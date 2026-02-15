Mariza, regina fado-ului, revine la Sala Palatului anul acesta

04:20

Anul 2025 a fost unul de stagnare pentru piața de birouri din București. A fost primul fără livrări de noi proiecte de peste 20 de ani, iar cererea totală de închiriere a scăzut cu aproximativ 25% față de 2024, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Cererea nouă s-a […]