Zelenski presează Washingtonul înaintea negocierilor de la Geneva: „Vrem garanții pe 20 de ani”. Discuții cu Rubio, Witkoff şi Kushner
Adevarul.ro, 15 februarie 2026 09:15
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o serie de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea noii runde de negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate săptămâna viitoare la Geneva.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:30
Cum a ajuns „Micul Marco” unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui Trump, deși i-a fost rival # Adevarul.ro
Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump.
Acum 30 minute
09:15
Zelenski presează Washingtonul înaintea negocierilor de la Geneva: „Vrem garanții pe 20 de ani”. Discuții cu Rubio, Witkoff şi Kushner # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o serie de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea noii runde de negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate săptămâna viitoare la Geneva.
09:15
Barack Obama a comentat clipul rasist postat de Trump, în care este prezentat drept o maimuță: „Bunul simț și decenţa s-au pierdut” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a abordat indirect subiectul videoclipului rasist publicat pe reţeaua socială a preşedintelui Donald Trump.
Acum o oră
08:45
Vremea se răceşte faţă de ziua precedentă. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei şi 17 grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 şi 6 grade.
08:45
Schimb dur de replici între Zelenski și Orban: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu armata” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei a reacționat după criticile dure formulate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la München. Viktor Orban a subliniat că Ucraina nu poate deveni membră a Uniunii Europene.
08:45
Sophia Kirkby, sportiva din SUA care își căuta iubit la Olimpiadă, s-a afișat cu partener # Adevarul.ro
Sportiva din SUA care și-a căutat partener, se pare că l-a găsit de Ziua Îndrăgostiților.
08:45
Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.
Acum 2 ore
08:30
Furia dezlănțuită a celor de la Juventus, la meciul cu Inter. Scandal la primul derby câștigat de Chivu # Adevarul.ro
Cristi Chivu (45 de ani) l-a învins sâmbătă seară pe antrenorul cu care a colaborat, ca jucător, la AS Roma (2005-2007), Luciano Spalletti (66 de ani).
08:30
Cine este Lucas Pinheiro Braathen, schiorul care a adus prima medalie din istorie pentru Brazilia la Jocurile Olimpice de iarnă. În copilărie a făcut o profeție # Adevarul.ro
Lucas Pinheiro Braathen are mamă braziliancă și tată norvegian.
08:30
Florin Prunea, bântuit de coșmarul din 1994. Telefonul primit de la cel care i-a pricinuit suferința # Adevarul.ro
Fără rol de oficial în fotbal, Florin Prunea (57 de ani) este în prezent invitat la emisiuni TV.
08:15
Pentru Andreia Martinescu, arta nu este doar o formă de exprimare, ci și traducere, pentru că nu își alege temele, spune ea, ci le primește.
08:15
Maria Zaharova respinge afirmaţiile diplomației britanice referitoare la otrăvirea lui Navalnîi # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală.
07:45
Dezbatere aprinsă despre „legarea de glie” a medicilor. „Oare nu era corect să vă faceți studiile în țara în care doreați să emigrați?” # Adevarul.ro
Mesajul public al medicului român Iuliu Torje, stabilit în Germania, către premierul Ilie Bolojan a reaprins una dintre cele mai sensibile teme publice: poate statul să își „lege” medicii de țară, dacă le-a plătit studiile?
Acum 4 ore
07:15
Povestea româncei care a crezut până la sfârșitul vieții că poate aduce ploaia pe pământ. Ștefania Mărăcineanu, savanta aflată la un pas de Premiul Nobel # Adevarul.ro
Ștefania Mărăcineanu, cercetătoare în laboratoarele lui Marie Curie și fondatoare a primului laborator de radioactivitate din România, a crezut până la sfârșitul vieții în marea sa descoperire: aceea că poate aduce ploaia pe pământ.
