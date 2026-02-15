Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”

„Ne plângem că trăim o criză a valorilor. Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please”, scrie psihologul Mihai Copăceanu. El descrie un bal pentru liceeni la care a văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro