Serie A: Victorie pentru Chivu în Derby d’Italia, Inter - Juventus 3-2 după un meci nebun
News.ro, 14 februarie 2026 23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Real Sociedad, în etapa a 24-a din Serie A. Trei din cele cinci goluri s-au marcat din penalti.
14 februarie 2026
23:50
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei runde de negocieri de la Geneva. Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani pentru a semna acordul de pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
23:50
23:40
Un bărbat de 47 de ani a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat, în localitatea Dumbrăvioara din judeţul Mureş. Victima a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital.
Acum 2 ore
22:40
Baschet masculin: CSM Tg. Mureş şi CSM Oradea, victorii în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României # News.ro
Echipele CSM Tg. Mureş şi CSM Oradea au obţinut victorii în meciurile disputate, sâmbătă, în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României, la Oradea.
Acum 4 ore
22:30
Oana Ţoiu: Am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa, despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului.
22:20
JO de iarnă: Cacina şi Spulber nu au reuşit să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare # News.ro
Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă.
22:10
Fenomenul de „inundaţii generalizate” care afectează Franţa depăşeşte „toate recordurile”, a declarat sâmbătă pentru AFP directoarea serviciului Vigicrues, afirmând că nu se aşteaptă la „o revenire la normal în următoarele zile”.
21:50
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.
21:20
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 25-a din Serie A.
21:20
FT: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa NATO. Rubio a încercat, de asemenea, să încurajeze publicul european, încă afectat de ameninţările lui Trump de luna trecută de a invada Groenlanda, care au provocat cea mai profundă ruptură dintre SUA şi continent din ultimele decenii. În orice caz, discursul a marcat o îndepărtare de remarcile combative făcute la forumul de anul trecut de vicepreşedintele american JD Vance, care a acuzat Europa că reprimă libertatea de exprimare şi se îndepărtează de „valorile sale fundamentale”.
21:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea Csikszereda FK, în etapa a 27-a din Superligă.
21:10
Handbal feminin: Minaur Baia Mare a fost învinsă de Larvik, scor 31-28, în European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 31-28, de Larvik, în grupa A din European League.
20:50
Cluj: Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost găsit mort într-o locuinţă din comuna Floreşti # News.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj anunţă că au deschis un dosar penal şi fac investigaţii cu privire la împrejurările morţii unui bărbat care a fost găsit decedat într-o locuinţă din comuna Floreşti. Ancheta vizează infracţiunea de ucidere din culpă.
Acum 6 ore
20:30
Bihor: Intervenţie a autorităţilor după ce un drum din zona staţiunii Stâna de Vale a fost blocat de căderi de pietre de pe versanţi. Un arbore de mari dimensiuni, antrenat în alunecarea terenului - FOTO # News.ro
Un drum judeţean din zona staţiunii Stâna de Vale din judeţul Bihor a fost blocat, sâmbătă, după ce pietre, bolovani şi un copac au căzut pe carosabil de pe versanţi. Jandarmii montani din judeţ au intervenit pentru eliberarea drumului.
20:30
CNN: Mesajele au fost similare. Dar, în timp ce Vance şi-a şocat audienţa, Rubio a liniştit-o # News.ro
Liderii europeni l-au aplaudat în repetate rânduri pe secretarul de stat american Marco Rubio, care a transmis sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la München, chiar de Ziua Îndrăgostiţilor, un mesaj de încurajare pentru aliaţii neliniştiţi. Publicul chiar a şi râs la glumele sale, scrie CNN.
20:10
Perioada fără titluri a luat sfârşit pentru Karolina Muchova. Pentru prima dată după 2019, jucătoarea cehă a câştigat un trofeu, impunându-se la turneul WTA 1000 de la Doha.
20:00
China profită de politica tarifară a lui Trump şi anunţă că va elimina taxele vamale pentru aproape toate ţările africane # News.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping, relatează AFP.
19:40
Organe pentru transplant prelevate la Iaşi, transportate cu un elicopter Black Hawk la Târgu Mureş şi Bucureşti # News.ro
Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI a transportat, sâmbătă, organe pentru transplant prelevate la Iaşi către spitale din Târgu Mureş şi Bucureşti.
