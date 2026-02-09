Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui”
Libertatea, 9 februarie 2026 07:20
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a făcut o serie de afirmații fără precedent duminică, 8 februarie, despre șeful său de partid. „În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. fostul președinte al PNL), ne […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
07:20
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui” # Libertatea
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a făcut o serie de afirmații fără precedent duminică, 8 februarie, despre șeful său de partid. „În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. fostul președinte al PNL), ne […]
Acum o oră
07:10
Dr. Florin Soare, istoricul care a semnalat ororile petrecute în căminul pentru copii irecuperabili de la Moreni-Țuicani: „Era locul unde se putea muri fără să răspundă cineva” # Libertatea
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la finalul lunii ianuarie 2026 un denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de copii, la care se adaugă alți 38 de beneficiari care au depășit vârsta de 18 ani. În total 535 de decese. Toți acești copii au fost […]
07:10
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui” # Libertatea
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a făcut o serie de afirmații fără precedent duminică, 8 februarie, despre șeful său de partid. „În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. fostul președinte al PNL), ne […]
Acum 12 ore
19:10
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro # Libertatea
De aproape doi ani și jumătate, în comuna Micești-Argeș, aflată la 10 kilometri de Pitești, se lucrează la cel mai nou penitenciar din România, ce va fi deschis până în acest an. Ca subordonare, acesta va aparține de penitenciarul de la Mioveni. Dotări la standarde europene Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre spațiile […]
Acum 24 ore
10:50
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele” # Libertatea
Larisa Udilă a povestit în mediul online o experiență neplăcută trăită la Evidența Persoanelor Sector 1, unde susține că a fost ironizată din cauza numelui ales pentru fiica sa. Revoltată de atitudinea unei angajate, influencerița a făcut public întregul episod, stârnind un val de reacții din partea urmăritorilor. Larisa Udilă a izbucnit în mediul online, […]
08:20
Snoop Dogg a fluturat steagul României și a spus „Acum sunt român”, după huiduielile la adresa lui J.D. Vance de la Milano Cortina, anunță Ambasada din SUA # Libertatea
Snoop Dogg a fost la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 și a fluturat steagul României după huiduielile la adresa lui J.D. Vance, spunând în glumă că acum și el este român, se arată într-o postare făcută de Ambasada din SUA, pe pagina de Facebook. În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă […]
08:10
Un român dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, la cascadele Tre Santi din Italia. Sergiu avea 46 de ani și doi copii # Libertatea
Un român în vârstă de 46 de ani, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia. Descoperirea teribilă a fost făcută de turiști, sâmbătă dimineață, însă intervenția echipelor de salvare a fost dificilă din cauza terenului muntos. Sergiu era dispărut din 23 ianuarie Un […]
08:10
Mă tot întreb, încercând să o vizualiez, cum poate arăta o întâlnire de tatonare sau o negociere indirectă. Face oare prințul Badr bin Hamad Al Busaidi, ministrul de Externe al Omanului, naveta între cele două încăperi ale palatului din Muscat, unde sunt găzduite delegația americană și cea iraniană? N-ar putea să încapă, totuși, la aceeași […]
Ieri
12:10
O șoferiță a fost prinsă de radar de două ori în aceeași zi, pe aceeași stradă, în doar 38 de minute # Libertatea
