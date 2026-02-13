Omul de afaceri Daniel Sava a achiziționat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani

11:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Există un număr pe care îl știm cu toții. Un număr pe care îl învățăm din copilărie. Un număr pe care sperăm să nu fie nevoie să îl formăm niciodată. 112 În spatele acestor trei cifre nu este doar un sistem. Este o voce care rămâne calmă când tu nu mai poți. Este cineva care […] Articolul 11 februarie – Ziua europeană a Numărului de Urgență 112 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.