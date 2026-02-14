Zelenski reclamă că SUA cer prea multe concesii Ucrainei, iar Rusiei prea puține, la negocierile de pace

20:50

GhatGPT te scoate din multe necazuri, dar nu şi din prăpastie. Salvatorii montani se confruntă în ultima vreme cu unele situaţii cel puţin bizare. Turiştii îşi aleg traseul de drumeţie după o discuţie cu inteligenţa artificială. Astfel de excursii se termină, adesea, cu un apel la 112 şi cu intervenţia salvatorilor montani. Care, uneori, nu mai pot salva nimic. Probabil că teribiliştii se bazează şi pe faptul că, la noi, salvarea de pe munte e complet gratuită.