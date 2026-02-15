Șeful arbitrilor din Italia nu s-a mai cenzurat, după scandalul de la Inter - Juventus: „Situația este jenantă”

22:00

Meciul lui Ajax împotriva Fortunei Sittard a început într-un mod teribil. Oleksandr Zinchenko, jucătorul „lăncierilor”, a primit un loc de titular, dar a fost nevoit să părăsească terenul după doar două minute. În urma unui fault dur din spate, ucraineanul nu a mai putut continua. Owen Wijndal a intrat în locul său. Aceasta este o lovitură uriașă pentru Ajax, care l-a transferat pe ucrainean de la Arsenal în perioada de mercato de iarnă. ...