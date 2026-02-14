Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură la Capitală
Jurnalul.ro, 14 februarie 2026 18:50
Președintele PSD București, Daniel Băluță, vorbește la Prima TV despre învățăturile din înfrângeri, reconstrucția încrederii în PSD și planurile sale pentru Sectorul 4.
Acum 10 minute
19:20
Scandal monstru în parcarea unui fast food din Piatra Neamț. Doi frați din Republica Moldova, reținuți de poliție # Jurnalul.ro
Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină.
Acum 30 minute
19:10
Tulburări de personalitate extreme: Când emoțiile și comportamentele scapă de sub control # Jurnalul.ro
Tulburările de personalitate sunt afecțiuni psihice complexe, caracterizate prin tipare persistente și rigide de gândire, emoție și comportament, care afectează semnificativ viața personală, socială și profesională a celor care le experimentează.
Acum o oră
18:50
18:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare.
Acum 2 ore
18:10
De Ziua Îndrăgostiților, există tentația de a crede că undeva acolo există „persoana potrivită”: sufletul pereche, perechea perfectă, persoana cu care ți-era destinat să fii.
17:50
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, spune că primarul general Ciprian Ciucu se plânge de tot felul de lucruri și că nu are o atitudine de luptător în gestionarea problemelor bucureștenilor. El neagă, însă că ar avea un conflict cu edilul șef.
17:30
Circa 2.500 de turişti pe pârtiile de la Sinaia, nu mai sunt locuri în parcarea de la gondolă # Jurnalul.ro
Circa 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
Acum 4 ore
17:10
Descoperire uimitoare la Cambridge: rămășițele unui bărbat operat pe creier, aflate într-o groapă comună din perioada vikingă # Jurnalul.ro
Arheologii au descoperit la marginea orașului Cambridge, Anglia, o groapă comună din perioada vikingă în care se află rămășițele a 10 oameni, printre care și un bărbat tânăr neobișnuit de înalt pentru acea perioadă, al cărui craniu prezintă urmele unei intervenții chirurgicale, transmite marți Live Science.
17:00
Sistemul sanitar românesc se află din nou în prag de criză.Sindicaliștii au început să strângă semnături ca să blocheze reducerea posturilor cu 10 și spun că vor bloca activitatea din spitale. Mobilizarea s-a dat pe grupul SANITAS.
16:50
Verificări ale poliţiştilor de la autostrăzi: Peste 2.600 de sancţiuni aplicate, cele mai multe pentru viteză # Jurnalul.ro
Peste 2.600 de sancţiuni au fost aplicate, într-o săptămână, de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi, cele mai multe - 479 - pentru depăşirea vitezei legale.
16:30
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța, într-o tranzacție susținută de BERD cu impact regional major.
16:10
Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor! Diseară, la Survivor, la Antena 1! # Jurnalul.ro
Membrii noi în echipe și o atmosferă care s-a schimbat total. Motivații diferite, dar care conduc spre același gând – nevoia victoriilor care să transforme fiecare zi într-una mai bună pe Insula care le-a devenit casă pentru atât de multe luni.
16:00
Tragedie la Ighișu Nou! Copil în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân # Jurnalul.ro
Mobilizare impresionantă pentru salvarea unui copil lovit de un balot de fân. Accidentul s-a produs într-o localitate din județul Sibiu. În misiune a fost trimis și elicopterul SMURD.
15:50
Un bărbat, a fost reținut de polițiștii Secției 17 din București într-un dosar penal de furt calificat și tentativă la furt calificat. El este acuzat că, în timpul nopții a intrat într-un cabinet stomatologic din Sectorul 5, de unde ar fi furat 3.000 de lei
15:30
O fostă judecătoare a dat în judecată Universitatea București pentru a obține informații despre Nicușor Dan # Jurnalul.ro
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan.
Acum 6 ore
15:10
Următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online de pe marile platforme de Social Media # Jurnalul.ro
Totul indică faptul că următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online, una dintre principalele lor surse de venit.
