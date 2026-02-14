Alexandru Rogobete: Până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă / Finanţarea, mutată de pe PNRR pe Programul Operaţional Sănătate
News.ro, 14 februarie 2026 13:00
Finanţarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara se mută de pe PNRR, pe Programul Operaţional Sănătate, iar cu această mutare va fi prelungit şi termenul de realizare a spitalului, din anul 2026, înspre anul 2028, a anunţat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. El a precizat că în aceste zile au loc ultimele detalii tehnice pentru această mutare.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
13:00
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate / Preşedinta CE crede că este timpul să se ia în serios clauza de apărare reciprocă a UE, articolul 42.7 # News.ro
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe la votul consacrat, bazat pe unanimitate, şi să treacă la majoritate calificată.
13:00
Alexandru Rogobete: Până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă / Finanţarea, mutată de pe PNRR pe Programul Operaţional Sănătate # News.ro
Finanţarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara se mută de pe PNRR, pe Programul Operaţional Sănătate, iar cu această mutare va fi prelungit şi termenul de realizare a spitalului, din anul 2026, înspre anul 2028, a anunţat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. El a precizat că în aceste zile au loc ultimele detalii tehnice pentru această mutare.
13:00
Daniel Băluţă susţine că a discutat cu Nicuşor Dan despre bugetul Capitalei: Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat - VIDEO # News.ro
Liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă susţine că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema bugetului pentru Capitală. ”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. În campania pentru Primăria Capitalei, preşedintele Nicuşor Dan l-a susţinut pe candidatul USR Cătălin Drulă, aflat în competiţie cu Ciprian Ciucu (PNL) şi cu Daniel Băluţă (PSD). Daniel Băluţă, din postura de lider al PSD Bucureşti, are un rol-cheie în consiliul general al Capitalei: fără voturile PSD, Ciprian Ciucu poate strânge, teoretic, o majoritate de un singur vot peste limită. În practică, primarul PNL nu a reuşit să adune o majoritate la primele şedinţe de Consiliu General.
12:50
Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze / În Timişoara sunt şase secţii de Chirurgie / Alfred Simonis: Abordarea mea faţă de Primăria Timişoara este să încercăm să-i convingem, să nu-i aricim # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare, lucru care este complet ineficient. În acest context, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), s-a declarat de acord cu propunerea, dar afirmă că Primăria Timişoara are o administraţie ”mai rigidă” şi că ar trebui convinsă de necesitatea acestor consorţii. ”Să nu-i aricim”, a afirmat Simonis.
12:50
Băluţă: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii / Ce spune despre schimbarea premierului - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, susţine că românii au ajuns să fugă de premierul Ilie Bolojan la fel cum ţăranii din romanul Moromeţii fugeau de Jupuitu’, funcţionarul trimis să colecteze impozitele pentru stat. Daniel Băluţă îi cere premierului Bolojan să nu mai recurgă la alte tăieri bugetare şi să treacă la măsuri de relansare economică. ”Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Gata cu nişte lucruri!”, avertizează Băluţă. Primarul Sectorului 4 admite că există opţiunea politică în care actuala coaliţie să-l schimbe pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, dar să continue cu alt prim-ministru. ”Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opţiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu. Şi lucrurile merg în continuare mai departe”, a explicat Băluţă, care-l acuză pe şeful Guvernului că a devenit ”Bolojan 2.0”, un politician total schimbat faţă de perioada în care activa în administraţia locală.
Acum o oră
12:40
Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste. Şi USR este un partid extremist din punct de vedere al modului în care se exprimă - VIDEO # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti Daniel Băluţă se pronunţă împotriva unei alianţe între social-democraţi şi AUR, pe care-l numeşte partid extremist. ”Din păcate, astăzi în AUR există un mix: sunt oameni absolut admirabili şi oameni mai puţin admirabili, pentru că limbajul pe care îl au în multe situaţii nu este unul demn de o ţară din UE”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. De asemenea, primarul Sectorului 4 consideră că şi USR este partid extremist, ”din punct de vedere al modului în care se exprimă, nu al politicilor pe care le are”.
12:30
Daniel Băluţă, întrebat dacă PSD Bucureşti este în opoziţie în Consiliul General: În toate proiectele utile pentru bucureşteni chiar dorim să participăm activ şi cu idei/ Îl susţin 200% pe domnul Ciucu # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a afirmat că îl susţine ”200 la sută” pe primarul general, Ciprian Ciucu, în toate proiectele utile pentru Bucureşti. El a adăugat că PSD participă activ şi cu idei în Consiliul General al Capitalei.
