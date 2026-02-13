Ilie Bolojan: „Traversăm o perioadă de corecție economică necesară”
Jurnal de Vrancea, 13 februarie 2026 11:20
Ilie Bolojan: „Traversăm o perioadă de corecție economică necesară"

Creștere economică modestă, dar schimbare de direcție. Acesta este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan într-o postare recentă, în care explică evoluțiile economice din 2024 și 2025 și direcția pe care o urmează Guvernul. Potrivit acestuia, economia României a înregistrat în 2025 o creștere de 0,6%, în contextul unei schimbări rapide de model economic. Guvernul […]
Mutare bombă pe piața de retail: Carrefour România a fost vândut către proprietarii Dedeman
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, sunt pe punctul de a prelua operațiunile Carrefour România, într-o tranzacție estimată la aproximativ 823 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut joi de grupul francez Carrefour, care a confirmat intrarea în negocieri exclusive cu Pavăl Holding. Potrivit comunicatului oficial, vânzarea face parte dintr-un amplu proces de revizuire strategică inițiat […]
Ger la începutul săptămânii viitoare, apoi temperaturi în creștere | Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026, anunțând un episod de vreme deosebit de rece la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă. Ulterior, temperaturile vor intra într-un proces de creștere, în special în vestul și sud-vestul […]
Avocatul Poporului acordă audiențe gratuite, săptămâna viitoare, la Focșani

Reprezentanții Biroului Teritorial Galați al Avocatul Poporului vor acorda audiențe cetățenilor din județul Vrancea miercuri, 18 februarie 2026, în municipiul Focșani. Întâlnirile vor avea loc la sediul Instituția Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 10:00. Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiție în care să descrie pe scurt problemele întâmpinate, precum […]
Peste o treime dintre mașinile verificate de RAR în Vrancea, găsite cu probleme tehnice | Zeci de vehicule prezentau pericol iminent de accident
Inspectorii Registrul Auto Român (RAR) au verificat în trafic, pe parcursul anului 2025, 92.219 vehicule la nivel național, iar rezultatele arată că 38,5% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, fiind declarate neconforme. În județul Vrancea, controalele au vizat 2.267 de vehicule. Dintre acestea, 35,4% prezentau diferite neconformități tehnice sau probleme legate de acte, […]
ULTIMA ORĂ Percheziții în Vrancea în cazul adăpostului canin de la Suraia

În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea […]
Cronica dimineții – 13.02.2026

1. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că în următorii 3-4 ani România ar putea îndeplini condiițiile pentru aderarea la zona euro, precizând că acest lucru ar fi benefic pentru țara noastră. (Digi24) 2. Președintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European, că printre subiectele abordate se […]
Incendiu stins prompt, aseară, la Răstoaca

Incendiul unei case din comuna Răstoaca a fost anunțat prin 112, joi seara, în jurul orei 22.00. La fața locului s-au deplasat trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Vulturu, respectiv două autospeciale de stingere si o ambulanță SMURD. La soirea pompierilor focul începuse să cuprindă acoperișul însă intervenția rapidă a […]
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026

♈ Berbec Ziua îți aduce energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea discuții aprinse, dar dacă îți păstrezi calmul vei ieși în avantaj. În plan sentimental, surprizele plăcute apar spre seară. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar astăzi o vei căuta mai mult ca oricând. Este un moment bun pentru […]
VIDEO A.D.I. „Vrancea Curată”, pe teren alături de operatorul de salubritate: informații directe pentru cetățeni și sprijin pentru colectarea selectivă # Jurnal de Vrancea
Oprire temporară a energiei termice în mai multe zone din Focșani, vineri dimineață
ENTEL Focșani anunță din nou o întrerupere temporară a furnizării energiei termice, ca urmare a lucrărilor desfășurate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009–2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a". Vineri, 13 februarie 2026, între orele 08:00 și […]
România, în topul consumului de TikTok! Peste 9 milioane de utilizatori și ore întregi petrecute pe telefon
În Europa sunt aproximativ 200 de milioane de utilizatori TikTok, potrivit datelor publice recente ale companiei. Dintre aceștia, 9,1 milioane sunt din România. Raportat la populație, România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare consum al platformei. Fenomenul nu se limitează la divertisment. Milioane de afaceri din întreaga Europă sunt prezente […]
Tot mai multe ordine de protecție în Vrancea. Crește și numărul cazurilor de încălcare a măsurilor dispuse
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a emis în 2025 un număr semnificativ mai mare de ordine de protecție față de anul precedent, potrivit datelor din raportul de activitate. Pe parcursul anului, polițiștii au emis 482 de ordine de protecție, cu 232 mai multe decât în 2024. De asemenea, au fost emise 545 de ordine de […]
Confruntată cu deficitul de personal, Jandarmeria Vrancea își propune să mențină standardele operaționale
Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a continuat, în 2025, activitățile de recrutare, încadrare și promovare a personalului, într-un context marcat de fluctuații și deficit de efective. Potrivit datelor din raportul de activitate, 65 de candidați au fost recrutați pentru a participa la concursurile de admitere organizate de Academia de Poliție „Al. I. Cuza" București, arma […]
„Șmekeri de șmekeri!" Zeci de cetățeni au încasat necuvenit sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței și acum trebuie să dea banii înapoi!
