Handbal feminin: Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League
News.ro, 15 februarie 2026 18:40
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia Tertnes Bergen, scor 30-28 (16-13), în al cincilea meci din grupa C a European League. Rapid este lider în clasament şi a obţinut calificarea în sferturi.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
18:50
„Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile: are nouă medalii de aur # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo şi-a consolidat palmaresul duminică, el câştigând a noua medalie de aur olimpică la schi fond şi devenind cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile, relatează Reuters.
Acum 30 minute
18:40
Bărbat mort într-o locuinţă din comuna Floreşti – Anchetatorii au prins un suspect în judeţul Mureş / Tânărul de 26 de ani a lovit victima în mod repetat cu un calorifer electric apoi a furat bani şi bijuterii / Procurorii cer arestarea # News.ro
Anchetatorii au identificat un tânăr de 26 de ani, suspectat în cazul bărbatului găsit mort într-o locuinţă din Floreşti, judeţul Cluj. Suspectul a fost prins în judeţul Mureş, iar procurorii cer arestarea sa preventivă. Ancheta a arătat că victima a fost lovită în mod repetat în cap cu un calorifer electric, iar apoi suspectul a furat bani şi bijuterii şi a fugit.
18:40
Handbal feminin: Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia Tertnes Bergen, scor 30-28 (16-13), în al cincilea meci din grupa C a European League. Rapid este lider în clasament şi a obţinut calificarea în sferturi.
18:30
„Trump va pleca în trei ani”. La Munchen, politicienii americani democraţi au încercat să liniştească Europa # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost în centrul atenţiei la Summitul de securitate de la München, în timp ce liderii europeni se întrebau cu îngrijorare ce ton va adopta în discursul său de sâmbătă. Deşi discursul său nu le-a liniştit pe deplin îngrijorările, acesta a fost considerat o asigurare pentru aliaţi că, în ciuda faptului că relaţiile cu SUA s-au deteriorat sub Donald Trump, ele nu se vor rupe. Cu toate acestea, Rubio nu a fost singura voce politică americană la summitul de securitate, scrie BBC.
Acum o oră
18:20
Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit integral / Ciucu: Vorbim despre aproape 4 milioane de lei # News.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap, restante încă din toamnă. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că este vorba despre aproape 4 miliarde de lei.
18:10
Echipa italiană Parma a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Hellas Verona, în etapa a 25-a din Serie A. În aceeaşi etapă, Genoa a terminat la egalitate, în deplasare, scor 0-0, cu Cremonese.
Acum 2 ore
17:50
Întâlnire a ”Triunghiului Odesa” - România - Ucraina – Moldova, la Munchen / Declaraţie privind consolidarea rezilienţei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică / Ţoiu: Vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral ”Triunghiul Odesa", organizată în marja Conferinţei de Securitate de la München, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova.
17:40
Tot mai mulţi părinţi aleg diete vegetariene sau vegane pentru familiile lor, iar una dintre principalele îngrijorări rămâne cea legată de creşterea copiilor în primii ani de viaţă. Un studiu amplu sugerează că, în condiţiile unei alimentaţii corect planificate, dezvoltarea fizică a sugarilor nu este afectată de absenţa alimentelor de origine animală.
17:20
„Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”, jucătorii de la Manchester United iritaţi de provocarea suporterului cu părul lung # News.ro
Provocarea lansată de Frank Ilett, un fan al echipei Manchester United care a anunţat că nu se va tunde până când clubul englez nu va înregistra cinci victorii consecutive, nu este pe placul lui Matheus Cunha, atacantul Diavolilor Roşii.
17:00
Trump şi Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China - Axios # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informaţi asupra discuţiilor.
17:00
Cod galben de inundaţii în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret / Judeţele vizate # News.ro
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret.
Acum 4 ore
16:50
Anchetă a Poliţiei, după ce mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost vandalizate, fiind sustrase bunuri # News.ro
Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.
16:50
Şefa diplomaţiei UE respinge „denigrarea” americană şi spune că cea mai mare ameninţare pe care o reprezintă Rusia în prezent este că obţine mai multe la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă # News.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care denigrează UE, salutând în acelaşi timp schimbarea de ton a secretarului de stat Marco Rubio, relatează AFP.
