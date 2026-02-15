„Fără iubire milostivă, nimeni nu se poate mântui”
Ziarul Lumina, 15 februarie 2026 14:50
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
14:50
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei
Ieri
20:10
Sfântul Cuvios Auxentie (†470) a fost fiul lui Ada persul, fiind ostaş vestit în Constantinopol în vremea domniei împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Cunoscând pe Cuviosul Marcian şi pe Ioan monahul, dar
20:00
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă
20:00
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 301„Pe cuvioșii părinți din Mănăstirea Putna (Sf. Ier. Iacob Putneanul) îi sfătuia, zicând:- Cu
18:10
Când am primit vestea despre organizarea unui moment omagial dedicat Episcopului Gherasim Cucoșel Putneanul, în comuna Râșca, din Protopopiatul Fălticeni, județul Suceava, inima mi s‑a luminat ca de o adiere
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Biserica Parohiei Andronache din București a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, prima întâlnire din acest an a clericilor membri ai Cercului pastoral-misionar numărul 1 din Protoieria Sector 2
15:10
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în audiență astăzi, 13 februarie, în Salonul „Sfinții Români” al Reședinței Patriarhale din București, o delegație a
14:20
Joi, 12 februarie 2026, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc întâlnirea corespondenților mass‑media din protopopiatele Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, eveniment devenit deja o tradiție în
14:20
Într‑o societate în care întrebările legate de viitorul tinerei generații devin tot mai apăsătoare, iar nevoia de repere sigure se face simțită în fiecare comunitate, la Suceava a fost prezentat proiectul na
14:10
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a prezidat, joi, 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) din cadrul Eparhiei
14:10
Arhiepiscopia Alba Iulia continuă să susțină serviciile sociale din eparhie, prin intermediul campaniei „Faptele Credinței” 2025, care a vizat persoanele vulnerabile, copii aflați în dificultate, persoane
14:00
În sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, au avut loc, în data de 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru
12:00
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, proiecția
09:30
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
12 februarie 2026
21:20
Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, Patriarhul Alexandriei # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Martinian (sec. IV-V) era din Cezareea Palestinei şi s-a născut în timpul domniei împăratului Constanţiu (337-361). La 18 ani a părăsit casa părintească şi s-a retras în sihăstrie, locuind î
21:20
„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al
21:20
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 269„Păstorului celui bun i se cuvine să aibă trei lucruri: una, credința curată; a doua, înțelepciune
21:20
Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează
21:10
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Vaslui a luat săptămâna trecută mai multe măsuri de biosecuritate după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la lebede de pe lacul Prodana din Bârlad. Potrivit
21:00
Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin privind realocarea unor sume disponibile și stabilirea cuantumului unitar al plăților în cazul unor intervenții finanţate din
21:00
După recolte mari anul trecut, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, ce va duce la scăderea preţurilor, scrie AFP. Potrivit reţelei NEPG a producătorilor din Germania, Franţa, Belgia şi
21:00
Mai multe focare de porcină africană la mistreţi au fost înregistrate pe fonduri de vânătoare. În Alba, 13 cazuri la mistreţi de pe șase fonduri de vânătoare au fost confirmate de la începutul anului, față
20:50
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a lansat marți Agri-Food Policy Brief, un document care formulează propuneri ce pot impulsiona industria agroalimentară. În dezbaterea care a urmat
20:40
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași va avea loc, în 26 februarie, o conferință dedicată jurnalismului și modului în care acesta se transformă sub presiunea rețelelor de
20:40
Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
20:30
La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”.
20:10
Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei
20:10
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel na
20:00
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 evidenţiază că aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nici o restricție de
20:00
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
20:00
Astăzi sunt cinstiți Sfinții Apostoli Acvila și soția sa, Priscila. Înainte de titlurile de apostoli, ei au constituit una dintre familiile creștine importante ale Bisericii primare, ctitoră de comunități
20:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani
19:50
Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti, târnosită în 1873:
16:30
Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 februarie, lucrările Adunării Generale a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia
15:20
Klaus Schwab, fostul președinte al Forumului Economic Mondial de la Davos, organizație care adună oameni politici importanți, președinți de state și premieri, mari bancheri și CEO de companii multinaționale de
15:10
Astăzi se împlinesc 146 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti, cărturarul care a lăsat urme semnificative în cercetarea sociologică, a înființat instituții noi pentru România începutului de secol XX și a
15:00
Catedrala Mitropolitană ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui un concert caritabil sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora locală 19:00. Mai mulți artiști ro
14:50
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, l-a primit în audiență joi, 12 februarie, în Sala „Sfântul Ioan Casian” a Palatului Patriarhiei, pe Preasfințitul Părinte Marcos,
14:40
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost
14:30
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, miercuri, 11 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Protopopiatul Slobozia a organizat o nouă acțiune de
14:30
Biserica Ortodoxă l‑a pomenit astăzi, 12 februarie, pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Pentru că a apărat prin semne învățătura despre Sfânta Treime în timp ce un eretic i‑a acoperit
14:00
În cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost realizat volumul al VI-lea din
12:20
Marți, 10 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la Parohia „Sfântul Ilie” din Lilieci, Bacău, a avut loc sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru
12:20
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, lansat în Episcopia Hușilor # Ziarul Lumina
Marți, 10 februarie, au avut loc, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia
12:00
La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, a avut loc miercuri, 11 februarie, Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei, la care au participat stareții, starețele
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul s‑a
11:50
Eveniment caritabil al ASCOR - filiala Oradea pentru o fetiţă diagnosticată cu cancer # Ziarul Lumina
Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Oradea, a organizat sâmbătă, 7 februarie, o seară caritabilă de muzică și dansuri tradiționale bihorene, intitulată „Dragostile noastre,
00:40
Tranzitul intestinal este influențat în mare măsură de ceea ce mâncăm. Totuși, dacă vă simțiți balonat și sunteți constipat, deși sunt multe alimente despre care se știe că pot cauza constipație, de vi
00:40
Medicii pediatri semnalează că, în plin sezon al virozelor, la unitățile de primiri urgențe au ajuns în ultima vreme tot mai mulți copii cărora părinții le-au dat preventiv antibiotice. În cazul virozelor
00:40
Observațiile unei echipe de cercetători americani ar putea schimba modul de abordare în recuperarea după un accident vascular cerebral. După cum reiese din datele publicate în revista de specialitate JAMA
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.