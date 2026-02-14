Ton prietenos al SUA față de Europa la Munchen
Veridica.ro, 14 februarie 2026 17:50
Europa și America „sunt unite ”, a declarat sâmbătă secretarul de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un discurs care a subliniat legăturile profunde dintre Statele Unite și acest continent, dar a reiterat și punctele de vedere ale administrației Trump despre amenințarea declinului Occidentului.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 5 minute
18:20
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că actuala metodologie de extindere a fost concepută „pentru timp de pace” și necesită o schimbare radicală.
Acum 30 minute
18:00
Cinci țări europene, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, au acuzat sâmbătă Rusia că l-a otrăvit pe politicianul opoziției Alexei Navalnîi în închisoare, în 2024, folosind o toxină rară.
Acum o oră
17:50
Europa și America „sunt unite ”, a declarat sâmbătă secretarul de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un discurs care a subliniat legăturile profunde dintre Statele Unite și acest continent, dar a reiterat și punctele de vedere ale administrației Trump despre amenințarea declinului Occidentului.
Acum 8 ore
10:40
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat de pe Internet că Bill Gates ar fi coordonat o pandemie globală dintr-un birou aflat pe insula lui Jeffrey Epstein.
Ieri
16:30
Volodimir Zelenski a fost implicat în traficul de minori coordonat de pedofilul american Jeffrey Epstein, potrivit unei narațiuni apărute în presa de stat rusă și preluate și în România. În realitate, deși numele lui Zelenski e menționat de câteva în arhiva Epstein, nimic nu sugerează implicarea în traficul de persoane.
15:00
Moscova vrea să intimideze cu arme-minune, „Putinwaffe”, dar ele nu fac Rusia mai puternică # Veridica.ro
„Armele minune” ale lui Putin nu vor schimba echilibrul global de putere, scrie presa independentă rusă, care folosește termenul german, „wunderwaffe”, o aluzie la „armele minune” care nu au reușit să îi salveze pe naziști în Al Doilea Război Mondial. Tot în presa independentă aflăm și cum orfanii ruși pleacă pe front cu speranța că, după război, vor primi locuințe la care oricum au dreptul prin lege.
13:20
China forțează SUA și UE să coopereze, în pofida disputelor generate de administrația Trump # Veridica.ro
Relația UE – SUA traversează unul din cele mai dificile momente din istorie, dar competiția globală cu China le obligă să își coordoneze politicile, lucru care se vede în eforturile de a veni cu alternative la marele proiect de expansiune economică globală al Beijingului, Belt and Road Initiative.
13:10
Împuşcăturile au avut loc într-un cămin studenţesc din Carolina de Sud, la câteva luni după alte două incidente similare.
12:00
Potrivit Kievului, Rusia a lansat o rachetă şi peste 150 de drone asupra Ucrainei.
11:40
Comisarul pentru extindere cere Belgradului să se alinieze la standardele europene
11:00
Liderii UE promit să accelereze piața unică, în lupta cu concurenţa din China şi Statele Unite # Veridica.ro
Unificarea pieţei de capital, eliminarea reglementărilor inutile şi măsuri de protecţie pentru sectoarele strategice au fost o parte din temele discutate în Belgia, la un summit informal.
10:00
Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2% în ultimul trimestru din 2025.
09:10
Comisarul european pe Justiție avertizează că justiția română ignoră principiul supremației dreptului UE.
12 februarie 2026
19:30
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 56
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Miniștrii aliați ai apărării își reafirmă determinarea de a susține Kievul după ce Trump a vrut să le abată atenția cu securitatea Arcticii.
15:30
Analiști de la Seul cred că tânăra Kim ar putea fi numită într-o funcție importantă în partid la următorul Congres
15:20
Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot.
14:50
Autoritățile avertizează asupra riscului de inundații în mai multe departamente.
12:40
Sportiv ucrainean descalificat de la JO din cauza unei căști cu imagini ale colegilor uciși în război # Veridica.ro
Ministrul ucrainean de externe califică decizia CIO drept rușinoasă
12:40
Proiectul, aflat la al doilea an de existenţă, se desfăşoară în şapte şcoli din Chişinău şi din ţară.
11:50
Sute de mii de oameni au rămas fără încălzire sau curent.
10:50
Integrarea europeană slăbește securitatea energetică a Republicii Moldova și o privează de accesul la furnizori din SUA și CSI, potrivit unui narațiuni false care a fost lansată la Chișinău și preluată de propaganda rusă.
10:00
Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est este o structură de cooperare regională, gestionată exclusiv de statele din regiune.