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus un control inopinat la Primăria comunei Horgești, județul Bacău, în urma unei sesizări privind modul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Verificările au vizat 108 familii beneficiare, inspectorii analizând atât documentele din dosarele depuse pentru obținerea sprijinului cât și situația […]
ITM Vrancea: peste 1.100 de controale și amenzi de 1,5 milioane de lei în 2025

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, inspectorii din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă au verificat 1.121 de angajatori din județ. Controalele au vizat în special domeniile considerate cu risc ridicat de muncă nedeclarată sau subdeclarată, dar și angajatorii împotriva cărora au existat sesizări din partea salariaților. În urma verificărilor, 237 de angajatori […]
Centrul Cultural Vrancea – o vizită la meșterii populari Pavel și Tudorița Lupașc
Dacă vrei să simți cu adevărat inima Vrancei, trebuie să ajungi în atelierul soților Lupașc, la Nereju. Aici, timpul pare că stă în loc, iar lemnul prinde viață sub mâinile a doi oameni care și-au dedicat întreaga existență păstrării rădăcinilor noastre strămoșești. O fac cu dragoste și cu inima deschisă. Le-am găsit casa plină de […]
11 februarie 2026
Raport RAR pe 2025: zeci de autovehicule din Vrancea prezentau pericol iminent de accident
Pe parcursul anului trecut, inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, specialiștii instituției au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. Astfel, cele mai multe
INCREDIBIL Șoferul unei mașini de pompieri lăsat fără permis de un echipaj de poliție! Ambele autospeciale se îndreptau spre un incendiu! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Povestea începe simplu, cu izbucnirea unui incendiu într-o localitate din județul vecin. Sună telefonul. Dispeceratul ISU Galați îl contactează pe șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Drăgușeni. Există autospecială, există echipaj, există foc. Toate ingredientele pentru o intervenție ca la carte. Voluntarul urcă la volan și pornește spre Căuești, gata să se […] Articolul INCREDIBIL Șoferul unei mașini de pompieri lăsat fără permis de un echipaj de poliție! Ambele autospeciale se îndreptau spre un incendiu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
„Infinitul formei. Orizonturi de licean” – Eveniment cultural dedicat operei lui Constantin Brâncuși, organizat de Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani organizează vineri, 20 februarie 2026, începând cu ora 10.00, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”, evenimentul cultural „Infinitul formei. Orizonturi de licean”, manifestare artistică și educațională dedicată dialogului dintre creația tinerilor și marile repere ale culturii românești. Evenimentul include o expoziție de sculptură, pictură, desen și arhitectură, realizată […] Articolul „Infinitul formei. Orizonturi de licean” – Eveniment cultural dedicat operei lui Constantin Brâncuși, organizat de Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. România a intrat deja într-o criză, dar nu există încă cifre care să ne spună că suntem acolo, atenționează fondatorul lanțului de magazine Altex, Dan Ostahie. “Cred că experiența mea e legată de piața românească. Și cred că, în momentul de față, ne îndreptăm spre o criză în care am și intrat, dar nu […] Articolul Cronica dimineții – 12.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai multă energie și dorință de acțiune. Este o zi potrivită pentru a începe ceva nou sau pentru a relua un proiect lăsat în așteptare. În plan personal, evită impulsivitatea în discuții. ♉ Taur Te concentrezi mai mult pe stabilitate și siguranță. Posibile vești legate de bani sau o oportunitate profesională interesantă. […] Articolul Horoscopul zilei de 12 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
După închiderea adăpostului de câini de la Suraia, polițiștii au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 11 februarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat verificări comune la un adăpost privat de câini din localitatea Suraia, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea și A.N.S.V.S.A. București. În urma activităților de control, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus măsura suspendării imediate a activității […] Articolul După închiderea adăpostului de câini de la Suraia, polițiștii au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea, gazda Campionatului Național Junioare U18 și Liga de Fete # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea va găzdui, în perioada 13–15 februarie 2026, două competiții importante din calendarul oficial al