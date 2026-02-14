Bogdan Vătăjelu mută presiunea pe FCSB: „Dacă pierd, nu mai au șanse la play-off!”
Gazeta Sporturilor, 14 februarie 2026 18:50
Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fostul fundaș lateral de la Universitatea Craiova, care a început fotbalul la FCSB, a analizat pentru Gazeta Sporturilor meciul de duminică dintre cele două rivale din SuperLigă.Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc într-un derby de foc, duminică seara, iar Bogdan Vătăjelu a prefațat duelul de pe „Ion Oblemenco”. ...
• • •
Acum 30 minute
19:10
CSM București a spulberat-o pe Ferencvaros, iar Bogdan Voina a remarcat: „E la alt nivel” # Gazeta Sporturilor
CSM București a obținut o victorie importantă în fața lui Ferencvaros în Liga Campionilor, 35-30, și păstrează șanse reale pentru calificarea direct în sferturile competiției.Bogdan Voina, fost handbalist la Steaua și fiul lui Radu Voina, a lăudat victoria „tigroaicelor” și crede că acestea pot obține calificarea directă în sferturi. Acesta a evidențiat evoluția Gabrielei Moreschi, care a făcut o treabă excelentă în poarta lui CSM. ...
19:10
Dan Nistor, 500 de meciuri în Superligă! Un singur fotbalist îl depășește în toată istoria fotbalului românesc # Gazeta Sporturilor
Meciul Universitatea Cluj - Csikszereda a însemnat un moment istoric pentru Dan Nistor. Mijlocașul de 37 de ani a fost folosit titular de Cristiano Bergodi și a bifat cel de-al 500-lea său meci în Superligă!Dan Nistor a intrat în istoria fotbalului românesc, fiind cel de-al doilea jucător all-time care joacă 500 de meciuri în Superligă. După Ionel Dănciulescu (515 jocuri). ...
19:00
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a declarat că va ieși din fotbal dacă va fi suspendat ca urmare a acuzațiilor la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul de la partida piteștenilor cu Petrolul, scor 1-2.În minutul 86 al partidei, „centralul” a anulat eronat un gol al Argeșului la Ploiești, la scorul de 1-1. A fluierat pentru un fault care nu a existat, înainte ca Sierra să trimită mingea în poartă, după centrarea lui Micovschi. ...
19:00
Acuzații dure la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există! Nu poți să ai un dialog cu el. Nu răspunde la absolut nicio întrebare” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost fotbalist și oficial la Dinamo, a vorbit despre Radu Petrescu, „centralul” care a greșit flagrant la meciul Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, atunci când a anulat fără motiv un gol al piteștenilor.Legenda din Ștefan cel Mare a dezvăluit după gafa imensă un episod mai puțin cunoscut cu „centralul” de la Petrolul - FC Argeș. Ionel Dănciulescu l-a acuzat pe Radu Petrescu de rigiditate și de faptul că evită dialogul. ...
Acum o oră
18:50
18:40
West Ham United, aproape de o eliminare rușinoasă în Cupa Angliei » „Ciocănarii” s-au chinuit cu o echipă din liga a treia! # Gazeta Sporturilor
West Ham a avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe modesta Burton (1-0) și, implicit, pentru a se califica în optimile de finală ale Cupei Angliei. Unicul gol al întâlnirii a fost consemnat în prima repriză suplimentară, însă „ciocănarii” au avut mari emoții până la ultimul fluierul al meciului. ...
Acum 2 ore
18:10
Cu Ianis Hagi și Umit Akdag, Alanyaspor obține prima victorie în campionat din acest an # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor, echipa românilor Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) s-a impus cu scorul de 2-1 în fața formației Konyaspor, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 22 din campionatul Turciei. Cei doi au fost titulari, iar Ianis a fost înlocuit în minutul 66.În urma acestui rezultat, Alanyaspor a obținut prima victorie în campionat din acest an. ...
18:00
Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la Oțelul Galați, scor 0-1, într-un meci din etapa #27 a Superligii.Tehnicianul „lanternei roșii” din Superliga a comentat situația lui de la echipă și o posibilă despărțire de Metaloglobus.Mihai Teja a reacționat după Metaloglobus - Oțelul Galați 0-1: „Eu cred că am dominat astăzi acest meci”„E frustrant, de când am început campionat. ...
