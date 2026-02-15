Iarna friguroasă revine în toată țara: județele în care se răcește chiar din 15 februarie
Libertatea, 15 februarie 2026 07:40
Vremea se schimbă radical, iar iarna friguroasă revine în toată țara. În mai multe județe se răcește chiar din 15 februarie. Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase în mai multe zone. Ninsori și lapoviță Duminiică, vremea se va […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
07:40
Iarna friguroasă revine în toată țara: județele în care se răcește chiar din 15 februarie # Libertatea
Vremea se schimbă radical, iar iarna friguroasă revine în toată țara. În mai multe județe se răcește chiar din 15 februarie. Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase în mai multe zone. Ninsori și lapoviță Duminiică, vremea se va […]
Acum 2 ore
07:10
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism # Libertatea
Despre cum a câștigat bani ministrul demisionar al educației Daniel David din studierea efectului parfumului de trandafir asupra creierului ați putut citi în Libertatea. Un detaliu mai puțin cunoscut din cariera profesorului David este că acesta a scos o carte și un DVD cu desene animate terapeutice împreună cu fostul parlamentar USR de Cluj Mihai […]
07:10
Loto 6/49 din 15 februarie 2026. Fond de câștiguri suplimentat cu 300.000 de lei la tragerea loto 6 din 49 # Libertatea
Azi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30. Rezultatele loto din 15 februarie 2026 Joker: Noroc Plus: Loto 5 din 40: Super Noroc: Noroc: Loto 6 din 49: Fond de câștiguri suplimentat cu 300.000 de lei la tragerea loto […]
Acum 12 ore
22:10
Zelenski admite că Trump a pus presiune pe el să facă pace, dar Ucraina nu va ceda teritorii, iar Putin este „un sclav al războiului” # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut sâmbătă, 14 februarie, în discursul ținut la Conferința de Securitate de la Munchen, că simte presiune din partea lui Donald Trump, după ce președintele SUA i-a transmis că trebuie să facă pace rapid cu omologul rus Vladimir Putin, au relatat Reuters, AFP și CNN. Amintim că Trump i-a cerut […]
Acum 24 ore
15:40
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului” # Libertatea
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au trecut prin clipe de panică în ultimele zile, după ce fetițele lor, Iris și Victoria, s-au îmbolnăvit. Din cauza situației în care s-au aflat, cei doi au ratat vacanța romantică la Roma, de Sfântul Valentin, pe 14 februarie. Fosta prezentatoare TV a postat pe contul de socializare un mesaj, […]
Ieri
07:10
Femei criminale în serie din România (III). Ana Marthon, servitoarea din Bucureşti care își omora stăpânii încet, cu arsenic pus în mâncare # Libertatea
În noiembrie 1943, când a fost prinsă, criminala în serie avea 24 de ani şi cel puțin trei crime la activ. Plus două tentative de omor. Ana Marthon era „o femeie simplă, cu fața blândă, cu vorba domoală şi cu Dumnezeu şi Sfânta Fecioară mereu pe buze”, scriau jurnaliştii. Libertatea vă prezintă povestea acestei slujnice, […]
13 februarie 2026
13:00
Motivul pentru care Mara Bănică nu a putut intrat în direct la TV, alături de Marius Niță. „Am izbucnit în plâns” # Libertatea
Mara Bănică și Marius Niță prezintă împreună emisiunea Spynews TV la Antena Stars, însă, joi seara, vedeta nu a putut intra în direct la TV, după ce I s-a făcur rău. Aceasta a cedat și a izbucnit în lacrimi. Prezentatoarea TV a oferit primele declarații despre starea sa de sănătate. Aceasta a mărturisit că se […]
13:00
De ce două pături separate te ajută să dormi mai bine. Formula simplă pentru o noapte perfectă lângă partener # Libertatea
Miturile despre somn par să fie la fel de numeroase precum discuțiile despre cea mai eficientă metodă de a curăța o rodie. Spre deosebire de această provocare, se pare că am descoperit secretul unui somn odihnitor. Potrivit Schweizer Illustrierte, o practică răspândită în țările nordice, Austria și Elveția câștigă tot mai mult teren: utilizarea a […]