Federației Române de Polo: Campionatul Național – Junioare U18 și Liga de Fete (senioare). Timp de trei zile, publicul vrâncean va avea ocazia să urmărească meciuri spectaculoase, care vor reuni la start unele dintre […] Articolul Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea, gazda Campionatului Național Junioare U18 și Liga de Fete apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zi plină pentru polițiștii rutieri din Buzău. Ieri, 10 februarie, oamenii legii au ieșit din nou pe principalele artere din județ pentru a-i tempera pe șoferii grăbiți și pe cei care ignoră regulile de circulație. Bilanțul: 260 de sancțiuni contravenționale aplicate într-o singură zi. Radarele amplasate pe drumurile intens circulate au surprins 61 de autovehicule […] Articolul Tânăr din Vrancea prins cu 106 km/h pe E85 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mulți focșăneni au rămas fără ajutorul social pentru că nu au făcut orele de muncă în folosul comunității # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul municipiului Focșani a semnat zilele acestea dispozițiile de suspendare a venitului minim de incluziune pentru 18 cetățeni. Măsura a fost luată după ce persoanele respective nu și-au îndeplinit obligația legală de a presta ore de muncă în folosul comunității pentru luna ianuarie. Potrivit datelor transmise de primărie, în evidențele Direcției de Asistență Socială Focșani […] Articolul Mai mulți focșăneni au rămas fără ajutorul social pentru că nu au făcut orele de muncă în folosul comunității apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Adăpostul privat din Suraia (VIDEO), închis după imaginile șocante apărute online. Ancheta este în plină desfășurare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandal uriaș în comuna Suraia, județul Vrancea, după ce imagini dintr-un adăpost privat de câini au fost publicate în mediul online. În urma reacțiilor apărute, autoritățile au intervenit de urgență și au decis suspendarea activității. Pe 10 februarie 2026, DSVSA Vrancea, împreună cu ANSVSA București și reprezentanți ai Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ […] Articolul Adăpostul privat din Suraia (VIDEO), închis după imaginile șocante apărute online. Ancheta este în plină desfășurare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
INCREDIBIL! Bărbat dispărut în urmă cu șase luni, găsit mort sub patul din propria casă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 72 de ani, dat dispărut încă din luna septembrie 2025, a fost găsit mort în propria locuință, chiar sub pat. Descoperirea a fost făcută marți, 10 februarie, în comuna brăileană Ulmu. Un localnic a intrat în casa vecinului său și a descoperit cadavrul. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, bărbatul era dispărut […] Articolul INCREDIBIL! Bărbat dispărut în urmă cu șase luni, găsit mort sub patul din propria casă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VRANCEA: 38 de infracțiuni comise de elevi în zona școlilor pe parcursul anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Siguranța în școlile din Vrancea a fost, și în 2025, una dintre activitățile importante ale polițiștilor, concretizate în organizarea a 2.117 activități informativ-preventive pe diferite teme (bullying-ul, consumul de substanțe psihoactive, infracțiunile cu violență, furturile etc) la care au participat 49.558 de elevi. Pe lângă activitățile din teren, IPJ Vrancea a derulat trei proiecte educaționale, […] Articolul VRANCEA: 38 de infracțiuni comise de elevi în zona școlilor pe parcursul anului 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, decontată de stat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care le oferă pacienților asigurați dreptul la o a doua opinie medicală, costurile urmând să fie acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Camera Deputaților este for decizional în acest caz, după ce inițiativa a trecut anterior și de Senat. Proiectul a fost adoptat cu 284 […] Articolul Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, decontată de stat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Există un număr pe care îl știm cu toții. Un număr pe care îl învățăm din copilărie. Un număr pe care sperăm să nu fie nevoie să îl formăm niciodată. 