17:50
Victor Angelescu, acuzații FĂRĂ PRECEDENT: „Toată lumea cu influență vrea FCSB. E foarte clar cum se va intra în play-off” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a lansat acuzații fără precedent la adresa lui Radu Petrescu, după greșeala arbitrului de la Petrolul - FC Argeș 2-1.Petrescu a anulat un gol valabil marcat de Argeș în minutul 86. La o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a înscris cu capul, dar reușita nu s-a pus pentru că arbitrul a fluierat înainte ca mijlocașul să lovească balonul. Din acest motiv, faza nu a fost verificată la VAR. ...
17:50
Echipa lui Ionuț Radu a ratat șansa de a urca în TOP 6 în Spania! Cum s-a descurcat românul în remiza cu Espanyol # Gazeta Sporturilor
Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo a obținut doar o remiză pe terenul celor de la Espanyol, scor 2-2, ultimul gol al partidei de pe RCDE Stadium fiind marcat în cel de-al treilea minut suplimentar. Meciul a făcut parte din runda cu numărul #24 în La Liga.Programul complet al etapei #24 din La LigaCelta Vigo a înregistrat astăzi cel de-al patrulea meci consecutiv fără victorie în campionat, în ciuda faptului că a fost la conducerea partidei. ...
17:50
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii. Echipa sudaneză s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Saint Eloi Lupopo, formație din Republica Democrată Congo, și a terminat pe primul loc grupa din care făcea parte. ...
17:40
Cu scandalul din Superligă în toi, Gigi Becali comentează delegarea de la Universitatea Craiova - FCSB: „Nicio emoție!” # Gazeta Sporturilor
După egalul care a eliminat-o din Cupa României, FCSB va juca din nou cu Universitatea Craiova, în campionat, într-un meci extrem de important în cursa pentru play-off. Iar Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat duelul dintre cele două rivale.Universitatea Craiova – FCSB e programat duminică, de la 20:00. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...
17:30
Laszlo Balint a trecut la calcule după ce Oțelul a obținut trei puncte vitale: „Matematica spune că putem fi acolo. Probabil va fi un record!” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a comentat victoria echipei sale în fața codașei Metaloglobus, scor 1-0, într-un meci din etapa #27 a Superligii.După partida disputată pe arena din Clinceni, Laszlo Balint și-a felicitat jucătorii și a vorbit despre șanseele echipei sale de a se califica în play-off. În acest moment dunărenii sunt la 2 de locul 6 ocupat de U Cluj, formație care are un meci mai puțin jucat. ...
Acum 4 ore
17:20
Pisa i-a decis viitorul lui Marius Marin! » Cum a influențat schimbarea de antrenor situația mijlocașului # Gazeta Sporturilor
Marius Marin are șanse foarte mici să mai joace la Pisa în sezonul viitor. Indiferent dacă echipa toscană va retrograda sau nu, internaționalul român nu-și va prelungi contractul scadent pe 30 iunie și va pleca gratis în vară, așa cum susțin sursele GSP.ro din Italia.Mijlocașul de 27 de ani a așteptat închiderea primei ferestre de transferuri din 2026 pentru a discuta cu echipa nou promovată o reînnoire angajamentului, valabil pentru încă patru luni și jumătate. ...
17:00
Sabin Ilie a răbufnit: „Ne lăudam cu Man care e schimbat în minutul 25”» Ce reformă propune: „Să facem ca ei” # Gazeta Sporturilor
Sabin Ilie (50 de ani), fostul atacant de la Dinamo, Rapid și Steaua a vorbit despre una dintre marile probleme ale fotbalului românesc/Barajul cu Turcia se apropie, iar fostul atacant de la Fenerbahce trage un semnal de alarmă. Sabin Ilie nu este mulțumit de forma fotbaliștilor români și a venit cu o soluție pentru echipa națională. ...
16:40
Cine este dinamovistul aflat în pole-position să fie convocat pentru barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, fundașul stânga al celor de la Dinamo, are un start excelent de an și se află printre principalii candidați la convocarea pentru barajul cu Turcia din martie.În acest moment, prioritară este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, iar Federația Română de Fotbal urmează să decidă săptămâna viitoare cine va sta pe banca „tricolorilor” la dubla din primăvară. ...
