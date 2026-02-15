Sting vine la UNTOLD 2026. Artistul legendar, cu 17 premii Grammy, urcă pe scena festivalului din Cluj în această vară
StirileProtv.ro, 15 februarie 2026 11:00
Artistul britanic Sting, o legendă a muzicii care a inspirat generații întregi, vine în această vară la UNTOLD.
Acum 5 minute
11:10
Cu toții am trăit iubirea pentru zahăr. De ce nu-i putem rezista tentației, deși organismul nu are nevoie de el # StirileProtv.ro
Suntem într-un weekend dedicat iubirii și profit de moment ca să vorbim despre o iubire pe care cu toții am trăit-o: iubirea pentru zahăr.
Acum 15 minute
11:00
De ce mărirea unei singure amigdale la adulți necesită investigații medicale urgente. Problemele pe care le poate ascunde # StirileProtv.ro
Infecțiile faringiene în cazul copiilor măresc dimensiunea ambelor amigdale. De aceea toată zona gâtului trebuie văzută de un medic ORL.
11:00
Ce trebuie făcut în cazul unei infecții respiratorii. Medicii explică la ce să fim atenți # StirileProtv.ro
Suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii. În timpul infecției acute, consumați doar lichide și iaurt. Aceasta deoarece lipsa poftei de mâncare este un mecanism de apărare eficient. Și vă recomandăm ca în infecția acută să nu luați multivitamine.
11:00
11:00
Reacția furibundă a Rusiei după acuzațiile că Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare: „Nu sunt decât propagandă” # StirileProtv.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a respins acuzațiile că Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit în închisoare cu o substanță derivată din broaște, calificând informațiile drept propagandă occidentală, potrivit TASS.
Acum 30 minute
10:50
Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”.
10:50
Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA. FOTO # StirileProtv.ro
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu SUA, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud.
10:50
Analizele de sânge care arată riscul cardiovascular. Între hipertensiune și colesterol este o corelare negativă # StirileProtv.ro
Mergem la o ecografie de artere carotide și le verificăm ca parte din prevenția cardiovasculară. Medicul apreciază grosimea stratului lor intern. E mai mare de 0.9 mm? Înseamnă risc cardiovascular.
10:50
De ce persoanele obeze au senzația permanentă de foame. Hormonul care dă semnalul e blocat # StirileProtv.ro
Semnalul de sațietate e dat de hormonul leptină. Nu putem să producem mai multă leptină, adică să micșorăm foamea chinuitoare, cu ajutorul suplimentelor alimentare cu ... leptină.
Acum o oră
10:40
LOTO 6/49, LOTO 5/40 și Joker, duminică, 15 februarie. Fondul de câștiguri la 6 din 49, suplimentat cu 300.000 de lei # StirileProtv.ro
Azi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.
10:40
Programul probelor cu participare românească de duminică, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.
10:30
Insula din Italia cunoscută drept „perla neagră” a Mediteranei. Ce să vezi, unde să mergi și ce să mănânci # StirileProtv.ro
O insulă italiană este diferită de orice altă destinație din Mediterană — sălbatică, vulcanică și surprinzător de autentică. Dacă visezi la o escapadă în natură, departe de turismul de masă, Pantelleria merită descoperită.
10:30
Destinația din Europa cunoscută drept „Hawaii-ul Europei”. Cum să planifici o vacanță într-o locație de vis # StirileProtv.ro
Supranumită „Hawaii-ul Europei” datorită peisajelor dramatice, plajelor spectaculoase și climei blânde pe tot parcursul anului, această destinație pare desprinsă dintr-o carte poștală exotică.
10:20
Horoscop săptămâna 16 -22 februarie 2026. Perioadă agitată pentru zodii cu multe evenimente astrologice # StirileProtv.ro
Săptămâna 16-22 februarie 2026 va fi marcată de Luna Nouă din Vărsător, o Eclipsă de Soare și trecerea în Pești, evenimente astrologice care vor aduce schimbări, noutăți și perspective diferite pentru nativii din mai multe zodii.
10:20
Fructul exotic care combină portocala, grapefruitul și mandarina. Se mai numește fructul de Jamaica. Ce gust are # StirileProtv.ro
Fructul hibrid ugli a fost descoperit accidental ca un răsad spontan care creștea în sălbăticie lângă Brown’s Town, în Jamaica, și a fost plantat pentru prima dată de un bărbat pe proprietatea sa Trout Hall, în 1914.
10:20
Autoritățile din Arizona spun că găsirea lui Nancy Guthrie ar putea dura ani. FBI oferă recompensă de 100.000 dolari # StirileProtv.ro
Autoritățile din Arizona spun că „nu vor renunța” la căutarea lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei NBC News Savannah Guthrie, dar recunosc că ar putea dura mai mult timp.