07:15
În „A voix basse/ În șoaptă” așa era împărțită călătoria: pe zile. E vorba despre o înmormântare la Tunis la care apare o fiică și nepoata, care are o viață personală inavuabilă dincolo de Occident.
07:15
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul # Adevarul.ro
Incident incredibil la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
06:45
Crimele cumplite care au schimbat istoria Europei. Cum au început exterminările în masă și cine a invetat teroarea ideologică modernă # Adevarul.ro
Revoluția Franceză de la finele secolului al XVIII-lea a fost considerată un moment de cotitură al istoriei: începutul epocii drepturilor, a națiunilor și a cetățenilor. Cu toate acestea a fost considerată și primul exemplu de teroare ideologică modernă, cu excese îngrozitoare.
06:30
Recesiunea actuală, pe înțelesul tuturor - Economiștii: Riscuri de criză „à la Grecia” dacă deficitele nu sunt tăiate # Adevarul.ro
România se poate confrunta cu o criză asemănătoare celei din Grecia dacă politicienii nu gestionează urgent deficitele bugetare: fondurile UE ar putea dispărea, creditele s-ar scumpi, iar „generoșii care vor veni la putere nu vor mai găsi resurse pentru a finanța cheltuielile publice”.
06:15
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă # Adevarul.ro
Comerțul cu lucruri la mâna a doua s-a mutat din piețele cenușii de la marginea orașelor pe platformele online, unde mii de români vând haine, electrocasnice sau obiecte uitate prin casă și câștigă mii de lei. Unii susțin că au descoperit secretul succesului în „vechituri”.
05:45
Ce pericole aduce plafonarea generală a adaosului comercial când inflația depășește 5% — explicația simplă pentru toată lumea # Adevarul.ro
Ideea introducerii unui mecanism automat de plafonare a adaosului comercial atunci când inflația depășește pragul de alertă de 5% este o măsură de politică economică extrem de tentantă electoral, dar plină de capcane structurale.
Acum 6 ore
05:15
Toată lumea vorbește despre a pune limite sănătoase în relații. Și totuși, în viața reală, ele par să nu schimbe mare lucru. Motivul este surprinzător de simplu: multe dintre lucrurile pe care le numim „limite” sunt, de fapt, doar cereri adresate celorlalți.
04:45
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000” # Adevarul.ro
„Ne plângem că trăim o criză a valorilor. Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please”, scrie psihologul Mihai Copăceanu. El descrie un bal pentru liceeni la care a văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool.
04:15
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie # Adevarul.ro
Pentru prima dată în aproape șase decenii, Calul de Foc revine în zodiacul chinezesc, o combinație asociată cu energie intensă, viteză și o dinamică accelerată a schimbării. În interpretarea astrologică, accentul cade pe inițiativă, decizii rapide și capacitatea de adaptare.
03:45
Războiul Rusiei evoluează spre lupta cu arme tot mai ieftine. Pericolul pentru Ucraina și Europa # Adevarul.ro
Datele colectate de armata ucraineană în patru ani de război arată o tendință îngrijorătoare: Rusia înlocuiește tancurile cu dronele, în timp ce noile blindate sunt trimise la granițele NATO.
Acum 8 ore
03:15
Povestea româncei cu studii la Harvard și MIT care studiază galaxiile și materia întunecată. „Cel mai negativ lucru este desconsiderarea carierei în familie“ # Adevarul.ro
De la olimpiadele din liceu la laboratoarele MIT și Harvard, Ioana Zelko a transformat curiozitatea într-o carieră de cercetare. Azi, studiază materia întunecată și folosește inteligența artificială pentru a înțelege mai bine universul.
02:45
Ani de-a rândul, președintele rus Vladimir Putin a criticat lumea pe care Statele Unite au clădit-o după Războiul Rece. În percepția sa, o ordine internațională condusă de o singură putere ar pune piedici Rusiei și ar genera conflicte inutile.
