Handbal feminin: Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League

14:00

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment. Pompierul a primit o amendă de peste 3.000 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce. Iniţial, Poliţia judeţeană Galaţi a transmis că pompierul nu a respectat prevederile Codului Rutier, având montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, fără a avea dreptul legal de a le folosi. Ulterior, conducerea IPJ Galaţi a reevaluat situaţia şi a dispus verificări.