Acum 2 ore
10:10
Cristian Chivu obține prima sa mare victorie în fața unei echipe de top din Serie A: Inter Milano – Juventus 3-2 # StirileProtv.ro
Antrenorul român Cristian Chivu a obţinut prima sa victorie cu Inter Milano în faţa unei echipe de top din Serie A, 3-2 cu Juventus Torino, sâmbătă seara, pe San Siro, în Derby d'Italia, desfăşurat în etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal.
10:00
Pamela Anderson și Dua Lipa au strălucit la Berlinale, la premiera filmului „Rosebush Pruning”, nominalizat la Ursul de Aur # StirileProtv.ro
Pamela Anderson, Dua Lipa și logodnicul ei, actorul Callum Turner, sunt o parte dintre vedetele care au strălucit aseară pe covorul roșu, la festivalul de film de la Berlin.
09:30
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri” # StirileProtv.ro
„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, la Conferința pentru Securitate de la Munchen.
Acum 4 ore
09:00
Vremea azi, 15 februarie 2026. Anotimpuri amestecate: căldură de primăvară, dar și iarnă friguroasă, ploi și ninsori # StirileProtv.ro
Astăzi se răcește simțitor în vest, nord și centru. Cel mai frig o să fie în nordul Moldovei: în jur de 1 grad. În schimb, în sud și în sud‑est vremea rămâne neobișnuit de caldă, iar în sudul Munteniei se ating 17 grade.
08:50
Turiștii din Poiana Brașov și-au testat rezistența la probe organizate de trupele comando ale Armatei. Cum s-au descurcat # StirileProtv.ro
În Poiana Brașov, turiștii au avut ocazia să își testeze forța, rezistența și precizia la o competiție desfășurată în premieră la munte.
08:50
Trei bărbați din Bistrița au furat bani și bunuri din casele unor bătrâni, sub pretextul unor reparații # StirileProtv.ro
Trei bărbaţi din Bistriţa-Năsăud au intrat în atenția polițiștilor din Neamț pentru furturi din locuinţele mai multor bătrâni.
08:40
O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină la Târgu Jiu. Șoferul spune că victima a căzut brusc în fața sa # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 48 de ani, care mergea pe marginea unei străzi fără trotuare, a fost lovită mortal de o mașină, la Târgu Jiu.
08:20
Este complet gratuită și nu e poveste pescărească. Prima aplicație care le arată pescarilor din România unde mușcă peștele # StirileProtv.ro
Unde și când mușcă peștele? De acum, răspunsul vine direct pe telefon. O nouă aplicație analizează condițiile meteo și hidrologice, apoi le indică pescarilor ce specii pot prinde, cu informații la zi despre Dunăre și marile râuri din România.
08:20
Caz șocant într-o comună din Tulcea. Un copil de 3 ani a fost ucis în bătaie de mamă și partenerul acesteia # StirileProtv.ro
Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un localnic a anunțat la Poliție că un copil de 3 ani a fost omorât în bătaie de mama lui și de partenerul acesteia.
08:10
Studiu: Consumul moderat de cafea şi ceai, asociat cu un risc mai scăzut de demenţă # StirileProtv.ro
Consumul zilnic moderat de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai scăzut de demenţă şi cu un declin cognitiv mai lent, potrivit unor date obţinute într-un studiu observaţional de mari dimensiuni.
08:00
Peste 60 de copii au fost infectați într-un focar de rujeolă din nordul Londrei, iar autoritățile sanitare avertizează asupra riscului extinderii la nivelul întregului oraș, potrivit presei citate de The Guardian.
08:00
Caz ciudat în Cluj. Bloc în flăcări după ce o mașină a luat foc de la o baterie externă și a explodat o butelie de voiaj # StirileProtv.ro
Un incendiu care a curprins o mașină a fost urmat de o explozie și a distrus parțial un bloc din Cluj-Napoca.
08:00
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene” # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Münche, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
Acum 24 ore
21:50
Financial Times: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună.
21:50
Anchetă, după ce un bărbat de 56 de ani din Dolj a fost găsit mort în casă. Un suspect a fost dus la audieri # StirileProtv.ro
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.
21:30
Un lider al partidului AUR nu înțelege ce înseamnă recesiune tehnică: ”Ce înseamnă că e tehnic? E un fel de semi-recesiune?” # StirileProtv.ro
Liderul grupului Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Senat, Petrişor Peiu, susține că expresia ”recesiune tehnică” a fost inventată de Guvernul Bolojan.