16:40
CRONOLOGIE - Declaraţiile oficialilor români cu privire la Consiliul Păcii, de la invitarea în acest organism până la decizia de a participa la reuniunea inaugurală # News.ro
Anunţul preşedintelui Nicuşor Dan referitor la participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de preşedintele SUA Donald Trump vine la mai puţin de o lună de la invitarea României în cadrul acestui for şi la o săptămână de la primirea invitaţiei pentru şedinţa inaugurală programată să aibă loc în 19 februarie, la Washington.
16:40
Ministerul Apărării: România – pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO / Ce a discutat Radu Miruţă la Conferinţa de Securitate de la München # News.ro
Ministerul Apărării a transmis, duminic după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade. La Conferinţa de Securitate de la München, Miruţă a avut discuţii cu omologi din mai multe state, dar şi cu reprezentanţi ai industriei de apărare.
16:30
Poliţiştii au deschis o anchetă, duminică, după ce au fosts esizaţi de către o femeie cu privire la existenţa cadavruluin unui bărbat într-o gospodărie din Vrancea. Trupul are mai multe urme de lovituri.
16:30
Livrările de petrol prin conducta Drujba, supuse ”şantajului politic” din partea Kievului, susţine premierul slovac # News.ro
Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia, ar putea fi reluate după ce avariile recente au fost remediate, însă Kievul ar întârzia repornirea fluxului pentru a exercita presiuni politice asupra Budapestei, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
16:20
Consilier prezidenţial: Preşedintele, aşa cum îl ştiu, stă şi se gândeşte şi, dacă urmărim ceea ce spune, spune cu substanţă/ Călin Georgescu vorbeşte foarte controlat, plat; la nivel ideatic e un abur # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a declarat că preşedintele Nicuşor Dan gândeşte ceea ce spune şi vorbeşte cu substanţă, pe când fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu vorbeşte ”sistematic şi dezarticulat”.
16:10
SUA nu pune la îndoială evaluarea otrăvirii lui Navalnîi făcută de europeni, spune Marco Rubio # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică drept „îngrijorător” raportul a cinci aliaţi europeni care acuză Rusia de uciderea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu ajutorul unei toxine provenite de la o specie de broască din America Latină, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să pună la îndoială acest raport, relatează Reuters.
16:10
Echipa UTA Arad a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în etapa a 27-a din Superligă.
16:00
Tâlhărie într-o benzinărie din Timişoara/ Un tânăr cu cagulă a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a furat 1.200 lei - VIDEO # News.ro
Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă apoi cu 1.200 de lei, bani luaţi din casa de marcat. Duminică suspectul a fost prins de poliţişti, fiind reţinut pentru tâlhărie calificată.
15:40
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie, despre propunerea ca absolvenţii de Medicină să profeseze în România: Noi, fiind în Europa, nu ştiu cum am putea reglementa, pentru că baza UE este libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie are o viziune ”uşor diferită” în privinţa propunerii premierului Ilie Bolojan ca absolvenţii de Medicină să aibă o perioadă în care să profeseze în România. El a subliniat că această propunere este greu de reglementat, având în vedere că România face partea din Uniunea Europeană, în care este prevăzută libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă.
15:30
Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.
15:20
Pilotul galez Elfyn Evans (Toyota) a câştigat duminică, pentru a treia oară, Raliul Suediei, a doua etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC).
15:20
Autorităţile ucrainene anticorupţie l-au reţinut pe fostul ministru al energiei Gherman Galuşcenko în timp ce se pregătea să plece din ţară - surse # News.ro
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt, a anunţat duminică Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU). Potrivit surselor Ukrainska Pravda, este vorba de Gherman Galuşcenko, care ar fi fost reţinut în timp ce se pregătea să iasă din ţară.
15:10
Consilier prezidenţial: Avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra şi de a memora şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale / Sorin Costreie crede că trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a memora. El crede, însă, că simpla reglementare nu va fi suficientă, vor trebui stabilite mecanisme clare de implementare.
