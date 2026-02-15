Un acrobat spaniol a ajuns la spital după ce a căzut de la înălţime în timpul unui spectacol de circ, la Craiova
StirileProtv.ro, 15 februarie 2026 13:20
Un acrobat spaniol, în vârstă de 39 de ani, a ajuns la spital după ce s-a dezechilibrat în timp ce executa o acrobaţie, căzând de la o înălţime de 4 metri, în timpul unei spectacol de circ, la Craiova, a informa, duminică, potrivit JPJ Dolj.
Acum 5 minute
13:50
Scandal la un spital din Cehia. O asistentă a fost presată de conducere să sterilizeze materiale medicale de unică folosință # StirileProtv.ro
Scandal în Cehia în legătură cu sterilizarea și reutilizarea dispozitivelor medicale de unică folosință în spitale.
13:50
Excesul de fier este mult mai puțin cunoscut decât deficitul de fier, deși poate avea consecințe la fel de grave.
Acum 15 minute
13:40
Studiu: Obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare # StirileProtv.ro
Momentul din zi în care suntem cel mai activi nu ține doar de preferințe personale, ci poate avea legătură cu sănătatea pe termen lung.
13:40
Iranul vrea un acord nuclear cu SUA, dar pune condiția ridicării sancțiunilor. „Sunt sigur că vom fi pe calea cea bună” # StirileProtv.ro
Iranul este pregătit să reducă stocul de uraniu puternic îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu pentru BBC, publicat duminică.
Acum 30 minute
13:30
Kaja Kallas respinge criticile americane la adresa UE: Să ne concentrăm pe amenințarea Rusiei pentru democrațiile noastre # StirileProtv.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică, în ultima zi a Conferinţei de Securitate de la Munchen, declaraţiile oficialilor americani menite să "denigreze" Uniunea Europeană.
13:30
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea # StirileProtv.ro
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. S-a răcit și plouă, iar la munte a început să ningă. De la ora 14 intră în vigoare două coduri galbene de vreme rea.
Acum o oră
13:20
13:00
Cursuri de limbă română în școlile din Bavaria. Câți români trăiesc în cel mai mare land al Germaniei # StirileProtv.ro
Autoritățile germane introduc începând din acest an cursuri de limba română în școlile din Bavaria, unde trăiește o importantă comunitate de români, cifrată la peste 300.000 de persoane.
Acum 2 ore
12:40
Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).
12:40
Trei însoțitori de zbor au ajuns la spital după ce un pasager le-a oferit bomboane cu canabis. „Simptomele s-au agravat” # StirileProtv.ro
Trei membri ai echipajului unui zbor British Airways de la Heathrow către Los Angeles au ajuns la spital după ce au consumat bomboane gumoase cu cannabis, primite de la un pasager.
12:20
Un angajat Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a băut o sticlă de apă la serviciu, fără să o plătească # StirileProtv.ro
Un angajat Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a băut o sticlă de apă de 0,20 euro, spunând că se simțea „deshidratat” în timpul turei la casă, relatează The Independent.
12:20
Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni. Avertismentul hidrologilor # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00.
12:10
Meghan Markle a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților cu prințul Harry și Lilibet. Imagine rară foto cu fiica lor. FOTO # StirileProtv.ro
Meghan Markle a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților cu o imagine emoționantă cu prințul Harry și prințesa Lilibet.
12:00
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, aur la dublu mixt la tenis de masă, la WTT Star Contender Chennai 2026 # StirileProtv.ro
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu (locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
12:00
Un craiovean i-a mărturisit unei polițiste care l-a urmărit că a furat parfumuri, apoi a agresat-o și a fugit. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un tânăr din Craiova este cercetat pentru tâlhărie și ultraj după ce a îmbrâncit o polițistă care l-a prins în timp ce fugea. Bărbatul tocmai furase mai multe parfumuri dintr-un magazin.
12:00
Interdicție pentru turiști într-o destinație populară din Europa. Alcoolul nu se mai vinde după ora 20:00 # StirileProtv.ro
Una dintre destinațiile de vacanță preferate din Europa introduce, din această vară, o nouă interdicție care se va aplica tuturor vizitatorilor.
12:00
Australia a anunţat o investiţie iniţială de peste 2 miliarde de euro pentru un nou şantier naval de submarine nucleare # StirileProtv.ro
Premierul australian Anthony Albanese a anunţat duminică o investiţie iniţială de peste două miliarde de euro pentru construirea unui nou şantier naval de submarine cu propulsie nucleară, în cadrul alianţei Aukus, relatează AFP.
