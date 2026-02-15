Alertă în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre
Gândul, 15 februarie 2026 12:20
Alertă privind siguranță publică în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre. Zona a fost izolată, iar experții pirotehniști au ridicat obiectul periculos. Grenada, neexplodată! Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 februarie. ISU Galați a anunțat că a fost descoperită muniție rămasă neexplodată […]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
O legumă folosită foarte des nu ar trebui reîncălzită pentru că poate crea probleme pentru sănătate. Legumele sunt nelipsite dintr-o dietă normală, însă una dintre acestea – spanacul – poate deveni problematic atunci când este reîncălzit în mod repetat. Deși este plin de vitamine, minerale și antioxidanți când este gătit proaspăt, spanacul conține nitrați […]
11:50
Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent” # Gândul
Într-o intervenție în stilul caracteristic, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia lui Vladimir Putin, ci Uniunea Europeană. Mai mult, liderul de la Budapesta acuză Bruxellesul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției. Peste două luni în Ungaria sunt programate alegeri parlamentare, iar cele mai multe […]
11:50
Lucian Bute, fostul nostru campion mondial la box profesionist, este stabilit în Canada de mai mulți ani. Dacă ar fi să facă o ierarhizare a marilor pugiliști ai tuturor timpurilor, marele sportiv s-ar opri la trei nume: Mohammad Ali, Joe Calzaghe și Francisc Vaștag! Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute Pe marele […]
Acum 2 ore
11:40
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 12 februarie 2026, a ironizat participarea președintelui Nicușor Dan la o ședință a Consiliului pentru Pace, sugerând că acesta nu poate participa activ, ci doar ca spectator marginal. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că accesul este rezervat exclusiv membrilor care au […]
11:10
Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu cred că Europa are curajul să facă […]
11:10
În data de 17 februarie are loc o eclipsă solară inelară. Din punct de vedere astrologic este o zi ideală pentru schimbări în bine. Data de 17 februarie aduce cu ea o eclipsă solară inelară de soare, care are o mare influență din punct de vedere astrologic, favorizând schimbările în bine, potrivit click.ro. Acest […]
11:00
Grav accident de circulație în Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni s-a răsturnat la Botoroaga, două persoane au ajuns la spital # Gândul
Un accident grav s-a produs, duminică dimineața, 15 februarie, în județul Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, potrivit Mediafax. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Nu a fost nevoie de descarcerare Accidentul s-a produs duminică, în jurul orelor 06:00. […]
Acum 4 ore
10:40
Suporterii argeșeni au protestat la sediul FRF, după ce echipa lor a pierdut partida cu Petrolul, 1-2, ca urmare a arbitrajului lui Radu Petrescu. În minutul 86, FC Argeș a înscris un gol valabil, anulat de Radu Petrescu fără explicații. Dani Coman l-a desființat pe „fluieraș” pentru maniera în care a condus meciul și a […]
10:30
Operatorul Digi RCS-RDS a anunțat o nouă ofertă pentru serviciile de Internet fix, în care promite viteze ridicate și beneficii incluse. Compania promovează abonamentul Fiberlink 1000, iar prețul este de 40,67 lei pe lună. Oferta este pentru utilizatorii care au nevoie de conexiuni rapide pentru streaming, jocuri online sau muncă de acasă. Internet de până […]
10:20
Dani Coman spune că se RETRAGE dacă va fi suspendat după scandalul cu Radu Petrescu. „Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc” # Gândul
Dani Coman a declarat că iese din fotbal dacă va fi suspendat pentru că l-a criticat pe Radu Petrescu. La meciul cu Petrolul, arbitrul a dezavantaj pe FC Argeș, echipa condusă de fostul portar al celor de la FC Rapid sau al echipei naționale. FC Argeș a înscris în meciul cu Petrolul, la scorul de […]
10:10
H.D. Hartmann: „Statele Unite vor declanșa războiul tehnologic împotriva Uniunii Europene. SUA va câștiga” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a continuat analiza conflictului dintre Statele Unite și Europa. El susține că tensiunile vor escalada rapid și că Washingtonul va lansa un „război tehnologic” cu efecte majore asupra Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Hartmann: „Va însemna distrugerea […]
10:10
Gândacii de bucătărie sunt coșmar pentru oricine, se înmulțesc rapid și sunt dificil de eliminat. Cu toate acestea, există câteva soluții simple, la îndemâna oricui. Gândacii de bucătărie pot fi eliminați fără substanțe toxice care costă mult. Se pot folosi metode la îndemână, cu ingrediente ieftine. Una dintre metode este cea cu bicarbonat de sodiu […]
10:10
Se clatină parteneriatul Moscova-Beijing? Relația dintre Trump și Xi ar trebui să-l îngrijoreze pe Putin. Politico: „Are o fereastră limitată de oportunități pentru a-și valorifica punctele forte” # Gândul
Pentru Rusia, implicațiile unei apropieri dintre SUA și China – chiar dacă este bazată pe comoditate, mai degrabă, decât pe convingere – sunt profunde, notează Politico. Pe de altă parte, parteneriatul dintre Rusia și China nu are limite, asta dacă dai credit, desigur, liderilor celor două țări. Realitatea, totuși, nu este chiar atât de plăcută […]
09:50
Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat # Gândul
Dacă v-ați întrebat vreodată cât câștigă un shaormar, am făcut calculul pentru dumneavoastră și acum vă putem spune ce salariu lunar primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat. Veniturile angajaților din fast-food continuă să crească în marile orașe din România, pare concluzia pe care o putem trage […]
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric și jurnalist, a analizat raportul prezentat public de procurorul Alex Florența privind presupusele atacuri cibernetice asupra procesului electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cele 85.000 de atacuri cibernetice și sursa informațiilor Analistul a pornit de la datele citite public din […]
09:10
Valentin Stan: Documentele SRI prezentate CSAT pentru anularea alegerilor menționează că nu există date privind atacatorii sau dacă a fost afectat procesul electoral # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat documentul transmis de Serviciul Român de Informații către Curtea Constituțională, document care aborda tema anulării alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Documentul SRI și traseul către Curtea Constituțională Profesorul explică modul în […]
09:00
Focar de rujeolă într-o mare capitală din Europa. Peste 60 de copii infectați, medicii sunt în alertă # Gândul
Peste 60 de copii sunt infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei, arată mai multe rapoarte citate de The Guardian. Există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”. Cazurile au fost confirmate în mai multe școli din Enfield și Haringey, din nordul Londrei, potrivit unui avertisment emis […]
Acum 6 ore
08:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu explica faptul că șansele lui Viktor Orbán la alegerile din Ungaria ar fi maximizate de relația strânsă pe care o are cu Donald Trump, dar și cum această luptă electorală oglindește disputa dintre Uniunea Europeană și SUA pentru influența în Europa. Urmărește aici, integral, […]
08:40
Inter – Juventus 3-2 și Chivu e tot mai aproape să fie campion în Serie A! Scandal mare după meci # Gândul
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Meciul a avut parte de o fază care a născut mari polemici imediat după finalul partidei. În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu […]
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa, în special pe tema cenzurii și a controlului asupra platformelor digitale. El consideră că ne aflăm la începutul unui conflict de amploare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. […]
08:00
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 15 februarie 2026, în a 1.452-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat interesul țării sale pentru rachetele de croazieră germane Taurus, la aproape patru ani de la declanșarea războiului cu Rusia. Care este poziția Berlinului Întrebat pe marginea Conferinței […]
07:20
15 Februarie, calendarul zilei: Jane Seymour împlinește 75 de ani, George Ivașcu face 58. Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jane Seymour, născută pe 15 februarie 1951, în Middlesex, Marea Britanie, este o actriță, producătoare și autoare britanico-americană, cu o carieră de peste cinci decenii în film și televiziune. A debutat în […]
07:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 862. Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, se declară pregătit să asigure tranziția la putere # Gândul
Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, înlăturat de la putere de revoluția declanșată în 1979, s-a declarat gata să asigure o „tranziție” la Teheran, după ce președintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului. În timp ce Washingtonul se pregătește să trimită un al doilea portavion în Golful Persic, Reza Pahlavi, o […]
07:00
Ion Cristoiu: „Prezența în SUA a lui Nicușor Dan ar fi considerată o sfidare la adresa Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre o posibilă vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, pe care publicistul nu o consideră de bun augur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu susține că Nicușor Dan nu […]
06:50
VIDEO. Operațiune spectaculoasă în Alpi. Au declanșat intenționat o avalanșă cu elicopterul, la Chamonix, ca măsură extremă după o serie de tragedii # Gândul
O operațiune spectaculoasă a francezilor a fost difuzată de televiziunea Al Jazeerra. În Alpi, zona stațiunii Chamonix, echipele de salvare montană au declanșat intenționat o avalanșă folosind un elicopter, într-o operațiune preventivă menită să reducă riscul producerii unor noi alunecări necontrolate de zăpadă. Imaginile difuzate de Al Jazeera surprind momentul în care încărcături explozive sunt […]
Acum 8 ore
05:10
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul # Gândul
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […]
Acum 24 ore
23:40
China are deja aplicată o politică de taxe vamale zero pentru importurile din 33 de țări africane, însă Beijingul a anunțat anul trecut intenția sa de a extinde această politică la toți cei 53 de parteneri diplomatici de pe continent. Potrivit Profit.ro, China reprezintă primul partener comercial al Africii, dar și un actor majoritar în […]
22:40
Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară # Gândul
Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat. Oana Țoiu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen Reuniunea a adus la aceeași […]
22:00
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Premierul danez: „Este foarte serios în privinţa acestei teme” # Gândul
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de la Munchen, că preşedintele american Donald Trump persistă în ambiția sa de a prelua Groenlanda, relatează DPA, preluată de Agerpres. Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, a devenit un scenariu îndepărtat, în ultima perioadă, premierul Mette Frederiksen a […]
21:40
Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Sper să nu vină criza” # Gândul
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre situația economică a României, care se află, oficial, în recesiune tehnică. Oficialul a refuzat să ofere asigurări privind o eventuală criză economică, sub pretextul că nu face „prognoze”. Țara se află în recesiune tehnică, iar agenția Fitch menține ratingul suveran al […]
21:30
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea o lungime de peste 60 de kilometri, iar costurile se vor ridica la 8,5 miliarde de euro. Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri […]
21:20
Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente” # Gândul
Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kachka, a declarant în cadrul Conferinței de Securitate de al Munchen că Ucraina suportă o realitate financiară dură – costul real al unui an de război se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, iar banii veniți de la UE nu sunt suficienți pentru a menține capacitatea de apărare a Ucrainei. […]
21:10
Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative # Gândul
Record la Jocurile Olimpice de iarnă. Prezervativele oferite gratuit pentru concurenți s-au epuizat în doar trei zile. „Proviziile s-au terminat în doar trei zile”, a declarat un sportiv anonim ziarului italian La Stampa, relatează Știripesurse. „Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când.” Sportivul a dat vina pe organizatorii olimpiadei despre care a […]
21:00
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la Antena 3 că liberalii nu vor vota în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul îi cere însă lui Bolojan să nu mai fie autocrat, ci să se consulte cu partidul înainte de a lua decizii. „Noi nu o să ne dăm jos premierul” „Eu nu am un război […]
20:40
Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela # Gândul
Statele Unite l-au capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, cu ajutorul inteligenței artificiale de la Anthropic. Pentagonul a utilizat modelul Claude în operațiunea militară de la începutul lunii ianuarie, scrie The Wall Street Journal. Anthropic a fost primul dezvoltator de modele de inteligență artificială utilizat în operațiuni clasificate de către Departamentul Apărării și […]
20:40
Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă # Gândul
Gheorghe Chindriș, românul devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Bărbatul avea 66 de ani. Chindriș ar fi prezentat lovituri la cap, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime. Anchetatorii și un procuror […]
20:30
O jurnalistă britanică a avut parte de o experiență paranormală într-un sat părăsit. Ea a relatat că voia sa fugă și că niciodată nu va uita ce a simțit. Satul este situat în sudul Angliei, iar acolo se pare că mulți locuitori au fost uciși de o boală, relatează Mediafax. O jurnalistă susține că a […]
20:10
Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează” deficitul bugetar # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, îi reproșează premierului Bolojan, într-o postare pe Facebook, că evită să publice indicatorii economici pe luna decembrie 2025, pentru a ascunde faptul că România a încheiat anul cu o datorie fabuloasă de 1131 de miliarde, ce reprezintă 60% din PIB. Fostul ministru de Finanțe precizează că deficitul cash în […]
20:00
Un vlogger brazilian, celebru pe TikTok, învață limba română. Are un cuvânt preferat pe care îl consideră „bun la toate” # Gândul
Jeff Pagani, un vlogger brazilian stabilit în Dublin, a lansat la finalul lunii ianuarie un vlog pe TikTok în care a anunțat că vrea să învețe să vorbească limba română. Tânărul este pasionat de limbile latine și a povestit ce l-a atras la română. El a avut primul contact cu limba română în urmă cu […]
19:50
Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează # Gândul
Conferința de Securitate de la München a fost loc de dispute între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul ungar, Viktor Orban. În discursul său de sâmbătă, Zelenski a afirmat că datorită rezistenței ucrainene, lideri precum Orban își pot permite luxul de a nu se îngrijora de atacurile rusești. Reacția premierului maghiar nu a întârziat să […]
19:50
Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi # Gândul
Înainte de Lăsată Secului, în satul românesc se joacă hora şi se petrece. Lidera PNL Argeş şi deputat, Alina Gorghiu, s-a prins în hora din comuna argeşeană Rociu, din satul Gliganu. Lidera liberalilor de la Argeş dovedeşte reale calităţi artistice şi nu se sfieşte să învârtă horele atunci când situaţia o impune. Aflată în satul […]
19:20
Cei care au în plan să se căsătorească anul acesta trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Toate prețurile s-au majorat cu cel puțin 20% față de anul trecut, de la meniu și local, până la haine, servicii foto-video și entertainment. Cât costă o nuntă în 2026 Cel puțin 20.000 de euro, atât trebuie […]
19:20
Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie: „Am găsit o formulă hibridă” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a găsit o formulă hibridă pentru ca prețul gazelor naturale să nu crească pentru consumatorul casnic după 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare. „O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a […]
19:10
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu aduce în prim-plan cazul lui Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, cu manifestări antisociale”, Galeș a început să trăiască în pădure, după obiceiul sălbăticiunilor, încă de prin 2001. Pe vremea aceea […]
19:10
Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict # Gândul
Un zbor al companiei britanice low cost Jet2, care a plecat din Antalya cu direcția Manchester, a fost deviat către Belgia din cauza unui conflict violent care a izbucnit la bord, înregistrat de un pasager, care a implicat o bătaie generală și intervenția echipajului. Poliția belgiană a reținut doi pasageri, aceștia primind interdicție pe viață […]
18:50
Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day # Gândul
Ca în fiecare an de Ziua îndrăgostiților, florăresele dau adevărate tunuri. Vând sute de trandafiri, dar nu înainte de a umbla la prețul lor, mai ales la cei roșii. În medie, un trandafir roșu costă în jur de 15 lei, iar sâmbătă după-amiază erau cozi la cele mai multe florării din București. Cofetarii își freacă […]
18:50
Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio” # Gândul
Un pescar din Statele Unite a trăit o experiență de neimaginat. Acesta a fost prins în gura unei balene cu cocoașă preț de câteva secunde, înainte ca animalul să îl arunce înapoi în ocean, teafăr, însă plin de vânătăi. Incidentul rar și spectaculos a avut loc în iunie 2021, în largul coastelor statului Massachusetts, SUA. […]
18:50
Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, sâmbătă 14 februarie, cu omologul său din Japonia, Shinjirō Koizumi, în cadrul celei de-a doua zi a Conferinței de Securitate de la Munchen. Tema discuțiilor s-a axat pe cooperarea bilaterală dintre România și Japonia în domeniul securității regionale, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat. „În marja Conferinței de Securitate […]
18:30
Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri # Gândul
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines. Călătoria aceasta de 15.348 de kilometri durează 18 ore și 50 de minute, ea a fost introdusă de companie în 2018, relatează ProTV. Ruta este operată de cel mai nou Airbus […]
