China elimină taxele vamale pentru aproape toată Africa, profitând de politica tarifară a lui Donald Trump

Newsweek.ro, 14 februarie 2026 20:50

China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai...

Acum 30 minute
21:10
Președintele Finlandei: Europa e mai fericită și mai sigură decât sugerează criticii din SUA Newsweek.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că eu...
Acum o oră
20:50
China elimină taxele vamale pentru aproape toată Africa, profitând de politica tarifară a lui Donald Trump Newsweek.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai...
20:30
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu Newsweek.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu. Cel mai di...
Acum 2 ore
20:20
Radu Miruță: România va continua să rămână ferm angajată în aprofundarea cooperării cu Japonia Newsweek.ro
România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, at...
20:10
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al apărării Newsweek.ro
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al ap...
19:50
JO de iarnă: Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen cucerește aur istoric la slalom uriaș la Milano-Cortina Newsweek.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştiga...
19:40
Viktor Orban anunță ofensivă extinsă împotriva ONG-urilor și opoziției înaintea alegerilor din aprilie Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-or...
Acum 4 ore
19:20
Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide interzise Newsweek.ro
Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide i...
19:20
Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani...
19:10
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei: Interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate”, nu a dispărut Newsweek.ro
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, avertizează că interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate...
18:50
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, crede cu tărie "că recuperarea medicală nu este un serviciu...
18:30
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, este o româncă. Stăteau camuflaţi după betoane Newsweek.ro
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, din înălţimile aflte în jurul oraşului, est...
18:20
Care este formula hibridă pentru factura la gaze, după expirarea plafonării. Ministrul Energiei ar fi găsit-o Newsweek.ro
Care este formula hibridă experimentată pentru factura la gaze, după expirarea plafonării preţului g...
18:20
Munca se schimbă pentru toată lumea chiar acum: Ce trebuie să îndure angajații? AI creează presiune Newsweek.ro
Un studiu recent arată cum se așteaptă ca inteligența artificială să afecteze piața muncii. Cu toate...
17:50
Cinci ţări din Europa acuză: Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare Newsweek.ro
Cinci ţări din Europa acuză făţiş Rusia că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoa...
17:50
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să treacă la viteza superioară de Apărare militară Newsweek.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atrage atenţia că Europa trebuie să treacă la...
Acum 6 ore
17:00
Ai unul prin sertar? Aceste telefoane mobile vechi se vând azi cu zeci de mii de euro Newsweek.ro
Vechile telefoane mobile au zăcut uitate în sertare sau chiar aruncate ani de zile. Acum, unele mode...
16:40
Vicepreședinta unei importante companii regretă că a lucrat acolo. A plecat cu datorii și fără plan de pensii Newsweek.ro
Vicepreședinta unei importante companii de PR regretă cei 7 ani petrecuți acolo. A plecat cu datorii...
16:10
Planta pe care trebuie să o ai în casă în zile negre. Aduce bogăție și noroc dacă o îngrijești corect Newsweek.ro
Se spune că există o plantă care atrage prosperitatea și alungă energiile negative din casă, mai ale...
16:00
Miruţă: România nu trebuie să fie doar beneficiar de securitate, ci şi furnizor Newsweek.ro
România nu trebuie să fie doar beneficiar de securitate, ci şi furnizor, printr-o industrie naţional...
15:40
Peru/ Lima închide una dintre plajele sale emblematice din cauza poluării Newsweek.ro
Una dintre cele mai emblematice şi frecventate plaje din Lima, capitala Peru, va fi închisă duminică...
Acum 8 ore
15:20
Auto-F1: Mercedes a dominat ultima zi a testelor oficiale din Bahrain Newsweek.ro
Scuderia Mercedes-AMG, cu cei doi piloți Kimi Antonelli și George Russell, au dominat ultima zi a se...
15:10
Vreme caldă, ploi şi intensificări ale vântului în Bucureşti în următoarele zile Newsweek.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru muni...
15:00
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie. Newsweek.ro
Probleme mari semnalate de și recunoscute de Casele de pensii. Există întârzieri foarte mari care se...
14:40
Tenis: Sabalenka şi Swiatek s-au retras de la turneul de la Dubai Newsweek.ro
Primele două jucătoare de tenis ale lumii, Arina Sabalenka (Belarus) şi Iga Swiatek (Polonia), s-au ...
14:20
Geoană: Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru Newsweek.ro
Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi n...
14:10
România preia Portul Giurgiulești prin Portul Constanța, tranzacție susținută de BERD cu miză majoră la mare Newsweek.ro
