Greșeală uriașă de arbitraj la Inter - Juventus » De ce NU a putut interveni VAR-ul
Gazeta Sporturilor, 14 februarie 2026 23:00
Pierre Kalulu, fundașul lui Juventus, a fost eliminat în derby-ul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, după o greșeală de arbitraj.În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu mingea la picior. Nu l-a atins pe fundașul lui Inter, care a plonjat pe gazon, simulând.GALERIE FOTO. Kalulu, eliminat gratuit în Inter - Juventus. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
00:00
Cristi Chivu, două mutări de mare antrenor la Inter » Ei i-au adus prima victorie în „Derby D'Italia” # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat cu Juventus, scor 3-2, reprezentând primul succes al lui Cristi Chivu în Derby D'Italia ca antrenor al milanezilor. Succesul lui Inter a venit pe final și a fost adus de Piotr Zielinski, care a șutat cu stângul plasat, în minutul 90.Golul 2 al lui Inter a fost înscris de Pio Esposito, nimeni altul decât atacantul promovat de Chivu de la echipa de tineret a formației din Milano, la începutul sezonului. ...
Acum 15 minute
23:50
„Cursa a meritat căzătura!” Mesajul emoționant al lui Lindsey Vonn după a patra operație: „Aștept cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou în vârful muntelui!” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit o fractură gravă la picior în urma unei căzăturii la Jocurile Olimpice de la Milano și a trecut deja prin patru operații. Toate au decurs cu succes, iar la finalul ultimei intervenții, schioarea a anunțat public, prin intermediul Instagram, că "se întoarce în sfârșit în Statele Unite ale Americii". ...
Acum o oră
23:20
Canada, acuzată că a trișat în proba de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă # Gazeta Sporturilor
Reprezentanții Suediei și cei ai Elveției l-au acuzat pe canadianul Marc Kennedy că își împinge neregulamentar pietrele în proba de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă. Este a doua oară, în două confruntări consecutive, când sportivul canadian a fost acuzat că apelează la tactici neregulamentare. ...
Acum 2 ore
23:00
Greșeală uriașă de arbitraj la Inter - Juventus » De ce NU a putut interveni VAR-ul # Gazeta Sporturilor
Pierre Kalulu, fundașul lui Juventus, a fost eliminat în derby-ul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, după o greșeală de arbitraj.În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu mingea la picior. Nu l-a atins pe fundașul lui Inter, care a plonjat pe gazon, simulând.GALERIE FOTO. Kalulu, eliminat gratuit în Inter - Juventus. ...
22:50
Radu Petrescu e copil! Newcastle - Aston Villa, făcut praf de arbitri » 3 greșeli flagrante în aceeași direcție, Rooney strigă: „Una dintre cele mai șocante decizii din fotbal” # Gazeta Sporturilor
Newcastle a trecut de Aston Villa, scor 3-1 într-o partidă din turul patru FA Cup. Cu toate acestea, fanii coțofenilor au reacționat pe rețelele de socializare după multiple greșeli de arbitraj. La meciurile din această fază a competiției nu este în uz sistemul VAR, acesta intră în acțiune abia din runda a cincea. ...
22:30
Căpitanul lui Chivu n-a fost susținut la derby de soția-fotomodel » Imaginea postată: „Mai aproape nu putem fi de Valentine's Day” # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei Inter, antrenată de românul Cristian Chivu, și fotomodelul Agustina Gandolfo (30 de ani), formează un cuplu de mai bine aproape 8 ani, iar în 2023 au ales să își unească destinele. În ziua marelui meci dintre echipa acestuia și Juventus, femeia a postat un mesaj dintr-o conversație cu soțul ei. ...
22:10
Cristiano Ronaldo a revenit cu gol în tricoul lui Al-Nassr » Cât mai are până la borna 1000 # Gazeta Sporturilor
Al Nassr s-a impus pe terenul celor de la Al Fateh, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo, revenit în lotul grupării din Riad după scandalul cu liga saudită, a marcat primul gol al trupei lui Jorge Jesus. ...
