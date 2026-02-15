Tânăr, arestat preventiv după ce a plasat, în mai multe locuri din municipiul Iaşi, pachete conţinând canabis şi cocaină/ La adresa lui au fost găsite peste 3 kilograme de canabis
News.ro, 15 februarie 2026 11:00
Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a plasat droguri în municipiul Iaşi prin metoda ”dead drop”, lăsând în mai multe locuri pachete conţinând canabis şi cocaină. Ulterior, în urma unei percheziţii la locuinţa sa, au fost găsite peste 3 kilograme de canabis şi 50 de grame de cocaină.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
11:10
Marco Rubio este aşteptat în Slovacia şi Ungaria, pentru a consolida relaţiile cu liderii pro-Trump # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va începe duminică un mini-turneu de două zile pentru a consolida relaţiile cu Slovacia şi Ungaria, ai căror lideri conservatori, adesea în conflict cu alte ţări din Uniunea Europeană, au relaţii cordiale cu preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
Acum 15 minute
11:00
Tânăr, arestat preventiv după ce a plasat, în mai multe locuri din municipiul Iaşi, pachete conţinând canabis şi cocaină/ La adresa lui au fost găsite peste 3 kilograme de canabis # News.ro
Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a plasat droguri în municipiul Iaşi prin metoda ”dead drop”, lăsând în mai multe locuri pachete conţinând canabis şi cocaină. Ulterior, în urma unei percheziţii la locuinţa sa, au fost găsite peste 3 kilograme de canabis şi 50 de grame de cocaină.
Acum 30 minute
10:50
Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
Acum o oră
10:30
FT: Uber se extinde pe 7 noi pieţe europene în domeniul livrării de mâncare, inclusiv în România # News.ro
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care România, pe măsură ce grupurile tehnologice îşi intensifică eforturile pe piaţa livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro, scrie duminică Financial Times (FT), preluat de Reuters.
10:20
Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin din Craiova, observat de o poliţistă aflată în timpul liber, care l-a urmărit/ La un moment dat, el a îmbrâncit-o şi a fugit, fiind prins ulterior şi reţinut # News.ro
Un tânăr de 25 de ani care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova a fost observat de o poliţistă aflată în timpul liber, care a pornit în urmărirea lui. La un moment dat, el a îmbrâncit-o şi a fugit, dar a fost prins ulterior. Tânărul, care avea la el parfumurile furate, a fost reţinut.
10:20
Operată pentru a patra oară, Lindsey Vonn revine asupra deciziei sale de a participa la proba de coborâre din cadrul JO: „Am ales să îmi asum acest risc” # News.ro
După a patra operaţie la piciorul stâng, efectuată sâmbătă, Lindsey Vonn a dat veşti despre starea sa pe reţelele sociale. Într-o postare pe Instagram, vedeta americană, grav accidentată în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice din 2026, acum o săptămână, a ţinut să „împărtăşească câteva gânduri”, înainte de a-şi continua recuperarea în Statele Unite.
Acum 2 ore
09:40
Teleorman: Autoturism în care se aflau şase persoane, răsturnat în afara şoselei, la Botoroaga/ Două persoane, la spital - FOTO # News.ro
Un autoturism în care se aflau şase persoane s-a răsturnat, duminică dimineaţă, într-un şanţ de la marginea şoselei, în localitatea Botoroaga, judeţul Teleorman. Două persoane au fost transportate la spital, întrucât acuzau dureri toracice şi la umăr.
09:20
Dolj: Suspectul în cazul bărbatului găsit mort în casă, reţinut pentru omor calificat şi tâlhărie calificată/ El ar fi lovit victima cu un topor, iar apoi i-a furat 4.000 de lei # News.ro
Suspectul audiat de poliţiştii din Dolj în cazul bărbatului din comuna Vela care a fost găsit mort în locuinţa sa a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhărie calificată. Anchetatorii au stabilit că el a intrat în curtea casei victimei şi a lovit-o cu un topor, după care i-a furat 4.000 de lei şi a fugit.