16:30
Poli Iași, remiză cu o echipă din subsolul eșalonului doi din Republica Moldova, în ultimul test al iernii # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a disputat astăzi ultimul meci de verificare dinaintea reluării Ligii a 2-a de fotbal. Pe terenul sintetic din Copou, Poli (locul 10 în eșalonul secund), s-a duelat cu FCM Ungheni, grupare care va juca în grupa a II-a a Ligii I a Republicii Moldova, echivalenta play-out-ului Ligii a 2-a din România. Rezultatul final al partidei a fost 1-1 (1-0).Au înscris Ghindovean (3), respectiv Șobraneschi (50). ...
16:30
Aur ISTORIC pentru America de Sud la Jocurile Olimpice de iarnă » Extravagantul brazilian i-a bătut pe favoriții din Elveția # Gazeta Sporturilor
Lucas Pinheiro Braathen (25 de ani) s-a impus în proba de slalom uriaș la Jocurile de la Milano Cortina și a devenit primul medaliat din istorie al Americii de Sud în competiția olimpică de iarnă. ...
16:20
Vândut! Transfer neașteptat în Superliga: vedeta echipei a plecat la un salariu de 30.000 de euro lunar! # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani) a fost vândut de UTA Arad! Aripa stângă va juca la FC Noah Yerevan, campioana din Armenia.Valentin Costache a avut evoluții bune în acest sezon în tricoul arădenilor. A fost cel mai bun jucător de atac al echipei pregătite de UTA Arad, cu 8 goluri marcate și 4 pase de gol. UTA Arad încasează 200.000 de euro în schimbul lui Valentin Costache!Sursele GSP.ro spun că arădenii se vor alege cu 200.000 de euro în schimbul lui Valentin Costache. ...
16:00
Atacul ministrului, după descalificarea lui Vladyslav Heraskevych: „Sportul, mai presus de politică? Acesta e un genocid! Facilitează misiunile criminale ale Rusiei” # Gazeta Sporturilor
Matvii Bidnyi a făcut bilanțul situației reale din Ucraina și a vorbit despre importanța sportului. „Rusia continuă să ne atace, femeile și copiii mor de frig pentru că au lovit centralele electrice. Aici vorbim despre pace, dar descalificăm un sportiv pentru că poartă o cască în memoria camarazilor uciși”, declară ministrul Sportului și Tineretului, intervievat de Gazzetta dello Sport la JO de Iarnă 2026 de la Milano - Cortina. ...
Acum 6 ore
15:20
A schimbat gecile de patru ori la Milano Cortina » Cine este omul-cheie din spatele multor patinatori olimpici # Gazeta Sporturilor
Francezul Benoit Richaud (38 de ani) colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor. La concursul masculin a schimbat de câteva ori geaca purtată cu una reprezentativă pentru țara fiecărui sportiv. ...
15:20
Charles Leclerc crede că Mercedes își ascunde adevăratul „potențial” » Care au fost cele mai performante echipe în testele din Bahrain # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc, 28 de ani, pilotul Scuderiei din 2019, și-a exprimat opinia cu privire la evoluția echipei „calului cabrat” în timpul primului test de pre-sezon din 2026, desfășurat în Bahrain.Se fac aproape două decenii de când Ferrari nu a mai câștigat un titlu mondial în Formula 1. La piloți, s-a întâmplat ultima dată în 2007, prin Kimi Raikkonen, la constructori în 2008. ...
15:10
15:10
Coșmar pe drum pentru echipa Rapidului, înaintea meciului de mâine: „Noaptea a fost petrecută în aeroport” # Gazeta Sporturilor
Drum cu peripeții pentru echipa feminină de handbal a Rapidului înaintea meciului cu norvegiencele de la Tertnes IL, din European League. Partida se va disputa duminică, 15 februarie, de la 15:00.Handbalistele lui Laurent Bezeau au făcut până la Bergen mult mai mult decât ar fi trebuit. Drumul ar fi trebuit să fie parcurs în 9 ore, însă ninsoarea nu a permis ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Bergen. ...
15:10
Alanyaspor - Konyaspor, în etapa 22 din campionatul Turciei, se joacă în această după-amiază. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi televizat în România. La gazde, românii Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) sunt titulari.În etapa trecută, Alanya a fost aproape să producă șocul și să obțină un succes pe terenul lui Besiktas. A condus cu 2-0, însă n-a putut ține de avantaj decât până în minutul 54, 2-2 scor final. ...
