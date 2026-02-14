Bundesliga: Victorie categorică pentru Bayern la Bremen, 3-0 cu Werder
News.ro, 14 februarie 2026 18:50
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, gruparea Werder Bremen, în etapa a 22-a din Bundesliga.
• • •
Acum 10 minute
19:20
Gorj: Mama fetiţei care a ajuns la spital cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă, reţinută alături de iubitul ei/ Bărbatul este suspectat de agresiune asupra copilei, mama fiind complice # News.ro
Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă. Şi iubitul femeii a fost reţinut în acelaşi dosar, anchetatorii suspectând că bărbatul este cel care a lovit şi rănit fetiţa, iar femeia i-a fost complice şi a încercat să ascundă faptele.
Acum 30 minute
19:00
Viktor Orban promite să elimine „pseudo-organizaţiile societăţii civile” şi adoptă un ton şi mai dur împotriva opoziţiei # News.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-organizaţiilor” civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor „cumpăraţi”, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie, relatează AFP.
19:00
JO de iarnă: Brazilianul Pinheiro Braathen intră în istorie cu medalia de aur la slalom uriaş / Românul Ştefănescu, locul 43 # News.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştigat o uimitoare medalie de aur la slalom uriaş, în condiţii de viscol, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
Acum o oră
18:50
Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită recuperare complexă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.
18:50
18:40
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb: Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi. Eu sunt al naibii de fericit # News.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, citat de POLITICO.
18:30
Alexandru Rogobete, după o vizită la şantierul primului centru de recuperare medicală din regiunea de vest: Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar, ci o etapă esenţială a actului medical # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, sâmbătă, şantierul primului centru de recuperare medicală care se construieşte în vestul ţării, la Timişoara, acesta fiind o secţie externă a Spitalului Judeţean Timişoara. Ministrul a precizat că recuperarea medicală este o etapă esenţială a actului medical şi nu un serviciu auxiliar.
Acum 2 ore
18:20
JO de iarnă: Reprezentanta României, Anastasia Tolmacheva, s-a clasat pe locul 59 la biatlon 7,5 km sprint. S-a calificat pentru pursuit # News.ro
Sportiva română Anastasia Tolmacheva a ocupat, sâmbătă, locul 59 la biatlon, în proba de 7,5 km sprint din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina.
18:10
Protocol de colaborare între Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice şi Societatea Naţională de Oncologie Medicală, semnat la Timişoara # News.ro
Protocolul de colaborare între Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (SRDNBM) şi Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) a fost semnat, sâmbătă, la Timişoara, fiind un pas spre consolidarea unei abordări integrate în prevenţia şi managementul a două patologii cronice netransmisibile cu impact major asupra pacientului şi a sistemului de sănătate.
18:10
Premierul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC) că interesul SUA pentru Groenlanda „din păcate” nu a dispărut, relatează The Guardian.
18:00
Echipa italiană AC Fiorentina a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Como, în etapa a 25-a din Serie A.
17:50
Petrişor Peiu (AUR): România în declin economic, Guvernul Bolojan în negare. ”Recesiunea tehnică” este paravanul unui eşec major de guvernare # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că ”minte” românii şi încearcă să ascundă ”prăbuşirea economică” în spatele unor artificii de limbaj, ”inventând” sintagma „recesiune tehnică” pentru a cosmetiza un eşec major de guvernare.
17:30
Ivan: România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi maxim încă într-o ţară UE, ceea ce ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”. Acest lucru ”ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare”, susţine el.
Acum 4 ore
17:20
La Liga: Cu Ionuţ Radu integralist, Celta Vigo a luat un punct la Barcelona, 2-2 cu Espanyol # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia catalană Espanyol Barcelona, în etapa a 24-a din La Liga.
17:20
Zelenski simte presiunea Washingtonului şi spune că SUA solicită prea des Ucrainei, şi nu Rusiei, să facă concesii. Liderul ucrainean este nemulţumit că Europa nu este invitată la masa negocierilor # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se cere „prea des” să facă concesii în cadrul negocierilor, în timp ce din partea Rusiei nu se aude nimic despre compromisuri.
16:40
Bogdan Ivan: Nu poţi să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că sunt multe cheltuieli aberante pe care le are statul român, dar că oamenii au nevoie să înţeleagă că ”nu stăm ca nişte contabili toată ziua, doar tăiem, tăiem”. ”Nu poţi să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost”, a afirmat Ivan, menţionând că se referă la principii, nu la premierul Ilie Bolojan.