09:20
Juventus a boicotat toate activităţile media pentru a protesta faţă de eliminarea lui Kalulu la meciul cu Inter Milano / Ce spune Chivu # News.ro
Juventus a pierdut în faţa echipei Inter Milano, scor 2-3, sâmbătă, în cadrul etapei a 25-a din Serie A, pe fondul unei polemici. Pierre Kalulu a primit un cartonaş roşu pentru un fault care părea inexistent asupra lui Alessandro Bastoni. Pentru a-şi exprima furia, conducătorii echipei din Torino au decis să boicoteze interviurile de după meci.
09:20
Căutarea lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei TV Savannah Guthrie, ar putea dura „ani de zile”, spune şeriful din Pima # News.ro
Autorităţile din Arizona spun că „nu vor renunţa” la căutarea lui Nancy Guthrie, mama prezentoarei NBC News Savannah Guthrie, dar recunosc că ar putea dura mai mult timp.
Acum 4 ore
08:50
Marca americană de produse pentru dormitor ”Swift Home”, abandonată după opoziţia formulată de Taylor Swift # News.ro
O companie din domeniul produselor pentru dormitor a renunţat la cererea de înregistrare a mărcii federale americane ”Swift Home”, în urma opoziţiei formulate de artista Taylor Swift, a declarat pentru Reuters avocatul companiei.
08:30
Salvamont: 125 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, primite în ultimele 24 de ore/ Au fost salvate 130 de persoane # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 125 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Lupeni, Salvamont Sinaia şi Salvamont Municipiul Braşov. În urma acestor misiuni, au fost salvate 130 de persoane, dintre care două au fost preluate de elicoptere SMURD, iar alte 39 de ambulanţe pentru a fi transportate la spitale.
08:20
Programul probelor cu participare românească de duminică, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina:
08:20
Excesul de fier este mult mai puţin cunoscut decât deficitul de fier, deşi poate avea consecinţe la fel de grave. Hemocromatoza este o afecţiune genetică frecventă, tratabilă, dar care rămâne adesea nediagnosticată, tocmai pentru că simptomele ei sunt nespecifice sau apar târziu, când organele sunt deja afectate.
08:10
Fostul preşedinte Barack Obama a criticat comportamentul agenţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Minnesota, calificându-l drept periculos şi afirmând că acest ”comportament necorespunzător” este similar cu ceea ce ”am văzut în ţările autoritare” şi ”în dictaturi”.
08:00
PORTRET. „Micul Marco”, diplomatul lui Trump. Secretarul de stat american a trecut de la statutul de rival prezidenţial la cel de locotenent loial în mijlocul unei ofensive de politică externă # News.ro
Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a adăugat el. „Şi asta va necesita ca noi toţi să reexaminăm care va fi rolul nostru”, a punctat şeful diplomaţiei americane.
07:20
Consumul zilnic moderat de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai scăzut de demenţă şi cu un declin cognitiv mai lent, potrivit unor date obţinute într-un studiu observaţional de mari dimensiuni. Cercetarea sugerează că aceste băuturi ar putea avea un rol în menţinerea sănătăţii cognitive pe termen lung, fără a indica însă o relaţie directă de cauzalitate.
Acum 6 ore
07:10
Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic, pe drumuri din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea şi pe un tronson al autostrăzii A7 Ploieşti-Adjud # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, chiar sub 50 de metri, pe drumuri din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea şi pe un tronson al autostrăzii A7 Ploieşti-Adjud.
07:00
Motanul Larry, cea mai faimoasă felină din Marea Britanie, împlineşte, duminică, 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci ai ţării, patrulând coridoarele puterii din jurul numărului 10 pe Downing Street. Pe de altă parte, Palmerston, un motan alb-negru, fost vânător de şoareci la Ministerul de Externe şi ”Diplocat extraordinaire”, a murit în Bermuda, relatează AFP.
