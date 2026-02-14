Căpitanul lui Chivu n-a fost susținut la derby de soția-fotomodel » Imaginea postată: „Mai aproape nu putem fi de Valentine's Day”

14:30

José Mourinho a fost internat la Spitalul Divino Espírito Santo din Ponta Delgada vineri dimineață, cu doar câteva ore înainte de meciul cu Santa Clara, pe care Benfica l-a câștigat cu 2-1, în etapa a 22-a din campionatul Portugaliei.Conform informațiilor confirmate de A BOLA de la o sursă din cadrul clubului, antrenorul „Vulturilor" s-a trezit cu o inflamație la ureche, care îi provoca disconfort, motiv pentru care a fost transportat la unitatea medicală din Azore. ...