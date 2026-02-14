Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front
PSNews.ro, 14 februarie 2026 18:40
O divizie ucraineană de război cibernetic a reușit să păcălească soldați ruși să-și dezvăluie pozițiile exacte pe front. A creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink. A exploatat încercările Moscovei de a ocoli restricțiile impuse recent de compania lui Elon Musk, potrivit Business Insider. Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a […] Articolul Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
18:40
Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front # PSNews.ro
O divizie ucraineană de război cibernetic a reușit să păcălească soldați ruși să-și dezvăluie pozițiile exacte pe front. A creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink. A exploatat încercările Moscovei de a ocoli restricțiile impuse recent de compania lui Elon Musk, potrivit Business Insider. Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a […] Articolul Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front apare prima dată în PS News.
18:40
Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală. Este un proiect amplu menit să reducă blocajele din trafic, să scadă nivelul de poluare și să prioritizeze transportul public. Costul total estimat al investiției este de 51,9 milioane de euro. Fondurile vor fi atrase din surse europene nerambursabile. […] Articolul Bucureștiul va avea semaforizare inteligentă în 580 de intersecții apare prima dată în PS News.
18:40
Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina înainte de termen. Băluţă: ”Cu cel puţin 4-5 luni înainte” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat că mai mult de jumătate dintre locuitorii acestui sector sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii. În ceea ce priveşte Planşeul Unirii, Băluţă spune că lucrările se vor termina înainte de termenul prognozat. Întrebat la emisiunea Insider Politic de sâmbătă, de la Prima TV, […] Articolul Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina înainte de termen. Băluţă: ”Cu cel puţin 4-5 luni înainte” apare prima dată în PS News.
18:40
În ciuda faptului că anul 2026 va fi marcat de constrângeri bugetare, Guvernul ar putea totuși găsi fonduri pentru Programul Rabla. Potrivit informațiilor „Adevărul”, premierul Ilie Bolojan și-a manifestat intenția de a finanța programul de reînnoire a parcului auto din România. În 2025, Programul Rabla a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi […] Articolul Ce se întâmplă cu Programul Rabla 2026. Variantele luate în calcul la Guvern apare prima dată în PS News.
18:40
Mihai Fifor a postat sâmbătă pe Facebook un lung mesaj ce îl țintește pe vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. Falcă, fost primar al Aradului, este în prezent europarlamentar. „Hopa! A înviat finul lui Petrov, purtătorul de stindard al lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, iar mai nou al lui Ilie Bolojan. Bine că s-au oprit […] Articolul Mihai Fifor, atac la liberalul Gheorghe Falcă de Valentine’s Day apare prima dată în PS News.
18:40
METEO România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară # PSNews.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. La munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Potrivit ANM, până luni dimineaţă, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ. Se vor acumula 10…15 l/mp şi izolat 20…30 l/mp. ”Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă […] Articolul METEO România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:40
Pompierul amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” # PSNews.ro
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră. […] Articolul Pompierul amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” apare prima dată în PS News.
17:40
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Bolojan: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău” # PSNews.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră că o scădere a economiei României „era de anticipat”. Aceasta în urma măsurilor fiscale dure luate de guvern, începând de anul trecut. Ionuț Dumitru a mai explicat, pentru Digi 24, că două trimestre consecutive de scădere economică nu înseamnă neapărat că România intră în recesiune. […] Articolul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Bolojan: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău” apare prima dată în PS News.
17:40
Zelenski: Ucraina apără România, Polonia, Balticele. Chiar și un Viktor se poate gândi să-și mărească burta, nu armata # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plătește un preț uriaș pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina. „În mediu 156 de soldați”, a spus Zelenski în discursul susținut sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen. Președintele ucrainean a lansat și un atac la adresa premierului ungar Viktor Orban. Zelenski a spus că, […] Articolul Zelenski: Ucraina apără România, Polonia, Balticele. Chiar și un Viktor se poate gândi să-și mărească burta, nu armata apare prima dată în PS News.
17:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Aceasta după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică. El a precizat că deși Ilie Bolojan evită cuvântul “criză economică”, spre deosebire de perioada 2008-2009, cauzele situației actuale sunt factori interni precum “creșterea de taxe și tăierile fără logică”. “Oficial, două trimestre consecutive […] Articolul Rareș Bogdan: “Prin tăieri și taxe, premierul n-a făcut mare brânză” apare prima dată în PS News.
17:40
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în paralizie bugetară. O „închidere” parţială care se anunţă a fi de lungă durată din cauza dezacordului profund dintre democraţi şi republicani cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE). În zilele următoare, mii de funcţionari vor fi concediaţi temporar. Alţii, ale căror funcţii sunt considerate […] Articolul Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în shutdown apare prima dată în PS News.
17:40
TikTok recrutează în România vorbitori de limbi străine care vor monitoriza conţinutul produs în reţea # PSNews.ro
TikTok recrutează români care au cunoştinţe solide a două limbi străine, dintre care una e engleza. Posturile sunt în Bucureşti şi implică monitorizarea conţinutului produs în reţeaua de socializare. Angajatorul din acte nu va fi TikTok, ci un agent de muncă temporară. Românii vor semna cu acesta contractele de muncă şi de la care îşi […] Articolul TikTok recrutează în România vorbitori de limbi străine care vor monitoriza conţinutul produs în reţea apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească. Aceasta pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, ”O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem […] Articolul Ministrul Energiei, despre preţul gazelor: Am găsit o formulă, oarecum hibridă apare prima dată în PS News.
17:40
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor. Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice ale orașului. Split a devenit primul oraș din Croația care interzice vânzarea […] Articolul Un cunoscut oraș turistic european a interzis comerțul de alcool după ora 20.00 apare prima dată în PS News.
17:40
Echinocțiul de primăvară 2026 și trecerea la ora de vară. Când vin zilele mai lungi în România # PSNews.ro
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc pe 20 martie. În această zi, în România și în toată emisfera nordică, durata zilei va fi aproape egală cu cea a nopții. Momentul este unul important, pentru că marchează începutul primăverii astronomice și trecerea oficială către sezonul cald. La echinocțiu, Soarele se află exact deasupra ecuatorului […] Articolul Echinocțiul de primăvară 2026 și trecerea la ora de vară. Când vin zilele mai lungi în România apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:30
Se gândeşte Băluţă la o nouă candidatură pentru Primăria Capitalei? Ce spune despre o alianţă PSD-AUR # PSNews.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei la alegerile din 2028. El a menţionat că partidul din care face parte, PSD, este ”extrem de blamat” în Bucureşti. ”Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de […] Articolul Se gândeşte Băluţă la o nouă candidatură pentru Primăria Capitalei? Ce spune despre o alianţă PSD-AUR apare prima dată în PS News.
16:30
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, importurile au scăzut # PSNews.ro
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a pieţei. Piaţa a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut. Astfel, în primele zece luni din 2025 importurile de carne de porc au scăzut cu 9,6% în […] Articolul Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, importurile au scăzut apare prima dată în PS News.
16:30
După 18 ani, contractul de salubrizare din Sectorul 1 ajunge la final. Primăria pregătește reorganizarea serviciului # PSNews.ro
După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Acesta va expira anul acesta, pe 30 iunie, iar în ședința de consiliu local ce va avea loc joia viitoare, în data de 19 februarie, aleșii urmează să-l mandateze pe primar pentru a anunța oficial instituțiile și partenerii implicați […] Articolul După 18 ani, contractul de salubrizare din Sectorul 1 ajunge la final. Primăria pregătește reorganizarea serviciului apare prima dată în PS News.