06:50
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, conform TASS.
06:40
Viktor Orban îi dă replica lui Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene # News.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Münche, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
06:30
Peste 60 de copii au fost infectaţi într-un focar de rujeolă în nordul Londrei, potrivit informaţiilor apărute în presă şi citate de The Guardian. Oficiali din domeniul sănătăţii avertizează că există potenţialul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”.
06:20
Musk accelerează planurile SpaceX pentru o bază lunară, Bezos mizează pe Blue Origin, în cursa miliardarilor americani cu China pentru Lună # News.ro
Cursa spaţială dintre miliardarii americani se intensifică, pe măsură ce Elon Musk îşi accelerează ambiţiile lunare prin SpaceX, iar Jeff Bezos consolidează programul lunar al Blue Origin, în timp ce ambele companii urmăresc readucerea oamenilor pe Lună înaintea unei misiuni chineze planificate pentru 2030, transmite Reuters.
06:20
Noua Zeelandă se pregăteşte pentru noi ploi torenţiale şi furtuni violente, după ce inundaţiile au provocat moartea unei persoane # News.ro
Meteorologii din Noua Zeelandă au avertizat, duminică, privind ploi torenţiale şi furtuni violente în Insula de Nord a ţării, la o zi după ce inundaţiile au provocat moartea unei persoane, întreruperi de curent, surpări de drumuri şi evacuări de locuinţe, scrie Reuters.
06:00
Obama abordează subiectul videoclipului rasist distribuit de Trump în care este prezentat ca o maimuţă. Decenţa, buna cuviinţă şi respectul pentru o funcţie s-au pierdut, spune el, fără a-l nominaliza pe Donald Trump # News.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a abordat indirect subiectul videoclipului rasist publicat pe reţeaua socială a preşedintelui Donald Trump, spunând unui realizator de podcast că „ruşinea” şi „decenţa” care îi ghidau odinioară pe cei aflaţi în funcţii publice s-au pierdut, relatează BBC.
05:40
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu Statele Unite, a anunţat sâmbătă Înaltul Comisariat într-un comunicat, cobform AFP.
05:30
Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, primeşte undă verde pentru lansare în Vietnam # News.ro
Guvernul Vietnamului a autorizat lansarea serviciului de internet prin satelit Starlink, deţinut de SpaceX, potrivit presei de stat de sâmbătă, citată de Reuters.
05:20
Baidu integrează agentul AI OpenClaw în aplicaţia sa de căutare, cu 700 de milioane de utilizatori, înainte de Anul Nou Lunar # News.ro
Gigantul tehnologic chinez Baidu va oferi utilizatorilor aplicaţiei sale principale de smartphone acces direct la agentul de inteligenţă artificială OpenClaw, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, citat de CNBC.
05:20
Hillary Clinton califică dosarele Epstein drept „îngrozitoare”/ Ea a subliniat însă că simpla apariţie a numelui cuiva în dosare nu înseamnă că acea persoană a comis o infracţiune # News.ro
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a declarat sâmbătă că în dosarele Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiţie sunt dezvăluite „informaţii foarte tulburătoare şi cu adevărat îngrozitoare”, relatează CNN.
Acum 8 ore
05:10
Sute de judecători din SUA au decis de peste 4.400 de ori, din octombrie, că administraţia preşedintelui Donald Trump reţine ilegal imigranţi, potrivit unei analize Reuters a registrelor instanţelor.
05:00
BCE transformă mecanismul de furnizare de lichidităţi în euro într-un instrument global permanent, pentru a consolida rolul monedei unice # News.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat sâmbătă extinderea accesului la mecanismul său de furnizare a lichidităţii în euro, transformându-l într-un instrument permanent, disponibil la nivel global, în încercarea de a consolida rolul internaţional al monedei unice, transmite CNBC.
04:10
UPDATE - Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei runde de negocieri de la Geneva. Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani pentru a semna acordul de pace / Ce a declarat Marco Rubio # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
04:10
Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio după întâlnirea cu Zelenski # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München, informează CNN.
Acum 12 ore
01:50
SUA au efectuat atacuri asupra a peste 30 de ţinte ale Statului Islamic în Siria. Rubio s-a întâlnit la Munchen cu ministrul de externe sirian # News.ro
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunţat sâmbătă că a efectuat 10 atacuri împotriva a peste 30 de ţinte ale Statului Islamic în Siria între 3 şi 12 februarie, pentru a menţine presiunea asupra „rămăşiţelor reţelei teroriste”, relatează CNN
01:20
Astronauta franceză Sophie Adenot s-a alăturat Staţiei Spaţiale Internaţionale, o premieră în ultimii 25 de ani # News.ro
Astronauta Sophie Adenot a ajuns sâmbătă, împreună cu doi americani şi un rus, pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pentru o misiune de aproximativ opt luni, care marchează revenirea unei franţuzoaice în spaţiu după 25 de ani, relatează AFP.
00:00
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Real Sociedad, în etapa a 24-a din Serie A. Trei din cele cinci goluri s-au marcat din penalti.
14 februarie 2026
23:50
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei runde de negocieri de la Geneva. Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani pentru a semna acordul de pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A.
23:40
Un bărbat de 47 de ani a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat, în localitatea Dumbrăvioara din judeţul Mureş. Victima a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital.
22:40
Baschet masculin: CSM Tg. Mureş şi CSM Oradea, victorii în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României # News.ro
Echipele CSM Tg. Mureş şi CSM Oradea au obţinut victorii în meciurile disputate, sâmbătă, în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României, la Oradea.
22:30
Oana Ţoiu: Am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa, despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului.
22:20
JO de iarnă: Cacina şi Spulber nu au reuşit să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare # News.ro
Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă.
Acum 24 ore
22:10
Fenomenul de „inundaţii generalizate” care afectează Franţa depăşeşte „toate recordurile”, a declarat sâmbătă pentru AFP directoarea serviciului Vigicrues, afirmând că nu se aşteaptă la „o revenire la normal în următoarele zile”.
21:50
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.
21:20
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 25-a din Serie A.
21:20
FT: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa NATO. Rubio a încercat, de asemenea, să încurajeze publicul european, încă afectat de ameninţările lui Trump de luna trecută de a invada Groenlanda, care au provocat cea mai profundă ruptură dintre SUA şi continent din ultimele decenii. În orice caz, discursul a marcat o îndepărtare de remarcile combative făcute la forumul de anul trecut de vicepreşedintele american JD Vance, care a acuzat Europa că reprimă libertatea de exprimare şi se îndepărtează de „valorile sale fundamentale”.
21:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea Csikszereda FK, în etapa a 27-a din Superligă.
21:10
Handbal feminin: Minaur Baia Mare a fost învinsă de Larvik, scor 31-28, în European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 31-28, de Larvik, în grupa A din European League.
20:50
Cluj: Anchetă a Poliţiei, după ce un bărbat a fost găsit mort într-o locuinţă din comuna Floreşti # News.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj anunţă că au deschis un dosar penal şi fac investigaţii cu privire la împrejurările morţii unui bărbat care a fost găsit decedat într-o locuinţă din comuna Floreşti. Ancheta vizează infracţiunea de ucidere din culpă.
20:30
Bihor: Intervenţie a autorităţilor după ce un drum din zona staţiunii Stâna de Vale a fost blocat de căderi de pietre de pe versanţi. Un arbore de mari dimensiuni, antrenat în alunecarea terenului - FOTO # News.ro
Un drum judeţean din zona staţiunii Stâna de Vale din judeţul Bihor a fost blocat, sâmbătă, după ce pietre, bolovani şi un copac au căzut pe carosabil de pe versanţi. Jandarmii montani din judeţ au intervenit pentru eliberarea drumului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.