09:30
Pentru definirea poziției României, președintele a avut consultări cu reprezentanții mai multor ministere și ai BNR.
06:50
O instalaţie militară din regiunea Volgograd a fost afectată de un incendiu, iar locuitorii unui sat din apropiere au fost evacuaţi.
06:20
Guvernul de la Ottawa a ordonat coborârea drapelelor în bernă, timp de o săptămână.
05:40
Camera Reprezentanţilor votează o rezoluţie împotriva tarifelor impuse de Trump Canadei # Veridica.ro
Deşi mai mult simbolică, adoptarea acesteia reprezintă un moment important de "răzvrătire" a republicanilor împotriva lui Trump.
11 februarie 2026
18:30
Acesta este efectul amânării deciziei CCR în cazul legii pensiilor magistraților, spun mai mulți politicieni de vârf.
14:10
Putin și Trump nu sunt accidente istorice, iar amprenta lor va fi durabilă. Lecțiile unei epoci toxice # Veridica.ro
Efectele acțiunilor lui Vladimir Putin și Donald Trump se vor resimți pe termen lung. Istoria pe care ei o fac astăzi va fi parte a motivațiilor care vor sta la baza acțiunilor viitoare ale multor lideri politici ai lumii.
13:50
Cum n-o dai!
13:40
ÎCCJ a cerut sesizarea CJUE cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul legislativ.
12:10
Războiul din Ucraina a acentuat lipsa lucrătorilor cu care se confruntă Rusia
11:00
Europenii au încercat să compenseze totuşi retragerea sprijinului american decisă de Donald Trump
08:40
Iranul se pregătește de a 47-a aniversare a Revoluției islamice din 1979.
08:00
Un tânăr de 34 de ani, aflat împreună cu cei trei copii în momentul atacului, a murit de asemenea.
07:50
Premierul Mark Carney și-a amânat vizita planificată la Conferința de Securitate de la München.
10 februarie 2026
20:20
Unele partide și politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative solicitând crearea în țările lor a unei forțe de poliție care să semene cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).
20:10
Parchetul a publicat detalii suplimentare din ancheta privind moartea a șase persoane găsite la cabana Petrohan din Balcani, la granița cu Serbia.
19:40
Banca Vaticanului a anunțat marți lansarea a doi indici bursieri, atât în SUA, cât și în zona euro, selectând acțiuni de la firme care se presupune că respectă și aderă la principiile catolice.
19:20
Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau anul viitor, dar se grăbește să-și reconstruiască forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a declarat serviciul de informații externe al Estoniei în raportul său anual publicat marți.
18:00
Autoritatea rusă de supraveghere a internetului a anunțat marți că limitează platforma de mesagerie Telegram din cauza unor presupuse încălcări ale legii, în contextul în care Moscova își intensifică eforturile de a îndruma oamenii către un serviciu online intern mai strict controlat.
18:00
Parlamentul European se inspiră din politica de extremă-dreapta a Italiei împotriva migrației # Veridica.ro
Țările UE vor putea deporta solicitanți de azil în țări terțe, o metodă testată de guvernul Meloni.
17:50
Guvernul de la Havan a transmis companiilor de zbor un avertisment privind disponibilitatea combustibilului pe insulă.
17:40
Keir Starmer a fost presat să demisioneze în urma scandalului Epstein.
17:10
Țara Nato din vecinătatea Rusiei îndeamnă Europa să investească în apărare pentru a descuraja orice atac rusesc.
16:30
Moscova vrea să obțină întreaga regiune din estul Ucrainei, ca o condiție pentru oprirea războiului.
15:20
Unii lideri ai lumii vorbesc tot mai mult despre o lume multipolară, care ar trebui să aducă pacea și prosperitatea cetățenilor lumii. În statele pe care le conduc însă unii dintre promotorii lumii multipolare, libertățile civile și drepturile omului sunt restrânse sau încălcate. Ce ne-ar putea aștepta într-o lume multipolară?
13:30
Președintele francez face apel la unitatea Europei într-un moment hotărâtor
12:40
"Distrugerea Bucureștiului (cu focoase nucleare) este un răspuns adecvat."
10:40
Rusia insistă că cedarea Donbasului și recunoașterea acestuia drept teritoriu rusesc ar fi o condiție pentru încheierea războiului. Kievul respinge însă concesiile teritoriale pentru că știe care sunt riscurile: o revoltă a populației și chiar refuzul armatei de a se retrage. În plus, nu există vreo garanție că, odată ce ar obține așa-zisa „centură de fortărețe” din Donbas, Rusia nu va lansa o nouă invazie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.