O șoferiță a fost surprinsă de două ori conducând cu viteză excesivă pe aceeași stradă din centrul orașului Manchester, în decurs de doar 38 de minute. Femeia a fost amendată, a primit puncte de penalizare și a rămas fără permis pentru șase luni. Prinsă de radar de două ori în 38 de minute: 76 km/h […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv. Tribunalul Constanța a prelungit măsura cu încă 30 de zile # Libertatea
Măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost prelungită, vineri, cu încă 30 de zile de Tribunalul Constanța, urmând ca aceasta să fie verificată până cel târziu la data de 7 martie. Decizia nu este definitivă și se poate contesta la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a analizat dacă se impune sau nu […]
14:20
Situația financiară a lui Mircea Solcanu. Din ce trăiește fostul prezentator TV. „Sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă, alții cu alimente de sărbători” # Libertatea
Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a revenit recent la radio, după o perioadă în care a stat departe de viața publică. În cadrul unui interviu acordat recent, fostul prezentator TV a vorbit despre situația lui materială, dar și despre pasul important de a reveni acolo unde a început în urmă cu 33 […]
14:20
Organizația Salvaţi Copiii, mesaj adresat Guvernului Bolojan: „Avem nevoie de o lege care să interzică accesul sub 13 ani la reţelele sociale” # Libertatea
Organizația Salvaţi Copiii propune interdicţii stricte privind accesul la reţelele sociale pentru copiii cei sub 13 ani şi reglementări pentru adolescenţii între 13 şi 15 ani. Studiile recente arată că 22% dintre copiii români între 11 şi 15 ani manifestă simptome de sevraj digital, iar utilizarea excesivă a platformelor social-media este asociată cu riscuri grave […]
5 februarie 2026
17:00
Marina Almășan, vacanță în Dubai cu Sorin Mărcuș. De ce au criticat-o fanii: „Faci prea mare spectacol”. Ea le-a răspuns # Libertatea
Marina Almășan se află în aceste zile în Dubai, alături de partenerul ei, Sorin Mărcuș, într-o vizită cu profundă încărcătură emoțională. Vedeta TV a mers să-și vadă fiul, pe Victor, din căsnicia cu regretatul Victor Socaciu, însă vacanța s-a transformat rapid într-un subiect intens comentat pe rețelele sociale. Marina Almășan traversează o perioadă senină a […]
4 februarie 2026
07:40
Unul dintre cele mai bune documentare pe care le-am văzut în ultimii ani a fost Hitlers battle against the press. E pe Disney+. Și spune povestea mai puțin cunoscută a jurnaliștilor de la Münchener, povestea domnilor Edmund Goldschagg, Eugen Kirchpfening, Julius Zerfass, Erhard Auer sau Martin Gruber, fiul unui zețar, care slujea presa de la […]
3 februarie 2026
22:30
Hubert Thuma continuă atacurile la adresa lui Ilie Bolojan și lansează un avertisment după ședința PNL de la Vila Lac # Libertatea
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, care este vicepreședinte al PNL și puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, a transmis marți, 3 februarie, pe Facebook, că este necesară „o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări”. Este al treilea mesaj al lui Thuma din 2026 la adresa lui […]
18:50
Sora lui Mario, copilul ucis la Cenei, a fost amenințată cu moartea de un prieten al criminalilor: „O să te duci după fratele tău” # Libertatea
Apar noi detalii șocante după crima din județul Timiș. Sora lui Mario, copilul ucis la Cenei, a fost amenințată cu moartea de un prieten al criminalilor, relatează Adevărul. „O să te duci după fratele tău”. Acesta este mesajul cutremurător primit de adolescentă. „Raluca este profund afectată de tragedie” Sora lui Mario, băiatul de 15 ani […]
18:40
Rușii au încălcat cererea lui Donald Trump și au adunat rachete ca să atace infrastructura energetică a Ucrainei în cele mai reci zile ale acestei ierni, acuză Volodimir Zelenski # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi acuză pe ruși că au ignorat cererea președintelui american Donald Trump și au încălcat armistițiul energetic prin atacul aerian masiv combinat efectuat în noaptea de luni spre marți. „Rușii au ignorat din nou eforturile părții americane. Președintele Statelor Unite a solicitat, după cum știți, să ne abținem, în cursul întrunirii […]