16:30
Bogdan Ivan: „România va deveni până în 2028 o țară independentă energetic”. Impactul asupra facturilor românilor # PSNews.ro
România se va transforma până în 2028 „din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic”. Înseamnă ca „prețul la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene”, spune Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Întrebat cum explică paradoxul că, deși țara noastră are resurse de energie, românii plătesc facturi mari, ministrul a […] Articolul Bogdan Ivan: „România va deveni până în 2028 o țară independentă energetic”. Impactul asupra facturilor românilor apare prima dată în PS News.
16:30
Ciolacu: Suntem unicat în lume: o țară a trecut prin recesiune și nu am simțit. Ilie, spune oamenilor adevărul # PSNews.ro
Revizuirea datelor economice pentru anul 2024 de către INS a declanșat o reacție dură din partea fostului premier Marcel Ciolacu. Acesta acuză actualul Guvern că încearcă să rescrie realitatea economică pentru a masca problemele actuale. Social-democratul susține că noile cifre, apărute la doi ani distanță, sunt fără precedent. În plus, el lansează atacuri directe la […] Articolul Ciolacu: Suntem unicat în lume: o țară a trecut prin recesiune și nu am simțit. Ilie, spune oamenilor adevărul apare prima dată în PS News.
16:30
Friedrich Merz acuză germanii de lene și propune creșterea orelor de muncă pentru a stimula economia # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz acuză: germanii nu lucrează suficiente ore și iau prea multe zile de concediu medical. Acest lucru afectează creșterea economică a țării, spune el. Într-un context politic sensibil, cu alegeri regionale iminente, Merz a subliniat că productivitatea națională este insuficientă. Merz a criticat munca cu fracțiune de normă. Echilibrul între viața profesională […] Articolul Friedrich Merz acuză germanii de lene și propune creșterea orelor de muncă pentru a stimula economia apare prima dată în PS News.
16:30
Medicii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajați în spitale din sistemul public, dar care sunt prinși că în timpul programului se duc să lucreze la privat. Oficialul Ministerului Sănătății a mai anunțat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care va interzice […] Articolul Medicii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară apare prima dată în PS News.
16:30
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate # PSNews.ro
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus acest lucru la Conferinţa de securitate de la München. Ea a subliniat că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar […] Articolul Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate apare prima dată în PS News.
16:30
România, mai apropiată de dictatură ca niciodată în clasamentul mondial al democrațiilor. Suntem pe ultimul loc în UE # PSNews.ro
Prestigioasa publicație The Economist a publicat raportul intitulat „Indicele global al democrației: cum au evoluat țările în 2024?”. Economist Intelligence Unit a evaluat 167 de ţări şi teritorii pe o scară de la zero la zece. Cinci criterii au stat la baza studiului în urma căruia a fost întocmit clasamentul: procesul electoral şi pluralismul, funcţionarea guvernului, participarea politică, cultura […] Articolul România, mai apropiată de dictatură ca niciodată în clasamentul mondial al democrațiilor. Suntem pe ultimul loc în UE apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:20
Proces pentru actele de studii ale președintelui, deschis de o fostă judecătoare apropiată de AUR. „Sunt neconcordanțe” # PSNews.ro
O fostă judecătoare din Botoșani a dat în judecată Universitatea București. Vrea să obţină astfel informații despre studiile președintelui Nicușor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoșani, o solicitare de comunicare de informații de interes public în baza Legii 544/2001. Acțiunea în instanță a fost declanșată după […] Articolul Proces pentru actele de studii ale președintelui, deschis de o fostă judecătoare apropiată de AUR. „Sunt neconcordanțe” apare prima dată în PS News.
15:20
Sfârșitul erei Bolojan la Palatul Victoria? Pucheanu: „Probabil va avea un sfârșit în două-trei săptămâni” # PSNews.ro
Tensiunile din coaliție se acutizează. Liderii PSD vorbesc deja despre sfârșitul erei Bolojan. Vicepreședintele social-democrat Ionuț Pucheanu a lansat un avertisment fără echivoc. El spune că soarta actualului premier este legată direct de votul pe buget. Potrivit lui Pucheanu, eșecul negocierilor pe Legea bugetului în Parlament va însemna, automat, retragerea sprijinului politic și căderea Executivului […] Articolul Sfârșitul erei Bolojan la Palatul Victoria? Pucheanu: „Probabil va avea un sfârșit în două-trei săptămâni” apare prima dată în PS News.
