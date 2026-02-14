Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică”
Antena Sport, 14 februarie 2026 19:20
Ungurii au oferit o primă reacție, după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros, scor 35-30, în etapa a 13-a din grupele Ligii Campionilor. Aceștia au subliniat că echipa din Budapesta a primit o „lovitură grea" din partea „tigroaicelor". CSM București e în „cărți" pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor. Pentru asta, elevele Bojanei Popovic au nevoie de un
Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului
Alex Mățan a bifat a doua reușită de când a fost transferat de grecii de la Panetolikos. S-a întâmplat sâmbătă, în partida jucată de echipa sa pe teren propriu contra celor de la Asteras, în etapa cu numărul 21 a Superligii Greciei. Fotbalistul lansat de marele Gică Hagi a deschis scorul cu o execuție fantastică,
Karolina Muchova și-a trecut în palmares abia al doilea titlu WTA din carieră, după ce a învins-o pe Victoria Mboko în ultimul act al turneului de la Doha. Sportiva care a jucat finală de Roland Garros în anul 2023 a obținut o victorie în două seturi contra uneia dintre cele mai interesante jucătoare din circuit.
Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică"
Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală
Duminică va începe turneul WTA din Dubai, iar România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al competiției. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor avea parte de dueluri tari în runda inaugurală. Ediția de anul acesta este dotată cu premii totale de peste patru milioane de dolari, o creștere de 11 procente față
Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă
Antrenorul român Laurenţiu Regehcampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe St Eloi Lupopo (RD Congo) cu scorul de 1-0 şi a câştigat Grupa C. Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, Steven Ebuela a marcat singurul gol al partidei, în minutul 26. Laurențiu Reghecampf, în sferturile Ligii Campionilor Africii
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească"
Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit ce pensie poate să primească din partea statului român. Președintele celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că renumerația sa lunară „trebuie să mai crească". Concret, Sorin Cârțu a declarat că pensia sa este de 3444 lei. Pentru a se ajunge la această sumă, statul a luat în calcul cei 45 de
CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele", în „cărți" pentru calificarea directă în sferturi
CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B. „Tigroaicele" au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?"
Gigi Becali a oferit o reacție fermă, după ce a aflat ce arbitru a fost delegat la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Marian Barbu, cel care va conduce de la „centru" duelul de pe „Ion Oblemenco". Universitatea Craiova și FCSB se vor
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate
Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei. Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu
Universitatea Cluj o înfruntă pe Csikszereda în cadrul etapei cu numărul 27 din Liga 1, iar partida are o însemnătate aparte pentru Dan Nistor, care bifează o performanță impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc. Mijlocașul „șepcilor roșii" joacă meciul cu numărul 500 în Liga 1, fiind pe locul al doilea în clasamentul All Time
Ionuț Radu, remiză „nebună" cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil"
Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement. Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă"
Radu Petrescu primește critici din toate părțile, după eroarea uriașă din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea „găzarilor". Arbitrul FIFA a anulat total eronat un gol perfect valabil al oaspeților, iar Dani Coman a avut un derapaj necontrolat la adresa centralului delegat la acest joc. Radu Petrescu, desființat
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Andrei Coubiș a fost una dintre surprizele celor de la Universitatea Cluj pe piața transferurilor, fundașul român fiind legitimat în Serie A, la cei de la AC Milan. Stoperul a spart gheața în tricoul „șepcilor roșii" și a marcat în partida cu Oțelul Galați, din Cupa României. AC Milan le-a comunicat ardelenilor cât trebuie să
„Va fi un record". Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului
Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce Oțelul a învins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor crede în continuare în șansele echipei sale să se califice în play-off, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular. Oțelul a acumulat 40 de puncte, după succesul cu Metaloglobus. Gălățenii ocupă locul
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud
Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaş de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă. Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manşă, în mijlocul unei ninsori abundente, s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 25 sec 00, fiind urmat de elveţienii Marco Odermatt, marele favorit, la 58/100, şi Loic Meillard, la
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
UTA l-a vândut pe Valentin Costache (27 de ani). Mijlocașul a ajuns la o înțelegere cu FC Noah Yerevan, campioana din Armenia, acolo unde va încasa un salariu consistent. Deși în continuare este în lupta pentru calificarea în play-off, UTA a decis să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători. Valentin Costache a
Oțelul Galați rămâne în cursa pentru un loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus București. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30 de Conrado, dintr-un penalty controversat acordat de centralul Horia Mladinovici. Faza a fost analizată la VAR timp de cinci
Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit
Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în partida dintre Genclerbirligi și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 22 a Superligii Turciei. Fotbalistul român a ieșit din nou în evidență, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Echipa internaționalului pregătit de Mircea Lucescu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în joc și a scos
„Ne merităm soarta". Ion Crăciunescu l-a „distrus" pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu
Ion Crăciunescu a reacționat, după gafa uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul a anulat incredibil un gol al piteștenilor, pentru un fault în atac greu de identificat. După întregul scandal creat, Ion Crăciunescu l
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off # Antena Sport
Meciul U Cluj – Csikszereda e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:00. Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte. Csikszereda e pe 13, cu 25 de puncte. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci […] The post U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei # Antena Sport
Universitatea Craiova va înfrunta pentru a doua oară în interval de câteva zile FCSB, după ce în prima partidă oltenii au eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Partida de duminică are o însemnătate și mai mare pentru ambele echipe, fiind vorba despre un duel în campionatul intern, acolo unde este nevoie mare […] The post Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei appeared first on Antena Sport.
