Cod galben de inundaţii în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret / Judeţele vizate
News.ro, 15 februarie 2026 17:00
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
17:20
„Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”, jucătorii de la Manchester United iritaţi de provocarea suporterului cu părul lung # News.ro
Provocarea lansată de Frank Ilett, un fan al echipei Manchester United care a anunţat că nu se va tunde până când clubul englez nu va înregistra cinci victorii consecutive, nu este pe placul lui Matheus Cunha, atacantul Diavolilor Roşii.
Acum 30 minute
17:00
Trump şi Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China - Axios # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informaţi asupra discuţiilor.
17:00
Cod galben de inundaţii în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret / Judeţele vizate # News.ro
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret.
Acum o oră
16:50
Anchetă a Poliţiei, după ce mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost vandalizate, fiind sustrase bunuri # News.ro
Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.
16:50
Şefa diplomaţiei UE respinge „denigrarea” americană şi spune că cea mai mare ameninţare pe care o reprezintă Rusia în prezent este că obţine mai multe la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă # News.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care denigrează UE, salutând în acelaşi timp schimbarea de ton a secretarului de stat Marco Rubio, relatează AFP.
16:40
CRONOLOGIE - Declaraţiile oficialilor români cu privire la Consiliul Păcii, de la invitarea în acest organism până la decizia de a participa la reuniunea inaugurală # News.ro
Anunţul preşedintelui Nicuşor Dan referitor la participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de preşedintele SUA Donald Trump vine la mai puţin de o lună de la invitarea României în cadrul acestui for şi la o săptămână de la primirea invitaţiei pentru şedinţa inaugurală programată să aibă loc în 19 februarie, la Washington.
16:40
Ministerul Apărării: România – pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO / Ce a discutat Radu Miruţă la Conferinţa de Securitate de la München # News.ro
Ministerul Apărării a transmis, duminic după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade. La Conferinţa de Securitate de la München, Miruţă a avut discuţii cu omologi din mai multe state, dar şi cu reprezentanţi ai industriei de apărare.
16:30
Poliţiştii au deschis o anchetă, duminică, după ce au fosts esizaţi de către o femeie cu privire la existenţa cadavruluin unui bărbat într-o gospodărie din Vrancea. Trupul are mai multe urme de lovituri.
16:30
Livrările de petrol prin conducta Drujba, supuse ”şantajului politic” din partea Kievului, susţine premierul slovac # News.ro
Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia, ar putea fi reluate după ce avariile recente au fost remediate, însă Kievul ar întârzia repornirea fluxului pentru a exercita presiuni politice asupra Budapestei, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
Acum 2 ore
16:20
Consilier prezidenţial: Preşedintele, aşa cum îl ştiu, stă şi se gândeşte şi, dacă urmărim ceea ce spune, spune cu substanţă/ Călin Georgescu vorbeşte foarte controlat, plat; la nivel ideatic e un abur # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a declarat că preşedintele Nicuşor Dan gândeşte ceea ce spune şi vorbeşte cu substanţă, pe când fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu vorbeşte ”sistematic şi dezarticulat”.
16:10
SUA nu pune la îndoială evaluarea otrăvirii lui Navalnîi făcută de europeni, spune Marco Rubio # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică drept „îngrijorător” raportul a cinci aliaţi europeni care acuză Rusia de uciderea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu ajutorul unei toxine provenite de la o specie de broască din America Latină, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să pună la îndoială acest raport, relatează Reuters.
16:10
Echipa UTA Arad a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în etapa a 27-a din Superligă.
16:00
Tâlhărie într-o benzinărie din Timişoara/ Un tânăr cu cagulă a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a furat 1.200 lei - VIDEO # News.ro
Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă apoi cu 1.200 de lei, bani luaţi din casa de marcat. Duminică suspectul a fost prins de poliţişti, fiind reţinut pentru tâlhărie calificată.
15:40
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie, despre propunerea ca absolvenţii de Medicină să profeseze în România: Noi, fiind în Europa, nu ştiu cum am putea reglementa, pentru că baza UE este libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie are o viziune ”uşor diferită” în privinţa propunerii premierului Ilie Bolojan ca absolvenţii de Medicină să aibă o perioadă în care să profeseze în România. El a subliniat că această propunere este greu de reglementat, având în vedere că România face partea din Uniunea Europeană, în care este prevăzută libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă.
15:30
Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.
Acum 4 ore
15:20
Pilotul galez Elfyn Evans (Toyota) a câştigat duminică, pentru a treia oară, Raliul Suediei, a doua etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC).
15:20
Autorităţile ucrainene anticorupţie l-au reţinut pe fostul ministru al energiei Gherman Galuşcenko în timp ce se pregătea să plece din ţară - surse # News.ro
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt, a anunţat duminică Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU). Potrivit surselor Ukrainska Pravda, este vorba de Gherman Galuşcenko, care ar fi fost reţinut în timp ce se pregătea să iasă din ţară.
15:10
Consilier prezidenţial: Avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra şi de a memora şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale / Sorin Costreie crede că trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a memora. El crede, însă, că simpla reglementare nu va fi suficientă, vor trebui stabilite mecanisme clare de implementare.
15:00
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti / Doi dintre ei au fost răniţi / Opt persoane, identificate până acum # News.ro
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente.
14:50
Zeul Olimpiadei: Norvegianul Johannes Klaebo, primul sportiv care obţine nouă medalii de aur la JO de iarnă # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a doborât recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă, toate sporturile incluse, cu nouă medalii de aur, obţinând împreună cu echipa sa victoria în ştafeta de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, duminică, în Val di Fiemme.
14:50
Consilier prezidenţial, despre viitorul ministru al Educaţiei: Trebuie să numeşti un model / Oameni sunt, dar nu satisfac criteriile de căutare ale domnului Bolojan / Ce nume a avansat Sorin Costreie # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că noul ministru al Educaţiei ar trebui să fie un model. El a precizat că ar fi oameni care să ocupe acest post, mai ales din zona politică, doar că aceştia nu corespund criteriilor de căutare ale premierului Ilie Bolojan.
14:30
Real Madrid: Alvaro Arbeloa, veşti despre Mbappe - Se confruntă de ceva vreme cu mici dureri la genunchi # News.ro
Autor a nouă goluri în ultimele şase meciuri disputate, Kylian Mbappé a rămas pe banca de rezerve sâmbătă, în timpul victoriei Real Madrid împotriva Real Sociedad (4-1). Căpitanul Franţei nici măcar nu a intrat în joc, din cauza unei dureri persistente la genunchiul stâng.
14:20
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington / România va avea calitate de observator # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:20
Kaja Kallas, despre aderarea Ucrainei în 2027: „Am impresia că statele membre UE nu sunt pregătite să ofere o dată concretă” # News.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
14:20
PNL Argeş solicită demisia prefectului judeţului, prezentând un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an, dar a fost ignorat # News.ro
Filiala judeţeană Argeş a PNL solicită demisia prefectului judeţului, Ioana Făcăleaţă, pe care o acuză de „incompetenţă administrativă greu de egalat”. Liberalii prezintă public un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate din judeţ şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an fără ca situaţia să fie rezolvată.
14:10
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:00
Poliţist din Galaţi, cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment # News.ro
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment. Pompierul a primit o amendă de peste 3.000 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce. Iniţial, Poliţia judeţeană Galaţi a transmis că pompierul nu a respectat prevederile Codului Rutier, având montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, fără a avea dreptul legal de a le folosi. Ulterior, conducerea IPJ Galaţi a reevaluat situaţia şi a dispus verificări.
13:50
Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu / Timpul pentru evaluarea proiectelor se reduce cu 40 de zile / Nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu # News.ro
Ministerul Mediului anunţă, duminică, intenţia de a eficientiza procedurile de mediu, un proiect în acest sens fiind suspus dezbaterii publice. Se are în vedere reducerea cu 40 de zile a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, dar şi implementarea unui nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu de către ANMAP.
13:40
Prahova: Intervenţie a jandarmilor pentru recuperarea a opt persoane pe care întunericul le-a prins pe munte. Autorităţile recomandă planificarea atentă a drumeţiilor - VIDEO # News.ro
Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Ars din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte. Autorităţile le recomandă celor care merg în zonele montane să planifice cu atenţie drumeţiile.
