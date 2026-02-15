Mare surpriză la Jocurile Olimpice: o grenadă din Al Doilea Război Mondial, descoperită în parcarea unei arene
Gazeta Sporturilor, 15 februarie 2026 14:00
O grenadă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită și ulterior dezamorsată în parcarea din Predazzo, în apropierea locului de desfășurare a competițiilor de sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Anunțul a fost făcut duminică de forțele de poliție italiene.Potrivit informațiilor din presa din Italia, experții au dezamorsat grenada și în niciun moment nu a existat pericol pentru public. ...
Acum 10 minute
14:10
Alexandru Stoian (18 ani), atacantul celor de la FCSB, a fost aproape să semneze un contract cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali (73 de ani). Dezvăluirea a fost făcută de vărul finanțatorului roș-albaștrilor.Transferat în vara lui 2025 de la Farul pentru 900.000 de euro, Stoian nu s-a impus încă în primul „11” al campioanei României. A avut apariții sporadice, însă de fiecare dată a avut impact în jocul echipei. ...
Acum 30 minute
14:00
13:50
Fanii lui FC Argeș au lăsat un mesaj dur în fața sediului FRF: „Adunătură de mafioți și hoți!” # Gazeta Sporturilor
La două zile de la meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, partidă care a generat un scandal uriaș în urma deciziilor luate de arbitrul Radu Petrescu, fanii echipei piteștene au mers în fața sediului FRF și au afișat un banner în semn de protest pentru situația prin care echipa lor a trecut.„Adunătură de mafioți și hoți / Argeșul a ajuns să vă sperie pe toți?”, a fost mesajul afișat de aceștia. ...
Acum o oră
13:30
Incidente ca acela petrecut în Inter - Juventus (3-2), când torinezul Kalulu a fost eliminat urmarea unui al doilea „galben” total nejustificat, nu va mai fi posibil la Mondialul 2026.Pe 20 ianuarie anul trecut, IFAB, organismul responsabil pentru menținerea sau modificarea regulilor fotbalului, a ridicat problema legitimității intervenției VAR în cazul unui al doilea cartonaș galben. Nu pentru a sugera acest lucru, ci pentru a-l schimba atunci când este considerat excesiv. ...
13:20
Șeful arbitrilor din Italia nu s-a mai cenzurat, după scandalul de la Inter - Juventus: „Situația este jenantă” # Gazeta Sporturilor
Gianluca Rocchi (52 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor din Serie A, a analizat fazele controversate din derby-ul Inter – Juventus. Oficialul a recunoscut greșeala comisă de arbitrul Federico La Penna, însă a criticat ferm comportamentul fundașului Alessandro Bastoni (26 de ani), al cluburilor și al antrenorilor.În minutul 42 al derby-ului, la scorul de 1-1, arbitrul La Penna l-a eliminat pe Pierre Kalulu, pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. ...
Acum 2 ore
13:10
Robert Lewandowski (37 de ani) pare că este în căutarea următoarei destinații din cariera sa, având în vedere că actualul său contract cu Barcelona se încheie la finalul sezonului, iar prelungirea nu a fost discutată momentan. Potrivit presei din Spania, Chicago Fire din MLS a manifestat un interes puternic pentru atacantul polonez și ar dori să-l aducă în vară. ...
13:00
Primul Derby d'Italia jucat de Valentine's Day nu i-a adus lui Cristi Chivu doar primul succes contra unei echipe mari, 3-2 în tragicomedia din Scala fotbalului italian, ci marchează și schimbarea polilor de putere în Serie A. Toate planetele s-au aliniat pentru ca titlul să fie atras spre Inter, într-o răsturnare a polilor de influență, după un scandal, cu Juventus în rolul neobișnuit al victimei, despre care se va discuta multă vreme. ...
12:50
Echipa Finlandei a depus un protest oficial împotriva rezultatelor de la proba masculină de sprint la schi fond, unde a triumfat norvegianul Johannes Høsflot Klæbo, acuzând nereguli grave nu doar în tabăra Norvegiei, dar și în cea a Statelor Unite ale Americii și spunând că sportiviidin aceste două țări au avut avantaje ilegale. ...