112 În spatele acestor trei cifre nu este doar un sistem. Este o voce care rămâne calmă când tu nu mai poți. Este cineva care […] Articolul 11 februarie – Ziua europeană a Numărului de Urgență 112 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Șoferii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv „istoricul alb”, direct online # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Posesorii de permise de conducere eliberate în România pot solicita gratuit istoricul sancțiunilor rutiere. Documentul poate fi obținut online, în timp real, prin platformele digitale ale Poliției Române – ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro – sau fizic, de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul este util atât pentru șoferii care vor să […] Articolul Șoferii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv „istoricul alb”, direct online apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăvara începe în forță la bazinul de înot didactic al Consiliului Județean Vrancea. Pe 1 martie 2026 va avea loc Cupa „Mărțișorul Vrancei”, o competiție dedicată copiilor pasionați de înot, cu vârste între 5 și 14 ani. Evenimentul își propune să aducă împreună micii sportivi din județ pentru o zi plină de energie, emoții și […] Articolul Cupa „Mărțișorul Vrancei” – competiția copiilor care iubesc înotul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Marți (10 februarie) seară, la ora 21:37:31 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 122.1 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Gura Teghii (județul Buzău) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51 km NV de Buzău, 63 km SE de Sfântu-Gheorghe, […] Articolul Cutremur, marți seară, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Brigada 8 ROT din Focșani a încheiat cu succes exercițiul multinațional „Dynamic Front 26” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani au încheiat cu succes participarea la exercițiul multinațional Dynamic Front 26, una dintre cele mai importante activități de instruire ale forțelor terestre aliate. Pe durata exercițiului, structurile dotate cu sistemele HIMARS au demonstrat un nivel ridicat de pregătire operațională, confirmând capacitatea de a acționa […] Articolul VIDEO Brigada 8 ROT din Focșani a încheiat cu succes exercițiul multinațional „Dynamic Front 26” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Incident rutier neelucidat pe Bulevardul Unirii din Focșani! Un tânăr a fost rănit de un obiect metalic desprins din trafic, posibil de la o ambulanță SAJ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un eveniment rutier neobișnuit a fost înregistrat luni, 9 februarie 2026, în municipiul Focșani. Cercetările efectuate de polițiști arată că, în jurul orei 13:05, o ambulanță aflată în misiune, cu pacient la bord, se deplasa pe Bulevardul Unirii, din direcția Bulevardului Independenței către Bulevardul București. Autovehiculul circula pe banda destinată transportului public local și avea […] Articolul Incident rutier neelucidat pe Bulevardul Unirii din Focșani! Un tânăr a fost rănit de un obiect metalic desprins din trafic, posibil de la o ambulanță SAJ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Magistrații judecătoriilor Adjud și Panciu, extrem de eficienți pe parcursul anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 6 februarie 2026, Președintele Tribunalului Vrancea – Judecător Dinu Jelea, a participat la ședințele în cadrul cărora au fost prezentate și dezbătute rapoartele de activitate desfășurată de Judecătoria Adjud și Judecătoria Panciu, pe parcursul anului 2025. Conform gradelor de eficiență stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii, activitatea celor două instanțe a fost evaluată […] Articolul Magistrații judecătoriilor Adjud și Panciu, extrem de eficienți pe parcursul anului 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Vrancea: sute de infracțiuni silvice și lemn confiscat de peste un milion de lei pe parcursul anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din județul Vrancea au desfășurat, în perioada analizată, ample acțiuni pentru protejarea fondului forestier național, în cadrul Planului comun de acțiune „Scutul Pădurii”. Scopul a fost prevenirea și combaterea tăierilor ilegale și a transportului ilegal de material lemnos. În total, au fost organizate și executate 79 de acțiuni și 5.332 de controale, majoritatea realizate […] Articolul Vrancea: sute de infracțiuni silvice și lemn confiscat de peste un milion de lei pe parcursul anului 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Bine că se mai încălzește! Apa caldă și căldura – oprite în mai multe zone din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noroc că vremea se anunță în încălzire! ENTEL anunță sistarea agentului termic (apa caldă și căldura) în mai multe zone din Focșani, „eveniment” care va avea loc miercuri – 11 februarie, în intervalul orar 08.00 – 17.00. Timp de 9 ore, vor gândi la rece cetățenii care locuiesc în blocurile arondate următoarelor puncte termice: Punctul […] Articolul Bine că se mai încălzește! Apa caldă și căldura – oprite în mai multe zone