13:00
Alimentele la care Victor Rebengiuc a renunțat. Ce nu mai mănâncă la vârsta de 93 de ani: „Trebuie să am grijă de mine” # Libertatea
În urmă cu doar câteva zile, Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani, iar cu această ocazie s-a aflat că marele actor român a primit în anul 2024 mesaje prin care era amenințat cu moartea. Tot în jurul zilei când Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani, David Popovici s-a întâlnit cu maestrul și a […]
08:40
Volodimir Zelenski a spus că este mai bine să nu faci pace, decât să o faci în condiții proaste: „Cred că nu există o victorie mai mare pentru Trump” # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul nu va accepta o încheiere rapidă a războiului dacă aceasta pune în pericol statul ucrainean sau îi lasă țara fără protecție reală și cere garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei înaintea unui armistițiu. Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, liderul de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Boții Kremlinului răspândesc una dintre marile minciuni ale secolului: „Putin a invadat Ucraina ca să-i salveze pe copii de Epstein” # Libertatea
Rețeaua de boți a Kremlinului exploatează dosarul Epstein în așa fel încât să inducă ideea că Ucraina este un „centru global” al traficului de minori, iar liderul rus Vladimir Putin este un „salvator” al acestora, potrivit unei analize făcute de AFP și unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD). De la lansarea războiului la […]
00:10
Primul mesaj al Karinei, moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și cea care a finalizat achiziția Carrefour România, după tranzacția de 823 de milioane de euro # Libertatea
Karina Pavăl, în vârstă de 33 de ani, este cea care a finalizat achiziția Carrefour România, una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul de retail al țării. Operațiunea a fost realizată prin Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, care controlează și Dedeman. Această achiziție marchează intrarea grupului în domeniul retailului alimentar. Carrefour […]
00:00
Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos” # Libertatea
La finalul reuniunii informale a Consiliului European, Nicușor Dan a fost întrebat, joi seară, despre acuzațiile aduse la adresa lui George Simion, potrivit cărora ar fi pledat pentru scoaterea României din programul Visa Waiver. Nicuşor Dan afirmă că nu are informaţii privind implicarea lui George Simion Acesta a afirmat că nu are informaţii privind implicarea liderului AUR, […]
12 februarie 2026
19:30
Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București marchează „Anul Constantin Brâncuși” printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în […]
19:30
Ciprian Ciucu are acum o pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină # Libertatea
Ciprian Ciucu are acum pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină. Micuța în vârstă de 4 luni a trecut printr-o operație și multe tratamente, iar acum se răsfață pe biroul primarului general. Edilul a numit-o Cathy și este convins că deja îl iubește. O poveste tristă, cu final fericit […]
19:20
FRF spune că nu stă în Mircea Lucescu, care va pleca în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume” # Libertatea
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a declarat că echipa națională nu stă într-un singur om, cu referire la selecționerul Mircea Lucescu, dar a adăugat toată lumea își dorește ca „Il Luce” să continue pe banca naționalei, în ciuda problemelor de sănătate. Lucescu are probleme de sănătate și va merge în Belgia pentru o a […]
18:20
Elev cu dizabilități, dat jos de șoferul unui autobuz pentru că nu își găsea abonamentul: „A rămas singur, în ploaie” # Libertatea