15:00
Tottenham Hotspur a anunțat oficial, pe site-ul și pe rețelele de socializare ale clubului, numirea lui Igor Tudor în funcția de antrenor principal, până la finalul sezonului, sub rezerva obținerii permisului de muncă. Tehnicianul, în vârstă de 47 de ani, devine astfel noul antrenor al lui Radu Drăgușin la formația londoneză, jucător pe care îl cunoaște din perioada petrecută la Juventus. ...
14:50
Baia Mare - Larvik, în penultima etapă din EHF European League » Cu o victorie, Minaur se califică în sferturi # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare o întâlnește pe Larvik, în penultima etapă din grupele EHF European League. Meciul, care se joacă în sala „Lascăr Pană” de la ora 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct de Prima Sport 4 și Digi Sport 2.Minaur Baia Mare - Larvik » Live ora 19:00Arbitri: Premysl Fukala, Radek Mohyla (Cehia)Minaur Baia Mare are un parcurs excelent în EHF European League și după 4 etape este pe primul loc în grupă cu 6 puncte. ...
14:30
Andrei Nicolescu: „Nu sunt eu responsabil”. Șeful lui Dinamo se dezice de eșecul din mercato # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pasează răspunderea și nu se consideră vinovat campania de transferuri ratată din această pauză competițională. În loc să se întărească în atac, unde avea probleme, trupa lui Zeljko Kopic (48 de ani) a slăbit.Dinamo i-a cedat pe mijlocașul cipriot Kyriakou Charalampos (31 de ani) și atacantul croat Stipe Perica (30 de ani). ...
14:30
Jose Mourinho, internat înaintea meciului! » Motivul pentru care antrenorul de la Benfica a ajuns la spital # Gazeta Sporturilor
José Mourinho a fost internat la Spitalul Divino Espírito Santo din Ponta Delgada vineri dimineață, cu doar câteva ore înainte de meciul cu Santa Clara, pe care Benfica l-a câștigat cu 2-1, în etapa a 22-a din campionatul Portugaliei.Conform informațiilor confirmate de A BOLA de la o sursă din cadrul clubului, antrenorul „Vulturilor" s-a trezit cu o inflamație la ureche, care îi provoca disconfort, motiv pentru care a fost transportat la unitatea medicală din Azore. ...
14:30
Lovitură serioasă pentru Newcastle, mijlocașul Bruno Guimaraes (28 de ani) a devenit indisponibil pentru următoarele două luni, din cauza accidentării suferite în meciul cu Tottenhamc(2-1) de marți. Căpitanul „coțofenelor” s-a accidentat grav la bicepsul femural și a părăsit terenul șchiopătând în ultimele minute ale meciului. Ghinionul l-a lovit pe brazilian la doar a doua sa apariție după revenirea după o altă accidentare la gleznă. ...
14:10
Cine este Mikhail Shaidorov, noul campion olimpic la patinaj artistic de la Milano Cortina, și cine l-a inspirat: „El a deschis calea” # Gazeta Sporturilor
Kazahul Mikhail Shaidorov (21 de ani) s-a impus în concursul masculin de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice Milano Cortina, reușind un program excelent și rămânând în frunte după ratarea favoritului Ilia Malinin. Vicecampion mondial în 2025, Shaidorov l-a invocat pe compatriotul său Denis Ten, dispărut tragic dintre noi în 2018. ...
13:50
„Va fi diferit” » Filipe Coelho și întrebarea la care a ales să nu răspundă, înaintea duelului cu FCSB: „Nu mă interesează” # Gazeta Sporturilor
La doar trei zile după remiza din Cupa României, scor 2-2, Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc din nou, de această dată în Superliga. Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor, și Adrian Rus, fundașul central al echipei, au anticipat duelul de pe „Ion Oblemenco”.În duelul din Cupă, „juveții” au obținut calificarea mai departe, în timp ce campioana României a fost eliminată. ...
13:50
„Domnule Vassaras, dacă ratăm play-off-ul...” » FC Argeș amenință în scandalul de la Ploiești: „O singură decizie poate spăla RUȘINEA” # Gazeta Sporturilor
Clubul FC Argeș a transmis o poziție oficială, a doua zi după scandalul declanșat de „centralul” Radu Petrescu (43 de ani) la meciul cu Petrolul. Acesta a văzut un fault inexistent la reușita piteștenilor din minutul 86, iar nou-promovata riscă să rateze calificarea în play-off-ul Superligii. ...