Acum 4 ore
22:00
Mihai Stoica, răspuns aprig pentru Angelescu: „Mi-aș fi dorit să fie cu noi în emisiune!” # Gazeta Sporturilor
După ce Victor Angelescu a acuzat faptul că arbitrul Radu Petrescu ar ajuta FCSB prin deciziile luate, Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor, a răspuns.Totul a plecat de la eroarea lui Petrescu în Petrolul - Argeș 2-1. La 1-1, în minutul 86, a fluierat înainte ca Sierra să trimită mingea în poartă cu capul, după centrarea lui Micovschi. Faza nu a putut fi analizată la VAR tocmai pentru că „centralul” a fluierat înainte ca mijlocașul piteștenilor să marcheze. ...
22:00
Titular în premieră la noua echipă, Oleksandr Zinchenko s-a accidentat după doar două minute # Gazeta Sporturilor
Meciul lui Ajax împotriva Fortunei Sittard a început într-un mod teribil. Oleksandr Zinchenko, jucătorul „lăncierilor”, a primit un loc de titular, dar a fost nevoit să părăsească terenul după doar două minute. În urma unui fault dur din spate, ucraineanul nu a mai putut continua. Owen Wijndal a intrat în locul său. Aceasta este o lovitură uriașă pentru Ajax, care l-a transferat pe ucrainean de la Arsenal în perioada de mercato de iarnă. ...
21:40
Dan Nistor, în ziua în care a bifat meciul 500 în Superligă: „ Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă seară, scor 4-1, în fața formației Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. În urma acestei victorii, „șepcile roșii” păstrează șanse la calificarea în play-off.Dan Nistor (37 de ani), veteranul „șepcilor roșii”, a reușit să marcheze la meciul cu numărul 500 în Superligă. ...
21:30
Pe ce a dat vina Robert Ilyes, după eșecul la scor în fața celor de la U Cluj: „Ca de obicei!” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyes, antrenorul celor de la Csikszereda, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la U Cluj, scor 1-4, într-un meci din etapa #27 din Superliga.Pe un ton calm, Robert Ilyes a comentat partida și a dat vina pe ghinion pentru înfrângerea de pe Cluj Arena. Antrenorul a spus că este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și speră să reușească salvarea de la retrogradare. ...
21:20
Mihai Stoica a rămas mască la execuția jucătorului din Superliga: „N-ai cum să faci așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Csikszereda 4-1. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat ratarea lui Marton Eppel, atacantul ciucanilor, din prima repriză a partidei de pe Cluj Arena.În prima repriză, la 0-0, oaspeții au avut o șansă uriașă. După ce mingea șutată de la distanță a fost deviată în bară, aceasta a ajuns la Eppel. Atacantul ciucanilor, cu poarta în față, a vrut să șuteze la colțul lung. ...
21:10
„Nu scrie nicăieri că FCSB și CFR Cluj trebuie să fie în play-off” » Ce îi așteaptă pe campioni în Oltenia # Gazeta Sporturilor
Silvian Cristescu (55 de ani), fostul mijlocaș de la Craiova, a vorbit despre duelul oltenilor cu FCSB, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu FCSB, după ce joi s-au întâlnit în Cupa României, iar meciul s-a terminat cu scorul de 2-2. Formația roș-albastră este tot mai aproape de play-off, iar presiunea pentru o victorie este mult mai mare. ...
20:50
În Spania, ca în România! Barcelona, scrisoare directă către Federație » Scandal uriaș de arbitraj și două cerințe urgente # Gazeta Sporturilor
Nu doar în România e scandal din cauza arbitrajului, se întâmplă și la case mai mari. După rateul dat de VAR la meciul cu Atletico Madrid, pierdut cu 0-4 în turul semifinalelor Cupei Spaniei, Barcelona a trimis o scrisoare către conducerea fotbalului iberic și către șeful Comisiei de Arbitri.De unde a plecat totul? Joi seară, pe Metropolitano, Barcelona a înscris în minutul 52 prin Cubarsi. ...
20:20
Alexandru Mățan (26 de ani), jucătorul român al celor de la Panetolikos, a reușșit un gol superb în meciul contra celor de la Asteras Tripolis, câștigat de echipa românului cu 3-1.Alex Mățan a fost cel care a deschis scorul în minutul 19 al partidei din runda #21 din Super League. Până la pauză Asteras a egalat printr-un penalty transformat de Bartolo în minutul 44. În repriza secundă Panetolikos a mai punctat prin Badji în minutul 64 și Aleksic în minutul 81.FOTO. ...