12:50
Fostul fotbalist al lui Liverpool și al naționalei de tineret a Angliei, Jordon Ibe (30 de ani), a fost arestat la sfârșitul lunii ianuarie după aterizarea pe aeroportul Luton din Londra, relatează presa britanică.Motivul ar fi un presupus atac în care a fost implicat în decembrie anul trecut.Jordon Ibe, arestat pe aeroportul LutonIncidentul a avut loc pe 30 ianuarie, atunci când Jordon a aterizat pe aeroportul Luton. ...
12:50
Transfer cu greutate în Liga 2 » Semnează jucătorul trecut pe la Almeria și Betis # Gazeta Sporturilor
CS Tunari, „lanterna roșie” din Liga 2, continuă campania inedită de transferuri. După ce a bătut palma cu spaniolul Xavi Estacio (24 de ani), fundaș dreapta crescut la academia Valenciei, clubul antrenat de Dinu Todoran (47 de ani) a ajuns la un acord și cu mijlocașul central spaniol Francisco Callejon (27 de ani), potrivit surselor GSP.ro.Fotbalistul urmează să se alăture lotului și va semna un contract valabil până la finalul acestui sezon. ...
12:30
Edoardo Bove (23 de ani) , fotbalistul care a trăit un șoc în luna decembrie a anului 2024, a bifat primele minute după 440 de zile de absență în Preston - Watford 2-2, runda #22 din Championship.Italianul care evolua la acea vreme la Fiorentina, sub formă de împrumut de la AS Roma, a fost resuscitat în timpul unui meci cu Inter din Serie A în decembrie 2024. Fotbalistul s-a ridicat, dar a căzut din nou după câțiva pași. ...
Acum 4 ore
12:10
Legendarul Arrigo Sacchi, avertisment pentru Cristi Chivu: „Asta trebuie să rezolve urgent!” # Gazeta Sporturilor
Arrigo Sacchi (79 de ani), creatorul marelui Milan de la finalul anilor '80 și începutul anilor '90, a devoalat punctele slabe ale lui Inter în Derby d'Italia, cu Juventus (3-2), și afirmă că Cristi Chivu trebuie să le rezolve rapid pentru a-și adjudeca titlul. ...
12:10
Napoli - AS Roma, derby între locurile 3 și 4, se joacă în această seară, începând cu ora 21:45, în etapa 25 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În tur, formația antrenată de Antonio Conte (56 de ani) s-a impus în deplasare, scor 1-0. David Neres, accidentat în acest moment, marcase unicul gol al partidei de pe Olimpico. ...
11:50
Ivan Mamut (28 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB, traversează o perioadă foarte bună la Varazdin, echipă din prima ligă a Croației.Ajuns în vara lui 2025 în țara natală, croatul a avut numeroase contribuții decisive în ultimele partide.Ivan Mamut, în formă maxim în CroațiaFostul atacant care a evoluat în Superligă are evoluții foarte bune pentru Varazdin. ...
11:40
Cuplul anului la CSM București » Schimb de jurăminte de Valentine's Day: „Te iubesc, prințesă!” / „Totul meu” # Gazeta Sporturilor
Cu ocazia zilei de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, și după ce CSM a obținut o victorie importantă în Liga Campionilor, scor 35-30 cu Ferencvaros, Elizabeth Omoregie a postat mai multe poze pe rețelele de socializare cu „totul ei”: Gabriela Moreschi, colega de la gruparea bucureșteană.Elizabeth Omoregie a postat două fotografii cu Gabriela Moreschi și o fotografie cu o hârtie pe care era scrisă întrebarea „Vrei să fii partenera mea de Valentine's Day?”. ...
11:30
Familia Prevc nu se dezminte! Domen Prevc, aur olimpic la trambulina mare, după o revenire în forță # Gazeta Sporturilor
Slovenul Domen Prevc (26 de ani) și-a trecut în palmares medalia de aur la trambulina mare, după trofeul suprem de la proba mixtă de la Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026.Campion mondial la sărituri cu schiurile, Domen Prevc a avut o evoluție spectaculoasă în cea de-a doua manșă a competiției masculine de pe trambulina mare. ...