02:15
O decizie irațională care a schimbat destinul Rusiei. Ce a însemnat „Duminica însângerată” și ce reacție în lanț a provocat # Adevarul.ro
În anul 1905, în Rusia țaristă izbucnea prima revoluție rusă, considerată de unii, adevărata Revoluției Rusă, înainte să fie confiscată, 12 ani mai târziu, de bolșevici. A reprezentat semnalul de alarmă al unui popor obijduit, sărăcit și umilit, pe care însă țarul nu a reușit să-l priceapă.
Acum 12 ore
01:15
Cât avantajează România ezitarea în fața invitației lui Trump la Consiliul pentru Pace? Hurezeanu: „Mizez pe luciditatea liderilor politici” # Adevarul.ro
Amânarea unui răspuns de către România la invitația președintelui Donald Trump pentru Consiliul pentru Pace din 19 februarie ridică întrebări despre relațiile cu Statele Unite. Experții consideră că, deși o participare ar fi benefică, relația bilaterală depășește această decizie punctuală.
00:15
15 februarie: 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, primul român cu doctorat la Sorbona # Adevarul.ro
Spiru Haret a fost ministrul care a revoluționat sistemul, reducând rata analfabetismului și accesibilizând educația pentru copiii din mediul rural. Se împlinesc 175 de ani de la nașterea sa.
00:15
Doicești: pariul nuclear al României — de la planul cu șase reactoare la un singur reactor-experiment # Adevarul.ro
Acționarii Nuclearelectrica au validat continuarea proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești, sub o formă ceva mai prudentă. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Dumitru Chisăliță subliniază că schimbarea de strategie este o măsură firească în actualul context tehnologic și economic.
00:15
Cristi Chivu a rupt blestemul! Victorie mare cu Juventus: primul derby câștigat în cariera sa de antrenor # Adevarul.ro
Inter domină Serie A, având 8 puncte în fața rivalei AC Milan.
14 februarie 2026
23:45
9 români din 10 au amânat în ultimii trei ani decizii importante pentru sănătatea și starea lor de bine din cauza lipsei banilor, care îi obligă pe mulți să amâne controale sau investigații medicale pentru „cândva”.
23:15
Psihologii susțin aplicația UE pentru raportarea cyberbullyingului: o necesitate într‑o lume digitală periculoasă pentru copii # Adevarul.ro
Comisia Europeană are o nouă strategie privind combaterea hărțuirii online (cyberbullying), care ar putea fi implementată în toate țările membre UE. Strategia include și o aplicație, prin care copiii și adolescenții vor putea semnala când sunt victime ale acestui fenomen și vor putea primi ajutor.
22:45
Lecția sălbăticiei după cinci ani în Africa. Producător BBC: „Mi-ar plăcea ca oamenii să aibă sprijinul pe care câinii sălbatici îl au unul față de celălalt“ # Adevarul.ro
Producătorul Simon Blakeney vorbește în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“despre conexiunea emoțională inevitabilă cu animalele urmărite ani la rând și despre ce înseamnă, de fapt, să fii martorul unui regat în care natura nu joacă niciodată după reguli blânde.
22:15
Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan, dar nu susţine înlăturarea sa: „Noi nu o să ne dăm jos premierul”. Ce sfat are pentru şeful guvernului # Adevarul.ro
Rareș Bogdan susține că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva premierului Ilie Bolojan, chiar dacă apar tensiuni legate de votul pe Legea bugetului, dar atrage atenția asupra lipsei de comunicare din partea acestuia: „Nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise”.
21:45
Mama fetiței de 4 ani și iubitul ei, reținuți după ce copilul a ajuns la spital în comă, cu traumatisme grave și semne de violență # Adevarul.ro
Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă.