18:40
Nici Kelemen Hunor nu mai este de partea lui Ilie Bolojan în scandalul taxelor și impozitelor majorate: „Oamenii au dreptate” # Libertatea
UDMR, partid condus de Kelemen Hunor, a anunțat marți, 3 februarie, că inițiază oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele, în limitele legii, până la adoptarea bugetelor, și să reintroducă facilități fiscale. „Reacțiile de nemulțumire și frustrare din partea cetățenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni, am folosit fiecare ocazie pentru […]
14:40
Săptămâna Albă 2026 sau Săptămâna Brânzei este cea care precede Postul Paștelui în calendarul creștin ortodox. Săptămâna Albă se numește așa datorită alimentelor care se consumă în mod tradițional în această perioadă și anume lactatele. Ce este Săptămâna Albă Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, este ultima săptămână înainte de intrarea în Postul Mare. Denumirea […]
14:40
Proprietarul Lidl și Kaufland, la un pas de achiziția lanțului de magazine „La Cocoș”. Condiția vitală pusă de Consiliul Concurenței # Libertatea
Grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, este aproape de a finaliza achiziția lanțului de magazine românești „La Cocoș”, după ce a acceptat cerințele Consiliului Concurenței, inclusiv păstrarea prețurilor mici și extinderea rețelei. Consiliul Concurenței: modelul low-cost trebuie păstrat Grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, este pe cale să finalizeze achiziția lanțului de magazine La Cocoș, […]
14:40
S-au apucat să își renoveze bucătăria și au fost șocați de ce au descoperit sub gresie. Clipul are aproape 14 milioane de vizualizări pe TikTok # Libertatea
Un cuplu britanic a făcut o descoperire șocantă sub podeaua bucătăriei în timpul renovării casei lor. Povestea lor a devenit virală pe internet, atrăgând milioane de vizualizări. Descoperire neașteptată în timpul renovării Emma și Rhys, un cuplu britanic, au cumpărat, în urmă cu câțiva ani, o casă veche în stil victorian. În timpul renovării locuinței […]
00:10
Mai multe tablouri confiscate de la Darius Vâlcov vor fi aduse la Craiova la expoziție. Prețul cu care se vinde un desen de Picasso la licitația Artmark din București # Libertatea
Unele opere din Colecția Vâlcov vor fi ținute două zile în expoziția „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova”, care se deschide joi, 5 februarie, la ora 18.00, la Epoca Agape. Expoziția va putea fi vizitată doar joi seara și vineri, între orele 10.00 și 14.00. „Expoziția este organizată cu intrare liberă atât pentru colecționari, […]
2 februarie 2026
14:50
Transformă-ți spațiul exterior într-un ambient elegant și funcțional cu riflajul WPC pentru exterior — soluția ideală pentru renovarea oricărui spațiu outdoor. Realizat dintr-o combinație echilibrată de fibre naturale și material compozit de înaltă performanță, riflajul WPC îmbină estetica modernă cu durabilitatea remarcabilă, oferind un finisaj rezistent la intemperii, umiditate și raze UV. Indiferent că dorești să […]
14:50
Ce spune Marina Dina despre Călin Donca și Roxana Condurache după ce a părăsit Survivor România 2026: „Subiect discutat frecvent” # Libertatea
În urmă cu mai bine de o săptămână, în spațiul public s-a vehiculat că în echipa Faimoșilor ar fi existat niște apropieri suspecte. Mai exact, la Survivor România 2026, Călin Donca ar fi flirtat cu Marina Dina și Roxana Condurache. După ce a fost eliminată de la Survivor România 2026, Marina Dina a vorbit în […]
14:50
Cum au fost surprinși Horia Brenciu și Dan Negru în avion. Cântărețul l-a numit pe prezentator „unul dintre «bătrânii» televiziunii din țara asta” # Libertatea