15:20
FT: Rubio a lipsit la Munchen de la o întâlnire cu liderii europeni dedicată Ucrainei invocând neconcordanţe de program # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina. Este o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului, relatează Financial Times. Rubio urma să participe la […] Articolul FT: Rubio a lipsit la Munchen de la o întâlnire cu liderii europeni dedicată Ucrainei invocând neconcordanţe de program apare prima dată în PS News.
15:20
Turişti germani pe litoralul românesc. Şeful celui mai mare grup de turism din lume: Există oportunități bune # PSNews.ro
Sebastian Ebel, șeful celui mai mare grup de turism din lume, a venit la București pentru prima oară în urmă cu două zile. Recunoaște că România nu a fost pe radarul lui până acum. În timpul scurt pe care l-a petrecut în țară, șeful TUI a mers și la Constanța, pe litoralul românesc. Acolo a […] Articolul Turişti germani pe litoralul românesc. Şeful celui mai mare grup de turism din lume: Există oportunități bune apare prima dată în PS News.
15:20
Războaiele viitorului se scriu cu drone, date și datorii: cum poate folosi România cei 16,6 miliarde de euro din SAFE # PSNews.ro
Tehnologia modernă a schimbat deja radical războiul. De la drone ieftine și muniții „inteligente”, la AI, război cibernetic și exploatarea masivă a datelor. Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că viitorul va fi definit de volum, conectivitate digitală și viteză decizională, nu doar de tancuri și avioane. Pentru România, linia de credit oferită prin […] Articolul Războaiele viitorului se scriu cu drone, date și datorii: cum poate folosi România cei 16,6 miliarde de euro din SAFE apare prima dată în PS News.
15:20
ANRE retrage autorizația de înființare emisă deja pentru un parc eolian. Este o premieră # PSNews.ro
ANRE retrage o autorizație de înființare pentru un parc eolian pentru că investitorul nu a făcut în final dovada că are banii să-l facă. Este o premieră, după cum ne-a spus președintele instituției. De asemenea, ANRE a început de mai multă vreme “curățarea” rețelei de ATR-urile fantomă. Peste 9.200 MW “pe hârtie” au fost anulați […] Articolul ANRE retrage autorizația de înființare emisă deja pentru un parc eolian. Este o premieră apare prima dată în PS News.
15:20
Măsurile economice pe care le-ar lua un guvern AUR. Petrişor Peiu: Scăderi de taxe, TVA mai mic # PSNews.ro
În lipsa unor reforme asumate de Executivul Bolojan, opoziția își face planul de intrare la guvernare. Petrișor Peiu, coordonatorul politicilor economice din cadrul AUR, a anunțat pentru Ziare.com măsurile pe care partidul suveranist ar fi gata să le aplice. „Soluția, credem noi, partid de dreapta, conservator, constă în reducerea impozitelor, creșterea libertății economice a tuturor […] Articolul Măsurile economice pe care le-ar lua un guvern AUR. Petrişor Peiu: Scăderi de taxe, TVA mai mic apare prima dată în PS News.
15:20
Bulgaria plănuiește investiții și proiecte imobiliare după intrarea în Consiliul Păcii: “Vrem să ne implicăm în Gaza” # PSNews.ro
Fostul prim-ministru al Bulgariei, Rosen Jeliazkov, și ministrul de externe Georg Georgiev au participat la Conferința de Securitate de la München. Au discutat rolul Bulgariei în planurile de reconstrucție din Fâșia Gaza, potrivit Novinite. Interesul Bulgariei pentru implicarea în recontrucția din Fâșia Gaza apare după acceptarea Sofiei de a face parte din Consiliul Păcii propus de […] Articolul Bulgaria plănuiește investiții și proiecte imobiliare după intrarea în Consiliul Păcii: “Vrem să ne implicăm în Gaza” apare prima dată în PS News.