15:00
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti / Doi dintre ei au fost răniţi / Opt persoane, identificate până acum # News.ro
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente.
Acum 6 ore
14:50
Zeul Olimpiadei: Norvegianul Johannes Klaebo, primul sportiv care obţine nouă medalii de aur la JO de iarnă # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a doborât recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă, toate sporturile incluse, cu nouă medalii de aur, obţinând împreună cu echipa sa victoria în ştafeta de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, duminică, în Val di Fiemme.
14:50
Consilier prezidenţial, despre viitorul ministru al Educaţiei: Trebuie să numeşti un model / Oameni sunt, dar nu satisfac criteriile de căutare ale domnului Bolojan / Ce nume a avansat Sorin Costreie # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că noul ministru al Educaţiei ar trebui să fie un model. El a precizat că ar fi oameni care să ocupe acest post, mai ales din zona politică, doar că aceştia nu corespund criteriilor de căutare ale premierului Ilie Bolojan.
14:30
Real Madrid: Alvaro Arbeloa, veşti despre Mbappe - Se confruntă de ceva vreme cu mici dureri la genunchi # News.ro
Autor a nouă goluri în ultimele şase meciuri disputate, Kylian Mbappé a rămas pe banca de rezerve sâmbătă, în timpul victoriei Real Madrid împotriva Real Sociedad (4-1). Căpitanul Franţei nici măcar nu a intrat în joc, din cauza unei dureri persistente la genunchiul stâng.
14:20
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington / România va avea calitate de observator # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:20
Kaja Kallas, despre aderarea Ucrainei în 2027: „Am impresia că statele membre UE nu sunt pregătite să ofere o dată concretă” # News.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
14:20
PNL Argeş solicită demisia prefectului judeţului, prezentând un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an, dar a fost ignorat # News.ro
Filiala judeţeană Argeş a PNL solicită demisia prefectului judeţului, Ioana Făcăleaţă, pe care o acuză de „incompetenţă administrativă greu de egalat”. Liberalii prezintă public un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate din judeţ şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an fără ca situaţia să fie rezolvată.
14:10
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:00
Poliţist din Galaţi, cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment # News.ro
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment. Pompierul a primit o amendă de peste 3.000 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce. Iniţial, Poliţia judeţeană Galaţi a transmis că pompierul nu a respectat prevederile Codului Rutier, având montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, fără a avea dreptul legal de a le folosi. Ulterior, conducerea IPJ Galaţi a reevaluat situaţia şi a dispus verificări.
13:50
Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu / Timpul pentru evaluarea proiectelor se reduce cu 40 de zile / Nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu # News.ro
Ministerul Mediului anunţă, duminică, intenţia de a eficientiza procedurile de mediu, un proiect în acest sens fiind suspus dezbaterii publice. Se are în vedere reducerea cu 40 de zile a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, dar şi implementarea unui nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu de către ANMAP.
13:40
Prahova: Intervenţie a jandarmilor pentru recuperarea a opt persoane pe care întunericul le-a prins pe munte. Autorităţile recomandă planificarea atentă a drumeţiilor - VIDEO # News.ro
Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Ars din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte. Autorităţile le recomandă celor care merg în zonele montane să planifice cu atenţie drumeţiile.
13:30
Domeniul schiabil din Sinaia, închis. Vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă din Sinaia la cota 2000, sistată din cauza vântului puternic # News.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au sistat, duminică, vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă din staţiune până la pârtiile amplasate la cota 2000 din Munţii Bucegi, decizia fiind luată din cauza vântului puternic. De altfel, domeniul schiabil al staţiunii este închis, duminică.
13:30
Vânătoare de oameni la Sarajevo. „Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis peste zece persoane”, spune fostul şef al poliţiei. Un alt martor susţine că actualul preşedinte sârb Vucic îi ajuta pe lunetiştii amatori - The Times # News.ro
De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo, care se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990, când aceasta era asediată de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români, inclusiv o femeie, după cum a declarat fostul şef al poliţiei din capitala Bosniei, scrie cotidianul britanic The Times. Un martor citat în articol scrie că „lunetiştii” străini ar fi fost ajutaţi chiar de actualul preşedinte al Serbiei, Aleksandar Vucic, pe atunci tânăr membru al Partidului Radical Sârb.