Acum 4 ore
11:50
Tânăr, arestat preventiv după ce a plasat în mai multe locuri din municipiul Iași pachete conținând canabis și cocaină # StirileProtv.ro
Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a plasat droguri în municipiul Iaşi prin metoda „dead drop”, lăsând în mai multe locuri pachete conţinând canabis şi cocaină.
11:20
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 15 februarie 2026
11:20
Un multimilionar a primit o amendă de 142.000 de dolari după ce a depășit limita de viteză cu 30 km/h, în Finlanda # StirileProtv.ro
Un multimilionar în vârstă de 76 de ani a învățat pe propria piele o lecție pe care industria auto a evitat mult timp să o accepte: banii nu te fac intangibil, relatează Yahoo News.
11:10
Cu toții am trăit iubirea pentru zahăr. De ce nu-i putem rezista tentației, deși organismul nu are nevoie de el # StirileProtv.ro
Suntem într-un weekend dedicat iubirii și profit de moment ca să vorbim despre o iubire pe care cu toții am trăit-o: iubirea pentru zahăr.
11:00
De ce mărirea unei singure amigdale la adulți necesită investigații medicale urgente. Problemele pe care le poate ascunde # StirileProtv.ro
Infecțiile faringiene în cazul copiilor măresc dimensiunea ambelor amigdale. De aceea toată zona gâtului trebuie văzută de un medic ORL.
11:00
Ce trebuie făcut în cazul unei infecții respiratorii. Medicii explică la ce să fim atenți # StirileProtv.ro
Suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii. În timpul infecției acute, consumați doar lichide și iaurt. Aceasta deoarece lipsa poftei de mâncare este un mecanism de apărare eficient. Și vă recomandăm ca în infecția acută să nu luați multivitamine.
11:00
Sting vine la UNTOLD 2026. Artistul legendar, cu 17 premii Grammy, urcă pe scena festivalului din Cluj în această vară # StirileProtv.ro
Artistul britanic Sting, o legendă a muzicii care a inspirat generații întregi, vine în această vară la UNTOLD.
11:00
Reacția furibundă a Rusiei după acuzațiile că Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare: „Nu sunt decât propagandă” # StirileProtv.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a respins acuzațiile că Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit în închisoare cu o substanță derivată din broaște, calificând informațiile drept propagandă occidentală, potrivit TASS.
10:50
Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”.
10:50
Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA. FOTO # StirileProtv.ro
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu SUA, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud.
10:50
Analizele de sânge care arată riscul cardiovascular. Între hipertensiune și colesterol este o corelare negativă # StirileProtv.ro
Mergem la o ecografie de artere carotide și le verificăm ca parte din prevenția cardiovasculară. Medicul apreciază grosimea stratului lor intern. E mai mare de 0.9 mm? Înseamnă risc cardiovascular.
10:50
De ce persoanele obeze au senzația permanentă de foame. Hormonul care dă semnalul e blocat # StirileProtv.ro
Semnalul de sațietate e dat de hormonul leptină. Nu putem să producem mai multă leptină, adică să micșorăm foamea chinuitoare, cu ajutorul suplimentelor alimentare cu ... leptină.
10:40
LOTO 6/49, LOTO 5/40 și Joker, duminică, 15 februarie. Fondul de câștiguri la 6 din 49, suplimentat cu 300.000 de lei # StirileProtv.ro
Azi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.
10:40
Programul probelor cu participare românească de duminică, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.
10:30
Insula din Italia cunoscută drept „perla neagră” a Mediteranei. Ce să vezi, unde să mergi și ce să mănânci # StirileProtv.ro
O insulă italiană este diferită de orice altă destinație din Mediterană — sălbatică, vulcanică și surprinzător de autentică. Dacă visezi la o escapadă în natură, departe de turismul de masă, Pantelleria merită descoperită.
10:30
Destinația din Europa cunoscută drept „Hawaii-ul Europei”. Cum să planifici o vacanță într-o locație de vis # StirileProtv.ro
Supranumită „Hawaii-ul Europei” datorită peisajelor dramatice, plajelor spectaculoase și climei blânde pe tot parcursul anului, această destinație pare desprinsă dintr-o carte poștală exotică.
10:20
Horoscop săptămâna 16 -22 februarie 2026. Perioadă agitată pentru zodii cu multe evenimente astrologice # StirileProtv.ro
Săptămâna 16-22 februarie 2026 va fi marcată de Luna Nouă din Vărsător, o Eclipsă de Soare și trecerea în Pești, evenimente astrologice care vor aduce schimbări, noutăți și perspective diferite pentru nativii din mai multe zodii.