19:30
Handbal feminin: CSM Bucureşti a învins în deplasare FTC Budapesta, scor 35-30, în Liga Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 35-30, echipa FTC Budapesta, în etapa a XIII-a din Liga Campionilor. CSM ocupă locul doi în clasament, cu 18 puncte.
19:30
Grecia: Alexandru Măţan a marcat un gol şi a fost omul meciului în victoria lui Panetolikos, 3-1 cu Asteras # News.ro
Echipa greacă Panetolikos, pentru care Alexandru Măţan a înscris un gol, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Asteras, în etapa a 21-a din campionatul Greciei, Super League.
19:20
Gorj: Mama fetiţei care a ajuns la spital cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă, reţinută alături de iubitul ei/ Bărbatul este suspectat de agresiune asupra copilei, mama fiind complice # News.ro
Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă. Şi iubitul femeii a fost reţinut în acelaşi dosar, anchetatorii suspectând că bărbatul este cel care a lovit şi rănit fetiţa, iar femeia i-a fost complice şi a încercat să ascundă faptele.
19:00
Viktor Orban promite să elimine „pseudo-organizaţiile societăţii civile” şi adoptă un ton şi mai dur împotriva opoziţiei # News.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-organizaţiilor” civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor „cumpăraţi”, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie, relatează AFP.
19:00
JO de iarnă: Brazilianul Pinheiro Braathen intră în istorie cu medalia de aur la slalom uriaş / Românul Ştefănescu, locul 43 # News.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştigat o uimitoare medalie de aur la slalom uriaş, în condiţii de viscol, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
18:50
Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită recuperare complexă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.
18:50
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, gruparea Werder Bremen, în etapa a 22-a din Bundesliga.
18:40
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb: Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi. Eu sunt al naibii de fericit # News.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, citat de POLITICO.
Acum 8 ore
18:30
Alexandru Rogobete, după o vizită la şantierul primului centru de recuperare medicală din regiunea de vest: Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar, ci o etapă esenţială a actului medical # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, sâmbătă, şantierul primului centru de recuperare medicală care se construieşte în vestul ţării, la Timişoara, acesta fiind o secţie externă a Spitalului Judeţean Timişoara. Ministrul a precizat că recuperarea medicală este o etapă esenţială a actului medical şi nu un serviciu auxiliar.
18:20
JO de iarnă: Reprezentanta României, Anastasia Tolmacheva, s-a clasat pe locul 59 la biatlon 7,5 km sprint. S-a calificat pentru pursuit # News.ro
Sportiva română Anastasia Tolmacheva a ocupat, sâmbătă, locul 59 la biatlon, în proba de 7,5 km sprint din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina.
18:10
Protocol de colaborare între Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice şi Societatea Naţională de Oncologie Medicală, semnat la Timişoara # News.ro
Protocolul de colaborare între Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (SRDNBM) şi Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) a fost semnat, sâmbătă, la Timişoara, fiind un pas spre consolidarea unei abordări integrate în prevenţia şi managementul a două patologii cronice netransmisibile cu impact major asupra pacientului şi a sistemului de sănătate.
18:10
Premierul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC) că interesul SUA pentru Groenlanda „din păcate” nu a dispărut, relatează The Guardian.
18:00
Echipa italiană AC Fiorentina a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Como, în etapa a 25-a din Serie A.
17:50
Petrişor Peiu (AUR): România în declin economic, Guvernul Bolojan în negare. ”Recesiunea tehnică” este paravanul unui eşec major de guvernare # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că ”minte” românii şi încearcă să ascundă ”prăbuşirea economică” în spatele unor artificii de limbaj, ”inventând” sintagma „recesiune tehnică” pentru a cosmetiza un eşec major de guvernare.
17:30
Ivan: România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi maxim încă într-o ţară UE, ceea ce ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”. Acest lucru ”ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare”, susţine el.
17:20
La Liga: Cu Ionuţ Radu integralist, Celta Vigo a luat un punct la Barcelona, 2-2 cu Espanyol # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia catalană Espanyol Barcelona, în etapa a 24-a din La Liga.