13:30
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundașul central al celor de la Akron Tolyatti, a lăsat în urmă temperaturile scăzute din Rusia pentru o vacanță de lux în Dubai, de Valentine's Day.Internaționalul român a profitat de pauza competițională pentru a celebra Ziua Îndrăgostiților într-un decor de vis, alături de Tia Maria.FOTO. ...
13:30
Fostul coleg al lui Chivu dezvăluie defectul antrenorului lui Inter: „Nu știu ce mai face azi, însă atunci exagera!” # Gazeta Sporturilor
Amantino Mancini (45 de ani), fostul coechipier al lui Cristi Chivu la AS Roma și apoi la Inter, a făcut, înaintea Il Derby d'Italia (astăzi, ora 21:45, livetext pe GSP.ro, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2), o analiză a antrenorului român și nu i-a găsit decât o singură slăbiciune.Alessandro Faiolhe Amantino, cunoscut ca Mancini, a jucat cel mai mult în Italia la AS Roma, 222 de meciuri, cu 59 de goluri și 39 de pase decisive în tricoul giallorosso. ...
Acum 8 ore
13:10
O schioare din Madagascar, prezentă pentru a treia oară la JO de iarnă: „Vreau să le inspir pe fetele din Africa” # Gazeta Sporturilor
La 24 de ani, Mialitiana Clerc, reprezentanta Madagascarului, este pe cale să ia startul la cea de-a treia ediție a sa a Jocurilor Olimpice și să devină astfel prima femeie din de pe continentul african care realizează acest record. Ea va lua startul mâine, la Bormio, în proba de slalom uriaș din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026.Deja o veterană a Jocurilor Olimpice, africanca a recunoscut că pentru cea de-a treia participare la JO este un miracol. ...
13:10
Încă un pas spre demolarea completă a vechiului stadion Dinamo. Peisajul s-a schimbat dramatic. Lucrările avansează, iar vineri, 13 februarie, a dispărut și pista de atletism care înconjura terenul de joc, o mai veche dorință a fanilor.Aceștia s-au plâns de-a lungul timpului din cauza spațiului foarte mare dintre tribune și teren, ocupat de pista respectivă. ...
13:00
Adrian Porumboiu dezvăluie ce a făcut în momentul în care a văzut decizia lui Radu Petrescu: „Doamne, Dumnezeule! I-aș da ca la traficanți” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a reacționat pentru Gazeta Sporturilor, în urma scandalului de arbitraj de la Petrolul - FC Argeș 2-1. A avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu.În minutul 86 al meciului de la Ploiești, la scorul de 1-1, Radu Petrescu a anulat într-un mod inexplicabil golul marcat de FC Argeș, după o lovitură liberă. Într-un dialog cu GSP. ...
12:40
Ce se întâmplă cu „perla” lui Dinamo: care sunt planurile lui Zeljko Kopic, după ce l-a exclus din lot la ultimul meci # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, traversează un început dificil de aventură la Dinamo. Transferat în vară de la Brighton, atacantul nu a reușit până acum nicio realizare ofensivă în cele opt partide în care a fost utilizat.La ultima confruntare a roș-albilor, cea din Cupa României cu Hermannstadt, câștigată cu 2-0, deși ar fi putut primi minute în contextul rotației făcute de Zeljko Kopic, croatul l-a lăsat în afara lotului. ...
12:40
Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea! Decizia de ultimă oră a „centralului” # Gazeta Sporturilor
Prestația halucinantă din Petrolul - FC Argeș 2-1 i-a făcut pe piteșteni să-și piardă cumpătul la finalul jocului de la Ploiești. Arbitrul a primit amenințări și a informat CCA. Urmează să decidă dacă va depune sau nu plângere la poliție.Dani Coman, președintele „vulturilor” a fost primul care a avut un derapaj violent la televizor împotriva arbitrului bucureștean. ...
