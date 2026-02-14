Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu sunt finalişti la WTT Star Contender Chennai 2026

00:00

Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit afirmă că numeroşi tineri de peste 18 ani care au venit pentru a-şi trata dependenţa de droguri au început consumul încă din perioada pubertăţii. El a subliniat, atât ca medic, cât şi ca părinte, că ”nu există o garanţie” că un copil, din orice mediu ar proveni, este ferit de tentaţia consumului. Dr. Joseph Pop Prefit a explicat şi care sunt metodele prin care tinerii ar trebui să fie încurajaţi să spună ”nu” drogurilor.