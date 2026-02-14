Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă

19:30

Sicriul electric pe roţi, în care o femeie de 51 de ani şi-a pierdut viaţa, este un pericol pe şosele. Dincolo de faptul că micro-autoturismul poate fi condus şi fără permis, încă de la 16 ani, el nu respectă normele de siguranţă pe care legislaţia le impune producătorilor de maşini. Este construit din materiale inflamabile, prinse pe un schelet de metal mai subţire decât cadrul unei biciclete. Pentru că riscurile depăşesc beneficiile, asiguratorii se feresc să încheie poliţe CASCO pentru ele.