12:30
Meciul de revenire al lui Tyson Fury va avea loc pe stadionul echipei Tottenham, la 11 aprilie # News.ro
Meciul de revenire al lui Tyson Fury împotriva lui Arslanbek Makhmudov va avea loc pe stadionul echipei Tottenham Hotspur pe 11 aprilie, a anunţat britanicul într-o postare pe reţelele sociale.
12:30
Preşedintele PSD Bucureşti, despre o nouă candidatură pentru Primăria Capitalei: Este un lucru pe care îl iau în calcul. Nu este o decizie pe care să mi-o pot propune astăzi/ Din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD e un partid extrem de blamat # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei la alegerile din 2028. El a menţionat că partidul din care face parte, PSD, este ”extrem de blamat” în Bucureşti.
12:20
Creştere a traficului la frontiera cu Serbia de Ziua Naţională / Poliţia de Frontieră recomandă planificarea călătoriei # News.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara avertizează, sâmbătă, asupra posibilităţii creşterii traficului la frontiera româno-sârbă în acest sfarsit de săptămână, în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Republicii Serbia.
12:20
Băluţă afirmă că mai mult de jumătate dintre locuitorii din Sectorul 4 sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii/ Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina ”cu cel puţin 4-5 luni înainte de termenul prognozat” # News.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitelei, Daniel Băluţă, a declarat că mai mult de jumătate dintre locuitorii aestui sector sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii. În ceea ce priveşte Planşeul Unirii, Băluţă a afirmat că lucrările la acesta se vor termina înainte de termenul prognozat.
12:20
China speră la soluţionarea conflictului din Ucraina, iar Europa ar trebui să se implice, afirmă diplomatul de top al Beijingului # News.ro
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen, faptul că „uşa dialogului este în sfârşit deschisă” în privinţa conflictului din Ucraina, îndemnând părţile să „ajungă la un acord de pace cuprinzător, durabil şi obligatoriu”. Apoi, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, întrebat despre Ucraina, diplomatul de top al Chinei a afirmat cu tărie, în mod curios, că Europa ar trebui să se implice direct în negocieri şi să nu fie marginalizată în acest proces, un lucru pe care mulţi lideri europeni îl vor saluta cu siguranţă, scrie The Guardian.
Acum 2 ore
12:10
Pompierii au intervenit şi sâmbătă pentru găsirea bărbatului dat dispărut de familie încă de vineri, iar trupul neînsufleţit a fost găsit în apele Lacului Surduc din judeţul Timiş. Medicii au declarat decesul acestuia.
12:10
Primarul Sectorului 4 susţine că nu este în conflict cu primarul general al Capitalei: Există nişte diferenţe majore de opinie/ Întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie/ Simple promisiuni golite de sens # News.ro
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a precizat că nu se află în conflict cu primarul general, Ciprian Ciucu, dar a admis că ”există nişte diferenţe majore de opinie”. ”Domnul primar general este dezorientat, este debusolat, dovedind că angajamentele pe care şi le-a luat în faţa cetăţenilor în alegeri au fost nişte simple promisiuni, sunt golite de sens. Practic, întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie”, a susţinut Băluţă.
12:10
Daniel Băluţă: Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop/ Să înceapă imediat reformele/ Trebuie să ne uităm un pic în grădina noastră # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, este de părere că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să înceapă imediat reformele promise. ”Cea mai gravă problemă pe care are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop”, susţine el.
11:30
ANPC anunţă o creştere cu 41% a controalelor realizate în luna ianuarie, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut / Valoarea totală a amenzilor, creştere cu 90% # News.ro
ANPC anunţă, sâmbătă, că, în luna ianuarie, au fost făcute 6.608 controale, în creştere cu 41% faţă de luna similară a anului trecut. De asemenea, a crescut numărul amenzilor aplicate şi cuantumul acestora. ”Se observă o creştere a gradului de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor de către cetăţeni, care le valorifică activ atunci când este necesar”, a afirmat Ionel Cristinel Obretin, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
11:30
Rubio spune că SUA încă nu ştiu dacă Rusia este serioasă în ceea ce priveşte încheierea războiului din Ucraina # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului, relatează CNN.
11:20
Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu sunt finalişti la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi.
Acum 4 ore
11:10
UPDATE - Marco Rubio, discurs la MSC: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală, avem nevoie de aliaţi care să se apere singuri / ONU trebuie reformată / The Guardian: Europa răsuflă uşurată # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
11:10
Guvern, după preluarea portului din Republica Moldova: Va contribui la dezvoltarea capacităţilor maritime şi la consolidarea rolului Portului Constanţa în regiunea Mării Negre / Pârghii suplimentare pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie a Ucraine # News.ro
Guvernul a transmis, sâmbătă, după anunţul privind preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, că se au în vedere investiţii majore pe termen lung, pentru sporirea capacităţii acestuia, dar şi pentru consolidarea rolului Portului Constanţa în regiunea Mării Negre. În plus, preluarea oferă pârghii suplimentare operatorilor din România şi Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie viitoare a Ucrainei.