din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 de hectare de fond forestier administrate de Direcția Silvică Bacău. Tribunalul Mureș a respins recursul și cererea de revizuire formulate de Gheorghe Paltin Sturdza și a decis menținerea pădurilor în proprietatea publică a statului […] Articolul Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Transparency International: România, la coada Uniunii Europene în clasamentul percepției corupției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România continuă să se afle printre ultimele state din Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția asupra corupției din sectorul public, potrivit celui mai recent raport anual publicat de Transparency International. Cu un scor de 45 de puncte din 100, țara noastră are un nivel al corupției comparabil cu cel al așa-numitelor „democrații fragile”. Indicele […] Articolul Transparency International: România, la coada Uniunii Europene în clasamentul percepției corupției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Centrul Cultural Vrancea – manifestări deosebite dedicate unor sărbători tradiționale: Dragobete și 8 martie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada următoare, Galeriile de Artă de pe Bulevardul Unirii nr. 57A devin locul unei povești despre tradiție, iubire și primăvară. Iată cum se va scrie această poveste culturală, în săptămânile ce urmează: Capitolul I: Dragostea pe note de fluier Povestea începe pe 19 februarie 2026, la ora 17:00, sub semnul lui Dragobete. Nu este […] Articolul Centrul Cultural Vrancea – manifestări deosebite dedicate unor sărbători tradiționale: Dragobete și 8 martie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Accident grav pe DN 24! Un bărbat a murit, o femeie însărcinată este în stare gravă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață pe DN 24, pe raza comunei Ciortești, județul Iași. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar bilanțul este unul tragic: un bărbat și-a pierdut viața, iar o femeie însărcinată a fost grav rănită. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, la fața locului […] Articolul Accident grav pe DN 24! Un bărbat a murit, o femeie însărcinată este în stare gravă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 de ani fără maiorul (p.m.) Liviu Mihalache, pompierul vrâncean care nu s-a mai întors din misiune # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 10 februarie se împlinesc 26 de ani de la una dintre cele mai dureroase zile din istoria ISU Vrancea. O zi în care un pompier a intrat în foc pentru alții și nu a mai ieșit. În dimineața de 10 februarie 2000, căpitanul Liviu Mihalache, locțiitor al comandantului Detașamentului de Pompieri Focșani, era la […] Articolul 26 de ani fără maiorul (p.m.) Liviu Mihalache, pompierul vrâncean care nu s-a mai întors din misiune apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ajutor de stat pentru livezile afectate de îngheț. Ce trebuie să știe pomicultorii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând de astăzi, 10 februarie, a intrat în vigoare ajutorul de stat destinat pomicultorilor ale căror livezi au fost afectate de înghețul sever din primăvara anului 2025. Măsura vine după ce mii de hectare de plantații au suferit pierderi importante, iar autoritățile spun că sprijinul este necesar pentru a menține sectorul pomicol pe linia de […] Articolul Ajutor de stat pentru livezile afectate de îngheț. Ce trebuie să știe pomicultorii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din România. Funcționarii se tem că-și vor pierde locurile de muncă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O grevă de avertisment a avut loc astăzi în primăriile din 1.582 de comune din România, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma administrației publice propusă de Guvern. Anunțul a fost făcut de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR). Aproximativ 20.000 de angajați din administrația locală au întrerupt activitatea timp de două ore. Protestul […] Articolul Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din România. Funcționarii se tem că-și vor pierde locurile de muncă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipalitatea anunță noi restricții de circulație, de data aceasta pe tronsonul cuprins între intersecțiile străzii Eroilor cu strada Vămii (zona Bisericii Sf. Dumitru) și cu strada Mihail Kogălniceanu. Restricțiile intră în vigoare începând de astăzi, 10 februarie, din cauza lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzii Eroilor. „Lucrările de asfaltare și modernizare sunt realizate în […] Articolul Noi restricții de circulație în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