13:30
Doi tineri, găsiţi decedaţi în baia locuinţei lor din comuna vrânceană Sihlea / Posibil să se fi intoxicat cu monoxid de carbon # News.ro
O tânără de 24 de ani şi un bărbat de 38 de ani au fost găsiţi morţi, duminică, într-o locuinţă din localitatea Sihlea, judeţul Vrancea. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar primele indicii arată că ar putea fi vorba despre o intoxicaţie cu monoxid de carbon.
13:30
Prahova: Autoturism în care se aflau trei persoane, răsturnat pe un câmp. Un bărbat, rămas încarcerat, a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, alte două victime primind ajutor medical la locul accidentului # News.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat pe un câmp, în zona localităţii prahovene Nedelea. Un bărbat, rămas încarcerat, a fost preluat de o ambulanţă de terapie intensivă, celelalte două victime primind ajutor medical la locul accidentului.
13:20
Dragostea pluteşte în zăpadă la JO: Sportiva ucraineană Katerina Kotsar, cerută în căsătorie la finalul unei probe de schi acrobatic - VIDEO # News.ro
La finalul celor trei manşe de calificare la schi acrobatic de la Jocurile Olimpice, Katerina Kotsar a avut surpriza să fie cerută în căsătorie de partenerul ei la baza pârtiei. Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a spus da!
13:10
Anchetă a poliţiştilor după ce un acrobat spaniol a căzut de la o înălţime de patru metri, la un spectacol de circ, la Craiova # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un acrobat, cetăţean spaniol în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălţime de patru metri, în timpul unui exerciţiu făcut la un spectacol de circ, la Craiova. Bărbatul a fost transportat la spital.
13:00
Câciu (PSD): Realitatea este că ne-au adus în recesiune adâncă. Nu vorbeşte însă nimeni de soluţii/ Planul de Relansare Economică, principalul instrument prin care putem ieşi din recesiune # News.ro
Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu, deputat PSD, afirmă că pentru ieşirea din ”recesiunea adâncă” în care a ajuns România este nevoie de adoptarea Planului de Relansare Economică, adoptarea Pachetului de Solidaritate, cu 3 milioane de beneficiari şi ”un impact bugetar de doar 0,16% din PIB”, adoptarea rapidă a bugetului de stat, bazat pe investiţii, stoparea scumpirilor la alimente şi utilităţi, relansarea industriei şi a sectorului de construcţii.
Acum 8 ore
12:20
La 14 luni după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui meci cu Fiorentina, Edoardo Bove a revenit pe teren în tricoul echipei Watford, în Championship # News.ro
Pentru prima dată de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci cu Fiorentina în decembrie 2024, mijlocaşul italian Edoardo Bove a jucat din nou fotbal, sâmbătă, împotriva echipei Preston (2-2) în Championship, după ce s-a angajat la Watford la sfârşitul lunii ianuarie.
12:20
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, muniţia fiind ridicată de specialişti pentru a fi ulterior distrusă. Zona a fost asigurată pe timpul intervenţiei.
12:10
Produse contrafăcute, în valoare de peste 14,3 milioane de lei, confiscate în decurs de o săptămână de poliţiştii de frontieră din Giurgiu # News.ro
Poliţiştii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au confiscat, în perioada 6-13 februarie, peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea totală estimată a bunurilor, în cazul în care ar fi fost vândute ca produse originale, depăşeşte 14,3 milioane de lei.
12:10
Obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare # News.ro
Momentul din zi în care suntem cel mai activi nu ţine doar de preferinţe personale, ci poate avea legătură cu sănătatea pe termen lung. Date noi arată că obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu o stare mai slabă a sănătăţii cardiovasculare la vârsta adultă şi la vârste înaintate, în special în rândul femeilor.
11:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea de români din Bavaria/ Ea a anunţat că a discutat cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române, dar şi despre deblocarea comisiei mixte economice cu Bavaria.
11:40
Italia va participa probabil la Consiliul pentru Pace al lui Trump în calitate de observator, declară premierul Giorgia Meloni # News.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.