14:20
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen # PSNews.ro
Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a făcut publică lista oficială statelor invitate să participe la grupul de lucru pe tema conflictului din Ucraina din cadrul Conferinței de la Munchen. Ministrul Apărării, Radu Miruță, și Ministrul Afacerilor Interne, Oana Țoiu, care reprezintă România la eveniment, nu au fost invitați. Aceasta deși țara noastră are graniță comună cu Ucraina. […] Articolul România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen apare prima dată în PS News.
14:20
ZF: Unde fugim, unde ne refugiem la pensie?! Lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară # PSNews.ro
Tot mai des aud în jurul meu – de la corporatişti, antreprenori mici şi mijlocii, executivi, bancheri, avocaţi, consultanţi între 40-60 de ani – cum lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară – apartament, casă – ca o locuinţă de rezervă şi chiar pentru pensie, se arată într-o opinie a directorului editorial […] Articolul ZF: Unde fugim, unde ne refugiem la pensie?! Lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară apare prima dată în PS News.
14:20
Oficial. România cumpără un port strategic din R. Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră # PSNews.ro
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța. Este o tranzacție susținută de BERD, cu impact regional major. „Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională […] Articolul Oficial. România cumpără un port strategic din R. Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră apare prima dată în PS News.
14:20
Băluţă despre primarul Capitalei: Se plânge non-stop. Să înceapă reformele. Întreaga sa campanie, o butaforie # PSNews.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, este de părere că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să înceapă imediat reformele promise. ”Cea mai gravă problemă pe care are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop”, susţine el. ”(…) Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că […] Articolul Băluţă despre primarul Capitalei: Se plânge non-stop. Să înceapă reformele. Întreaga sa campanie, o butaforie apare prima dată în PS News.
14:20
Ce ar alege oamenii? Salariile familiilor din Primărie sau asfalt? Gachi: Primarii, ca traficanţii din America de Sud # PSNews.ro
Cele 2.800 de primării comunale din Romania consumă peste 10 miliarde de euro/an. Dacă faci asfaltări de 2 miliarde de euro/an, în 8 ani asfaltezi toate comunele din România, scrie jurnalistul Gabriel Gachi pe Facebook, într-un mesaj în care prezintă realitatea de la primăriile de comună din ţară. “Primarii sunt in general linii familiale in […] Articolul Ce ar alege oamenii? Salariile familiilor din Primărie sau asfalt? Gachi: Primarii, ca traficanţii din America de Sud apare prima dată în PS News.
14:20
Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitaţi-vă la date, nu la propagandă # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile. România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE. ”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de […] Articolul Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitaţi-vă la date, nu la propagandă apare prima dată în PS News.
14:20
Conferința de securitate de la München. Marco Rubio: Europa și SUA trebuie să colaboreze pentru un viitor comun # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la Conferința de securitate de la München că Europa și SUA trebuie să colaboreze pentru a face față provocărilor globale. El a subliniat că destinul celor două regiuni este interconectat. Soarta Europei este esențială pentru securitatea națională a SUA. Rubio a exprimat dorința Statelor Unite de a […] Articolul Conferința de securitate de la München. Marco Rubio: Europa și SUA trebuie să colaboreze pentru un viitor comun apare prima dată în PS News.
14:20
Maia Sandu, avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație # PSNews.ro
Preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la panelul dedicat amenințărilor hibride, la Conferința de Securitate de la München. Sandu a definit războiul cognitiv ca fiind „cel mai dificil tip de război hibrid de gestionat”. Spre deosebire de dezinformarea clasică, acest concept se concentrează pe manipularea modului în care oamenii gândesc și procesează realitatea, nu […] Articolul Maia Sandu, avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:10
Thuma: Premierul să negocieze cu toţi factorii politici. Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier # PSNews.ro
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici. Aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier. Însă Thuma nu crede că asta aşteaptă românii de la […] Articolul Thuma: Premierul să negocieze cu toţi factorii politici. Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier apare prima dată în PS News.