13:30
Domeniul schiabil din Sinaia, închis. Vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă din Sinaia la cota 2000, sistată din cauza vântului puternic # News.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au sistat, duminică, vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă din staţiune până la pârtiile amplasate la cota 2000 din Munţii Bucegi, decizia fiind luată din cauza vântului puternic. De altfel, domeniul schiabil al staţiunii este închis, duminică.
13:30
Vânătoare de oameni la Sarajevo. „Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis peste zece persoane”, spune fostul şef al poliţiei. Un alt martor susţine că actualul preşedinte sârb Vucic îi ajuta pe lunetiştii amatori - The Times # News.ro
De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo, care se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990, când aceasta era asediată de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români, inclusiv o femeie, după cum a declarat fostul şef al poliţiei din capitala Bosniei, scrie cotidianul britanic The Times. Un martor citat în articol scrie că „lunetiştii” străini ar fi fost ajutaţi chiar de actualul preşedinte al Serbiei, Aleksandar Vucic, pe atunci tânăr membru al Partidului Radical Sârb.
13:30
Doi tineri, găsiţi decedaţi în baia locuinţei lor din comuna vrânceană Sihlea / Posibil să se fi intoxicat cu monoxid de carbon # News.ro
O tânără de 24 de ani şi un bărbat de 38 de ani au fost găsiţi morţi, duminică, într-o locuinţă din localitatea Sihlea, judeţul Vrancea. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar primele indicii arată că ar putea fi vorba despre o intoxicaţie cu monoxid de carbon.
13:30
Prahova: Autoturism în care se aflau trei persoane, răsturnat pe un câmp. Un bărbat, rămas încarcerat, a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, alte două victime primind ajutor medical la locul accidentului # News.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat pe un câmp, în zona localităţii prahovene Nedelea. Un bărbat, rămas încarcerat, a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, celelalte două victime primind ajutor medical la locul accidentului.
Acum 6 ore
13:20
Dragostea pluteşte în zăpadă la JO: Sportiva ucraineană Katerina Kotsar, cerută în căsătorie la finalul unei probe de schi acrobatic - VIDEO # News.ro
La finalul celor trei manşe de calificare la schi acrobatic de la Jocurile Olimpice, Katerina Kotsar a avut surpriza să fie cerută în căsătorie de partenerul ei la baza pârtiei. Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a spus da!
13:10
Anchetă a poliţiştilor după ce un acrobat spaniol a căzut de la o înălţime de patru metri, la un spectacol de circ, la Craiova # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un acrobat, cetăţean spaniol în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălţime de patru metri, în timpul unui exerciţiu făcut la un spectacol de circ, la Craiova. Bărbatul a fost transportat la spital.
13:00
Câciu (PSD): Realitatea este că ne-au adus în recesiune adâncă. Nu vorbeşte însă nimeni de soluţii/ Planul de Relansare Economică, principalul instrument prin care putem ieşi din recesiune # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu, deputat PSD, afirmă că pentru ieşirea din ”recesiunea adâncă” în care a ajuns România este nevoie de adoptarea Planului de Relansare Economică, adoptarea Pachetului de Solidaritate, cu 3 milioane de beneficiari şi ”un impact bugetar de doar 0,16% din PIB”, adoptarea rapidă a bugetului de stat, bazat pe investiţii, stoparea scumpirilor la alimente şi utilităţi, relansarea industriei şi a sectorului de construcţii.
12:20
La 14 luni după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui meci cu Fiorentina, Edoardo Bove a revenit pe teren în tricoul echipei Watford, în Championship # News.ro
Pentru prima dată de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci cu Fiorentina în decembrie 2024, mijlocaşul italian Edoardo Bove a jucat din nou fotbal, sâmbătă, împotriva echipei Preston (2-2) în Championship, după ce s-a angajat la Watford la sfârşitul lunii ianuarie.
12:20
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, muniţia fiind ridicată de specialişti pentru a fi ulterior distrusă. Zona a fost asigurată pe timpul intervenţiei.
12:10
Produse contrafăcute, în valoare de peste 14,3 milioane de lei, confiscate în decurs de o săptămână de poliţiştii de frontieră din Giurgiu # News.ro
Poliţiştii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au confiscat, în perioada 6-13 februarie, peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea totală estimată a bunurilor, în cazul în care ar fi fost vândute ca produse originale, depăşeşte 14,3 milioane de lei.
12:10
Obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare # News.ro
Momentul din zi în care suntem cel mai activi nu ţine doar de preferinţe personale, ci poate avea legătură cu sănătatea pe termen lung. Date noi arată că obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu o stare mai slabă a sănătăţii cardiovasculare la vârsta adultă şi la vârste înaintate, în special în rândul femeilor.
11:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea de români din Bavaria/ Ea a anunţat că a discutat cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române, dar şi despre deblocarea comisiei mixte economice cu Bavaria.
11:40
Italia va participa probabil la Consiliul pentru Pace al lui Trump în calitate de observator, declară premierul Giorgia Meloni # News.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg.
Acum 8 ore
11:20
All-Star Game NBA: Damian Lillard câştigă pentru a treia oară concursul de aruncări de trei puncte, în plină recuperare după o operaţie la tendonul lui Achile # News.ro
Absent de la meciurile NBA în acest sezon din cauza unei rupturi a tendonului lui Achile, Damian Lillard, în vârstă de 35 de ani, a câştigat concursul de aruncări de trei puncte pentru a treia oară în cariera sa, în cadrul All Star Game, sâmbătă, la Los Angeles.
11:10
Marco Rubio este aşteptat în Slovacia şi Ungaria, pentru a consolida relaţiile cu liderii pro-Trump # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va începe duminică un mini-turneu de două zile pentru a consolida relaţiile cu Slovacia şi Ungaria, ai căror lideri conservatori, adesea în conflict cu alte ţări din Uniunea Europeană, au relaţii cordiale cu preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
11:00
Tânăr, arestat preventiv după ce a plasat, în mai multe locuri din municipiul Iaşi, pachete conţinând canabis şi cocaină/ La adresa lui au fost găsite peste 3 kilograme de canabis # News.ro
Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a plasat droguri în municipiul Iaşi prin metoda ”dead drop”, lăsând în mai multe locuri pachete conţinând canabis şi cocaină. Ulterior, în urma unei percheziţii la locuinţa sa, au fost găsite peste 3 kilograme de canabis şi 50 de grame de cocaină.
10:50
Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
10:30
FT: Uber se extinde pe 7 noi pieţe europene în domeniul livrării de mâncare, inclusiv în România # News.ro
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care România, pe măsură ce grupurile tehnologice îşi intensifică eforturile pe piaţa livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro, scrie duminică Financial Times (FT), preluat de Reuters.
10:20
Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin din Craiova, observat de o poliţistă aflată în timpul liber, care l-a urmărit/ La un moment dat, el a îmbrâncit-o şi a fugit, fiind prins ulterior şi reţinut # News.ro
Un tânăr de 25 de ani care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova a fost observat de o poliţistă aflată în timpul liber, care a pornit în urmărirea lui. La un moment dat, el a îmbrâncit-o şi a fugit, dar a fost prins ulterior. Tânărul, care avea la el parfumurile furate, a fost reţinut.
10:20
Operată pentru a patra oară, Lindsey Vonn revine asupra deciziei sale de a participa la proba de coborâre din cadrul JO: „Am ales să îmi asum acest risc” # News.ro
După a patra operaţie la piciorul stâng, efectuată sâmbătă, Lindsey Vonn a dat veşti despre starea sa pe reţelele sociale. Într-o postare pe Instagram, vedeta americană, grav accidentată în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice din 2026, acum o săptămână, a ţinut să „împărtăşească câteva gânduri”, înainte de a-şi continua recuperarea în Statele Unite.
09:40
Teleorman: Autoturism în care se aflau şase persoane, răsturnat în afara şoselei, la Botoroaga/ Două persoane, la spital - FOTO # News.ro
Un autoturism în care se aflau şase persoane s-a răsturnat, duminică dimineaţă, într-un şanţ de la marginea şoselei, în localitatea Botoroaga, judeţul Teleorman. Două persoane au fost transportate la spital, întrucât acuzau dureri toracice şi la umăr.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.