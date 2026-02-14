Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide interzise
Newsweek.ro, 14 februarie 2026 19:20
Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide i...
Acum 5 minute
19:50
JO de iarnă: Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen cucerește aur istoric la slalom uriaș la Milano-Cortina # Newsweek.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştiga...
Acum 15 minute
19:40
Viktor Orban anunță ofensivă extinsă împotriva ONG-urilor și opoziției înaintea alegerilor din aprilie # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-or...
Acum o oră
19:20
19:20
Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani...
19:10
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei: Interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate”, nu a dispărut # Newsweek.ro
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, avertizează că interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate...
Acum 2 ore
18:50
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, crede cu tărie "că recuperarea medicală nu este un serviciu...
18:30
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, este o româncă. Stăteau camuflaţi după betoane # Newsweek.ro
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, din înălţimile aflte în jurul oraşului, est...
18:20
Care este formula hibridă pentru factura la gaze, după expirarea plafonării. Ministrul Energiei ar fi găsit-o # Newsweek.ro
Care este formula hibridă experimentată pentru factura la gaze, după expirarea plafonării preţului g...
18:20
Munca se schimbă pentru toată lumea chiar acum: Ce trebuie să îndure angajații? AI creează presiune # Newsweek.ro
Un studiu recent arată cum se așteaptă ca inteligența artificială să afecteze piața muncii. Cu toate...
Acum 4 ore
17:50
Cinci ţări din Europa acuză: Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare # Newsweek.ro
Cinci ţări din Europa acuză făţiş Rusia că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoa...
17:50
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să treacă la viteza superioară de Apărare militară # Newsweek.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atrage atenţia că Europa trebuie să treacă la...
17:00
Vechile telefoane mobile au zăcut uitate în sertare sau chiar aruncate ani de zile. Acum, unele mode...
16:40
Vicepreședinta unei importante companii regretă că a lucrat acolo. A plecat cu datorii și fără plan de pensii # Newsweek.ro
Vicepreședinta unei importante companii de PR regretă cei 7 ani petrecuți acolo. A plecat cu datorii...
16:10
Planta pe care trebuie să o ai în casă în zile negre. Aduce bogăție și noroc dacă o îngrijești corect # Newsweek.ro
Se spune că există o plantă care atrage prosperitatea și alungă energiile negative din casă, mai ale...
16:00
România nu trebuie să fie doar beneficiar de securitate, ci şi furnizor, printr-o industrie naţional...
Acum 6 ore
15:40
Una dintre cele mai emblematice şi frecventate plaje din Lima, capitala Peru, va fi închisă duminică...
15:20
Scuderia Mercedes-AMG, cu cei doi piloți Kimi Antonelli și George Russell, au dominat ultima zi a se...
15:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru muni...
15:00
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie. # Newsweek.ro
Probleme mari semnalate de și recunoscute de Casele de pensii. Există întârzieri foarte mari care se...
14:40
Primele două jucătoare de tenis ale lumii, Arina Sabalenka (Belarus) şi Iga Swiatek (Polonia), s-au ...
14:20
Geoană: Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru # Newsweek.ro
Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi n...
14:10
România preia Portul Giurgiulești prin Portul Constanța, tranzacție susținută de BERD cu miză majoră la mare # Newsweek.ro
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Adminis...
14:10
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a reuşit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turne...
Acum 8 ore
13:50
Alexandru Rogobete: Institutul Oncologic Timișoara va fi gata până în 2028, cu finanțare din POS # Newsweek.ro
Finanţarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara se mută de pe PNRR, p...
13:40
Premierul britanic Starmer spune că Regatul Unit trebuie să încerce să se „apropie” de piața unică a UE # Newsweek.ro
Premierul britanic Starmer spune că Regatul Unit trebuie să încerce să se „apropie” de piața unică a...
13:20
Ministrul Finanțelor: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei # Newsweek.ro
Reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings arată că partenerii externi au în...
13:00
Ursula von der Leyen la Conferința de la Munchen: "Europa trebuie să-și întărească industria de apărare" # Newsweek.ro
Von der Leyen a vorbit apoi despre Ucraina, spunând că „forța și descurajarea și, în cele din urmă, ...
12:50
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi îndeamnă Europa să se implice direct în negocierile pentru Ucraina # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de sec...
12:40
Daniel Băluţă a spus că nu este în conflict cu primarul general. "Există nişte diferenţe majore de opinie" # Newsweek.ro
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a precizat că nu se află î...
12:30
Românii au petrecut 1.000.000 de nopți în hotelurile din Bulgaria în 2025. Un record istoric pentru vecini # Newsweek.ro
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit ultimelor cifre ale Insti...