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Adminis...
14:10
Tenis: Gabriela Ruse, calificată pe tabloul principal la Dubai Newsweek.ro
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a reuşit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turne...
13:50
Alexandru Rogobete: Institutul Oncologic Timișoara va fi gata până în 2028, cu finanțare din POS Newsweek.ro
Finanţarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timişoara se mută de pe PNRR, p...
13:40
Premierul britanic Starmer spune că Regatul Unit trebuie să încerce să se „apropie” de piața unică a UE Newsweek.ro
Premierul britanic Starmer spune că Regatul Unit trebuie să încerce să se „apropie” de piața unică a...
Acum 12 ore
13:20
Ministrul Finanțelor: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei Newsweek.ro
Reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings arată că partenerii externi au în...
13:00
Ursula von der Leyen la Conferința de la Munchen: &#34;Europa trebuie să-și întărească industria de apărare&#34; Newsweek.ro
Von der Leyen a vorbit apoi despre Ucraina, spunând că „forța și descurajarea și, în cele din urmă, ...
12:50
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi îndeamnă Europa să se implice direct în negocierile pentru Ucraina Newsweek.ro
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de sec...
12:40
Daniel Băluţă a spus că nu este în conflict cu primarul general. &#34;Există nişte diferenţe majore de opinie&#34; Newsweek.ro
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a precizat că nu se află î...
12:30
Românii au petrecut 1.000.000 de nopți în hotelurile din Bulgaria în 2025. Un record istoric pentru vecini Newsweek.ro
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit ultimelor cifre ale Insti...
12:20
Marco Rubio: Rusia pierde 8.000 de soldați pe săptămână. Nu își poate atinge obiectivele în Ucraina Newsweek.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a acordat un interviu pentru Bloomberg News, după declarații...
12:10
Cod galben de vânt și ninsori în mai multe județe. Informare de precipitații și răcire până luni dimineață Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în inter...
12:00
Ministrul muncii spune că va ajuat persoanele cu dizabilități. Ce drepturi au acestea la angajare? Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole spune că va avea un plan prin care să stopeze abuzurile la care sunt ...
11:40
Octavian Cotescu moare fulgerător după ce i se face rău pe scenă. Avea 53 ani. Valeria Seciu, marea iubire Newsweek.ro
„Un monstru sacru” al sceneri românești, Octavian Cotescu avea să moară la doar 53 de ani. A fost că...
11:10
Horoscop săptămâna 15-21 februarie. Vărsător - greșeli, Feciaoră - noroc, Rac- secerete, Berbec - bani Newsweek.ro
Mercur intră în mișcare retrogradă între 26 februarie și 20 martie, așa că începeți să vă temperați ...
10:50
Pensia militară medie pentru limită de vârstă este 5.800 lei, dublu față de pensia „normală”. Când vor crește? Newsweek.ro
Pensiil emilitare nu au mai fost indexate de aproape un deceniu. Cu toate astea, pensiile militare s...
10:30
Ministru: România va deveni independentă energetic. Vom plăt mai puțin la factura de curent? Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat vești bunbe românilor. Din 2028 vom deveni independenți energ...
10:20
VIDEO Adevărul despre injecțiile de slăbit. Ce nu îți spune nimeni despre efectul yo-yo și pierderea mușchilor Newsweek.ro
Injecțiile pentru slăbit au devenit un fenomen global. Dar cât de sigur este să slăbești rapid fără ...
10:10
Mesajul Ministerului de Interne de Valentine s Day: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine Newsweek.ro
Ministerul de Interne a postat un mesaj amuzant de Valentine s Day, pe pagina sa de Facebook. Dar, n...
09:50
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în „shutdown” din cauza ICE. Mii de funcționari, concediați Newsweek.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în „shutdown” din cauza ICE. Iar, zilele următoare, ...
09:30
Nicușor Dan îi „urecheză” pe guvernanți. „Să se preocupe de problemele structurale, mai puțin de zgomot” Newsweek.ro
În contextul anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică, președintele Nicușor Dan îi „...
09:10
Ministrul Investițiilor, despre intrarea în recesiune: Rezultatul strategiei economice a guvernelor Ciolacu Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene, afirmă că „nu Bolojan a dus România...
08:50
Cancerul, a doua cauză de deces în UE. Iar numărul cazurilor tot crește. Care sunt cele mai întâlnite tipuri? Newsweek.ro
Deși statele alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, cancerul rămâne a doua cauză de deces în UE. ...
08:30
România nu a ajuns „Junk”. Fitch apreciază măsurile Guvernului Bolojan și a menținut ratingul la „BBB-” Newsweek.ro
România nu a ajuns „Junk”, chiar dacă economia a intrat în recesiune tehnică în urma dezmățului buge...
Acum 24 ore
08:10
Îți expiră permisul de conducere în 2026? Cum îl schimbi și ce documente sunt necesare Newsweek.ro
Pentru mulți șoferi, expirarea permisului de conducere este un motiv real de stres. În realitate, pr...