16:40
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 27-a din Superligă.
16:30
Incendiu la o autoutilitară şi la faţada unui bloc din Cluj-Napoca/ Patru persoane, evacuate, dintre care una primeşte îngrijiri medicale - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o autoutilitară şi la faţada unui bloc din municipiul Cluj-Napoca, pompierii intervenind cu patru autospeciale de stingere şi două autoscări. Patru persoane au fost evacuate, dintre care una primeşte îngrijiri medicale.
16:30
Bogdan Ivan, despre o eventuală alianţă PSD-AUR: Nu o văd în viitorul apropiat/ Pe cine ar pune CEO al unei companii, între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a declarat că nu vede în viitorul apropiat o alianţă între PSD şi AUR şi nici nu vede suficiente argumente pentru aceasta. Pus să aleagă un CEO pentru o companie, între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, Ivan a dat un răspuns diplomatic.
16:20
UPDATE - Sibiu: Copil de şapte ani, mort după ce a fost lovit de un balot de fân/ Echipajele medicale i-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat/ Poliţia a deschis un dosar penal # News.ro
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale au continuat manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Acestea nu au dat rezultate, fiind declarat decesul copilului. Poliţiştii fac cercetări, într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
16:20
JO - „Inadmisibil”, „coşmar” - presa din SUA şocată după evoluţia lui Ilia Malinin la programul liber de la patinaj # News.ro
Presa din Statele Unite încerca să înţeleagă, sâmbătă, cum Ilia Malinin a ratat atât de mult programul său liber în proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de vineri seara.
15:50
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud, susţin Marea Britanie şi aliaţii săi. Otrava respectivă este de 200 de ori mai puternică decât morfina, „victimele se sufocă în agonie” # News.ro
Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă ministrul de externe al Regatului Unit, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Marii Britanii, relatează Sky News şi The Guardian.
15:40
UPDATE - Sibiu: Copil de şapte ani, în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân/ Echipajele medicale îi fac manevre de resuscitare # News.ro
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale continuă manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
15:30
Bogdan Ivan: Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici cei de la Romgaz/ Concurenţa e cea care duce la scăderea preţului # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că speră ca Romgaz, care va intra anul acesta pe piaţa de gaze naturale şi la care statul român este acţionar, să aibă o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici. Ivan a explicat că scăderea preţului la gaze este adusă de concurenţă.
Acum 6 ore
15:20
Regatul Unit va desfăşura în acest an un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord. Keir Starmer: Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa şi nici securitate europeană fără Marea Britanie # News.ro
Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a anunţat sâmbătă, la Munchen, premierul Keir Starmer, relatează AFP şi BBC.
15:20
Tenis de masă: Andreea Dragoman se opreşte în sferturile de finală ale probei de simplu la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Andreea Dragoman se opreşte în sferturile de finală ale probei de simplu la WTT Star Contender Chennai 2026.
15:20
Bogdan Ivan: În ultimii patru ani, statul român a plătit 6 miliarde de euro plafon la energie şi gaze # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. ”Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul.
15:00
Croatul Igor Tudor (47 de ani) a fost numit oficial antrenor al echipei Tottenham până la sfârşitul sezonului.
15:00
Ministrul Energiei, despre preţul gazelor: Am găsit o formulă, oarecum hibridă/ Dacă vine un preţ mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferenţa o plăteşte tot statul român # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
14:20
Meciul de curling dintre Canada şi Suedia la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina a fost marcat, vineri, de tensiuni puternice între jucători.
14:20
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
14:10
Brăila: Bărbat cercetat sub control judiciar după ce a condus băut, provocând un accident soldat cu pagube materiale/ El avea o îmbibaţie de 3,35 g/l alcool pur în sânge # News.ro
Un bărbat de 48 de ani din judeţul Brăila este cercetat sub control judiciar după ce, conducând băut, a ieşit cu maşina de pe şosea, în oraşul Făurei, şi a lovit bordura. Poliţiştii l-au găsit mirosind a alcool şi vorbind incoerent, astfel că l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testul făcut la spital a avut un rezultat de 3,35 g/l alcool pur în sânge.
13:50
„Sunt mai tânăr. Lui nu-i mai rămâne mult timp”: Zelenski îşi compară vârsta cu cea a lui Putin # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o discuţie cu POLITICO, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen, că omologul său rus Vladimir Putin se află „într-o poziţie dificilă”, din cauza temerilor pe care le are, legate inclusiv de vârstă, relatează Le Figaro.
13:30
FC Argeş, comunicat dur după meciul cu Petrolul Ploieşti: Considerăm că decizia din minutul 86 depăşeşte sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voinţă! # News.ro
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu.
Acum 8 ore
13:00
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate / Preşedinta CE crede că este timpul să se ia în serios clauza de apărare reciprocă a UE, articolul 42.7 # News.ro
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe la votul consacrat, bazat pe unanimitate, şi să treacă la majoritate calificată.
13:00
Alexandru Rogobete: Până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă / Finanţarea, mutată de pe PNRR pe Programul Operaţional Sănătate # News.ro
Finanţarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara se mută de pe PNRR, pe Programul Operaţional Sănătate, iar cu această mutare va fi prelungit şi termenul de realizare a spitalului, din anul 2026, înspre anul 2028, a anunţat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. El a precizat că în aceste zile au loc ultimele detalii tehnice pentru această mutare.
13:00
Daniel Băluţă susţine că a discutat cu Nicuşor Dan despre bugetul Capitalei: Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat - VIDEO # News.ro
Liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă susţine că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema bugetului pentru Capitală. ”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. În campania pentru Primăria Capitalei, preşedintele Nicuşor Dan l-a susţinut pe candidatul USR Cătălin Drulă, aflat în competiţie cu Ciprian Ciucu (PNL) şi cu Daniel Băluţă (PSD). Daniel Băluţă, din postura de lider al PSD Bucureşti, are un rol-cheie în consiliul general al Capitalei: fără voturile PSD, Ciprian Ciucu poate strânge, teoretic, o majoritate de un singur vot peste limită. În practică, primarul PNL nu a reuşit să adune o majoritate la primele şedinţe de Consiliu General.
12:50
Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze / În Timişoara sunt şase secţii de Chirurgie / Alfred Simonis: Abordarea mea faţă de Primăria Timişoara este să încercăm să-i convingem, să nu-i aricim # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare, lucru care este complet ineficient. În acest context, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), s-a declarat de acord cu propunerea, dar afirmă că Primăria Timişoara are o administraţie ”mai rigidă” şi că ar trebui convinsă de necesitatea acestor consorţii. ”Să nu-i aricim”, a afirmat Simonis.
12:50
Băluţă: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii / Ce spune despre schimbarea premierului - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, susţine că românii au ajuns să fugă de premierul Ilie Bolojan la fel cum ţăranii din romanul Moromeţii fugeau de Jupuitu’, funcţionarul trimis să colecteze impozitele pentru stat. Daniel Băluţă îi cere premierului Bolojan să nu mai recurgă la alte tăieri bugetare şi să treacă la măsuri de relansare economică. ”Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Gata cu nişte lucruri!”, avertizează Băluţă. Primarul Sectorului 4 admite că există opţiunea politică în care actuala coaliţie să-l schimbe pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, dar să continue cu alt prim-ministru. ”Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opţiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu. Şi lucrurile merg în continuare mai departe”, a explicat Băluţă, care-l acuză pe şeful Guvernului că a devenit ”Bolojan 2.0”, un politician total schimbat faţă de perioada în care activa în administraţia locală.
12:40
Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste. Şi USR este un partid extremist din punct de vedere al modului în care se exprimă - VIDEO # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti Daniel Băluţă se pronunţă împotriva unei alianţe între social-democraţi şi AUR, pe care-l numeşte partid extremist. ”Din păcate, astăzi în AUR există un mix: sunt oameni absolut admirabili şi oameni mai puţin admirabili, pentru că limbajul pe care îl au în multe situaţii nu este unul demn de o ţară din UE”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. De asemenea, primarul Sectorului 4 consideră că şi USR este partid extremist, ”din punct de vedere al modului în care se exprimă, nu al politicilor pe care le are”.