14:30
Raluca Moroșanu despre faptele de corupție de la Curtea de Apel. De ce nu a sesizat procurorii # Jurnalul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a vorbit la TVR despre tema corupției din sistemul judiciar, susținând că „există corupție, din păcate, în justiție” și că, în prezent, „simt și știu” că asemenea practici ar exista chiar în cadrul Curții de Apel București. Ea a afirmat că suspiciunile ar putea fi dovedite „dacă un procuror ar verifica anumite lucruri”, însă a spus că nu are cunoștință să fi existat sesizări sau dosare recente care să vizeze astfel de fapte.
14:10
Radu Miruță: Țara are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România derulează 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei cu tehnologie modernă și respinge acuzațiile conform cărora țara ar cumpăra „vechituri”.
13:50
Unii părinți aleg să dea copiilor nume neutre din punct de vedere al genului. Acestea sunt adaptabile în diverse culturi și medii, oferind o bază solidă pentru o educație în care diversitatea și egalitatea sunt valori esențiale.
13:30
Meteorologii anunţă răcire accentuată, ninsori şi viscol în mai multe regiuni ale ţării # Jurnalul.ro
ANM a anunțat răcire accentuată în următoarele zile, ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic cu cod galben.
Acum 8 ore
13:10
Gelozia este un sentiment firesc, pe care toți îl simțim în anumite momente. Însă unii oameni sunt mai predispuși la emoții și chiar reacții puternice atunci când se simt amenințați în relația de dragoste, carieră sau prietenie.
12:50
Animalele de companie, precum câinii și pisicile, pot juca un rol surprinzător în rezolvarea crimelor deoarece pot transporta și transfera ADN uman, transmite marți agenția Xinhua, care citează un studiu australian recent.
12:30
Românii nu fac excese în luna îndrăgostiţilor. Doar 7% dintre ei cheltuie mai mult de Valentine's Day şi Dragobete # Jurnalul.ro
Doar 7% dintre români alocă un buget semnificativ mai mare pentru Valentine's Day şi Dragobete, în timp ce majoritatea percep aceste ocazii mai degrabă simbolic decât ca momente de consum intens, potrivit unui studiu de specialitate.
12:10
Când înmoi și clătești orezul înainte de gătire, amidonul și alți nutrienți sunt absorbiți în apă. Acest lichid cu aspect lăptos conține elemente comune utilizate în îngrășăminte, cum ar fi fosfatul, potasiul, magneziul, fierul și calciul.
11:50
Glume cu mascații, de Valentine's Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne # Jurnalul.ro
De Ziua Îndrăgostiţilor, Ministerul de Interne a transmis un mesaj alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Nici oficialii Forţelor Terestre nu s-au lăsat mai prejos și au postat și ei în mediul online: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.
11:30
Germania, avertisment pentru SUA: Nu sunteți destul de puternici pentru a merge înainte singuri # Jurnalul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinței de Securitate de la München că SUA, acționând singură, a atins limitele puterii sale și s-ar putea să-și fi pierdut deja rolul de lider global.
Acum 12 ore
11:10
Horoscop zilnic, 15 februarie 2026: Gemenii primesc informații neașteptate, iar Peștii trebuie să fie atenți la impulsivitate # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 15 februarie 2026: Schimbări de ultim moment pentru Raci, împăcări pentru Fecioare și claritate pentru Vărsători.
10:50
Anul 2026 va fi un punct de cotitură în lumea parfumurilor: Aromele care definesc tendințele anului # Jurnalul.ro
Cele mai bune parfumuri pentru femei în 2026 își propun să creeze o conexiune spirituală cu cele care le poartă: așa-numita „teorie violetă”, care pune accentul pe crearea unei legături profunde, emoționale, care depășesc raționalul.
10:30
Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din 14 judeţe din țară # Jurnalul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile până la ora 11:00, în 14 judeţe din ţară.
10:10
Vineri, 20 februarie, de la ora 18:00, la Muzeul Hărților, vă invităm să ne fiți alături la o seară de muzică de cameră (violoncel și chitară): „Cartografii sonore. Recital alma de poeți”, organizată în colaborare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR).
09:50
Sâmbăta Morților și Lăsata Secului de Carne: Obiceiuri și rânduieli pe 14 și 15 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Sâmbătă, 14 februarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe toți cei adormiți, în cadrul Sâmbetei Morților, cunoscută în tradiția populară drept Moșii de Iarnă.
