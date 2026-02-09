Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL, dar a fost refuzat: „M-a șocat replica lui”

19:10

De aproape doi ani și jumătate, în comuna Micești-Argeș, aflată la 10 kilometri de Pitești, se lucrează la cel mai nou penitenciar din România, ce va fi deschis până în acest an. Ca subordonare, acesta va aparține de penitenciarul de la Mioveni. Dotări la standarde europene Penitenciarul de la Micești va fi unul dintre spațiile […]