Un incident a avut loc în provincia Vicenza, Italia, unde un elev de 15 ani cu dizabilități a fost lăsat în ploaie de un șofer de autobuz, după ce a crezut că și-a uitat abonamentul acasă. Această întâmplare a stârnit revoltă și a atras scuze publice din partea companiei de transport. Elevul a presupus că […]
13:50
Un inginer agronom din România nu și-a găsit de muncă timp de șapte luni: „Peste 700.000 de ferme vor dispărea” # Libertatea
Piața muncii din agricultura românească trece printr-o perioadă dificilă, susține inginerul agronom Iulian Constantin Muntianu, care afirmă că de șapte luni nu reușește să își găsească un loc de muncă într-o fermă mare. „Nu sunt posturi disponibile” Într-un video publicat pe Facebook, citat de Agrointel, fostul manager vorbește despre o restructurare amplă a sectorului agricol, […]
13:50
Serviciile oferite de Ungaria turiștilor. Cum încearcă să-i atragă pe români în vacanțe de câteva zile # Libertatea
Ungaria încearcă să-și consolideze poziția de destinație strategică pentru turismul de wellness & SPA, un segment aflat în creștere constantă și care susține puternic turismul în afara sezonului clasic de city break. Rețeaua extinsă de ape termale, tradiția balneară de secole și investițiile în centre moderne de wellness vrea să transforme țara într-un pol regional […]
13:50
Un sportiv ucrainean a fost descalificat de la JO de iarnă fiindcă a purtat o cască în memoria eroilor ucraineni # Libertatea
CIO (Comitetul Internațional Olimpic) l-a descalificat pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevych, purtătorul de drapel al Ucrainei, din competiția olimpică de skeleton, pe 12 februarie 2026, invocând articolul 50 din Carta Olimpică, care interzice propaganda politică la Jocurile Olimpice. Decizia a venit după ce sportivul a refuzat să renunțe la casca sa personalizată, ce omagia compatrioții […]
13:50
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc: „Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc” # Libertatea
O întâlnire memorabilă între două simboluri ale performanței românești a avut loc recent, aducând laolaltă excelența din sport și măiestria din artă. Campionul mondial și olimpic la natație, David Popovici, a împărtășit publicului emoția de a-l cunoaște pe legendarul actor Victor Rebengiuc, în cadrul Galei Internaționale de Balet „Balanchines Legacy”. Momentul a fost descris de […]
11 februarie 2026
15:40
Porsche, Audi și BMW-uri de 1,7 milioane de euro, găsite într-un garaj din Italia. Mașinile erau luate în leasing cu acte false # Libertatea
20 de mașini de lux, printre care modele Porsche, Audi și BMW, au fost descoperite pe 5 februarie 2026 într-un garaj dintr-o localitate rurală din Italia. Valoarea lor ajunge la aproximativ 1,7 milioane de euro. Potrivit News.ro, autoturismele au fost cumpărate în leasing de o rețea care folosea documente false pentru a obține credite și […]
15:40
Un producător popular de mașini nu mai are voie să vândă două modele de automobile în Germania # Libertatea
Un producător cunoscut de autoturisme nu mai are voie să vândă temporar două tipuri de mașini populare, în Germania, potrivit Karlsruhe Insider și Reuters. Producătorul francez Renault se confruntă cu o decizie dură a justiției germane: modelele Megane și Clio nu mai pot fi vândute în Germania. Tribunalul Regional I din München a stabilit că […]
15:40
Românii de pe lista „celor mai răi dintre cei răi”, arestați de agenții ICE din Statele Unite ale Americii # Libertatea
Mai mulți români de pe lista „celor mai răi dintre cei răi” au fost arestați de agenții ICE din Statele Unite ale Americii. Infractorii sunt anchetați pentru fraudă, furt din magazine, deținere de droguri și utilizare ilegală a cardurilor de credit. Cei mai periculoși infractori Pe site-ul Departamentului de Securitate Internă al SUA, condus de […]
15:40
Bazinele de apă de la Curtea de Argeș, în care a fost găsită bacteria Clostridium, nu au fost curățate de 20 de ani. Reparația de urgență costă 10 milioane de lei # Libertatea