13:10
În ultimele două săptămâni, presa rusă a acordat atenție României mai ales în contextul evenimentelor sportive și al tensiunilor geopolitice din Europa de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe, în intervalul 30 ianuarie și 13 februarie 2026. Raportul a identificat 223 de articole publicate în presa rusă în această perioadă. […] Articolul România, în presa din Rusia. NewsVibe: Topul subiectelor din ultimele două săptămâni apare prima dată în PS News.
13:10
Băluță, mesaj virulent pentru Bolojan: Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor, nu ai dumneavoastră # PSNews.ro
Daniel Băluță îi transmite un mesaj virulent premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Aceasta după ce șeful Executivului l-a amenințat că vrea un control la Primăria Sectorului 4. Edilul a fost sancționat verbal de prim-ministru, deoarece a publicat imagini din timpul lucrărilor de la Planșeul Unirii, reabilitat cu bani publici. Primarul Sectorului 4 îi […] Articolul Băluță, mesaj virulent pentru Bolojan: Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor, nu ai dumneavoastră apare prima dată în PS News.
13:10
Ţoiu: NATO rămâne angajată să îşi consolideze postura de apărare pe Flancul estic. România are un rol cheie în regiune # PSNews.ro
Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul estic şi România are un rol-cheie în regiune, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Aceasta s-a întâlnit, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, cu secretarul general al Alianţei, Mark Rutte. A avut cu Rutte că […] Articolul Ţoiu: NATO rămâne angajată să îşi consolideze postura de apărare pe Flancul estic. România are un rol cheie în regiune apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Finanțelor, după anunţul Fitch privind ratingul României: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare # PSNews.ro
Agenţia de rating Fitch a menţinut ratingul de emitent pe termen lung în valută străină al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă. „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară și de ajustare fiscală”, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii […] Articolul Ministrul Finanțelor, după anunţul Fitch privind ratingul României: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare apare prima dată în PS News.
13:10
Caramitru, semnal de alarmă cu programul de ajustare al Greciei: Să ştim ce ne aşteaptă. Mare atenţie ce vă doriţi! # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă cu privire la măsurile care se pot lua în curând, el prezentând situaţia din Grecia. “Mare atenţie ce vă doriţi!”, precizează el într-un mesaj postat pe Facebook. “Ca să știm ce ne așteaptă – si ce masuri vor fi obligați sau useleu sau haur pesedeu sa […] Articolul Caramitru, semnal de alarmă cu programul de ajustare al Greciei: Să ştim ce ne aşteaptă. Mare atenţie ce vă doriţi! apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Energiei a promovat Memorandumul prin care angajaţii CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a fost înaintat Memorandumul prin care angajații Complexului Energetic Oltenia vor primi sumele aferente tichetelor de masă. Decizia finală urmează să fie luată de premierul țării. „La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă. Mi-am asumat […] Articolul Ministrul Energiei a promovat Memorandumul prin care angajaţii CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă apare prima dată în PS News.
13:10
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că ”recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”. În schimb, ”politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. ”Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România […] Articolul Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău apare prima dată în PS News.
13:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană – asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis cod roşu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia […] Articolul MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania apare prima dată în PS News.
12:10
Surpriză în datele INS. România a fost în recesiune tehnică și în 2024. Guvernul era condus atunci de Marcel Ciolacu # PSNews.ro
România a avut parte de o recesiune tehnică și în anul 2024. Aceasta nu a fost însă resimțită la nivel public. Abia acum au apărut datele revizuite de la Institutul Național de Statistică. Inițial, datele semnal ale INS arătau creșteri ale produsului intern brut de +0,5% și +0,1% în primele două trimestre din 2024. Însă […] Articolul Surpriză în datele INS. România a fost în recesiune tehnică și în 2024. Guvernul era condus atunci de Marcel Ciolacu apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.