Horia Brenciu și Dan Negru au fost surprinși într-un moment relaxat, la bordul unui avion, la finalul unei deplasări comune. Întâlnirea dintre cei doi vine în contextul unei noi colaborări caritabile, despre care artistul a vorbit deschis pe rețelele de socializare. Două figuri bine-cunoscute ale scenei media din România, Horia Brenciu și Dan Negru, s-au […]
14:50
Un suporter Inter Milano a rămas fără trei degete la meciul cu Cremonese, după ce a aruncat o petardă lângă portarul Emil Audero | VIDEO # Libertatea
Un suporter al echipei Inter Milano a fost arestat duminică după ce a aruncat o petardă în direcția portarului Emil Audero, jucător al echipei Cremonese, în timpul meciului din etapa a 23-a din Serie A. Incidentul s-a petrecut în minutul 49 al partidei câștigate de Cremonese cu 2-0, relatează News.ro. Explozia petardei, aruncată din sectorul […]
14:50
Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România # Libertatea
Un Tesla Cybertruck, vehicul rar întâlnit în Europa, a stârnit senzație pe 25 ianuarie 2026, când a staționat timp de câteva ore în parcarea unui restaurant de pe strada Caransebeșului din Lugoj. Mașina, înmatriculată în California și evaluată la circa 100.000 de euro, a atras zeci de curioși care s-au fotografiat cu vehiculul futurist. Angajații […]
10:00
Cătălin Predoiu reacționează după ce Raed Arafat a cerut limitarea accesului la TikTok, Instagram și Facebook: „Interdicția nu rezolvă nimic. Copiii pot folosi platformele pe ascuns” # Libertatea
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis duminică, 1 februarie, că soluția propusă de secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, ca tinerii sub 15-16 ani să nu aibă voie să folosească rețelele de socializare, nu este cea mai potrivită, mai ales că este dificil de implementat, și a insistat pe varianta educației în locul […]
10:00
Un incendiu a izbucnit luni dimineață în curtea Spitalului Militar din municipiul Brașov, unde un container în care erau depozitate materiale sanitare a fost cuprins de flăcări. Focul a provocat degajări mari de fum, însă autoritățile spun că situația este sub control și nu au existat victime, scrie News.ro. Focul a izbucnit într-un container din […]
10:00
Satu Mare devine nod logistic militar-cheie: Rheinmetall mută la granița României cu Ucraina reparațiile blindatelor Marder # Libertatea
De la începutul anului 2026, nordul României a devenit o piesă centrală în eforturile de sprijin militar pentru Ucraina, odată cu inaugurarea centrului de reparații „Service Hub Satu Mare” de către compania germană Rheinmetall. Decizia de a muta mentenanța blindatelor Marder din Germania la granița României marchează o schimbare strategică în abordarea sprijinului oferit Ucrainei […]
09:20
Reacția ministrului Alexandru Rogobete când este întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate # Libertatea
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că măsurile din sănătate au adus economii, în sistem, de 3,3 miliarde de lei, anul trecut, iar estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde. Alexandru Rogobete a făcut referire duminică seară, la Antena 3, la o parte dintre măsurile care au fost discutate în aceeași zi în […]
09:20
Românii cred că trăiesc într-una dintre cele mai corupte țări din UE. Doar două state stau mai prost în percepția publică # Libertatea
Pentru mulți români, corupția nu este o excepție, ci o regulă. O analiză comparativă pe 19 țări europene arată că percepția românilor nu este o simplă nemulțumire, ci urmează același tipar ca în statele unde corupția este confirmată și de indicatori internaționali. România, în topul negativ al percepției corupției Potrivit datelor din Eurobarometrul special 99.2, […]
09:20
Imagini cu Mirela Vaida în colanți. Prezentatoarea TV vrea să slăbească: „N-am corp de balerină” # Libertatea
Mirela Vaida a atras atenția fanilor după ce s-a filmat în colanți, în timp ce se antrena în propria sală de fitness amenajată în garajul casei. Prezentatoarea TV a mărturisit că vrea să scape de kilogramele acumulate de sărbători și a trecut deja la treabă. Mirela Vaida a intrat în noul an cu un obiectiv […]
