Democraţii americani, la conferinţa de la Munchen: "Donald Trump este temporar. Şi asta va trece"

15:00

Se împlinesc aproape patru luni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a spulberat un bloc și a distrus zeci de vieți. Oamenii au rămas fără case, fără economiile de-o viață și, spun ei, fără sprijinul promis de autorități. Ba mai mult, facturile curg, chiar dacă oamenii nu mai locuiesc acolo. Sunt noutăţi şi în anchetă, mai ales că luna trecută, bilanțul tragediei a crescut la patru morți, după ce o femeie de 78 de ani a murit pe patul de spital.