21:00
USR vrea crearea unui Sistem Unic de Design Digital: ”România are nevoie de un stat digital” # StirileProtv.ro
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu conturile online ale instituțiilor publice.
21:00
Horoscop 15 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate.
20:40
Valentine’s Day în Satul Olimpic de la Milano-Cortina. Sportivii au golit stocul de 10.000 de prezervative # StirileProtv.ro
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, conform Reuters.
20:10
Statuile unor femei din Danemarca au început să fie acoperite cu haine și accesorii. Care este motivul # StirileProtv.ro
Dacă aveți drum prin Danemarca, să nu vă mire când vedeți statui îmbrăcate cu haine sau accesorii tricotate.
19:50
Vremea în România se schimbă radical. După temperaturi de 15 grade, meteorologii anunță că ninsorile și frigul revin # StirileProtv.ro
Vremea a fost generoasă sâmbătă și ne-a răsfățat cu temperaturi de 15 grade. În unele orașe, oamenii au ieșit la plimbare în mânecă scurtă. Dar bucuria de primăvară nu durează mult.
19:40
Studiu: Pentru români, bătrânețea începe mai devreme. Seniorii călătoresc rar, dar își sprijină financiar copiii și nepoții # StirileProtv.ro
Vârstnicii din România se bucură mai puțin de viață decât cei din alte țări europene, arată o amplă analiză. Bătrânii noștri călătoresc și se distrează rar, dar sunt gata să-și ajute financiar copiii și nepoții, chiar dacă nu se simt pe deplin apreciați.
19:40
Cinci oameni au primit o nouă șansă, după ce familia unei femei în moarte cerebrală din Iași a acceptat să îi doneze organele # StirileProtv.ro
Cinci pacienți în mare suferință au primit o șansă la viață. Medicii din Iași, București și Târgu Mureș au efectuat al patrulea transplant de inimă în mai puțin de 2 luni și primul de plămâni după aproape 2 ani.
19:30
Important. Ce înseamnă pentru România calificativul de ”BBB minus” cu perspectivă negativă # StirileProtv.ro
România își menține ratingul de țară - a anunțat agenția internațională Fitch, după o nouă evaluare. Rămânem, așadar, o țară recomandată investițiilor, dar tot la un pas de retrogradare.
19:30
Ce s-a discutat, până acum, la conferința pentru securitate din Munchen. Macron: Europa trebuie să învețe să devină o putere # StirileProtv.ro
„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio la conferința pentru securitate de la Munchen.
19:30
Cum a fost prins polițistul din Arad, suspect că ar fi furat pantofi de sport din Austria # StirileProtv.ro
Un poliţist din Arad şi soţia lui sunt cercetați pentru furt în Austria după ce în portbagajul lor au fost găsite zeci de perechi de pantofi sport sustrase dintr-un cunoscut centru comercial.
19:30
De ”Valentine's Day”, românii s-au înghesuit să cumpere flori: ”Cea mai mare comandă de astăzi este de 1000 de trandafiri” # StirileProtv.ro
Este sărbătoarea iubirii, „Valentine's Day”, iar pentru mulți bărbați ziua a început la florărie, în căutarea unui buchet care să transmită cel mai bine emoția momentului.
19:30
Țările care au cele mai multe oferte de turism ”all inclusive”. Bugetul mediu pentru o săptămână: 7000 de lei # StirileProtv.ro
Două variante de vacanță concurează, în acest an, pentru bugetul de concediu al românilor.
19:20
Răsturnare de situație în cazul fetiței de patru ani, adusă în București de la Târgu Jiu în stare gravă. Mama sa, reținută # StirileProtv.ro
Mama și partenerul ei de viață au fost reținuți pentru tentativă de omor. Ancheta o contrazice astfel pe femeie, care a susținut că fetița a suferit un accident nefericit.
18:30
Alertă în Europa. Trandafirii roșii importați din Olanda, contaminați de insecticide interzise, „cancerigene pentru om” # StirileProtv.ro
Evitați trandafirii de Ziua Îndrăgostiților, avertizează activiștii de mediu, după ce testele au arătat că aceștia sunt puternic contaminați cu pesticide.
17:20
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania # StirileProtv.ro
Un român de 26 de ani a fost reținut de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce ar fi dat un jaf armat într-un supermarket, declanșând apoi o urmărire ca în filme, soldată cu avarierea a opt mașini.
17:20
Cel mai lung zbor direct din lume durează aproape 19 ore și parcurge 15.000 km. Între ce orașe face legătura # StirileProtv.ro
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines.
17:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană.
17:00
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor după expirarea plafonării: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte tot statul” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