1 februarie 2026
09:20
Un pensionar își vinde afacerea de-o viață pentru 930.000 de euro: „Cine știe ce mi se va întâmpla?” # Libertatea
Un bărbat de 85 de ani își scoate la vânzare hanul la care a muncit aproape o jumătate de secol. Nu pentru că vrea să plece, ci pentru că sănătatea nu-l mai ajută. Iar odată cu afacerea, riscă să dispară și un loc care a fost, timp de generații, sufletul unei comunități. Potrivit publicației Blick, […]
09:20
Mai mulți oameni au rămas blocați în lift la Chișinău din cauza penei de curent din Republica Moldova care a durat câteva ore # Libertatea
16 persoane au rămas blocate în lifturile blocurilor din Chișinău, în urma întreruperii masive de curent electric înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de 31 ianuarie, a relatat Ziarul de Gardă. Angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au intervenit de 14 ori pentru deblocarea ascensoarelor din toate sectoarele capitalei Republicii Moldova. Acțiunile au […]
09:20
Cele mai scumpe mașini noi cumpărate de români în 2025. Peste 160 de automobile de lux, de la Bentley la Lamborghini # Libertatea
Piața auto de lux din România continuă să crească, iar preferințele clienților cu bugete foarte mari devin din ce în ce mai clare. Nu mai vorbim doar despre achiziții ostentative, ci despre alegeri calculate, orientate spre mărci exclusiviste, configurații speciale și modele cu statut aproape de colecție. Datele oficiale arată că interesul pentru segmentul de […]
07:50
Țara în care apa devine noul lux: degustări „în orb”cu somelieri de apă și sticle de până la 9 dolari # Libertatea
Într-un magazin gourmet, câțiva oameni stau la o masă și gustă „în orb”. Nu vin, nu whisky, ci apă. Analizează mineralitatea, salinitatea și cât de fin se simte pe limbă. Sticlele vin din munți îndepărtați, costă de zeci de ori mai mult decât apa obișnuită, iar pentru tot mai mulți cumpărători au devenit un semn […]
07:50
Multe sisteme de încălzire funcționează ani la rând cu setările din fabrică, fără a fi adaptate dimensiunii locuinței sau stilului de viață al celor care locuiesc în ea. Specialiștii avertizează însă că acest lucru înseamnă risipă de energie și bani. Vestea bună este că, prin câteva ajustări simple, facturile la încălzire pot scădea cu până […]
07:50
Reacțiile oamenilor după ce Raed Arafat a cerut ca accesul la TikTok, Instagram și Facebook să fie limitat pentru copiii sub 15-16 ani din România # Libertatea
Părerile au fost împărțite după ce șeful DSU, Raed Arafat, a scris pe pagina lui de Facebook că a venit momentul ca România să limiteze accesul tinerilor la reţelele de socializare susținând că „aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale”. […]
31 ianuarie 2026
20:50
Primăria Brăila va plăti 100.000 lei pentru promovarea Zonei Pescărești, dar consilierii se plâng că piața de pește e mai mult închisă # Libertatea
Primăria Brăila plătește o cotizație anuală de 100.000 lei pentru promovarea „Zonei Pescărești”, fapt care a a stârnit nemulțumirea mai multor consilieri locali din municipiu. În ședința Consiliului Local Brăila, din data de 29 ianuarie, a fost aprobată o hotărâre prin care Primăria Brăila va achita suma de 100.000 lei, reprezentând cotizația anuală a municipiului, […]
20:40
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că „va deveni foarte inteligentă” până la sfârșitul mandatului, pentru că citește foarte mult. Kallas a făcut această remarcă joi, la o conferință de presă, după ce un jurnalist s-a oferit să-i ofere o carte despre istoria kurdă de Masoud Barzani, primul președinte al regiunii autonome […]
10:40
Lista mașinilor electrice cu cele mai mari probleme din cauza frigului: Dacia Spring, în topul celor „leneși” # Libertatea
În ciuda îmbunătățirilor tehnice, autonomia mașinilor electrice se reduce semnificativ în timpul iernii, iar încărcarea durează mai mult. Iarna a cuprins România. Temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute, iar șoferii se luptă cu drumurile alunecoase sau cu viscolul dens. Încălzirea și aerul condiționat funcționează continuu, ceea ce crește consumul. Mașinile electrice sunt dezavantajate, […]
