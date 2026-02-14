Adolescentă accidentată grav pe pârtia din Cârlibaba, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi

14:30

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a vorbit la TVR despre tema corupției din sistemul judiciar, susținând că „există corupție, din păcate, în justiție” și că, în prezent, „simt și știu” că asemenea practici ar exista chiar în cadrul Curții de Apel București. Ea a afirmat că suspiciunile ar putea fi dovedite „dacă un procuror ar verifica anumite lucruri”, însă a spus că nu are cunoștință să fi existat sesizări sau dosare recente care să vizeze astfel de fapte.