UPDATE - Sibiu: Copil de şapte ani, mort după ce a fost lovit de un balot de fân/ Echipajele medicale i-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat/ Poliţia a deschis un dosar penal

Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, susţine că românii au ajuns să fugă de premierul Ilie Bolojan la fel cum ţăranii din romanul Moromeţii fugeau de Jupuitu’, funcţionarul trimis să colecteze impozitele pentru stat. Daniel Băluţă îi cere premierului Bolojan să nu mai recurgă la alte tăieri bugetare şi să treacă la măsuri de relansare economică. ”Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Gata cu nişte lucruri!”, avertizează Băluţă. Primarul Sectorului 4 admite că există opţiunea politică în care actuala coaliţie să-l schimbe pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, dar să continue cu alt prim-ministru. ”Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opţiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu. Şi lucrurile merg în continuare mai departe”, a explicat Băluţă, care-l acuză pe şeful Guvernului că a devenit ”Bolojan 2.0”, un politician total schimbat faţă de perioada în care activa în administraţia locală.