21:30
„E o mutație de profunzime”. Cum își recalibrează Europa din mers strategia față de Rusia # Adevarul.ro
Președintele Zelenski e tot mai critic cu Europa, în timp ce Franța și Germania se întrec să reia discuțiile cu Putin. Un cunoscut analist explică, pentru „Adevărul”, cum ar trebui înțelesă noua politică a puterilor europene față de Moscova și care sunt noile obiective ale europenilor
21:00
Xi Jinping elimină taxele vamale pentru majoritatea statelor africane, pe fondul creşterii tarifelor lui Donald Trump # Adevarul.ro
Pe fondul creșterii tarifelor impuse de administrația Donald Trump, China răspunde prin extinderea politicii de tarif zero la exporturile africane, eliminând taxele vamale pentru aproape toate țările de pe continent.
20:45
Crimă înfiorătoare într-o localitate din Dolj, unde un bărbat de 56 de ani, fost viceprimar din Dolj, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu brutalitate în propria casă.
20:45
Povestea complicată a româncelor din Știință: de la interdicție la propagandă și stereotip. Specialistă în Studii de Gen: „Asistăm la o revenire a rolurilor tradiționale de gen“ # Adevarul.ro
Data de 11 februarie este marcată în calendar de către ONU drept Ziua Fetelor și Femeilor cu activități în S.T.E.M. (știință, tehnologie, inginerie, matematică). În România, femeile au fost, pe rând, excepții curajoase, forță de muncă necesară, simbol propagandistic și, astăzi, majoritate statistică
20:45
Horoscop duminică, 15 februarie. O zodie întâmpină dificultăți în găsirea soluțiilor pentru a acoperi datoriile și cheltuielile # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de duminică, 15 februarie, Berbecii vor avea provocări la locul de muncă, Taurii îți vor schimba total stilul de viață, iar Racii întâmpină dificultăți în găsirea soluțiilor pentru a acoperi datoriile și cheltuielile.
Acum 24 ore
20:30
Rogobete anunță reformă majoră: cum vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că intenționează să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă un sistem concurențial, în care să funcționeze mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private.
20:30
Atenție la trandafiri: buchete importate din Olanda, pline de pesticide interzise și cancerigene # Adevarul.ro
Activistii de mediu trag un semnal de alarmă: trandafirii roșii importați din Olanda sunt puternic contaminați cu pesticide, inclusiv substanțe interzise în Uniunea Europeană și considerate „cancerigene pentru om”
20:00
Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA, găsit mort în propria locuință # Adevarul.ro
Gheorghe Chindriș, românul devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Bărbatul avea 66 de ani.
20:00
De ce notariatele aduc nemulțumiri multor români: „Am plătit enorm pentru că s-a uitat cineva peste niște hârtii” # Adevarul.ro
Notariatele din România au o istorie îndelungată, însă profesia de notar rămâne adesea puțin înțeleasă de către români. Unii dintre ei, nemulțumiți de taxele pe care trebuie să le achite în birourile notariale, ajung să se revolte împotriva acestora.
20:00
Radu Miruță anunţă un acord bilateral cu Tokyo, după întâlnirea cu omologul său japonez, la Munchen # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat pregătirea unui acord bilateral cu Tokyo, după discuțiile oficiale purtate la Munchen cu ministrul japonez al Apărării, axate pe cooperarea strategică și pe riscurile de securitate actuale.
19:45
Romgaz schimbă regulile jocului: ofertă revoluționară pe piața gazelor, după modelul Hidroelectrica # Adevarul.ro
Statul român pregătește o mutare strategică pe piața gazelor naturale, care ar putea influența semnificativ evoluția prețurilor pentru consumatori.
19:30
Este principalul obiectiv al PSD în următoarea perioadă.
19:15
Inițiativă legislativă: toate serviciile online ale statului ar putea avea aceeași interfață # Adevarul.ro
La Parlamentul României a fost depusă o inițiativă legislativă care vizează unificarea modului în care cetățenii interacționează cu paginile și serviciile online ale instituțiilor publice.
19:15
Accident grav pe pârtia de schi. Adolescentă de 17 ani, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iași # Adevarul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost rănită grav pe pârtia de schi din Cârlibaba, fiind transportată de urgenţă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.