Bazinele de apă filtrată de la Curtea de Argeș, acolo unde este stare de alertă din cauza unei bacterii periculoase, nu au mai fost curăţate şi dezinfectate de 20 de ani, stația de la Cerbureni – inima sistemului de alimentare cu apă a municipiului – este la limita supraviețuirii, iar nota de plată ajunge la […]
15:40
Viitori doctori, revoltați de ideea premierului Bolojan ca absolvenții de Medicină să rămână obligatoriu în țară „câțiva ani”: „Nu noi am părăsit România, ci România ne-a părăsit pe noi” # Libertatea
Declarația recentă a premierului Ilie Bolojan, care susține introducerea unei obligații pentru absolvenții facultăților de medicină finanțate de la buget de a profesa în România timp de câțiva ani după terminarea studiilor, a stârnit reacții în rândul medicilor rezidenți, pe rețelele de socializare. „În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi […]
15:40
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea # Libertatea
Gheorghe Stan, judecător numit de PSD la CCR în 2019, a revenit din concediu și a participat la ședința CCR despre legea pensiilor speciale, unde a susținut sesizarea făcută de Înalta Curte referitoare la trimiterea proiectului Guvernului Bolojan la Curtea de Justiție a UE, au declarat miercuri, 11 februarie, surse din Curtea Constituțională pentru Libertatea. […]
10:30
Ioana Ginghină i-a cerut acordul fiicei sale. Ce a făcut vedeta: „A fost foarte sensibilă în perioada de adolescență” # Libertatea
Ioana Ginghină a dezvăluit că cere aprobarea fiicei sale de aproape 18 ani pentru fiecare decizie, de la ținute la declarații publice. Actrița dorește să evite ca adolescenta să dezvolte complexe de inferioritate. Ioana Ginghină a spus, într-un interviu exclusiv pentru Spynews, cât de important este pentru ea să mențină o relație armonioasă cu fiica […]
10:30
Cazare de groază de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: „Din robinet ieșea nămol. Camera mirosea oribil. Proprietara pensiunii mi-a dat un odorizant” # Libertatea
Hans Knauss, 55 de ani, expert al televiziunii publice din Austria (ORF) pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026 și fost mare schior, a închiriat o cameră „insalubră” la Bormio, au relatat Heute și Blick. „Proprietara pensiunii mi-a spus că mi-a rezervat o cameră care miroase puțin urât” Hans Knauss a dezvăluit detaliile neplăcute despre cazarea […]
10:30
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici” # Libertatea
Intrarea lui Marian Godină la „Survivor România” 2026, în tabăra Faimoșilor, a alimentat speculațiile privind accidentarea lui Călin Donca. Afaceristul a fost scos din competiție pe motive medicale, însă, sunt câțiva colegi din competiție care nu cred că acesta s-a acidentat în timpul show-ului. În cea de-a zecea ediţie a sezonului, Donca a susținut că […]
10 februarie 2026
08:00
13 miliarde de lire sterline dispărute din sistemul de credite de studii din Marea Britanie: „În special din România” # Libertatea
Sistemul de credite studențești din Marea Britanie se confruntă cu una dintre cele mai mari crize din istoria sa, după ce Compania de Împrumuturi Studențești (Student Loans Company – SLC) a admis că a pierdut evidența financiară a peste 370.000 de beneficiari, care datorează statului aproape 13 miliarde de lire sterline. Autoritățile recunosc: sute de […]
9 februarie 2026
16:30
Greșeala pe care o fac mai toți pasagerii după îmbarcare, dezvăluită de o însoțitoare de bord # Libertatea
Îmbarcarea în avion poate deveni haotică din cauza unor greșeli frecvente făcute de pasageri, explică Maike Herder, însoțitoare de bord la Lufthansa de doi ani. Într-un interviu acordat publicației Frankfurter Rundschau, aceasta vorbește despre o problemă des întâlnită: depozitarea necorespunzătoare a bagajelor mici. Greșeala măruntă care dă peste cap îmbarcarea „Mulți pasageri își pun rucsacurile […]
12:20