11:00
UPDATE - Marco Rubio, discurs la MSC: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală, avem nevoie de aliaţi care să se apere singuri / ONU trebuie reformată # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
10:40
Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii / La munte se va depune strat nou de zăpadă / Ninsori şi în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest / Cod galben de vânt puternic # News.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest.
10:30
Poliţia Capitalei, mesaj cu tâlc de Ziua Îndrăgostiţilor: Jumătatea ta are obiceiul să dispară exact când nu trebuie? / Îi oferim. Apariţie surpriză a băieţilor în uniformă, escortă cu girofar, un loc sigur pentru următorii 2-5 ani # News.ro
Poliţia Capitalei a transmis, sâmbătă, ca şi alte instituţii, un mesaj cu tâlc de Ziua Îndrăgostiţilor, oferind o apariţie surpriză a băieţilor în uniformă, escortă cu girofar şi un loc sigur pentru următorii 2-5 ani.
10:30
Marco Rubio, discurs la MSC: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală, de aliaţi care să se apere singuri # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
10:20
Portarul Marc-Andre ter Stegen s-a accidentat şi a fost operat. Situaţia lui nu este favorabilă, spune selecţionerul Germaniei # News.ro
Marc-Andre ter Stegen are ghinion. După ce a fost împrumutat la Girona pentru a câştiga timp de joc şi a avea şansa de a disputa Cupa Mondială ca titular, portarul german s-a accidentat grav.
10:00
FT: Marco Rubio a lipsit la Munchen de la o întâlnire cu liderii europeni dedicată Ucrainei invocând neconcordanţe de program, semn că administraţia Trump nu mai vrea să implice Europa în soluţionarea conflictului # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, într-o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului, relatează Financial Times.
09:50
Asociaţiile de protecţia animalelor aduc acuzaţii grave la adresa autorităţilor în cazul adăpostului din judeţul Vrancea: ”Poliţia pare să protejeze lagărul de la Suraia”, ”Protejaţi monştri” / Trei persoane fizice şi firma, sub control judiciar # News.ro
Mai multe asociaţii de protecţia animalelor, dar şi persoane fizice, aduc acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise. Voluntarii reclamă că nu li s-a permis accesul în adăpost, deşi veniseră să ajute, să îngrijească şi să preiaq animalele şi acuză Poliţia şi DSVSA Vrancea că au lucrurin de ascuns. Poliţia a precizat că nu au fost întrunite condiţiile legale pentru ca animalele să poată fi emis ordin de plasare a animalelor.
09:50
Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm / România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE. ”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”, a transmis ministrul. ”Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm”, a adăugat acesta.
09:30
Asociaţiile de protecţia animalelor aduc acuzaţii grave la adresa autorităţilor în cazul adăostului din judeţul Vrancea: ”Poliţia pare să protejeze lagărul de la Suraia”, ”Protejaţi monştri” / Trei persoane fizice şi firma, sub control judiciar # News.ro
Mai multe asociaţii de protecţia animalelor, dar şi persoane fizice, aduc acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise. Voluntarii reclamă că nu li s-a permis accesul în adăpost, deşi veniseră să ajute, să îngrijească şi să preiaq animalele şi acuză Poliţia şi DSVSA Vrancea că au lucrurin de ascuns. Poliţia a precizat că nu au fost întrunite condiţiile legale pentru ca animalele să poată fi emis ordin de plasare a animalelor.
09:30
Gisele Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa: Am fost copleşită de groază, dar nu simt furie # News.ro
Gisèle Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a declarat pentru BBC Newsnight că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o drogase în repetate rânduri până a leşinat şi invitase zeci de bărbaţi să o violeze.
09:20
JO-patinaj artistic: Americanul Ilia Malinin „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat”, după eşecul său la programul liber # News.ro
Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat, vineri, doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.
Acum 6 ore
09:00
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în paralizie bugetară, o „închidere” parţială care se anunţă a fi de lungă durată din cauza dezacordului profund dintre democraţi şi republicani cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE).
08:40
Salvamont: 50 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore / 12 persoane au fost rănite # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 50 de apeluri care solicitau intervenţia de urgenţă, fiind salvate 49 de persoane. 12 dintre acestea au fost rănite, fiind transportate la spital.
08:20
UPDATE - Mesaje de Ziua Îndrăgostiţilor: MAI: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine / Forţele Terestre: Când simţi că ”Love is in the Air” pui repede masca contra gazelor - FOTO # News.ro
Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. ŞI oficialii Forţelor Terestre au postat în mediul online un mesaj: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.
08:20
Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina:
08:10
Sindicatul Europol, după ce doi poliţişti au fost agresaţi la Constanţa: Este realitatea zilnică din teren / Despre mijloacele de intervenţie ale agenţilor: Între vorba bună şi glonţ trebuie să existe o alternativă / Taserul nu este un moft # News.ro
Sindicatul Europol afirmă că situaţia de la Constanţa – unde doi agenţi au fost agresaţi în timpul unei intervenţii – este realitatea zilnică din teren, dar mijloacele de intervenţi ale agenţilor nu sunt suficiente. Ei au la dispoziţie spray lacrimogen, ineficient în aer liber, baston care presupune apropiere sau arma, însă aceasta are consecinţe dramatice pentru toţi cei implicaţi. Sindicaliştii reclamă că oficialii Poliţiei Române refuză utilizarea taserului, deşi este o soluţie modernă de intervenţie.
08:10
Compania sârbă NIS solicită o nouă derogare de la sancţiuni pentru a continua importurile de ţiţei # News.ro
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acţionari ruşi, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancţiuni pentru a putea continua importurile de ţiţei, în timp ce aşteaptă finalizarea vânzării participaţiilor către grupul ungar MOL Group, a anunţat societatea vineri, transmite Reuters.
08:10
Peste 177.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie.
07:50
Ministerul de Interne, mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine - FOTO # News.ro
Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
07:40
Experţii din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conţin levamisol, utilizate în tratamentul infecţiilor cu viermi paraziţi, în urma îngrijorărilor legate de siguranţa şi eficacitatea acestor medicamente. Decizia urmează unei evaluări realizate de Comitetul privind siguranţa (PRAC) din cadrul EMA, care a concluzionat că beneficiile acestor medicamente nu mai depăşesc riscurile, din cauza posibilităţii apariţiei unei reacţii adverse neurologice grave.
07:30
Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor companiei pentru Reuters.
07:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului consideră că lumea a intrat într-o nouă eră în 2014, invocând ”rolul Occidentului în lovitura de stat din 2014, din Ucraina” # News.ro
Noua eră, când „totul s-a schimbat”, a început în 2014, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat TASS.
07:30
Ceaţă densă pe şoselele din mai multe judeţe / Vizibilitate redusă şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Recomandările Infotrafic # News.ro
Circulaţia se derulează, sâmbătă dimineaţă, în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, fiind afectată vizibilitatea şi pe pe mai multe tronsoane de autostradă.
07:20
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, la Conferinţa de la Munchen: Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la München.
Acum 8 ore
07:00
Şeful operatorului portuar DP World. cu sediul în Dubai, înlocuit după ce Departamentul american al Justiţiei a dezvăluit schimburi de e-mailuri cu conţinut sexual explicit cu Epstein # News.ro
Un magnat din Emiratele Arabe Unite, a cărui relaţie apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost dezvăluită în cea mai recentă serie de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, a fost înlocuit din funcţia de conducere a unuia dintre cei mai mari operatori portuari din lume, relatează CNN.
07:00
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească. În paralel, statele membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, diagnostic şi tratament, în contextul unei poveri sociale tot mai mari.
06:50
Caraibe: Un atac american împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu trei morţi # News.ro
Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.
06:50
Reţeaua europeană de sateliţi IRIS2, rivală a Starlink, trebuie să fie competitivă la preţ şi performanţă, spune şeful Eutelsat # News.ro
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat, citat de Reuters.
06:30
OMS certifică un nou vaccin împotriva poliomielitei pentru a consolida răspunsul global la epidemii # News.ro
Un nou vaccin oral împotriva poliomielitei a fost inclus pe lista produselor precalificate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), o decizie care permite utilizarea sa rapidă în campanii de imunizare şi susţine eforturile globale de eradicare a bolii. Poliomielita este o infecţie virală severă care afectează în principal sistemul nervos şi poate provoca paralizie la copii. Este cauzată de poliovirus, care se înmulţeşte în intestine şi se răspândeşte în principal prin contaminarea cu materii fecale infectate.
06:30
Statele Unite: Doi agenţi ai ICE suspendaţi pentru că au minţit în legătură cu împuşcăturile asupra unui imigrant în Minneapolis # News.ro
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis în ianuarie, a anunţat, vineri, directorul ICE, Todd Lyons.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.