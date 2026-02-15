„Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În doar cinci ore, trei tineri cu infarct miocardic acut au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Focșani. Un scenariu rar și extrem de dificil pentru orice spital județean, cu atât mai mult pentru unul în care resursele sunt limitate. Semnalul de alarmă a fost tras public de medicul Nicoleta Stoica, din cadrul Serviciul […] Articolul „Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.