10:30
O simplă modificare în CV a ajutat-o pe o femeie de 54 de ani, concediată din funcția de manager, să-și găsească de lucru # Libertatea
Amy Lovett, directoare de software în vârstă de 54 de ani din zona St. Louis, SUA, a reușit să își găsească un nou loc de muncă după ce a făcut o schimbare în CV, relatează Business Insider. Concediată după 20 de ani Amy Lovett, o femeie de 54 de ani din SUA, a fost concediată […]
30 ianuarie 2026
19:30
Cercetătorii Symantec au descoperit mai multe extensii periculoase în Chrome Web Store, care compromit siguranța utilizatorilor. Aceste extensii, care au în total peste 100.000 de utilizatori, folosesc tactici precum acces neautorizat la clipboard, exfiltrare de date și utilizarea infrastructurii de comandă și control. Extensiile rău intenționate sunt implicate în practici precum deturnarea căutărilor sau activități […]
19:30
Începutul anului 2026 aduce o oportunitate ideală pentru a-ți transforma locuința într-un spațiu care îți reflectă personalitatea și valorile. Casa nu este doar un loc fizic, ci un refugiu emoțional, care influențează starea de bine și sistemul nervos. Potrivit Bulgaria ON AIR, astrologia poate juca un rol important în configurarea unui mediu care să îți […]
06:30
Bunicile mafiote care conduc lumea interlopă: „Când cer ceva, nu este un ordin, ci o datorie față de familie. Au o influență psihologică mai puternică decât frica” # Libertatea
Un fenomen surprinzător este creșterea numărului de femei în vârstă implicate în conducerea rețelelor de crimă organizată, utilizând loialitatea familială în loc de intimidare. Exemple notabile includ cazuri din Anglia, Scoția și Italia, unde femei precum Deborah „Regina Albină” Mason sau Maria „Bloody Mary” Licciardi au condus imperii criminale, scriu The Sun și Daily Star. […]
29 ianuarie 2026
17:50
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur look-ul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat” # Libertatea
În ultima perioadă, Mihai Trăistariu a devenit o prezență contantă în mediul online, unde își ține lla curent fanii cu toate activitățile zilnice. De data asta, artistul i-a surprins pe toți după ce și-a schimbat singur look-ul, iar acum are din nou părul scurt, așa cum îl avea în urmă cu ceva ani. Apariția controversată […]
17:40
Un șofer cu BMW a fost prins cu un penis fals când voia să trișeze la un test antidrog, după un accident în Berlin # Libertatea
Persoane necunoscute au intrat cu un BMW 520 gri-argintiu, închiriat, într-un camion parcat în cartierul Berlin-Lichtenberg, Germania. În urma incidentului, poliția a descoperit în autoturism o proteză de penis, despre care a precizat că ar putea fi utilizată pentru obținerea frauduloasă a unei probe de urină, relatează cotidianul Tagesspiegel și tabloidul german BZ. Accidentul s-a […]
09:40
Cum a slăbit Bursucu 22 de kilograme în șase luni: „Primele două luni au fost mai complicate”. A ajuns la greutatea pe care o avea la 18 ani # Libertatea
Bursucu a început anul cu o schimbare majoră. Prezentatorul TV a reușit să slăbească 22 de kilograme în aproximativ șase luni, ajungând la greutatea pe care o avea la 18 ani. Într-un interviu acordat Click, acesta a vorbit deschis despre alimentație, sport, dificultăți, dar și despre motivele pentru care a ales să nu apeleze la […]
09:40
O femeie i-a avertizat pe Facebook pe alți șoferi despre un radar din Elveția, iar acum trebuie să plătească 650 de euro amendă # Libertatea
O postare aparent banală pe Facebook s-a transformat într-o sancțiune costisitoare pentru o femeie din Elveția, care a ajuns să plătească o amendă de aproximativ 650 de euro după ce a distribuit un avertisment despre un radar, potrivit HNA. Potrivit presei elvețiene, o femeie de aproximativ 60 de ani din districtul Baden a redistribuit pe […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.