extrem de nervos, Dani Coman l-a scos de la interviu pe Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeş, şi […] The post Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar” appeared first on Antena Sport.
22:50
Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe # Antena Sport
Una dintre cele mai bizare faze din ultimii ani din fotbalul românesc a avut loc la finalul meciului dintre Petrolul şi FC Argeş, încheiat până la urmă cu victoria gazdelor, 2-1. La 1-1, pe final, Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, marcat de Sierra. Pe reluări, nu se vede niciun motiv pentru care […] The post Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe appeared first on Antena Sport.
22:50
Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV. Tricolorul cotat la 13 milioane de euro a înscris golul de 1-1 în duelul din deplasare cu Volendam, ce contează pentru etapa a 23-a a campionatului olandez. Pentru atacantul de 27 de ani, acesta a fost al optulea gol marcat pentru PSV în acest sezon şi […] The post Dennis Man e în formă mare! Gol pentru PSV şi un final nebun de meci appeared first on Antena Sport.
22:40
“Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului! # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a surprins pe toată lumea la interviul de după meciul pierdut de echipa lui, cu 2-1, la Ploieşti, cu Petrolul. La scorul de 1-1, centralul Radu Petrescu a anulat inexplicabil un gol valabil al Argeşului, iar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a făcut iureş după meci, cerând […] The post “Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului! appeared first on Antena Sport.
22:30
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 # Antena Sport
Petrolul – FC Argeş 2-1 a avut parte de un final nebun de meci. Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil al oaspeţilor, la 1-1. Ulterior, Petrolul a marcat golul unei victorii uriaşe pentru găzari. După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că […] The post Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 appeared first on Antena Sport.
22:20
Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: “Bătuţi şi călcaţi în picioare” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei. Dani Coman a avut cel mai dur discurs, probabil, de când e în fotbal! Dani Coman nu a mai ţinut cont de nimic după […] The post Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: “Bătuţi şi călcaţi în picioare” appeared first on Antena Sport.
22:10
Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! # Antena Sport
Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază. După golul […] The post Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! appeared first on Antena Sport.
21:50
Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus # Antena Sport
Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia. Inter – Juventus e va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi o ocazie pentru nerazzurri să facă un nou pas spre titlu, dar şi să câştige un prim duel în acest sezon împotriva unei echipe de top. Fostul preşedinte al Interului, […] The post Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus appeared first on Antena Sport.
21:30
Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal! # Antena Sport
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), şi-a pus mâinile în cap atunci când jucătorul lui, Dongmo, a comis o eroare cum rar vezi. Dongmo i-a dat un assist perfect, din greşeală, lui Bettaieb, iar jucătorul Argeşului a profitat de eroare, deschizând scorul. Bettaieb l-a lobat pe portarul Bălbărău şi a deschis scorul, în minutul […] The post Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal! appeared first on Antena Sport.
21:30
Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din ’88 # Antena Sport
6 februarie 1988 – o dată istorică pentru NBA și pentru weekend-urile de All-Star. E ziua care a marcat unul dintre cele mai iconice concursuri de Slam Dunk din toată istoria sportului de pe parchet, protagoniștii în duelul de pe Chicago Stadium fiind Michael Jordan și Dominique Wilkins. Concursurile de Slam Dunk erau la început […] The post Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din ’88 appeared first on Antena Sport.
21:30
Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite # Antena Sport
Lindsey Vonn a filmat un mesaj special din spitalul din Italia, unde se află încă. Campioana de 41 de ani a ţinut să vină cu noi detalii despre starea de sănătate, după căzătura teribilă de la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Din păcate, după accidentare, americanca a avut […] The post Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite appeared first on Antena Sport.
21:10
Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis # Antena Sport
România a picat în Grupa B a Nations League, alături de Polonia, Bosnia şi Suedia, iar toate meciurile vor fi live în Universul Antena. Imediat după tragerea la sorţi care a avut loc joi, Kennet Andersson, coşmarul tricolorilor de la World Cup 1994, l-a sunat pe Florin Prunea. Suedezul e acum agent de jucători şi […] The post Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis appeared first on Antena Sport.
21:00
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice. Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană […] The post Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.