20:20
Mansfield Town a învins-o pe Burnley din Premier League, ajungând în runda a cincea a Cupei Angliei pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol.Mansfield care se află la mijlocul clasamentului în liga a 3-a, au ajuns pe „Turf Moor” după o serie de cinci meciuri fără victorie, dar au revenit impresionant după un gol în urmă și au obținut o victorie cu 2-1. ...
20:10
Manchester City s-a calificat în optimile FA Cup fără să tureze motoarele » Marc Guehi a spart gheața în tricoul „cetățenilor” # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Salford, scor 2-0, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Angliei, și merge mai departe în competiție. Unul dintre golurile trupei lui Guardiola a fost semnat de Marc Guehi, stoperul trecându-și astfel în cont prima reușită în tricoul „cetățenilor”.Programul complet al „șaisprezecimilor” din FA CupFormația de pe Etihad Stadium a dat din nou piept cu Salford City în Cupa Angliei. ...
Acum 6 ore
20:00
19:50
Ianis Zicu s-a resemnat cu privire la play-off, dar visează la Europa: „Ne gândim la celălalt obiectiv” # Gazeta Sporturilor
Rămasă doar cu șanse teoretice la un loc de play-off după două eșecuri consecutive, Farul Constanța începe să-și facă deja calculele pentru lupta din play-out. Alb-albaștrii au misiunea de a aduna puncte pe final de sezon regulat, cu gândul la noul obiectiv pentru actuala ediție de campionat, locurile 7-8 și barajul pentru prezența în cupele europene.Băieții lui Ianis Zicu au însă un program infernal în cele patru etape rămase de disputat. ...
19:40
Ce scrie presa din Ungaria, după ce CSM București a zdrobit-o pe Ferencvaros la Budapesta # Gazeta Sporturilor
Presa din Ungaria a recunoscut superioritatea celor de la CSM București în duelul cu Ferencvaros (35-30), de la Budapesta, în penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin.CSM București s-a impus cu 35-30, dar a avut inclusiv 8 goluri avans pe tabelă. Campioana României a scăzut turațiile în ultimele minute, când nu se mai punea problema învingătoarea.Acum, „tigroaicele” au șanse reale de a se califica direct în sferturile Champions League. ...
19:30
Bayern nu mai calcă strâmb în campionat » Bavarezii au anulat victoria lui Dortmund de vineri # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus la scor de neprezentare pe terenul celor de la Werder Bremen, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Bundesliga, refăcând astfel avansul de șase lungimi în fruntea clasamentului din Germania. ...
19:10
CSM București a spulberat-o pe Ferencvaros, iar Bogdan Voina a remarcat: „E la alt nivel” # Gazeta Sporturilor
CSM București a obținut o victorie importantă în fața lui Ferencvaros în Liga Campionilor, 35-30, și păstrează șanse reale pentru calificarea direct în sferturile competiției.Bogdan Voina, fost handbalist la Steaua și fiul lui Radu Voina, a lăudat victoria „tigroaicelor” și crede că acestea pot obține calificarea directă în sferturi. Acesta a evidențiat evoluția Gabrielei Moreschi, care a făcut o treabă excelentă în poarta lui CSM. ...
19:10
Dan Nistor, 500 de meciuri în Superligă! Un singur fotbalist îl depășește în toată istoria fotbalului românesc # Gazeta Sporturilor
Meciul Universitatea Cluj - Csikszereda a însemnat un moment istoric pentru Dan Nistor. Mijlocașul de 37 de ani a fost folosit titular de Cristiano Bergodi și a bifat cel de-al 500-lea său meci în Superligă!Dan Nistor a intrat în istoria fotbalului românesc, fiind cel de-al doilea jucător all-time care joacă 500 de meciuri în Superligă. După Ionel Dănciulescu (515 jocuri). ...
19:00
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a declarat că va ieși din fotbal dacă va fi suspendat ca urmare a acuzațiilor la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul de la partida piteștenilor cu Petrolul, scor 1-2.În minutul 86 al partidei, „centralul” a anulat eronat un gol al Argeșului la Ploiești, la scorul de 1-1. A fluierat pentru un fault care nu a existat, înainte ca Sierra să trimită mingea în poartă, după centrarea lui Micovschi. ...