09:30
Gătește pentru persoana iubită și transformă Valentine’s Day într-o amintire de neuitat # Jurnalul.ro
Valentine’s Day nu înseamnă neapărat rezervări complicate la restaurant. Uneori, cea mai frumoasă declarație de dragoste este o cină gătită acasă, cu atenție la detalii și preparate alese special pentru voi doi.
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților sosește într-o Zi a Inițiatului Oii de Pământ, iar această combinație este mai blândă decât pare.
08:50
Lahmacun este una dintre cele mai populare specialități ale bucătăriei turcești, adesea numit „pizza turcească”. Însă asemănarea se oprește la forma rotundă și la prezența aluatului. Gustul, textura și modul de servire îl transformă într-un preparat cu identitate proprie, profund ancorat în tradiția culinară orientală.
08:30
Facebook lansează funcții noi cu inteligență artificială: îți animează fotografiile dintr-un singur click
08:20
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
08:10
Horoscopul dragostei, 16–22 februarie 2026: Eclipsa solară în Vărsător schimbă destine # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânii 16–22 februarie 2026 aduce vești bune în plan sentimental pentru cinci zodii. Contextul astrologic este unul puternic: Luna Nouă și Eclipsa Solară în Vărsător, din 17 februarie, marchează un nou început, coincizând cu Anul Nou Lunar și debutul Anului Calului de Foc.
08:10
Circulația rutieră este întreruptă pe DN 2G, în județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două mașini.
07:30
Ceaiul verde și ceaiul negru oferă beneficii uimitoare pentru inimă, creier și nivelul de energie. Află diferențele, avantajele și ce alegere ți se potrivește cel mai bine.
07:10
Horoscop financiar 16–22 februarie 2026. Trei zodii au parte de vești excelente în plan material în această perioadă, pe fondul unor influențe astrologice puternice care favorizează câștigurile, ofertele profesionale și stabilitatea financiară.
06:30
Cum funcționează spionaj-ul „zero-click””, tehnologia care poate intra în telefoane fără avertisment # Jurnalul.ro
O firmă din Israel, înființată de foști ofițeri de informații militare, a dezvoltat capabilități cibernetice de spionaj extrem de sofisticate. Conform unei investigații din presa israeliană, aceste tehnologii „zero-click” pot compromite telefoanele fără ca victima să efectueze vreo acțiune.
Acum 24 ore
06:10
Horoscop 14 februarie 2026. Patru zodii atrag abundență semnificativă și noroc sâmbătă, 14 februarie 2026, odată cu intrarea lui Saturn în Berbec — un tranzit care aduce stabilitate, disciplină și rezultate concrete.
00:50
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat vineri, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), că statul chinez este pregătit să ofere un nou ajutor umanitar Ucrainei.
00:30
Trump pune presiune pe Zelenski: Rusia vrea să facă o înțelegere, iar el va trebui să se miște # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate majoră de pace dacă nu accelerează demersurile diplomatice pentru încheierea unui acord de pace Rusia-Ucraina.
00:20
3 zodii au parte de cel mai frumos Valentine’s Day 2026. Venus în Pești aduce iubire intensă # Jurnalul.ro
Horoscop Valentine’s Day 2026. Trei zodii se bucură de cea mai intensă și norocoasă energie romantică pe 14 februarie 2026, când Venus, planeta iubirii și a darurilor, se află „în cea mai bună formă a ei” în zodia Pești, potrivit astrologilor.
00:20
Elevul militar Ovidiu-Ștefan Călin intră în elita tinerilor de excepție ai țării și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
13 februarie 2026
23:30
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat în emisiunea OFF The Record, realizată de jurnalista Sorina Matei, la MEDIAFAX, că pensiile magistraților „nu sunt pensii speciale, ci pensii de serviciu”, parte integrantă a statutului constituțional al judecătorilor.
23:30
SUA controlează banii obținuți din petrolul Venezuelei. Ce se întâmplă cu miliardul de dolari # Jurnalul.ro
Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari.
23:20
Dragoș Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care critică dur clasa politică pe care o consideră responsabilă pentru degradarea finanțelor publice și pentru blocajele actuale din administrație, susținând totodată demersurile premierului.
23:10
Alexandru Rogobete: Nu voi aviza OUG decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10% # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că nu acceptă tăierea cu 10% a banilor din sistemul medical. El avertizează că spitalele au deja lipsă de personal și probleme grave.