12:40
Complexul pe care Chivu vrea să-l învingă » Singurul succes al lui Inter în 7 derby-uri, decis de un autogol! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) n-are de spart doar tabu-ul victoriilor în duelurile cu echipele mari din Serie A, ci și încearcă să întoarcă tendința ultimilor ani în privința rezultatelor cu Juventus. Inter a învins cel mai recent în campionat acum fix 2 ani (1-0), chiar pe „Giuseppe Meazza”. Este singurul triumf nerazzurro din ultimele șapte derby-uri cu rivalii bianconeri. ...
12:30
Cristiano Ronaldo a luat decizia finală, după ce a refuzat să joace în ultimele trei meciuri # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit în lotul lui Al-Nassr și ar putea juca în meciul de sâmbătă împotriva celor de la Al-Fateh, în etapa 22 din campionatul Arabiei Sauidte. Starul portughez a lipsit în ultimele trei partide, întrucât Al Nassr nu rezolvase plățile restante pe care le avea către angajați și colaboratori. Acum, protestul lui a luat sfârșit și este gata să revină pe teren. ...
12:20
Luka Modric (40 de ani), mijlocașul de la AC Milan, a marcat în victoria cu Pisa, scor 2-1, din runda cu numărul 25 din Serie A, și a devenit al treilea cel mai în vârstă marcator din istoria competiției.Croatul în vârstă de 40 de ani a adus victoria „rossonerilor” cu un gol reușit în minutul 85. ...
12:10
Ilia Malinin, explicațiile ratării de la Milano Cortina: „Nu multă lume va înțelege acest lucru” # Gazeta Sporturilor
Patinatorul american Ilia Malinin (21 de ani), marele favorit la aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în concursul masculin de patinaj artistic, a clacat la programul liber și s-a clasat al 8-lea. Cum cântărește el acest eșec neașteptat.Era văzut, și justificat, marele favorit la medalia de aur în concursul masculin de patinaj artistic de la Milano Cortina. ...
12:10
„Dacă vindeți tot, cu câți bani plecați în Hawaii?” » Valeriu Iftime a vorbit deschis despre averea lui: „Mă deranjează teribil un lucru” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, 65 de ani, a fost invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”. Finanțatorul FC Botoșani, președintele Consiliului Județean Botoșani, cât și președintele PNL Botoșani a vorbit despre averea lui: „Am făcut lucrurile cu o plăcere nebună, așa au venit banii”. ...
12:00
„Dar să primim gol dintr-o lovitură liberă inventată era corect?” » Petrolul întoarce scandalul pe partea cealaltă # Gazeta Sporturilor
Vicepreședintele Petrolului, Cristian Fogarassy, a oferit o reacție în urma scandalului de arbitraj de la meciul cu FC Argeș, terminat cu scorul de 2-1 pentru ploieșteni.După jocul de pe „Ilie Oană” piteștenii au protestat vehement, deoarece în minutul 86 al partidei, Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca mingea trimisă de Sierra să intre în poartă. Acest fapt i-a iritat pe șefii clubului din Trivale, iar la finalul meciului, Dani Coman a făcut iureș la interviuri. ...
11:50
Fost jucător din Superliga, acuzații dure la adresa lui Sorin Cârțu: „O mizerie de om” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Pană (39 de ani), fost mijlocaș în prima ligă, a lansat acuzații extrem de grave la adresa lui Sorin Cârțu, actual președinte de imagine la Craiova, formația lui Mihai Rotaru. Pană susține că în sezonul 2006/07, când Cârțu a antrenat FC Național, mai mulți jucători ar fi fost aduși pe filieră personală, în detrimentul celor deja aflați în lot. ...
11:40
Perioada aceea „romantică” a fotbalului românesc pare să fi revenit, iar începutul lui 2026 recreează aproape la indigo farmecul tulbure al anilor în care scandalurile de după meciuri dintre conducători depășeau, prin intensitate și spectacol, orice telenovelă mexicană difuzată în România. ...
11:40
Căpitanul lui Juventus știe atuul lui Chivu: „Acolo este diferența în clasament. Aici se decide duelul cu Inter” # Gazeta Sporturilor
Manuel Locatelli (28 de ani) a fost trimis la înaintare de Luciano Spalletti, care a ales să nu discute cu presa înaintea Il Derby d'Italia (ora 21:45, livetext pe GSP.ro, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2). Căpitanul lui Juventus a afirmat că Inter e o echipă foarte matură: „Asta ne-a lipsit puțin, însă meciul va fi decis la detalii. Va conta mult caracterul din teren”. ...
