Număr record de turiști români în Bulgaria în 2025. Creștere de 51,2% față de perioada pre-pandemie

Acum 15 minute
17:40
Cartierul, orașul sau satul, familia, școala și cultura din jurul tu devin „laboratorul” în care se formează emoțiile, reacțiile și felul în care te raportezi la lume. Experiențele timpurii nu dispar odată cu copilăria, ci rămân înscrise în modul în care gândești, iubești, iei decizii și gestionezi stresul. Din perspectivă medicală și psihologică, mediul de […]
Acum o oră
17:20
17:10
Într-o lume în care suntem asaltați zilnic de diete restrictive și soluții rapide, adevărul rămâne surprinzător de simplu sănătatea începe în farfurie. Există alimente accesibile, naturale și extrem de valoroase pe care ar trebui să le consumăm mai des chiar de astăzi. Nu vorbim despre superalimente exotice greu de găsit, ci despre opțiuni hrănitoare, susținute […]
Acum 2 ore
16:40
Caricaturile realizate cu inteligență artificială fac furori pe rețelele sociale, dar vin cu riscuri. Ce ascund, de fapt # Aktual24
Imaginile create de algoritmi sunt fascinante și extrem de populare, transformând fețele și personajele în versiuni exagerate sau amuzante. Totuși, dincolo de amuzament, există riscuri și întrebări etice serioase care merită atenție.Ce ascund, de fapt, aceste caricaturi digitale și ce ar trebui să știe utilizatorii înainte de a le posta? Puterea și atractivitatea caricaturilor AI […]
16:20
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator # Aktual24
Carnea pe care o consumăm zilnic poate ascunde pericole invizibile, chiar înainte să fie gătită sau congelată. Contaminarea cu bacterii periculoase, reziduurile de antibiotice și hormonii utilizați în creșterea animalelor pot transforma acest aliment de bază într-un risc major pentru sănătate. Înțelegerea modului în care carnea devine periculoasă și a măsurilor preventive pe care le […]
16:10
Sezonul 2026 debutează cu tensiuni majore între vedetele din „Marele Circ”. Lando Norris a reacționat dur după criticile aduse de Max Verstappen noilor monoposturi. Rivalitatea dintre cei doi piloți a explodat chiar în timpul testelor din Bahrain. Verstappen desființează noile reguli: „Mașini de Formula E pe steroizi” Campionul mondial în exercițiu nu acceptă nemulțumirile publice […]
Acum 4 ore
15:30
Londra a aflat, anunț major la Munchen: Alexei Navalnîi a fost otrăvit de Rusia cu venin de broască # Aktual24
Ministerul britanic de Externe a acuzat sâmbătă Rusia de responsabilitate pentru moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnîi, susţinând că acesta ar fi decedat în urma unei otrăviri cu o toxină derivată din venin de broască, potrivit unor concluzii prezentate la Conferinţa de Securitate de la München. Potrivit Foreign Office, urme ale substanţei epibatidină au fost identificate […]
15:20
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că partidul pe care îl conduce la nivelul Capitalei se confruntă cu un nivel ridicat de neîncredere din partea electoratului, afirmând că formațiunea este „extrem de blamată” în București. „Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în […]
15:10
Polițiștii au reținut doi bărbați bănuiți de un jaf masiv de combustibil în județul Călărași, care a avut loc chiar în ziua de Crăciun dintr-un tren de marfă staționat. Autoritățile au reușit identificarea suspecților, care acum sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Percheziții în forță în Fundulea și Sărulești Polițiștii de la […]
14:30
Zelenski, la Munchen: ”Ucrainenii protejează libertatea și independența României, Poloniei, a țărilor baltice, a Republicii Moldova” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse înregistrează pierderi semnificative pe front, afirmând că, în lunile decembrie și ianuarie, armata ucraineană a provocat pierderi de peste 30.000-35.000 de militari ruși în fiecare lună, uciși sau răniți grav. „În decembrie și în ianuarie, forțele noastre au eliminat și au rănit grav peste 30.000-35.000 de […]
14:10
Vine iar frigul. ANM: Precipitații în cea mai mare parte a țării până luni, ninsori în mai multe regiuni și răcire accentuată a vremii # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că până luni dimineață vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10-15 l/mp și izolat de 20-30 l/mp. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă la munte vor predomina treptat ninsorile, unde se va depune […]
Acum 6 ore
13:40
Strategia de debarcare a lui Bolojan, dezvăluită de un fost consilier prezidențial: ”Intrăm în etapa în care se joacă totul prin intermediul mecanismelor legale de avizare” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, anunță care este strategia prin care PSD împreună cu adversarii lui Ilie Bolojan din PNL pun la cale debarcarea actualului premier. ”Demersul a început încă de ieri, de la anunțul privind recesiunea. Încă nu sunt în grafic”, explică Hrițuc. ”Jocul PSD și al taberei de opoziție din PNL pentru perioada […]
13:20
Judecătoarea ”Turul2înapoi” caută studiile lui Nicușor Dan, a inițiat un nou proces. AUR a vrut să o bage în CCR # Aktual24
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan. Este vorba despre Lăcrămioara Axinte, cea care i-a învățat pe suveraniști să inițieze procese în masă pentru a obține ”turul 2 înapoi”. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul […]
13:10
Fabuloasele comentarii de la postarea lui Grindeanu, record de reacții: ”Din 2022 aveați date că scade consumul”. Șeful PSD reacționează iritat: ”Corul fanaticilor” # Aktual24
Postarea în care președintele PSD Sorin Grindeanu l-a atacat violent pe premierul Ilie Bolojan, pe care în învinovățește de recesiunea tehnică, are un număr record de comenntarii, aproape 10.000, marea majoritate fiind critice sau ironice. Mulți dintre cei care au comentat, fără înjurături, dovedesc că înțeleg ce se întâmplă și unde sunt adevăratele cauze. În […]
12:40
Cel mai mare împrumut SAFE din Uniunea Europeană riscă să fie afectat de tensiunile politice dintre președintele și premierul Poloniei # Aktual24
Polonia se află în centrul unui conflict politic major care poate influența securitatea și finanțele naționale, în timp ce planurile pentru consolidarea apărării și investițiile masive sunt puse sub semnul întrebării. Împrumutul uriaș de 43,7 miliarde de euro prin programul SAFE al UE devine un subiect fierbinte între președintele naționalist Karol Nawrocki și premierul proeuropean […]
12:20
Nas pentru probleme: Un orășel din Italia caută specialiști care să identifice mirosurile neplăcute # Aktual24
Un oraș din Italia caută persoane care să detecteze sursele de mirosuri neplăcute în spațiile publice, în încercarea sa de a îmbunătăți calitatea aerului. Bruno Beltrame, primarul orașului Brendola, din nordul provinciei Vicenza, a declarat că a început campania de recrutare pentru șase „detectori de mirosuri” după reclamații privind „mirosurile neplăcute” din partea persoanelor care […]
12:10
Viktor Orban îi sperie pe europeni că aderarea Ucrainei la UE ar putea provoca Rusia să atace Uniunea # Aktual24
Guvernul maghiar consideră că o aderare rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea declanșa o criză militară cu Federația Rusă și ar avea un impact negativ asupra economiilor europene, potrivit relatărilor din presa internațională. Această poziție a fost exprimată oficial de premierul ungar Viktor Orbán în contextul unor critici dure la adresa declarațiilor președintelui […]
Acum 8 ore
11:50
O grădină zoologică din Polonia oferă „răzbunarea supremă de Ziua Îndrăgostiților”, cu gândaci numiți după foștii iubiți # Aktual24
O grădină zoologică din Łódź, Polonia, profită de suferința provocată de dragoste oferind publicului doritor șansa de a numi un gândac de bucătărie după fostul lor iubit / iubită, înainte de a-l da unei suricate. Lansată inițial de Orientarium Zoo Łódź în 2023, inițiativa a revenit la timp pentru Ziua Îndrăgostiților, toate veniturile fiind folosite […]
11:40
Legistul care a participat la autopsia lui Jeffrey Epstein susține că acesta nu s-a spânzurat, ci a fost strangulat # Aktual24
Controversele legate de moartea în închisoare a lui Jeffrey Epstein s-au întețit de curând, după ce un medic care a participat la examinarea post‑mortem al afaceristului condamnat pentru trafic de minori a declarat că, în opinia sa, dovezile ar sugera ceva diferit față de concluzia oficială de sinucidere. Dr. Michael Baden, un medic legist de […]
11:40
SUA: ICE susține că doi agenți federali par să fi mințit în legătură cu o confruntare care a dus la împușcarea unui immigrant venezuelean # Aktual24
Doi ofițeri federali ai ICE au mințit despre un incident petrecut luna trecută la Minneapolis, care s-a încheiat cu unul dintre ei împușcând un imigrant venezuelean în picior, a declarat vineri directorul interimar al ICE, Todd Lyons. Cei doi ofițeri sunt anchetați de Departamentul american de Justiție, a declarat Lyons. Anunțul vine la o zi […]
11:30
Impasul bugetar închide Departamentul de Securitate Internă al SUA, dar ICE rămâne operațional # Aktual24
Departamentul de Securitate Internă intră într-o închidere parțială, în timp ce legislatorii americani se luptă pentru finanțarea agenției care supraveghează o mare parte din represiunea președintelui Donald Trump în domeniul imigrației. Mii de angajați guvernamentali, de la agenți de securitate aeroportuară la echipe de intervenție în caz de dezastru, vor fi fie concediați, fie forțați […]