Câți bani ar fi primit Niky Salman pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat cinci săptămâni în show-ul de la Antena 1 # Libertatea
O nouă săptămână din show-ul Survivor România 2026 a ajuns la final, iar de această dată persoana eliminată în urma unui duel a fost Niky Salman, din echipa Războinicilor. Niky Salman a fost votată de către colegii ei pentru a merge la duelul de eliminare, iar Ramona Micu, tânăra care avea colanul de imunitate în […]
12:20
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles # Libertatea
Tribunalul Bucureşti, întrunit în complet de divergenţă, urmează să decidă luni, 9 februarie, în dosarul în care Călin Georgescu, care a câștigat surprinzător turul 1 al alegerilor prezidențiale 2024, a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Tribunalul București trebuie să decidă dacă începe procesul lui Georgescu pentru propagandă legionară Acest dosar, aflat în cameră […]
12:20
Trei bărbați suspectați de moartea altor trei au fost găsiți împușcați în mai puțin de o săptămână, în Bulgaria # Libertatea
De mai bine de o săptămână, Bulgaria este zguduită de cazul Petrohan, o anchetă marcată de lipsa informațiilor oficiale și de un val de speculații. În doar șapte zile, șase bărbați au fost găsiți morți, împușcați, în Balcanii de Vest, iar autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori, sugerând că dosarul […]
12:20
Levente Nosz, antrenorul echipei HC Aleșd, după ce a pierdut cu 18-106 în Campionatul Național de handbal Juniori 2: „Am copii cu 3 sau 4 ani mai mici, abia s-au apucat” # Libertatea
Levente Nosz, 53 de ani, este antrenorul juniorilor de la HC 2003 Aleșd, învinși, pe 7 februarie, cu 18-106 de cei de la LPS Cluj-Napoca. „Adversarul a jucat om la om și asta a ieșit. Eu sunt cu clasa a 6-a. Mi-e rușine de rezultat” „Eu joc doar cu începători, care fac handbal de 2-3 […]
12:20
Noua apă minerală „Dacia”, marca proprie pe care o lansează statul român. Cât costă o sticlă # Libertatea
Statul român pregătește lansarea unui brand propriu de apă minerală, care se va numi „Dacia”. Proiectul, reluat după mai mulți ani în care a fost abandonat, este analizat acum la nivel guvernamental și vizează intrarea directă a statului pe piața apei îmbuteliate cu un produs mai ieftin decât multe dintre mărcile consacrate. Cât ar urma […]
12:20
De ce s-au mutat, de fapt, Gabriela și Dani Oțil cu chirie, în București. „A fost greu. Am făcut această schimbare” # Libertatea
După ce ani de zile au locuit în Corbeanca, în afara Capitalei, Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie, în Capitală. Soția prezentatorului TV a dezvăluit motivul pentru care au făcut asta, dar și cât de repede s-au acomodat la această schimbare radicală. De câteva săptămâni, Dani Oțil, împreună cu soția sa, […]
12:20
Nuntă reală la Super Bowl 2026. Pastorul a rostit câteva cuvinte în spaniolă, după care mirii s-au sărutat # Libertatea
Bad Bunny a făcut show la Super Bowl 2026, pe 8 februarie, în Santa Clara, California, cu un spectacol vibrant care a inclus o nuntă reală, cântăreți celebri și omagii aduse culturii portoricane. Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl 2026 într-un spectacol memorabil, incluzând un moment inedit: o nuntă reală desfășurată pe scenă. Această […]
12:20
Ministerul Justiţiei urmează să anunțe astăzi, 9 februarie, listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT. Potrivit informațiilor Libertatea, Nicolae Andrei Solomon s-a înscris deja pentru șefia DNA, Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, s-a înscris pentru Parchetul General, iar Miron Codrin Horațiu, de la DIICOT Timisoara, s-a înscris la șefia […]
07:20
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui” # Libertatea
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a făcut o serie de afirmații fără precedent duminică, 8 februarie, despre șeful său de partid. „În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. fostul președinte al PNL), ne […]