12:20
Marco Rubio: Rusia pierde 8.000 de soldați pe săptămână. Nu își poate atinge obiectivele în Ucraina # Newsweek.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a acordat un interviu pentru Bloomberg News, după declarații...
12:10
Cod galben de vânt și ninsori în mai multe județe. Informare de precipitații și răcire până luni dimineață # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în inter...
12:00
Ministrul muncii spune că va ajuat persoanele cu dizabilități. Ce drepturi au acestea la angajare? # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole spune că va avea un plan prin care să stopeze abuzurile la care sunt ...
Acum 12 ore
11:40
Octavian Cotescu moare fulgerător după ce i se face rău pe scenă. Avea 53 ani. Valeria Seciu, marea iubire # Newsweek.ro
„Un monstru sacru” al sceneri românești, Octavian Cotescu avea să moară la doar 53 de ani. A fost că...
11:10
Horoscop săptămâna 15-21 februarie. Vărsător - greșeli, Feciaoră - noroc, Rac- secerete, Berbec - bani # Newsweek.ro
Mercur intră în mișcare retrogradă între 26 februarie și 20 martie, așa că începeți să vă temperați ...
10:50
Pensia militară medie pentru limită de vârstă este 5.800 lei, dublu față de pensia „normală”. Când vor crește? # Newsweek.ro
Pensiil emilitare nu au mai fost indexate de aproape un deceniu. Cu toate astea, pensiile militare s...
10:30
Ministru: România va deveni independentă energetic. Vom plăt mai puțin la factura de curent? # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat vești bunbe românilor. Din 2028 vom deveni independenți energ...
10:20
VIDEO Adevărul despre injecțiile de slăbit. Ce nu îți spune nimeni despre efectul yo-yo și pierderea mușchilor # Newsweek.ro
Injecțiile pentru slăbit au devenit un fenomen global. Dar cât de sigur este să slăbești rapid fără ...
10:10
Mesajul Ministerului de Interne de Valentine s Day: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine # Newsweek.ro
Ministerul de Interne a postat un mesaj amuzant de Valentine s Day, pe pagina sa de Facebook. Dar, n...
09:50
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în „shutdown” din cauza ICE. Mii de funcționari, concediați # Newsweek.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în „shutdown” din cauza ICE. Iar, zilele următoare, ...
09:30
Nicușor Dan îi „urecheză” pe guvernanți. „Să se preocupe de problemele structurale, mai puțin de zgomot” # Newsweek.ro
În contextul anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică, președintele Nicușor Dan îi „...
09:10
Ministrul Investițiilor, despre intrarea în recesiune: Rezultatul strategiei economice a guvernelor Ciolacu # Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene, afirmă că „nu Bolojan a dus România...
08:50
Cancerul, a doua cauză de deces în UE. Iar numărul cazurilor tot crește. Care sunt cele mai întâlnite tipuri? # Newsweek.ro
Deși statele alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, cancerul rămâne a doua cauză de deces în UE. ...
08:30
România nu a ajuns „Junk”. Fitch apreciază măsurile Guvernului Bolojan și a menținut ratingul la „BBB-” # Newsweek.ro
România nu a ajuns „Junk”, chiar dacă economia a intrat în recesiune tehnică în urma dezmățului buge...
08:10
Îți expiră permisul de conducere în 2026? Cum îl schimbi și ce documente sunt necesare # Newsweek.ro
Pentru mulți șoferi, expirarea permisului de conducere este un motiv real de stres. În realitate, pr...
08:00
Culoarea limbii îți arată ce boală poți avea. Vezi care sunt indiciile care te trimit la medic # Newsweek.ro
Culoarea limbii poate oferi indicii importante despre starea ta de sănătate. De la nuanțe albicioase...
07:50
Ce plante cățărătoare rezistă cel mai bine în casă? Îți faci propria “junglă” interioară în locuință # Newsweek.ro
Vrei să transformi locuința într-o adevărată oază verde? Plantele cățărătoare pot schimba complet at...
07:40
Cum să faci o shaorma arăbească de pui acasă. Va avea același gust ca în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Vrei să te bucuri de gustul autentic al unei shaorme arăbești de pui chiar la tine acasă? Cu un ames...
07:20
Este legal să instalezi panouri fotovoltaice pe balcon dacă stai la bloc? Montajul trebuie autorizat? # Newsweek.ro
Vrei să instalezi panouri fotovoltaice pe balconul apartamentului? Chiar dacă pare o soluție simplă ...
07:20
Când se fac tăieri la pomii fructiferi? La temperaturi mai mici, lemnul devine casant și crapă # Newsweek.ro
Tăierile la pomii fructiferi se fac doar când temperaturile sunt potrivite. La frig intens, lemnul d...