17:20
Zelenski simte presiunea Washingtonului şi spune că SUA solicită prea des Ucrainei, şi nu Rusiei, să facă concesii. Liderul ucrainean este nemulţumit că Europa nu este invitată la masa negocierilor # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se cere „prea des” să facă concesii în cadrul negocierilor, în timp ce din partea Rusiei nu se aude nimic despre compromisuri.
16:40
Bogdan Ivan: Nu poţi să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că sunt multe cheltuieli aberante pe care le are statul român, dar că oamenii au nevoie să înţeleagă că ”nu stăm ca nişte contabili toată ziua, doar tăiem, tăiem”. ”Nu poţi să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost”, a afirmat Ivan, menţionând că se referă la principii, nu la premierul Ilie Bolojan.
16:40
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 27-a din Superligă.
Acum 12 ore
16:30
Incendiu la o autoutilitară şi la faţada unui bloc din Cluj-Napoca/ Patru persoane, evacuate, dintre care una primeşte îngrijiri medicale - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o autoutilitară şi la faţada unui bloc din municipiul Cluj-Napoca, pompierii intervenind cu patru autospeciale de stingere şi două autoscări. Patru persoane au fost evacuate, dintre care una primeşte îngrijiri medicale.
16:30
Bogdan Ivan, despre o eventuală alianţă PSD-AUR: Nu o văd în viitorul apropiat/ Pe cine ar pune CEO al unei companii, între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a declarat că nu vede în viitorul apropiat o alianţă între PSD şi AUR şi nici nu vede suficiente argumente pentru aceasta. Pus să aleagă un CEO pentru o companie, între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, Ivan a dat un răspuns diplomatic.
16:20
UPDATE - Sibiu: Copil de şapte ani, mort după ce a fost lovit de un balot de fân/ Echipajele medicale i-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat/ Poliţia a deschis un dosar penal # News.ro
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale au continuat manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Acestea nu au dat rezultate, fiind declarat decesul copilului. Poliţiştii fac cercetări, într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
16:20
JO - „Inadmisibil”, „coşmar” - presa din SUA şocată după evoluţia lui Ilia Malinin la programul liber de la patinaj # News.ro
Presa din Statele Unite încerca să înţeleagă, sâmbătă, cum Ilia Malinin a ratat atât de mult programul său liber în proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de vineri seara.
15:50
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud, susţin Marea Britanie şi aliaţii săi. Otrava respectivă este de 200 de ori mai puternică decât morfina, „victimele se sufocă în agonie” # News.ro
Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă ministrul de externe al Regatului Unit, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Marii Britanii, relatează Sky News şi The Guardian.
15:40
UPDATE - Sibiu: Copil de şapte ani, în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân/ Echipajele medicale îi fac manevre de resuscitare # News.ro
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale continuă manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
15:30
Bogdan Ivan: Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici cei de la Romgaz/ Concurenţa e cea care duce la scăderea preţului # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că speră ca Romgaz, care va intra anul acesta pe piaţa de gaze naturale şi la care statul român este acţionar, să aibă o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici. Ivan a explicat că scăderea preţului la gaze este adusă de concurenţă.
15:20
Regatul Unit va desfăşura în acest an un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord. Keir Starmer: Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa şi nici securitate europeană fără Marea Britanie # News.ro
Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a anunţat sâmbătă, la Munchen, premierul Keir Starmer, relatează AFP şi BBC.
15:20
Tenis de masă: Andreea Dragoman se opreşte în sferturile de finală ale probei de simplu la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Andreea Dragoman se opreşte în sferturile de finală ale probei de simplu la WTT Star Contender Chennai 2026.
15:20
Bogdan Ivan: În ultimii patru ani, statul român a plătit 6 miliarde de euro plafon la energie şi gaze # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. ”Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul.
15:00
Croatul Igor Tudor (47 de ani) a fost numit oficial antrenor al echipei Tottenham până la sfârşitul sezonului.
15:00
Ministrul Energiei, despre preţul gazelor: Am găsit o formulă, oarecum hibridă/ Dacă vine un preţ mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferenţa o plăteşte tot statul român # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