11:30
Dinamovistul Florentin Petre s-a însurat a treia oară, chiar de Ziua Îndrăgostiților » Cine a furat toate privirile la petrecerea de nuntă # Gazeta Sporturilor
Atmosferă de sărbătoare la Dinamo. Florentin Petre, antrenor secund și simbol al clubului, s-a căsătorit sâmbătă, 14 februarie, pentru a treia oară, la 50 de ani. „Piticul” a făcut pasul cel mare, iar la petrecere a participat toată echipa, profitând de faptul că următorul meci a fost programat luni, 16 februarie, cu Unirea Slobozia, pe Arena Națională.Petre și-a unit destinele cu Alina Andra Petre, actuala soție, și în fața lui Dumnezeu. ...
11:30
A jucat la Dinamo, la Craiova, dar regretă că n-a evoluat și pentru rivala lor: „Pentru fani” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul Universității Cluj, a bifat sâmbătă seară meciul cu numărul 500 în Superligă, în victoria echipei lui în fața lui Csikszereda, scor 4-1 . Acesta s-a declarat copleșit de emoțiile de ieri, iar astăzi a abordat mai multe subiecte din cariera lui.A vorbit despre debutul pentru Internațional Curtea de Argeș, perioada petrecută în Franța, dar a făcut și o dezvăluire inedită, aceea că și-ar fi dorit să joace pentru Rapid București. ...
11:20
Fabregas își atacă propriul jucător și fost coechipier: „Ar trebui să practice un alt sport!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Como, Cesc Fabregas, a făcut o criză de nervi după 1-2 cu Fiorentina și s-a răzbunat pe Alvaro Morata (33 de ani).Fiorentina a condus la Como cu 2-0, prin golurile lui Fagioli (min. 26) și Moise Kean (min. 54), însă eliminarea lui Vanoli (min. 70) și apoi autogolul lui Parisi (77) i-au readus pe amfitrioni în joc. Iar Cesc Fabregas a sperat că echipa sa va obține măcar un punct. ...
11:00
Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a anunțat ce sancțiuni ar urma să primească clubul, după incidentele de la finalul partidei cu Universitatea Craiova, terminată la egalitate, scor 1-1.ContextLa finalul derby-ului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al adversarei, după ce a fost scuipat la rândul lui. ...
11:00
Gloria Bistrița joacă astăzi împotriva lui Debrecen (Ungaria), în penultima etapă din grupele Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și liveTEXT pe GSP.ro.Gloria Bistrița este pe locul 4 cu 12 puncte și nu are voie să piardă meciul cu Debrecen pentru a nu pica pe locul 5. ...
11:00
Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: sportivii au epuizat un stoc de 10.000 într-o săptămână # Gazeta Sporturilor
Sportivii de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au epuizat deja tot stocul de 10.000 de prezervative gratuite distribuite de organizatori. Încă din 1988 este o tradiție ca organizatorii să ofere prezervative pentru sportivi, pentru a promova sexul sigur în satul olimpic.Jocurile Olimpice de la Milano Cortina se alătură acum unei liste de competiții unde cererea a depășit oferta. ...
10:20
Declarațiile lui Cristi Chivu (45 de ani) au provocat ecou în Italia. Antrenorul român a lăsat de înțeles după Inter - Juventus 3-2 că eliminarea lui Pierre Kalulu din minutul 42 a fost corectă, în ciuda reluărilor care îl contrazic.Primul care s-a luat de român pentru lipsa de fair-play a fost marele Del Piero, iar acum a venit rândul lui Massimo Ambrosini (48 de ani), fostul jucător al rivalei Milan, să nu fie de acord cu declarațiile. ...
10:20
Mijlocașul lui Real Madrid, Federico Valverde, a vorbit despre după 4-1 cu Real Sociedad despre momentele proaste prin care el și coechipierii au trecut în ultimele săptămâni.Real Madrid și-a extins seria de victorii la trei, printr-o prestație de top în fața lui Real Sociedad, pe care a învins-o sâmbătă seară cu 4-1. ...
Acum 6 ore
10:00
Spadasinul Ștefan Popa, medalie de bronz la etapa de Cupă Mondială pentru juniori de la Vrsac # Gazeta Sporturilor
Ștefan Popa (17 ani) a cucerit sâmbătă medalia de bronz în cadrul etapei de Cupă Mondială pentru spadasinii juniori de la Vrsac, ajungând până în semifinalele puternicului concurs din Serbia, unde a fost învins de polonezul Mikolaj Adamczyk, cu 15-11.Juniorul de la CS UNEFS București a avut un parcurs entuziasmant de-a lungul întregului concurs, continuând forma bună de care a dat dovadă în ultima vreme. ...
09:50
„Fierbe” Bănia înainte de Universitatea Craiova - FCSB » Câți suporteri sunt așteptați la derby # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în această seară, de la ora 20:00, în cel mai important meci al etapei cu numărul 27 din Superligă. Fanii olteni sunt conștienți de importanța acestei partide, astfel că vor lua cu asalt tribunele stadionului Ion Oblemenco.Cel puțin 20.000 de suporteri sunt așteptați să împingă echipa lui Filipe Coelho spre o victorie importantă în lupta la titlu.Peste 20. ...
09:40
UTA - FC Botoșani, unul dintre duelurile tari ale etapei a 27-a din Superligă, va avea loc astăzi, de la ora 14:00, pe arena „Francisc Neuman”. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmisă la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.UTA Arad - FC Botoșani, LIVE ora 14:00Click AICI pentru statisticiUTA - FC Botoșani, echipe probabileUTA (4-2-3-1): L. Roșu - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, S. Mino - Gojkovic, A. Roman, V. Costache - M. ...
09:40
Farul - Rapid, primul meci după eliminarea din Cupă » Echipe probabile + informații de la stadion # Gazeta Sporturilor
Farul - Rapid este al doilea meci al zilei din Superligă. Partida va începe la ora 17:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru cele două echipe este primul meci după ce-au ratat calificarea în „sferturile” Cupa României Betano. ...
09:40
Două reveniri la FCSB în meciul cu Universitatea Craiova: „Ei sunt bine, dar nu sunt toți bine” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre revenirile din lotul roș-albaștrilor la meciul cu Universitatea Craiova din etapa #27 a Superligii.Oficialul celor de la FCSB a anunțat faptul că Juri Cisotti este apt de joc, după ce două meciuri a lipsit din cauza problemelor musculare. De asemenea, Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii se pot baza și pe Daniel Graovac, absent și el la ultimele două meciuri. ...
09:30
Postul de televiziune al lui Real Madrid a reacționat după ce Barcelona a făcut plângere împotriva arbitrajului din meciul de Cupă pierdut în fața lui Atletico (0-4).În urma comunicatului emis sâmbătă de Barcelona, postul oficial de televiziune al lui Real Madrid, RMTV, nu a ezitat să-i ia pe catalani peste picior, reamintind, din nou, cazul „Negreira”. ...
09:20
În frunte cu primarul Gentea, foarte apropiat de fotbal, piteștenii au motive întemeiate să reclame că prezența nou-promovatei FC Argeș în play-off încurcă socotelile. Deranjează. Greu de spus pe cine. Întrucât sunt mai multe echipe ce vânează locul celei din Trivale, printre ele numărându-se și protagonistele stagiunii precedente, campioana FCSB și vicecampioana CFR. Mai ales pentru ele necalificarea în Top 6 ar însemna un eșec dureros, sportiv și financiar. ...
09:20
Valentin Mihăilă (26 de ani) a contribuit la punctul pe care l-a smuls Rizespor pe terenul celor de la Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa 22 din campionatul Turciei. Românul a oferit o pasă de gol, cea mai ciudată din cariera lui, după ce balonul s-a lovit pur și simplu de el.Din nou titular la Rizespor, Mihăilă a fost implicat în faza care a condus către revenirea echipei lui. Condusă cu 2-0, formația antrenată de Recep Ucar (50 de ani) a plecat acasă cu un punct. ...
08:50
Inter - Juventus 3-2. Polonezul Piotr Zielinski (31 de ani) a fost eroul neașteptat al lui Cristi Chivu (45 de ani). Acesta a înscris golul victoriei în minutul 90, iar la final a savurat din plin primul succes în fața unui colos din acest sezon pentru echipa lui.Acesta a lăudat-o pe „Bătrâna Doamnă” și a explicat că Inter și-a pierdut concentrarea de mai multe ori pe parcursul partidei, aspect pe care trebuie să-l îmbunătățească. ...
08:50
Gazzetta dello Sport îl desființează pe arbitru pentru ajutorul dat Interului: „N-a fost doar eliminarea lui Kalulu” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o pe Juventus cu 3-2 într-un „Derby d'Italia” marcat de greșeli de arbitraj.Pentru Interul lui Cristi Chivu a fost prima victorie obținută în acest sezon în fața unei contracandidate la titlu. Însă meciul de pe „Giuseppe Meazza” a fost umbrit de prestația unui arbitru, Federico La Penna, sub nivelul unui „Derby d'Italia”. ...
08:30
Alessandro Del Piero a văzut Inter - Juventus și s-a luat de Chivu: „A greșit! Mă așteptam la altceva din partea românului” # Gazeta Sporturilor
Inter a învins-o pe Juventus în ultimul minut, scor 3-2, și s-a distanțat din nou temporar la opt puncte de AC Milan. Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda „Bătrânei Doamne”, a analizat o partidă care s-a dovedit a fi extrem de tensionată, cu multe decizii controversate de arbitraj.În minutul 42 al derby-ului, la scorul de 1-1, arbitrul La Penna l-a eliminat pe Pierre Kalulu, pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. Reluările au arătat că nu a existat contact. ...
Acum 8 ore
08:10
Copilul de suflet al lui Chivu i-a răsplătit încrederea după 10 minute: „La asta visezi când te apuci de fotbal!” # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat derby-ul Italiei cu Juventus, scor 3-2, în etapa 25 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a avut un meci extrem de complicat în fața „Bătrânei Doamne”, însă a supraviețuit și s-a impus pe final.La 1-1, în minutul 66, Chivu a făcut o mutare care s-a dovedit a fi extrem de inspirată. ...
07:50
Presa spaniolă, dură cu Ionuț Radu » Notele primite de portarul naționalei României # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu, a primit două goluri în meciul cu Espanyol de la Barcelona, încheiat 2-2.Pentru Ionuț Radu și pentru coechipierii de la Celta, duelul cu Espanyol a fost repetiția generală dinaintea primei manșe a „dublei” cu PAOK, din play-off-ul Europa League, programată joi. ...
07:50
Învins de Chivu, Giorgio Chiellini protestează vehement: „Inacceptabil! Nu se poate continua așa” # Gazeta Sporturilor
Juventus s-a declarat nedreptățită după eșecul cu Inter, scor 2-3, pe Meazza. Oficialii torinezilor au contestat vehement decizia eliminării lui Kalulu, din minutul 42.Fundașul francez a primit al doilea cartonaș galben după un contact cu Bastoni. Fotbalistul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” Federico La Penna a dictat eliminarea. Protocolul VAR nu a permis revederea fazei. ...
Acum 12 ore
01:50
Toată Italia aștepta răspunsul lui Chivu la întrebarea: „A fost corectă eliminarea lui Kalulu?” » Ce a făcut antrenorul în fața jurnaliștilor # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a analizat victoria cu Juventus, scor 3-2, în Derby D'Italia.Pentru antrenorul român a fost prima victorie într-un mare derby din Italia de când e antrenor la Inter. O învinsese pe Roma, cu 1-0, dar nu câștigase cu Milan, Juventus și Napoli. ...
Acum 24 ore
00:30
Scene reprobabile la Milano! Oficialii lui Juventus „au tăbărât” pe arbitrul Federico La Penna: „Ai distrus meciul!” # Gazeta Sporturilor
Inter a învins-o pe Juventus, scor 3-2, în primul Derby D’Italia al anului. Oficialii „Bătrânei doamne” au acuzat dur arbitrajul și l-au înconjurat pe „centralul” Federico La Penna. În minutul 42 al derby-ului, la scorul de 1-1, arbitrul La Penna l-a eliminat pe Pierre Kalulu, pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. Reluările au arătat că nu a existat contact. Fotbalistul lui Juventus a văzut al doilea cartonaș galben. ...
00:20
Presa din Italia a reacționat după victoria lui Cristi Chivu în fața lui Juventus: „Un cartonaș roșu inventat” » Ce note a primit tehnicianul român # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus în fața celor de la Juventus, scro 3-2, printr-un gol marcat în prelungiri de Piotr Zielinski. Presa din Italia a reacționat după performanța echipei lui Cristi Chivu și a punctat faptul că Inter a câștigat pentru prima dată în fața unei echipe mari din Serie A. Tehnicianul român a fost punctat cu 6.5 de către jurnaliștii de la Tutto Mercato Web. Ce a scris presa din Italia după Inter - Juventus 3-2: „Cristi Chivu l-a revitalizat”„Chivu - 6. ...
00:20
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, asistat o victorie fantastică a echipei sale în Derby D’Italia, contra lui Juventus, scor 3-2.La finalul partidei, cei 75.000 de suporteri prezenți pe San Siro au sărbătorit și i-au scandat numele tehnicianului român.FOTO. Numele lui Chivu, scandat de un stadion întreg+1 FOTOMeciul dintre Inter și Juventus, considerat unul dintre cele mai importante ale fotbalului italian, a atins cote dramatice. ...
00:20
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a lăudat mutările făcute de Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, în derby-ul cu Juventus, scor 3-2.Chivu a câștigat primul mare derby în Italia pe banca lui Inter. Victoria a venit după golul marcat de Zielinski în minutul 90. Polonezul reinventat de Chivu a punctat cu un șut cu stângul din afara careului.Pentru Inter a mai marcat Pio Esposito, atacantul de 20 de ani promovat de Chivu la prima echipă a lui Inter. ...
00:00
Cristi Chivu, două mutări de mare antrenor la Inter » Ei i-au adus prima victorie în „Derby D'Italia” # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat cu Juventus, scor 3-2, reprezentând primul succes al lui Cristi Chivu în Derby D'Italia ca antrenor al milanezilor. Succesul lui Inter a venit pe final și a fost adus de Piotr Zielinski, care a șutat cu stângul plasat, în minutul 90.Golul 2 al lui Inter a fost înscris de Pio Esposito, nimeni altul decât atacantul promovat de Chivu de la echipa de tineret a formației din Milano, la începutul sezonului. ...
14 februarie 2026
23:50
„Cursa a meritat căzătura!” Mesajul emoționant al lui Lindsey Vonn după a patra operație: „Aștept cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou în vârful muntelui!” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit o fractură gravă la picior în urma unei căzăturii la Jocurile Olimpice de la Milano și a trecut deja prin patru operații. Toate au decurs cu succes, iar la finalul ultimei intervenții, schioarea a anunțat public, prin intermediul Instagram, că "se întoarce în sfârșit în Statele Unite ale Americii". ...
23:20
Canada, acuzată că a trișat în proba de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă # Gazeta Sporturilor
Reprezentanții Suediei și cei ai Elveției l-au acuzat pe canadianul Marc Kennedy că își împinge neregulamentar pietrele în proba de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă. Este a doua oară, în două confruntări consecutive, când sportivul canadian a fost acuzat că apelează la tactici neregulamentare. ...
23:00
Greșeală uriașă de arbitraj la Inter - Juventus » De ce NU a putut interveni VAR-ul # Gazeta Sporturilor
Pierre Kalulu, fundașul lui Juventus, a fost eliminat în derby-ul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, după o greșeală de arbitraj.În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu mingea la picior. Nu l-a atins pe fundașul lui Inter, care a plonjat pe gazon, simulând.GALERIE FOTO. Kalulu, eliminat gratuit în Inter - Juventus. ...
22:50
Radu Petrescu e copil! Newcastle - Aston Villa, făcut praf de arbitri » 3 greșeli flagrante în aceeași direcție, Rooney strigă: „Una dintre cele mai șocante decizii din fotbal” # Gazeta Sporturilor
Newcastle a trecut de Aston Villa, scor 3-1 într-o partidă din turul patru FA Cup. Cu toate acestea, fanii coțofenilor au reacționat pe rețelele de socializare după multiple greșeli de arbitraj. La meciurile din această fază a competiției nu este în uz sistemul VAR, acesta intră în acțiune abia din runda a cincea. ...
22:30
Căpitanul lui Chivu n-a fost susținut la derby de soția-fotomodel » Imaginea postată: „Mai aproape nu putem fi de Valentine's Day” # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei Inter, antrenată de românul Cristian Chivu, și fotomodelul Agustina Gandolfo (30 de ani), formează un cuplu de mai bine aproape 8 ani, iar în 2023 au ales să își unească destinele. În ziua marelui meci dintre echipa acestuia și Juventus, femeia a postat un mesaj dintr-o conversație cu soțul ei. ...
22:10
Cristiano Ronaldo a revenit cu gol în tricoul lui Al-Nassr » Cât mai are până la borna 1000 # Gazeta Sporturilor
Al Nassr s-a impus pe terenul celor de la Al Fateh, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #22 din Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo, revenit în lotul grupării din Riad după scandalul cu liga saudită, a marcat primul gol al trupei lui Jorge Jesus. ...
