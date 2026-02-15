„Dumnezeu este îndelung răbdător şi milostiv, dar este şi drept”

Ziarul Lumina, 15 februarie 2026 17:50

Credincioșii Bisericii Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, s-au bucurat să-l aibă în mijlocul lor duminică, 15 februarie 2026, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec

Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:10
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, numită și a Lăsatului sec de carne, 15 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta
Acum 4 ore
15:30
Asociaţia Ortodoxă „Oastea Domnului” în adunare națională la Sibiu Ziarul Lumina
Mulţimi de credincioşi, membri ai Asociaţiei Ortodoxe „Oastea Domnului”, au participat sâmbătă, 14 februarie, la Adunarea Naţională de la Sibiu a asociaţiei, prilejuită în fiecare an de comemorarea
14:50
„Fără iubire milostivă, nimeni nu se poate mântui” Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei
Ieri
20:10
Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam (Sâmbăta celor adormiţi - Moşii de iarnă) Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Auxentie (†470) a fost fiul lui Ada persul, fiind ostaş vestit în Constantinopol în vremea domniei împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Cunoscând pe Cuviosul Marcian şi pe Ioan monahul, dar
20:00
Luca 21, 8–9, 25–27, 33–36 (Semnele Apocalipsei) Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă
20:00
Pregătirea pentru viața veșnică Ziarul Lumina
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 301„Pe cuvioșii părinți din Mănăstirea Putna (Sf. Ier. Iacob Putneanul) îi sfătuia, zicând:- Cu
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Gherasim Cucoșel Putneanul - ierarh al lacrimii, al jertfei și al neuitării Ziarul Lumina
Când am primit vestea despre organizarea unui moment omagial dedicat Episcopului Gherasim Cucoșel Putneanul, în comuna Râșca, din Protopopiatul Fălticeni, județul Suceava, inima mi s‑a luminat ca de o adiere
15:20
Cerc pastoral în Protoieria Sector 2 Capitală Ziarul Lumina
Biserica Parohiei Andronache din București a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, prima întâlnire din acest an a clericilor membri ai Cercului pastoral-misionar numărul 1 din Protoieria Sector 2
15:10
Delegație din Grecia în vizită la Patriarhia Română Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în audiență astăzi, 13 februarie, în Salonul „Sfinții Români” al Reședinței Patriarhale din București, o delegație a
14:20
Formare, dialog și coordonare: întâlnirea corespondenților mass‑media la Roman Ziarul Lumina
Joi, 12 februarie 2026, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc întâlnirea corespondenților mass‑media din protopopiatele Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, eveniment devenit deja o tradiție în
14:20
Lansarea proiectului Patriarhiei Române pentru tineri la Suceava Ziarul Lumina
Într‑o societate în care întrebările legate de viitorul tinerei generații devin tot mai apăsătoare, iar nevoia de repere sigure se face simțită în fiecare comunitate, la Suceava a fost prezentat proiectul na
14:10
Dare de seamă a Casei de Ajutor Reciproc la Baia-Mare Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a prezidat, joi, 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) din cadrul Eparhiei
14:10
Sprijin financiar pentru centre sociale, oferit de Arhiepiscopia Alba Iuliei Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Alba Iulia continuă să susțină serviciile sociale din eparhie, prin intermediul campaniei „Faptele Credinței” 2025, care a vizat persoanele vulnerabile, copii aflați în dificultate, persoane
14:00
Ședințe de lucru în Arhiepiscopia Alba Iuliei Ziarul Lumina
În sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, au avut loc, în data de 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru
12:00
Filmul „Nectarul iertării - Sfântul Nectarie de la Eghina”, lansat în Capitală Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, proiecția
09:30
Dicționar teologic: Judecată Ziarul Lumina
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
12 februarie 2026
21:20
Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, Patriarhul Alexandriei Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Martinian (sec. IV-V) era din Cezareea Palestinei şi s-a născut în timpul domniei împăratului Constanţiu (337-361). La 18 ani a părăsit casa părintească şi s-a retras în sihăstrie, locuind î
21:20
Marcu 15, 20, 22, 25, 33-41 (Ceasul răstignirii) Ziarul Lumina
„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răs­tignească. Și L-au  dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al
21:20
Păstorul cel bun Ziarul Lumina
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 269„Păstorului celui bun i se cuvine să aibă trei lucruri: una, credința curată; a doua, înțelepciune
21:20
Licitație la Parohia Apateu, județul Satu Mare Ziarul Lumina
Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează
21:10
Vaslui și Neamț: Alertă din cauza gripei aviare Ziarul Lumina
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Vaslui a luat săptămâna trecută mai multe măsuri de biosecuritate după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la lebede de pe lacul Prodana din Bârlad. Potrivit
21:00
Cuantumurile plăților directe pentru șapte intervenții FEGA Ziarul Lumina
Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin privind realocarea unor sume disponibile și stabilirea cuantumului unitar al plăților în cazul unor intervenții finanţate din
21:00
Criză de supraproducție la cartofi Ziarul Lumina
După recolte mari anul trecut, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, ce va duce la scăderea preţurilor, scrie AFP. Potrivit reţelei NEPG a producătorilor din Germania, Franţa, Belgia şi
21:00
Pestă porcină pe fonduri de vânătoare Ziarul Lumina
Mai multe focare de porcină africană la mistreţi au fost înregistrate pe fonduri de vânătoare. În Alba, 13 cazuri la mistreţi de pe șase fonduri de vânătoare au fost confirmate de la începutul anului, față
20:50
Dezbatere despre politicile publice pentru sectorul agroalimentar Ziarul Lumina
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a lansat marți Agri-Food Policy Brief, un document care formulează propuneri ce pot impulsiona industria agroalimentară. În dezbaterea care a urmat
20:40
Conferință pe tema jurnalismului în era social media Ziarul Lumina
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași va avea loc, în 26 februarie, o conferință dedicată jurnalismului și modului în care acesta se transformă sub presiunea rețelelor de
20:40
TikTok, sancţionată dacă nu modifică algoritmii care dau adicţie Ziarul Lumina
Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
20:30
Dunărea, ca peisaj istoric şi cultural Ziarul Lumina
La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”.
20:10
Gala profesorilor din mediul rural  Ziarul Lumina
Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cul­tură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei
20:10
Simulările examenelor naţionale Ziarul Lumina
Centrul Naţional pentru Curri­cu­lum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel na
20:00
Copiii români au acces la internet fără restricţii Ziarul Lumina
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 evidenţiază că aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nici o restricție de
20:00
Judecată Ziarul Lumina
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
20:00
Biserica era în casa lor Ziarul Lumina
Astăzi sunt cinstiți Sfinții Apostoli Acvila și soția sa, Priscila. Înainte de titlurile de apostoli, ei au constituit una dintre familiile creștine importante ale Bisericii primare, ctitoră de comunități
20:00
Înscrieri în învăţământul primar Ziarul Lumina
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani
19:50
Sclipirile Luminii: Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti Ziarul Lumina
Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti, târnosită în 1873: 
16:30
Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor Ziarul Lumina
Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 februarie, lucrările Adunării Generale a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia
15:20
Iluzia proprietăţii Ziarul Lumina
Klaus Schwab, fostul președinte al Forumului Economic Mondial de la Davos, organizație care adună oameni politici importanți, președinți de state și premieri, mari bancheri și CEO de companii multinaționale de
15:10
Dimitrie Gusti, ieșeanul care a revoluționat sociologia românească Ziarul Lumina
Astăzi se împlinesc 146 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti, cărturarul care a lăsat urme semnificative în cercetarea sociologică, a înființat instituții noi pentru România începutului de secol XX și a
15:00
Concert caritabil pentru restaurarea bisericii Mănăstirii Godoncourt Ziarul Lumina
Catedrala Mitropolitană ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui un concert caritabil sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora locală 19:00. Mai mulți artiști ro
14:50
Ierarh ortodox din Africa în vizită la Palatul Patriarhiei Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, l-a primit în audiență joi, 12 februarie, în Sala „Sfântul Ioan Casian” a Palatului Patriarhiei, pe Preasfințitul Părinte Marcos,
14:40
Arhiepiscopia Târgoviștei a ajutat două cazuri medicale grave Ziarul Lumina
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în parohiile din protoieriile Târgoviște Sud și Pucioasa, județul Dâmbovița, au fost
14:30
Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, miercuri, 11 februarie, cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, Protopopiatul Slobozia a organizat o nouă acțiune de
14:30
Hramul comunității hipoacuzicilor din București Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă l‑a pomenit astăzi, 12 februarie, pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Pentru că a apărat prin semne învățătura despre Sfânta Treime în timp ce un eretic i‑a acoperit
14:00
Mineiul dedicat slujbelor Sfintelor Femei Românce recent canonizate Ziarul Lumina
În cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost realizat volumul al VI-lea din
12:20
Slujirea vârstnicilor, prioritate pastorală și social‑culturală a Protoieriei Bacău Ziarul Lumina
Marți, 10 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la Parohia „Sfântul Ilie” din Lilieci, Bacău, a avut loc sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru
12:20
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, lansat în Episcopia Hușilor Ziarul Lumina
Marți, 10 februarie, au avut loc, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, lansarea și prezentarea proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, implementat de Patriarhia
12:00
Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei Ziarul Lumina
La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, a avut loc miercuri, 11 februarie, Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei, la care au participat stareții, starețele
12:00
Vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită pastorală la Mănăstirea Dumbrava, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul s‑a
11:50
Eveniment caritabil al ASCOR - filiala Oradea pentru o fetiţă diagnosticată cu cancer Ziarul Lumina
Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Oradea, a organizat sâmbătă, 7 februarie, o seară caritabilă de muzică și dansuri tradiționale bihorene, intitulată „Dragostile noastre,