19:00
Acuzații dure la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există! Nu poți să ai un dialog cu el. Nu răspunde la absolut nicio întrebare” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost fotbalist și oficial la Dinamo, a vorbit despre Radu Petrescu, „centralul” care a greșit flagrant la meciul Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, atunci când a anulat fără motiv un gol al piteștenilor.Legenda din Ștefan cel Mare a dezvăluit după gafa imensă un episod mai puțin cunoscut cu „centralul” de la Petrolul - FC Argeș. Ionel Dănciulescu l-a acuzat pe Radu Petrescu de rigiditate și de faptul că evită dialogul. ...
18:50
Bogdan Vătăjelu mută presiunea pe FCSB: „Dacă pierd, nu mai au șanse la play-off!” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fostul fundaș lateral de la Universitatea Craiova, care a început fotbalul la FCSB, a analizat pentru Gazeta Sporturilor meciul de duminică dintre cele două rivale din SuperLigă.Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc într-un derby de foc, duminică seara, iar Bogdan Vătăjelu a prefațat duelul de pe „Ion Oblemenco”. ...
18:40
West Ham United, aproape de o eliminare rușinoasă în Cupa Angliei » „Ciocănarii” s-au chinuit cu o echipă din liga a treia! # Gazeta Sporturilor
West Ham a avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe modesta Burton (1-0) și, implicit, pentru a se califica în optimile de finală ale Cupei Angliei. Unicul gol al întâlnirii a fost consemnat în prima repriză suplimentară, însă „ciocănarii” au avut mari emoții până la ultimul fluierul al meciului. ...
18:10
Cu Ianis Hagi și Umit Akdag, Alanyaspor obține prima victorie în campionat din acest an # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor, echipa românilor Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) s-a impus cu scorul de 2-1 în fața formației Konyaspor, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 22 din campionatul Turciei. Cei doi au fost titulari, iar Ianis a fost înlocuit în minutul 66.În urma acestui rezultat, Alanyaspor a obținut prima victorie în campionat din acest an. ...
Acum 8 ore
18:00
Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la Oțelul Galați, scor 0-1, într-un meci din etapa #27 a Superligii.Tehnicianul „lanternei roșii” din Superliga a comentat situația lui de la echipă și o posibilă despărțire de Metaloglobus.Mihai Teja a reacționat după Metaloglobus - Oțelul Galați 0-1: „Eu cred că am dominat astăzi acest meci”„E frustrant, de când am început campionat. ...
17:50
Victor Angelescu, acuzații FĂRĂ PRECEDENT: „Toată lumea cu influență vrea FCSB. E foarte clar cum se va intra în play-off” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a lansat acuzații fără precedent la adresa lui Radu Petrescu, după greșeala arbitrului de la Petrolul - FC Argeș 2-1.Petrescu a anulat un gol valabil marcat de Argeș în minutul 86. La o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a înscris cu capul, dar reușita nu s-a pus pentru că arbitrul a fluierat înainte ca mijlocașul să lovească balonul. Din acest motiv, faza nu a fost verificată la VAR. ...
17:50
Echipa lui Ionuț Radu a ratat șansa de a urca în TOP 6 în Spania! Cum s-a descurcat românul în remiza cu Espanyol # Gazeta Sporturilor
Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo a obținut doar o remiză pe terenul celor de la Espanyol, scor 2-2, ultimul gol al partidei de pe RCDE Stadium fiind marcat în cel de-al treilea minut suplimentar. Meciul a făcut parte din runda cu numărul #24 în La Liga.Programul complet al etapei #24 din La LigaCelta Vigo a înregistrat astăzi cel de-al patrulea meci consecutiv fără victorie în campionat, în ciuda faptului că a fost la conducerea partidei. ...
17:50
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii. Echipa sudaneză s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Saint Eloi Lupopo, formație din Republica Democrată Congo, și a terminat pe primul loc grupa din care făcea parte. ...
17:40
Cu scandalul din Superligă în toi, Gigi Becali comentează delegarea de la Universitatea Craiova - FCSB: „Nicio emoție!” # Gazeta Sporturilor
După egalul care a eliminat-o din Cupa României, FCSB va juca din nou cu Universitatea Craiova, în campionat, într-un meci extrem de important în cursa pentru play-off. Iar Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat duelul dintre cele două rivale.Universitatea Craiova – FCSB e programat duminică, de la 20:00. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...