11:30
Băsescu: ”PSD a aprobat toate măsurile coaliției și nu se poate delimita. Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un semnal de alarmă pentru evitarea intrării într-o recesiune economică propriu-zisă, care ar avea efecte mult mai severe. „Eu aş lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal, un semnal prevestitor, un semnal de alarmă să nu intrăm în recesiune. (…) […]
11:10
Proteste violente în Argentina după reforma lui Milei, care prevede program de muncă de 12 ore zilnic, concedii reduse și concedieri mai ușoare – VIDEO # Aktual24
În centrul orașului Buenos Aires au izbucnit în ultimele zile proteste masive și violente ca reacție la pachetul de reformă a legislației muncii propus de președintele Javier Milei și aprobat recent de Senat. Protestele au început pașnic, dar tensiunile au escaladat rapid pe măsură ce lucrătorii, sindicaliști și membri ai opoziției au blocat traficul și […]
11:10
Discurs istoric al lui Marco Rubio la Munchen: ”Nu căutăm să ne separăm, vom fi întotdeauna un copil al Europei/ Nu vrem aliați slabi” # Aktual24
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că Washingtonul își dorește consolidarea relației cu Europa și nu o distanțare, subliniind legăturile istorice și strategice dintre cele două părți ale Atlanticului. „Într-o perioadă în care apar titluri despre sfârșitul erei transatlantice, să fie clar pentru toți că […]
11:00
Forțele americane au atacat încă o navă suspectată că transporta droguri în zona Caraibelor. Trei persoane au fost ucise # Aktual24
Comandamentul Sudic al SUA a declarat că a lovit, vineri, o navă despre care se presupune că transporta droguri în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit NBC News. „Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac letal asupra unei nave operate de Organizații Teroriste Desemnate. Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita pe rute […]
10:50
Doi britanici și un francez au murit, vineri, într-o avalanșă în Alpii francezi. Cei doi britanici făceau parte dintr-un grup de cinci persoane care schiau în afara pârtiilor cu un instructor în valea Manchet, lângă Val d’Isère, a declarat o purtătoare de cuvânt a stațiunii pentru BBC. Cetățeanul francez schia singur când avalanșa a lovit […]
10:40
Donald Trump vrea să împiedice milioane de americani să voteze în noiembrie: „Voi da ordin să se voteze cu act de identitate și fotografie, chiar dacă Congresul nu adoptă legea” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat vineri că este hotărât să impună cerințe ca alegătorii să prezinte un act de identitate la alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie 2026, „cu sau fără aprobarea Congresului”. Potrivit postului de televiziune CBS, Trump susține că este necesar ca toți alegătorii să arate un act de identitate și să […]
10:40
Prezervativele gratuite pentru concurenții de la Jocurile Olimpice de iarnă s-au epuizat într-un număr record de trei zile, potrivit The Guardian. „Stocurile s-au epuizat în doar trei zile. Ne-au promis că vor sosi mai multe, dar cine știe când”, a declarat un atlet anonim pentru ziarul Italian, dând vina pe organizatori că nu au fost […]
10:20
Jocurile Olimpice de iarnă: Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a pierdut apelul privind casca dedicată victimelor războiului # Aktual24
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins apelul sportivului ucrainean Vladislav Heraskevici privind descalificarea sa din proba masculină de scheleton, fiind de acord cu Comitetul Internațional Olimpic și cu federația sportive că decizia sa de a purta o cască pe care erau imprimate fețele a peste 20 de antrenori și atleți ucraineni uciși de când Rusia […]
10:00
Replică amuzantă a premierului Poloniei, la întâlnirea cu Anita Orban, lideră a opoziției maghiare: „Vă înțeleg, și pe mine mă cheamă Donald” – VIDEO # Aktual24
Liderul partidului de opoziție din Ungaria, Péter Magyar, a avut recent o întâlnire semnificativă cu Donald Tusk, premierul Poloniei, în orașul München, unde participă la o conferință de securitate politică. Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Magyar l-a prezentat pe Tusk și a profitat de ocazie pentru a-i introduce pe oficialii partidului său […]
Acum 12 ore
09:40
Stat în Stat(e): ICE va primi aproape 40 de miliarde de dolari pentru extinderea lagărelor pentru imigranți # Aktual24
Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) din SUA intenționează să cheltuiască 38,3 miliarde de dolari până la finalul anului pentru construirea și modernizarea centrelor de detenție destinate imigranților care urmează să fie deportați, potrivit unui document citat de Reuters. Capacitatea totală de detenție, aproape de 100.000 de locuri Conform planului, ICE va deschide opt […]
09:10
Armata americană a folosit în timpul raidului din Venezuela modelul de inteligență artificială Claude și tehnologie furnizată de oligarhul Peter Thiel # Aktual24
Statele Unite ar fi utilizat un model de inteligență artificială dezvoltat de compania Anthropic în timpul unei operațiuni desfășurate în Venezuela. Conform Reuters, modelul AI Claude, creat de Anthropic, ar fi fost pus la dispoziția autorităților americane și utilizat în cadrul unei operațiuni care l-a vizat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Infrastructura tehnologică, asigurată de […]
09:10
Oaia Fiona, salvată în urmă cu doi ani dintr-o zonă izolată și greu accesibilă din Scoția, a fătat doi miei # Aktual24
„Cea mai singuratică oaie din Marea Britanie” a fătat pentru prima dată. Oaia botezată Fiona a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume când a fost salvată după ce a petrecut mai bine de doi ani despărțită de turma ei, la poalele unei stânci, pe o plajă izolată și extrem de greu accesibilă din Scotia, aproape […]
08:40
Autoritățile din Dubai au demis un important magnat portuar din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein. În SUA, în continuare, nimeni nu e pedepsit pentru asta # Aktual24
Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Emiratele Arabe Unite, Sultan Ahmed bin Sulayem, a fost înlocuit din funcțiile de conducere ale grupului portuar DP World după ce o serie de documente — parte din dosarele publicate recent de Departamentul de Justiție al Statelor Unite — au scos la iveală o relație apropiată […]
08:10
Agenția de evaluare Fitch menține ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă # Aktual24
Fitch a menținut vineri ratingul suveran al României la ”BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară, citat de Agerpes. Măsurile guvernului Bolojan au fost salutare ”Ratingul României ”BBB minus” este susținut de apartenența la UE și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și accesul […]
Acum 24 ore
00:10
Administrația Trump a cheltuit cel puțin 40 de milioane de dolari pentru a deporta aproximativ 300 de migranți în alte țări decât cea proprie, în condițiile în care oficialii din domeniul imigrației au extins această practică în ultimul an pentru a îndeplini obiectivele președintelui Donald Trump de a îndepărta rapid imigranții din SUA, potrivit unui […]
13 februarie 2026
23:30
Secretarul american al Sănătății, Robert F Kennedy Jr despre consumul de droguri: „Am prizat cocaine de pe capacele de toaletă” # Aktual24
Secretarul american al Sănătății, Robert F Kennedy Jr, a vorbit, în cadrul podcastului This Past Weekend al umoristului Theo Von despre consumul de droguri în trecut. Robert F Kennedy Jr. a spus că „nu se teme de un microb” pentru că „am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”. Mărturisirea a avut loc în timp […]
23:10
Un bărbat înarmat cu un cuţit, a rănit ușor un jandarm francez care participa la ceremonia de reaprindere a flăcării la mormântul soldatului necunoscut de sub Arcul de Triumf din Paris înainte ca un alt jandarm să tragă focuri de armă pentru a-l opri. Bărbatul a fost transportat la spital, unde a decedat, potrivit presei […]
22:40
Primul ministru care îi atacă frontal pe Grindeanu și Ciolacu: ”Avioane private, ceasuri Rolex, amante, firme abonate la banul public” # Aktual24
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat vineri seară un atac extrem de dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și a fostului premier PSD, Marcel Ciolacu, după ce aceștia au început din nou să îl lovească pe premierul Ilie Bolojan. ”Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut […]
22:40
Documente din dosarul lui Epstein arată prietenia de lungă durată cu fostul premier israelian Ehud Barak. Acesta spune că regretă că l-a cunoscut pe finanțator # Aktual24
Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și-a cerut scuze pentru prietenia de mulți ani cu Jeffrey Epstein, care a inclus corespondență regulată, vizite multiple la apartamentul din Manhattan al finanțatorului căzut în dizgrație și una pe insula sa privată. Fostul lider israelian nu a fost implicat în abuzul sexual comis de Epstein asupra unor minore și […]
21:40
Bărbat căutat de autorități de 16 ani, prins după ce a venit la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina să vadă un meci de hochei # Aktual24
