Primasport.ro, 14 februarie 2026 17:20
Acum 30 minute
17:30
VIDEO | Espanyol - Celta Vigo 2-2. Numeroase intervenţii bune pentru Ionuţ Radu
17:30
„E un penalty care nu ar trebui dat niciodată pentru binele fotbalului”! Decizia lui Horia Mladinovici din meciul Metaloglobus – Oţelul, o nouă controversă în jurul arbitrajului din SuperLigă | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
"E un penalty care nu ar trebui dat niciodată pentru binele fotbalului"! Decizia lui Horia Mladinovici din meciul Metaloglobus – Oţelul, o nouă controversă în jurul arbitrajului din SuperLigă | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
17:20
O echipă din Superliga vrea să îşi dea afară antrenorul! Există însă un impediment major # Primasport.ro
O echipă din Superliga vrea să îşi dea afară antrenorul! Există însă un impediment major
17:10
”Teoretic mai sunt şanse”. Laszlo Balint speră la play-off
Acum 2 ore
16:50
Interes puternic pentru meciul Universitatea Craiova – FCSB! Câte bilete a vândut trupa din Bănie cu o zi înainte de partidă # Primasport.ro
Interes puternic pentru meciul Universitatea Craiova – FCSB! Câte bilete a vândut trupa din Bănie cu o zi înainte de partidă
16:40
Meciul de revenire al lui Tyson Fury va avea loc pe stadionul lui Tottenham
16:30
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul Galaţi 0-1. Moldovenii speră din nou la play-off
16:30
Surpriză! Valentin Costache a plecat de la UTA si s-a înţeles cu noua echipă
16:20
”Eu nu prea îmi pun speranţe că îl vom mai folosi”. Pierdere mare pentru Universitatea Craiova. Jucătorul are şanse mari să rateze restul sezonului # Primasport.ro
"Eu nu prea îmi pun speranţe că îl vom mai folosi". Pierdere mare pentru Universitatea Craiova. Jucătorul are şanse mari să rateze restul sezonului
16:00
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu sunt finalişti la WTT Star Contender Chennai 2026 # Primasport.ro
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu sunt finalişti la WTT Star Contender Chennai 2026
16:00
Tensiuni şi acuzaţii de trişare la meciul de curling dintre Canada şi Suedia de la Jocurile Olimpice 2026 # Primasport.ro
Tensiuni şi acuzaţii de trişare la meciul de curling dintre Canada şi Suedia de la Jocurile Olimpice 2026
Acum 4 ore
15:40
MM Stoica a venit cu replica pentru Sorin Cârţu, după ce preşedintele Craiovei acuzat că ”au început jocurile” pentru FCSB: „Nu am scuipat noi” # Primasport.ro
MM Stoica a venit cu replica pentru Sorin Cârţu, după ce preşedintele Craiovei acuzat că "au început jocurile" pentru FCSB: „Nu am scuipat noi"
15:30
E gata! Radu Drăguşin are un nou antrenor la Tottenham
15:10
Decizia radicală luată de Filipe Coelho cu o zi înainte de Universitatea Craiova - FCSB: ”E foarte important pentru mine” # Primasport.ro
Decizia radicală luată de Filipe Coelho cu o zi înainte de Universitatea Craiova - FCSB: "E foarte important pentru mine"
15:10
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor din penalty
14:40
Fostul mare arbitru a răbufnit şi l-a făcut praf pe Vassaras: „Ne conduce unul din Grecia. Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!” # Primasport.ro
Fostul mare arbitru a răbufnit şi l-a făcut praf pe Vassaras: „Ne conduce unul din Grecia. Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!"
14:40
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare în startul partidei # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare în startul partidei
14:20
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:10
Ce lovitură pentru FCSB! Unul dintre cei mai importanţi jucători a părăsit cantonamentul şi nu va evolua în derby-ul cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Unul dintre cei mai importanţi jucători a părăsit cantonamentul şi nu va evolua în derby-ul cu Universitatea Craiova
Acum 6 ore
13:50
FC Argeş, reacţie oficială după eroarea uriaşă comisă de Radu Petrescu la finalul meciului cu Petrolul: „Considerăm că decizia din minutul 86 depăşeşte sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voinţă!” # Primasport.ro
FC Argeş, reacţie oficială după eroarea uriaşă comisă de Radu Petrescu la finalul meciului cu Petrolul: „Considerăm că decizia din minutul 86 depăşeşte sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voinţă!"