17:30
Laszlo Balint a trecut la calcule după ce Oțelul a obținut trei puncte vitale: „Matematica spune că putem fi acolo. Probabil va fi un record!” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a comentat victoria echipei sale în fața codașei Metaloglobus, scor 1-0, într-un meci din etapa #27 a Superligii.După partida disputată pe arena din Clinceni, Laszlo Balint și-a felicitat jucătorii și a vorbit despre șanseele echipei sale de a se califica în play-off. În acest moment dunărenii sunt la 2 de locul 6 ocupat de U Cluj, formație care are un meci mai puțin jucat. ...
17:20
Pisa i-a decis viitorul lui Marius Marin! » Cum a influențat schimbarea de antrenor situația mijlocașului # Gazeta Sporturilor
Marius Marin are șanse foarte mici să mai joace la Pisa în sezonul viitor. Indiferent dacă echipa toscană va retrograda sau nu, internaționalul român nu-și va prelungi contractul scadent pe 30 iunie și va pleca gratis în vară, așa cum susțin sursele GSP.ro din Italia.Mijlocașul de 27 de ani a așteptat închiderea primei ferestre de transferuri din 2026 pentru a discuta cu echipa nou promovată o reînnoire angajamentului, valabil pentru încă patru luni și jumătate. ...
17:00
Sabin Ilie a răbufnit: „Ne lăudam cu Man care e schimbat în minutul 25”» Ce reformă propune: „Să facem ca ei” # Gazeta Sporturilor
Sabin Ilie (50 de ani), fostul atacant de la Dinamo, Rapid și Steaua a vorbit despre una dintre marile probleme ale fotbalului românesc/Barajul cu Turcia se apropie, iar fostul atacant de la Fenerbahce trage un semnal de alarmă. Sabin Ilie nu este mulțumit de forma fotbaliștilor români și a venit cu o soluție pentru echipa națională. ...
16:40
Cine este dinamovistul aflat în pole-position să fie convocat pentru barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, fundașul stânga al celor de la Dinamo, are un start excelent de an și se află printre principalii candidați la convocarea pentru barajul cu Turcia din martie.În acest moment, prioritară este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, iar Federația Română de Fotbal urmează să decidă săptămâna viitoare cine va sta pe banca „tricolorilor” la dubla din primăvară. ...
16:30
Poli Iași, remiză cu o echipă din subsolul eșalonului doi din Republica Moldova, în ultimul test al iernii # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a disputat astăzi ultimul meci de verificare dinaintea reluării Ligii a 2-a de fotbal. Pe terenul sintetic din Copou, Poli (locul 10 în eșalonul secund), s-a duelat cu FCM Ungheni, grupare care va juca în grupa a II-a a Ligii I a Republicii Moldova, echivalenta play-out-ului Ligii a 2-a din România. Rezultatul final al partidei a fost 1-1 (1-0).Au înscris Ghindovean (3), respectiv Șobraneschi (50). ...
16:30
Aur ISTORIC pentru America de Sud la Jocurile Olimpice de iarnă » Extravagantul brazilian i-a bătut pe favoriții din Elveția # Gazeta Sporturilor
Lucas Pinheiro Braathen (25 de ani) s-a impus în proba de slalom uriaș la Jocurile de la Milano Cortina și a devenit primul medaliat din istorie al Americii de Sud în competiția olimpică de iarnă. ...
16:20
Vândut! Transfer neașteptat în Superliga: vedeta echipei a plecat la un salariu de 30.000 de euro lunar! # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani) a fost vândut de UTA Arad! Aripa stângă va juca la FC Noah Yerevan, campioana din Armenia.Valentin Costache a avut evoluții bune în acest sezon în tricoul arădenilor. A fost cel mai bun jucător de atac al echipei pregătite de UTA Arad, cu 8 goluri marcate și 4 pase de gol. UTA Arad încasează 200.000 de euro în schimbul lui Valentin Costache!Sursele GSP.ro spun că arădenii se vor alege cu 200.000 de euro în schimbul lui Valentin Costache. ...