Un slovac căutat de autoritățile italiene încă din 2010, a fost în cele din urmă arestat când a apărut la Milano pentru a susține echipa națională de hochei pe gheață a Slovaciei la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a anunțat poliția vineri. Bărbatul în vârstă de 44 de ani, al cărui nume nu a fost […]
21:30
Planul lui Trump legat de Groenlanda dezvăluie o vulnerabilitate politică, potrivit unui nou sondaj AP-NORC # Aktual24
Republicanii ar putea fi dispuși să îl susțină în continuare pe președintele Donald Trump în aproape orice situație, dar recenta sa inițiativă de a prelua controlul asupra Groenlandei i-a respins pe mulți membri ai propriului partid, potrivit unui nou sondaj AP-NORC. Sondajul realizat de Centrul de Cercetare pentru Afaceri Publice Associated Press-NORC constată că aproximativ […]
21:10
O agenție de spionaj susține că fiica lui Kim Jong Un este aproape de a fi desemnată viitorul lider al Coreei de Nord # Aktual24
Agenția de spionaj sud-coreeană a precizat joi parlamentarilor că are informații că fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un este aproape de a fi desemnată viitorul lider al țării, în contextul în care acesta își propune să extindă dinastia familiei la a patra generație. Evaluarea realizată de Serviciul Național de Informații (NIS) vine în […]
20:50
Ministerul Transporturilor face demersuri pentru a salva de la casare trenurile de patrimoniu și locomotivele de epocă, aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism, care este în faliment de șapte ani și jumătate, potrivit BizBrașov. Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu și 15 locomotive de epocă. „A […]
20:40
Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei. Temperaturile au ajuns la minus 18 grade # Aktual24
Kievul se luptă cu o iarnă cumplită, iar atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice transformă viața locuitorilor în luptă pentru supraviețuire. Cu temperaturi ce coboară până la -18°C, mii de oameni stau fără curent și încălzire, improvizând adăposturi și soluții pentru a face față frigului extrem, relatează The Guardian. Frigul extrem și viața în […]
20:20
Presshub: Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile # Aktual24
Proiectul Neptun Deep, considerat strategic pentru independența energetică a României, este înconjurat de o serie de contradicții instituționale privind finanțarea și protecția infrastructurii din Marea Neagră. Planul SAFE, prin care România împrumută 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare, nu include finanțări dedicate explicit pentru protejarea investițiilor offshore de la Neptun Deep. Organizația […]
20:10
Trupele lui Kim Jong Un trimise în Ucraina au suferit pierderi mari: doar 1.000 de soldați s-au întors acasă # Aktual24
Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un au fost răniți sau uciși, ridicând întrebări serioase despre implicarea Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Serviciile secrete sud-coreene dezvăluie cifre alarmante despre pierderile armatei nord-coreene și despre modul în care Phenianul susține efortul militar rus, scrie agenția de știri sud-coreeană Yonhap. […]
20:10
Bărbat dispărut pe lacul Surduc din Timiș. Pompierii și scafandrii au găsit doar o barcă răsturnată și un bocanc # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost căutat, vineri, de pompieri și scafandri după ce ar fi dispărut pe Lacul Surduc din județul Timiș. Pe lac a fost descoperită o barcă răsturnată, iar în apropiere a fost găsit și un bocanc. Localnicii susțin că bărbatul ar fi dispărut, cel mai probabil, după […]
19:50
Președintele Dan, iritat de scandalul făcut azi de PSD: ”Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci” # Aktual24
Responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci, a transmis, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, ca reacţie la datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit cărora ţara noastră a încheiat anul trecut în recesiune tehnică. ”Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi […]
19:50
Craiova: Un traficant de „cristal” a fost reținut. Metoda „dead-drop” folosită pentru distribuția drogurilor # Aktual24
Procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea unui bărbat de 34 de ani pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul s-a stabilit în municipiul Craiova în cursul lunii februarie 2026 special pentru a vinde substanțe interzise, folosind exclusiv metoda „dead-drop” pentru a plasa drogurile în locații ascunse din oraș. Captură de substanțe psihoactive la Craiova […]