07:10
Dr. Florin Soare, istoricul care a semnalat ororile petrecute în căminul pentru copii irecuperabili de la Moreni-Țuicani: „Era locul unde se putea muri fără să răspundă cineva” # Libertatea
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la finalul lunii ianuarie 2026 un denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de copii, la care se adaugă alți 38 de beneficiari care au depășit vârsta de 18 ani. În total 535 de decese. Toți acești copii au fost […]
07:10
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui” # Libertatea
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a făcut o serie de afirmații fără precedent duminică, 8 februarie, despre șeful său de partid. „În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. fostul președinte al PNL), ne […]
8 februarie 2026
19:10
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro # Libertatea
De aproape doi ani și jumătate, în comuna Micești-Argeș, aflată la 10 kilometri de Pitești, se lucrează la cel mai nou penitenciar din România, ce va fi deschis până în acest an. Ca subordonare, acesta va aparține de penitenciarul de la Mioveni. Dotări la standarde europene Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre spațiile […]
10:50
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele” # Libertatea
Larisa Udilă a povestit în mediul online o experiență neplăcută trăită la Evidența Persoanelor Sector 1, unde susține că a fost ironizată din cauza numelui ales pentru fiica sa. Revoltată de atitudinea unei angajate, influencerița a făcut public întregul episod, stârnind un val de reacții din partea urmăritorilor. Larisa Udilă a izbucnit în mediul online, […]
08:20
Snoop Dogg a fluturat steagul României și a spus „Acum sunt român”, după huiduielile la adresa lui J.D. Vance de la Milano Cortina, anunță Ambasada din SUA # Libertatea
Snoop Dogg a fost la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 și a fluturat steagul României după huiduielile la adresa lui J.D. Vance, spunând în glumă că acum și el este român, se arată într-o postare făcută de Ambasada din SUA, pe pagina de Facebook. În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă […]
08:10
Un român dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, la cascadele Tre Santi din Italia. Sergiu avea 46 de ani și doi copii # Libertatea
Un român în vârstă de 46 de ani, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia. Descoperirea teribilă a fost făcută de turiști, sâmbătă dimineață, însă intervenția echipelor de salvare a fost dificilă din cauza terenului muntos. Sergiu era dispărut din 23 ianuarie Un […]
08:10
Mă tot întreb, încercând să o vizualiez, cum poate arăta o întâlnire de tatonare sau o negociere indirectă. Face oare prințul Badr bin Hamad Al Busaidi, ministrul de Externe al Omanului, naveta între cele două încăperi ale palatului din Muscat, unde sunt găzduite delegația americană și cea iraniană? N-ar putea să încapă, totuși, la aceeași […]
7 februarie 2026
12:10
O șoferiță a fost prinsă de radar de două ori în aceeași zi, pe aceeași stradă, în doar 38 de minute # Libertatea
O șoferiță a fost surprinsă de două ori conducând cu viteză excesivă pe aceeași stradă din centrul orașului Manchester, în decurs de doar 38 de minute. Femeia a fost amendată, a primit puncte de penalizare și a rămas fără permis pentru șase luni. Prinsă de radar de două ori în 38 de minute: 76 km/h […]
6 februarie 2026
14:20
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv. Tribunalul Constanța a prelungit măsura cu încă 30 de zile # Libertatea
Măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost prelungită, vineri, cu încă 30 de zile de Tribunalul Constanța, urmând ca aceasta să fie verificată până cel târziu la data de 7 martie. Decizia nu este definitivă și se poate contesta la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a analizat dacă se impune sau nu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.