10:20
Fructul exotic care combină portocala, grapefruitul și mandarina. Se mai numește fructul de Jamaica. Ce gust are # StirileProtv.ro
Fructul hibrid ugli a fost descoperit accidental ca un răsad spontan care creștea în sălbăticie lângă Brown’s Town, în Jamaica, și a fost plantat pentru prima dată de un bărbat pe proprietatea sa Trout Hall, în 1914.
10:20
Autoritățile din Arizona spun că găsirea lui Nancy Guthrie ar putea dura ani. FBI oferă recompensă de 100.000 dolari # StirileProtv.ro
Autoritățile din Arizona spun că „nu vor renunța” la căutarea lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei NBC News Savannah Guthrie, dar recunosc că ar putea dura mai mult timp.
10:10
Cristian Chivu obține prima sa mare victorie în fața unei echipe de top din Serie A: Inter Milano – Juventus 3-2 # StirileProtv.ro
Antrenorul român Cristian Chivu a obţinut prima sa victorie cu Inter Milano în faţa unei echipe de top din Serie A, 3-2 cu Juventus Torino, sâmbătă seara, pe San Siro, în Derby d'Italia, desfăşurat în etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal.
10:00
Pamela Anderson și Dua Lipa au strălucit la Berlinale, la premiera filmului „Rosebush Pruning”, nominalizat la Ursul de Aur # StirileProtv.ro
Pamela Anderson, Dua Lipa și logodnicul ei, actorul Callum Turner, sunt o parte dintre vedetele care au strălucit aseară pe covorul roșu, la festivalul de film de la Berlin.
Acum 6 ore
09:30
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri” # StirileProtv.ro
„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, la Conferința pentru Securitate de la Munchen.
09:00
Vremea azi, 15 februarie 2026. Anotimpuri amestecate: căldură de primăvară, dar și iarnă friguroasă, ploi și ninsori # StirileProtv.ro
Astăzi se răcește simțitor în vest, nord și centru. Cel mai frig o să fie în nordul Moldovei: în jur de 1 grad. În schimb, în sud și în sud‑est vremea rămâne neobișnuit de caldă, iar în sudul Munteniei se ating 17 grade.
08:50
Turiștii din Poiana Brașov și-au testat rezistența la probe organizate de trupele comando ale Armatei. Cum s-au descurcat # StirileProtv.ro
În Poiana Brașov, turiștii au avut ocazia să își testeze forța, rezistența și precizia la o competiție desfășurată în premieră la munte.
08:50
Trei bărbați din Bistrița au furat bani și bunuri din casele unor bătrâni, sub pretextul unor reparații # StirileProtv.ro
Trei bărbaţi din Bistriţa-Năsăud au intrat în atenția polițiștilor din Neamț pentru furturi din locuinţele mai multor bătrâni.
08:40
O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină la Târgu Jiu. Șoferul spune că victima a căzut brusc în fața sa # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 48 de ani, care mergea pe marginea unei străzi fără trotuare, a fost lovită mortal de o mașină, la Târgu Jiu.
08:20
Este complet gratuită și nu e poveste pescărească. Prima aplicație care le arată pescarilor din România unde mușcă peștele # StirileProtv.ro
Unde și când mușcă peștele? De acum, răspunsul vine direct pe telefon. O nouă aplicație analizează condițiile meteo și hidrologice, apoi le indică pescarilor ce specii pot prinde, cu informații la zi despre Dunăre și marile râuri din România.
08:20
Caz șocant într-o comună din Tulcea. Un copil de 3 ani a fost ucis în bătaie de mamă și partenerul acesteia # StirileProtv.ro
Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un localnic a anunțat la Poliție că un copil de 3 ani a fost omorât în bătaie de mama lui și de partenerul acesteia.
08:10
Studiu: Consumul moderat de cafea şi ceai, asociat cu un risc mai scăzut de demenţă # StirileProtv.ro
Consumul zilnic moderat de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai scăzut de demenţă şi cu un declin cognitiv mai lent, potrivit unor date obţinute într-un studiu observaţional de mari dimensiuni.
08:00
Peste 60 de copii au fost infectați într-un focar de rujeolă din nordul Londrei, iar autoritățile sanitare avertizează asupra riscului extinderii la nivelul întregului oraș, potrivit presei citate de The Guardian.
08:00
Caz ciudat în Cluj. Bloc în flăcări după ce o mașină a luat foc de la o baterie externă și a explodat o butelie de voiaj # StirileProtv.ro
Un incendiu care a curprins o mașină a fost urmat de o explozie și a distrus parțial un bloc din Cluj-Napoca.
08:00
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene” # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Münche, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
Acum 24 ore
21:50
Financial Times: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună.
