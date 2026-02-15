Nicușor Dan a anunțat participarea României la „Consiliul Păcii” al lui Donald Trump

10:30

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la Cobferința de Securitate de la München, că Ucraina are nevoie de garanții de securitate din partea Statelor Unite pentru cel puțin 20 de ani înainte de a putea semna „cu demnitate" un acord de pace. Declarația vine înaintea unor discuții trilaterale cu Rusia și SUA programate pentru săptămâna viitoare. Totodată, Zelenski a cerut stabilirea unei date