12:40
NEWS ALERT | Şedinţa de urgenţă convocată de CCA în urma gafei comise de Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeş 2-1 s-a încheiat # Primasport.ro
NEWS ALERT | Şedinţa de urgenţă convocată de CCA în urma gafei comise de Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeş 2-1 s-a încheiat
12:30
Mihai Stoichiţă s-a întors din Belgia şi a făcut anunţul despre selecţionerul României; „Am vorbit cu el” # Primasport.ro
Mihai Stoichiţă s-a întors din Belgia şi a făcut anunţul despre selecţionerul României; „Am vorbit cu el"
Acum 8 ore
11:50
Marc-Andre ter Stegen s-a accidentat şi a fost operat
11:40
LPF, reacţie explozivă după ce Radu Petrescu a comis una dintre cele mai mari erori din arbitraj în Petrolul - FC Argeş: ”Este inacceptabil!”. Solicitare publică pentru Vassaras # Primasport.ro
LPF, reacţie explozivă după ce Radu Petrescu a comis una dintre cele mai mari erori din arbitraj în Petrolul - FC Argeş: "Este inacceptabil!". Solicitare publică pentru Vassaras
11:20
ŞOC la FCSB! Un om de bază i-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl lase să plece: „Vrea să facă şi el ce a făcut Şut” # Primasport.ro
ŞOC la FCSB! Un om de bază i-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl lase să plece: „Vrea să facă şi el ce a făcut Şut"
10:50
Daniel Pancu nu s-a mai abţinut şi i-a scris lui Bergodi! Tehnicianul lui „U” Cluj i-a dat imediat replica # Primasport.ro
Daniel Pancu nu s-a mai abţinut şi i-a scris lui Bergodi! Tehnicianul lui „U" Cluj i-a dat imediat replica
10:20
Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar # Primasport.ro
Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar
Acum 12 ore
09:40
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium # Primasport.ro
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium
09:30
Surpriză de proporţii! Alin Toşca a semnat şi va continua în SuperLiga
09:10
VIDEO | Luka Modric străluceşte şi la 40 de ani! Mijlocaşul croat a adus victoria lui AC Milan la Pisa, scor 2-1 # Primasport.ro
VIDEO | Luka Modric străluceşte şi la 40 de ani! Mijlocaşul croat a adus victoria lui AC Milan la Pisa, scor 2-1
09:00
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, ASTĂZI, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în luptă acerbă pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, ASTĂZI, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în luptă acerbă pentru play-off
09:00
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii sunt fără victorie de 3 etape # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii sunt fără victorie de 3 etape
09:00
A fost anunţată suspendarea pe care o va primi Radu Petrescu, după momentul incredibil de la finalul meciului Petrolul - FC Argeş # Primasport.ro
A fost anunţată suspendarea pe care o va primi Radu Petrescu, după momentul incredibil de la finalul meciului Petrolul - FC Argeş
08:50
Bombă la FCSB! Ajuns rezervă de lux, Ştefan Târnovanu şi-a găsit echipă după ce a cerut rezilierea contractului # Primasport.ro
Bombă la FCSB! Ajuns rezervă de lux, Ştefan Târnovanu şi-a găsit echipă după ce a cerut rezilierea contractului
Acum 24 ore
23:50
După o carieră legendară, Chris Paul şi-a anunţat retragerea
23:50
VIDEO | Volendam - PSV 2-1. Dennis Man a marcat din nou!
23:40
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. ”Va suporta măsurile care se impun” # Primasport.ro
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. "Va suporta măsurile care se impun"
23:40
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol
23:20
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Suntem bine pregătiţi”. Eugen Neagoe a ţinut să îşi remarce jucătorii
22:40
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. ”A fost consumul prea mare” # Primasport.ro
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. "A fost consumul prea mare"
22:40
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat # Primasport.ro
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat
22:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off
21:50
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci! # Primasport.ro
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci!
21:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 1-1. Golurile au venit după erori mari
21:30
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea
21:20
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă # Primasport.ro
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă
21:20
Steliano Filip a semnat cu o nouă echipă. Incredibil unde a ajuns
21:00
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană # Primasport.ro
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană
