Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin din Craiova, observat de o poliţistă aflată în timpul liber, care l-a urmărit/ La un moment dat, el a îmbrâncit-o şi a fugit, fiind prins ulterior şi reţinut

08:00

Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a adăugat el. „Şi asta va necesita ca noi toţi să reexaminăm care va fi rolul nostru”, a punctat şeful diplomaţiei americane.