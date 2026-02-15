Dragostea pluteşte în zăpadă la JO: Sportiva ucraineană Katerina Kotsar, cerută în căsătorie la finalul unei probe de schi acrobatic - VIDEO

13:30

De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo, care se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990, când aceasta era asediată de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români, inclusiv o femeie, după cum a declarat fostul şef al poliţiei din capitala Bosniei, scrie cotidianul britanic The Times. Un martor citat în articol scrie că „lunetiştii” străini ar fi fost ajutaţi chiar de actualul preşedinte al Serbiei, Aleksandar Vucic, pe atunci tânăr membru al Partidului Radical Sârb.