Inter – Juventus Torino este capul de afiș al acestei etape de Serie A, jocul având o desfășurare remarcabilă și în partida tur, când „Bătrâna Doamnă” s-a impus dramatic, scor 4-3. Cristi Chivu a reușit să construiască la Milano o echipă puternică, dar și matură, lucru remarcat de Manuel Locatelii, fotbalistul celor de la Juventus. […] The post Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența” appeared first on Antena Sport.
Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB este meciul rundei cu numărul 27 din Liga 1, partida având o importanță deosebită pentru FCSB, care continuă cursa pentru un loc de play-off. La conferința de presă dinaintea disputei, Filipe Coelho a lansat un semnal de alarmă pentru jucătorii săi, explicând că în ciuda poziției din clasament, gruparea roș-albastră este […] The post Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank # Antena Sport
Tottenham a anunţat oficial numirea lui Igor Tudor (47 de ani) pe banca formaţiei românului Radu Drăguşin (24 de ani). Rezultatele slabe din acest sezon au determinat renunţarea la Thomas Frank. După 26 de etape, Tottenham e doar pe locul 16 în clasament, cu numai 29 de puncte. OFICIAL | Igor Tudor, noul antrenor al […] The post OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur # Antena Sport
Meciul Inter – Juventus e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Înaintea derby-ului, Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte. Juventus e pe 4, cu 46 de puncte. Milan a refăcut diferenţa de 5 puncte faţă de Inter în urma victoriei la limită, 2-1, […] The post Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur appeared first on Antena Sport.
Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului # Antena Sport
Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a primit ameninţări cu moartea după meciul de coşmar Petrolul – FC Argeş 2-1, în care a anulat un gol perfect valabil al piteştenilor. Radu Petrescu a anunţat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) de ameninţările cu moartea pe care le-a primit. Radu Petrescu, ameninţat cu moartea Potrivit gsp.ro, Radu […] The post Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului appeared first on Antena Sport.
Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 # Antena Sport
Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor. Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, […] The post Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 appeared first on Antena Sport.
Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul # Antena Sport
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu. FC Argeş transmite un mesaj clar şi neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea […] The post Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde […] The post Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă appeared first on Antena Sport.
Întrebat dacă nu cumva se gândeşte să revină pe bancă, Marius Lăcătuş (61 de ani), a tranşat acest subiect. Lăcătuş nu a mai antrenat din vara lui 2019, atunci când s-a despărţit de Steaua, şi spune că nici nu are de gând să o mai facă. Marius Lăcătuş nu va mai antrena: “N-am uitat fotbalul, […] The post Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde” appeared first on Antena Sport.
Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off. Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie […] The post Metaloglobus – Oţelul, 14:30, LIVE SCORE. Gălăţenii luptă pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi. Perechile Eduard Ionescu/Bernadette Szocs şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia), favoritele #2 […] The post Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în finala WTT Star Contender Chennai 2026 appeared first on Antena Sport.
Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” # Antena Sport
Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a reacţionat, pe pagina sa de Instagram, după scandalul generat de anularea unui gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1 de către centralul Radu Petrescu. Ştefan, care e văzut ca un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF, i-a cerut măsuri ferme preşedintelui CCA, Kyros […] The post LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” appeared first on Antena Sport.
Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) este cunoscut, pe lângă performanţele uriaşe ca jucător şi antrenor, şi pentru viaţa sentimentală tumultoasă pe care a dus-o, având timp de 16 ani o relaţie cu amanta Vica Blochina. Doamna Maria, soţia fostului selecţioner, este cea care a reuşit să treacă peste încercările la care a fost supusă şi […] The post Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile appeared first on Antena Sport.
Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a încheiat conflictul cu Al-Nassr şi e gata să revină pe teren! Starul portughez va juca în meciul din campionat cu Al Fateh, care se dispută în această seară, de la ora 19:30. Al Nassr, care e la 4 puncte în spatele liderului Al-Hilal şi la un singur punct de […] The post Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr appeared first on Antena Sport.
“Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! # Antena Sport
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a fost întrebat direct dacă România va avea un alt selecţioner pentru meciurile din Nations League. România a picat cu Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa Nations League. Meciurile naţionalei din UEFA Nations League se vor vedea exclusiv în Universul Antena. Răspunsul lui Stoichiţă la întrebarea […] The post “Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat după ce Sorin Cârţu (70 de ani) a acuzat că s-ar face jocurile pentru FCSB, în urma suspendării de două etape pe care a primit-o Ştefan Baiaram (23 de ani) pentru că a scuipat un fan. Baiaram nu a jucat în […] The post Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! appeared first on Antena Sport.
Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Survivor România 2026, emisiunea spectaculoasă de pe Antena 1, a adus un nou moment tensionat, care a avut nevoie de multe beep-uri şi care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaş. Cunoscut pentru temperamentul lui puternic, fostul internaţional român şi-a ieşit din minţi şi a avut o contră dură cu Vicenţiu (CAV), fiind deranjat de […] The post Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
Bogdan Lobonț (48 de ani) este foarte aproape de o revenire în Liga 1, după ce a absolvit cursurile de director sportiv din cadrul FRF. Ultima oară când fostul portar a activat a fost în toamna anului trecut, când a ocupat funcţia de director sportiv la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. În prima […] The post Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază appeared first on Antena Sport.
Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2! # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), i-a cerut scuze tehnicianului lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), după ce a “explodat” la flash interviu, în urma conflictului dintre antrenorul italian şi Andrei Cordea. Daniel Pancu i-a trimis un mesaj împăciuitor lui Cristiano Bergodi, la care antrenorul lui U Cluj a răspuns. […] The post Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2! appeared first on Antena Sport.
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” # Antena Sport
Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că “niciun jucător nu este mai presus de club”. Golul campioanei a fost […] The post Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” appeared first on Antena Sport.
Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat # Antena Sport
Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov. Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere […] The post Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat appeared first on Antena Sport.
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângerea. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” # Antena Sport
Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal” # Antena Sport
Radu Petrescu (43 de ani) a avut un meci de coşmar pe stadionul Ilie Oană, la duelul dintre Petrolul şi FC Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, centralul le-a anulat piteştenilor un gol perfect valabil. Petrescu ar mai fi comis o altă eroare majoră atunci când le-a refuzat ploieştenilor o lovitură de la […] The post Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal” appeared first on Antena Sport.
Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac” # Antena Sport
Cristian Gentea, primarul Piteştiului, a lansat o serie de acuzaţii dure după golul anulat de Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1, care îi poate costa pe argeşeni locul în play-off. Gentea susţine că se fac jocuri în Liga 1 pentru anumite echipe şi că Piteştiul ar putea ajunge şi pe locul 8 dacă […] The post Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac” appeared first on Antena Sport.
Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, Pisa, în etapa a 25-a din Serie A. Pe Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, AC Milan a deschis scorul în minutul 39, prin Ruben Loftus-Cheek, iar în partea secundă, în minutul 56, oaspeţii s-au aflat foarte aproape să-şi majoreze avantajul. A fost penalty, însă Fullkrug […] The post Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
“Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) a făcut acuzaţii grave la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), care i-a anulat un gol perfect valabil Argeşului în meciul pierdut de echipa lui Bogdan Andone (51 de ani), pe terenul Petrolului. Radu Petrescu ar mai fi comis şi alte erori de arbitraj, inclusiv un penalty neacordat pentru […] The post “Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! appeared first on Antena Sport.
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii. Mihai […] The post Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei appeared first on Antena Sport.
Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului # Antena Sport
Radu Petrescu a anulat un gol valabil într-un moment extrem de important al meciului dintre Petrolul şi FC Argeş. La scorul de 1-1, în minutul 87, arbitrul le-a scos mingea pur şi simplu din poartă piteştenilor, care apoi au pierdut meciul pe final, 1-2. Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut greşeala uriaşă a lui Petrescu, […] The post Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului appeared first on Antena Sport.