12:30
Daniel Băluţă, întrebat dacă PSD Bucureşti este în opoziţie în Consiliul General: În toate proiectele utile pentru bucureşteni chiar dorim să participăm activ şi cu idei/ Îl susţin 200% pe domnul Ciucu # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a afirmat că îl susţine ”200 la sută” pe primarul general, Ciprian Ciucu, în toate proiectele utile pentru Bucureşti. El a adăugat că PSD participă activ şi cu idei în Consiliul General al Capitalei.
12:30
Meciul de revenire al lui Tyson Fury va avea loc pe stadionul echipei Tottenham, la 11 aprilie # News.ro
Meciul de revenire al lui Tyson Fury împotriva lui Arslanbek Makhmudov va avea loc pe stadionul echipei Tottenham Hotspur pe 11 aprilie, a anunţat britanicul într-o postare pe reţelele sociale.
12:30
Preşedintele PSD Bucureşti, despre o nouă candidatură pentru Primăria Capitalei: Este un lucru pe care îl iau în calcul. Nu este o decizie pe care să mi-o pot propune astăzi/ Din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD e un partid extrem de blamat # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei la alegerile din 2028. El a menţionat că partidul din care face parte, PSD, este ”extrem de blamat” în Bucureşti.
12:20
Creştere a traficului la frontiera cu Serbia de Ziua Naţională / Poliţia de Frontieră recomandă planificarea călătoriei # News.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara avertizează, sâmbătă, asupra posibilităţii creşterii traficului la frontiera româno-sârbă în acest sfarsit de săptămână, în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Republicii Serbia.
12:20
Băluţă afirmă că mai mult de jumătate dintre locuitorii din Sectorul 4 sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii/ Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina ”cu cel puţin 4-5 luni înainte de termenul prognozat” # News.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitelei, Daniel Băluţă, a declarat că mai mult de jumătate dintre locuitorii aestui sector sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii. În ceea ce priveşte Planşeul Unirii, Băluţă a afirmat că lucrările la acesta se vor termina înainte de termenul prognozat.
12:20
China speră la soluţionarea conflictului din Ucraina, iar Europa ar trebui să se implice, afirmă diplomatul de top al Beijingului # News.ro
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen, faptul că „uşa dialogului este în sfârşit deschisă” în privinţa conflictului din Ucraina, îndemnând părţile să „ajungă la un acord de pace cuprinzător, durabil şi obligatoriu”. Apoi, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, întrebat despre Ucraina, diplomatul de top al Chinei a afirmat cu tărie, în mod curios, că Europa ar trebui să se implice direct în negocieri şi să nu fie marginalizată în acest proces, un lucru pe care mulţi lideri europeni îl vor saluta cu siguranţă, scrie The Guardian.
12:10
Pompierii au intervenit şi sâmbătă pentru găsirea bărbatului dat dispărut de familie încă de vineri, iar trupul neînsufleţit a fost găsit în apele Lacului Surduc din judeţul Timiş. Medicii au declarat decesul acestuia.
12:10
Primarul Sectorului 4 susţine că nu este în conflict cu primarul general al Capitalei: Există nişte diferenţe majore de opinie/ Întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie/ Simple promisiuni golite de sens # News.ro
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a precizat că nu se află în conflict cu primarul general, Ciprian Ciucu, dar a admis că ”există nişte diferenţe majore de opinie”. ”Domnul primar general este dezorientat, este debusolat, dovedind că angajamentele pe care şi le-a luat în faţa cetăţenilor în alegeri au fost nişte simple promisiuni, sunt golite de sens. Practic, întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie”, a susţinut Băluţă.
12:10
Daniel Băluţă: Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop/ Să înceapă imediat reformele/ Trebuie să ne uităm un pic în grădina noastră # News.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, este de părere că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să înceapă imediat reformele promise. ”Cea mai gravă problemă pe care are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop”, susţine el.
11:30
ANPC anunţă o creştere cu 41% a controalelor realizate în luna ianuarie, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut / Valoarea totală a amenzilor, creştere cu 90% # News.ro
ANPC anunţă, sâmbătă, că, în luna ianuarie, au fost făcute 6.608 controale, în creştere cu 41% faţă de luna similară a anului trecut. De asemenea, a crescut numărul amenzilor aplicate şi cuantumul acestora. ”Se observă o creştere a gradului de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor de către cetăţeni, care le valorifică activ atunci când este necesar”, a afirmat Ionel Cristinel Obretin, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