Acum 12 ore
16:00
Atacul ministrului, după descalificarea lui Vladyslav Heraskevych: „Sportul, mai presus de politică? Acesta e un genocid! Facilitează misiunile criminale ale Rusiei” # Gazeta Sporturilor
Matvii Bidnyi a făcut bilanțul situației reale din Ucraina și a vorbit despre importanța sportului. „Rusia continuă să ne atace, femeile și copiii mor de frig pentru că au lovit centralele electrice. Aici vorbim despre pace, dar descalificăm un sportiv pentru că poartă o cască în memoria camarazilor uciși”, declară ministrul Sportului și Tineretului, intervievat de Gazzetta dello Sport la JO de Iarnă 2026 de la Milano - Cortina. ...
15:20
A schimbat gecile de patru ori la Milano Cortina » Cine este omul-cheie din spatele multor patinatori olimpici # Gazeta Sporturilor
Francezul Benoit Richaud (38 de ani) colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor. La concursul masculin a schimbat de câteva ori geaca purtată cu una reprezentativă pentru țara fiecărui sportiv. ...
15:20
Charles Leclerc crede că Mercedes își ascunde adevăratul „potențial” » Care au fost cele mai performante echipe în testele din Bahrain # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc, 28 de ani, pilotul Scuderiei din 2019, și-a exprimat opinia cu privire la evoluția echipei „calului cabrat” în timpul primului test de pre-sezon din 2026, desfășurat în Bahrain.Se fac aproape două decenii de când Ferrari nu a mai câștigat un titlu mondial în Formula 1. La piloți, s-a întâmplat ultima dată în 2007, prin Kimi Raikkonen, la constructori în 2008. ...
15:10
15:10
Coșmar pe drum pentru echipa Rapidului, înaintea meciului de mâine: „Noaptea a fost petrecută în aeroport” # Gazeta Sporturilor
Drum cu peripeții pentru echipa feminină de handbal a Rapidului înaintea meciului cu norvegiencele de la Tertnes IL, din European League. Partida se va disputa duminică, 15 februarie, de la 15:00.Handbalistele lui Laurent Bezeau au făcut până la Bergen mult mai mult decât ar fi trebuit. Drumul ar fi trebuit să fie parcurs în 9 ore, însă ninsoarea nu a permis ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Bergen. ...
15:10
Alanyaspor - Konyaspor, în etapa 22 din campionatul Turciei, se joacă în această după-amiază. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi televizat în România. La gazde, românii Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) sunt titulari.În etapa trecută, Alanya a fost aproape să producă șocul și să obțină un succes pe terenul lui Besiktas. A condus cu 2-0, însă n-a putut ține de avantaj decât până în minutul 54, 2-2 scor final. ...
15:00
Tottenham Hotspur a anunțat oficial, pe site-ul și pe rețelele de socializare ale clubului, numirea lui Igor Tudor în funcția de antrenor principal, până la finalul sezonului, sub rezerva obținerii permisului de muncă. Tehnicianul, în vârstă de 47 de ani, devine astfel noul antrenor al lui Radu Drăgușin la formația londoneză, jucător pe care îl cunoaște din perioada petrecută la Juventus. ...
14:50
Baia Mare - Larvik, în penultima etapă din EHF European League » Cu o victorie, Minaur se califică în sferturi # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare o întâlnește pe Larvik, în penultima etapă din grupele EHF European League. Meciul, care se joacă în sala „Lascăr Pană” de la ora 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct de Prima Sport 4 și Digi Sport 2.Minaur Baia Mare - Larvik » Live ora 19:00Arbitri: Premysl Fukala, Radek Mohyla (Cehia)Minaur Baia Mare are un parcurs excelent în EHF European League și după 4 etape este pe primul loc în grupă cu 6 puncte. ...
14:30
Andrei Nicolescu: „Nu sunt eu responsabil”. Șeful lui Dinamo se dezice de eșecul din mercato # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pasează răspunderea și nu se consideră vinovat campania de transferuri ratată din această pauză competițională. În loc să se întărească în atac, unde avea probleme, trupa lui Zeljko Kopic (48 de ani) a slăbit.Dinamo i-a cedat pe mijlocașul cipriot Kyriakou Charalampos (31 de ani) și atacantul croat Stipe Perica (30 de ani). ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.