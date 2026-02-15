Atracţia din Peştera Polovragi care atrage sute de turişti. Intrarea este 20 de lei
ObservatorNews, 15 februarie 2026 09:20
Există o superstiţie care spune că dacă ai părul lung şi întâlneşti un liliac, acesta ar putea să îţi intre în păr. Mitul este fals! Au aflat asta şi zeci de turişti, care zilele acestea au ales să viziteze şi să admire coloniile de lilieci aflaţi în hibernare într-o peşteră din Gorj.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic # ObservatorNews
Caz halucinant în Tulcea. O tânără de 24 de ani şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi, după ce copilul lor de numai trei ani a fost găsit mort în casă, cu vânătăi pe corp. Cei doi ar fi plănuit să nu anunţe autorităţile şi să îngroape trupul fără viaţă al copilului chiar în curtea casei.
Acum o oră
09:00
Tot mai mulţi români folosesc medicamente care îi ajută să adoarmă. Însă cu o rutină de somn corectă, ritmul circadian se poate restabili în mod natural.
08:50
Cursă contraconometru pentru o nouă şansă la viaţă. Un Black Hawk a transportat organe vitale pentru pacienţi # ObservatorNews
Fiecare secundă contează când viaţa unui om atârnă de un fir de speranţă. Sâmbătă, medicii şi echipele de intervenţie s-au mobilizat într-o adevărată cursă contracronometru pentru a transporta organele vitale, ce vor oferi o nouă şansă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare.
Acum 2 ore
08:40
Un bărbat a făcut prăpăd pe o şosea din Brăila, după ce a urcat la volan beat criţă. Individul în vârstă de 34 de ani a provocat un carambol, în urma căruia a lovit și mașină poliției aflată în patrulare.
08:40
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american # ObservatorNews
A avut un vis și a crezut în el. Un antreprenor american a găsit un sat abandonat de 30 de ani pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000. Acum vrea să îl transforme într-o stațiune de lux.
08:30
Kievul cere garanții SUA pe 20 de ani pentru acordul de pace. Discuţii înainte de negocierile de la Geneva # ObservatorNews
Volodimir Zelenski a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva. Liderul de la Kiev i-a informat pe oficialii americani despre situaţia de pe linia frontului şi a subliniat că Ucraina doreşte garanţii de securitate pe o perioadă de minimum 20 de ani din partea SUA înainte de a putea semna un acord de pace.
08:30
Cât costă o nuntă cu 100 de invitaţi în 2026. Nunta visurilor vs. realitatea din cont # ObservatorNews
Cu un simplu "da", începe cea mai frumoasă poveste în doi. Dar, când vine vorba de nunta propriu-zisă, lucrurile se complică. Odată cu emoţia, vin şi calculele. Anul acesta, pentru un eveniment cu o sută de invitaţi, costurile pornesc de la 20.000 de euro. Iar dacă mirii vor decoruri spectaculoase şi servicii premium, suma poate ajunge rapid şi la 50.000. Organizatorii spun că preţurile sunt chiar şi cu 30 la sută mai mari, faţă de anul trecut.
08:10
"Sarajevo Safari". O româncă misterioasă, printre lunetiştii care vânau civili şi copii pentru 100.000 euro # ObservatorNews
Istoria se dovedeşte înfiorătoare. La 30 de ani de la scandalul internațional cunoscut sub denumirea de "Sarajevo Safari", cazul revine în atenţie. Este cel mai mare asediu asupra unei capitale din istoria modernă, în care peste 10.000 de persoane au fost ucise. Personaje-cheie erau lunetiştii, care împușcau, la întâmplare, oameni pe străzi, inclusiv copii, exact ca într-un safari. Iar acum, aflăm din presa internaţională că şi o româncă, momentan, o figură necunoscută, a participat la orori. Alături de ea, străini, care dădeau bani grei ca să ucidă. Iar apoi, sărbătoreau crimele.
08:10
Drama lui Andrei, copilul cu sindrom Volkmann: 2 operații în Viena îi pot reda șansa la o viaţă normală # ObservatorNews
Este povestea lui Andrei, un copil din Câmpia Turzii, care trăiește cu o mână pe care nu o poate folosi și cu speranța că, prin generozitatea noastră, a tuturor, va reuși să scrie, să se lege la șireturi și să apuce mâinile părinților lui. Diagnosticat cu sindrom Volkmann intrauterin la mâna dreaptă, puștiul este așteptat cât mai urgent la Viena, pentru două operații, una ortopedică și una de transplant de mușchi și piele. Îl putem ajuta donând pentru el câte un SMS de doi euro la numărul fără recurență 8848.
08:00
Greşeala care i-a adus sfârşitul lui Gheorghe Chindriș. "Era un om liniştit, cumsecade" # ObservatorNews
Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit mort în casa în care locuia în judeţul Cluj. Bărbatul de 66 de ani ar fi avut lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime. Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 16 februarie 2026. Tensiuni ascunse şi discuţii legate de bani care pot afecta armonia în familie # ObservatorNews
Horoscop 16 februarie 2026. Ziua poate fi dedicată planurilor de schimbare, fie că este vorba de job sau de dinamica în familie. Atenția se mută spre casă și rădăcini.
07:20
SONDAJ: Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? # ObservatorNews
Pacienţii cu diabet vor scăpa de un drum la medic pentru biletul de trimitere de care aveau nevoie ca să-şi ridice medicamentele. Exemplul ar putea fi urmat şi de alte categorii de pacienţi cronici.
07:20
Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.
Acum 12 ore
22:00
Ministrul Economiei: "Trebuie să fim supărați pe cei care au adâncit gaura bugetară prin cheltuieli inutile" # ObservatorNews
Într-un interviu acordat Antena3 CNN, Irineu Darău, Ministrul Economiei, a comentat asupra situației economice actuale, comparând-o cu criza financiară din 2008 și explicând care sunt măsurile pe care le consideră necesare pentru a evita agravarea deficitului bugetar.
21:20
Cel mai lung zbor fără escală ține aproape 19 ore. Cum sunt trataţi pasagerii pentru a nu resimţi distanţa # ObservatorNews
Cel mai lung zbor fără escală din lume ține aproape 19 ore. Avionul leagă două metropole din America de Nord și Asia. Pasagerii au la bord servicii de lux.
21:10
Survivor România, 14 februarie 2026. Marian Godină, afectat fizic și psihic: "Probabil că și eu m-aș vota" # ObservatorNews
Marian Godină a avut o noapte extrem de dificilă, marcată de dureri puternice de stomac și treziri repetate. Concurentul spune că starea fizică i-a afectat și moralul în competiție.
21:00
Mama fetiţei care a ajuns la spital cu lovituri la cap, reţinută alături de iubitul ei # ObservatorNews
Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă. Şi iubitul femeii a fost reţinut în acelaşi dosar, anchetatorii suspectând că bărbatul este cel care a lovit şi rănit fetiţa, iar femeia i-a fost complice şi a încercat să ascundă faptele.
Acum 24 ore
20:30
La munte a sunat clopoţelul pentru distracție! Copiii sunt în vacanța de schi și au transformat pârtiile în cel mai vesel loc din țară. Cu multă poftă de joacă și porții serioase de râs, micii schiori profită din plin de zăpadă și de zilele libere fără teme.
20:10
Schimbare de ton a Statelor Unite: "Vrem ca Europa să fie puternică. Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi" # ObservatorNews
Statele Unite şi Europa au un destin comun pe drumul spre prosperitate. Este mesajul neaşteptat de prietenos transmis de Şeful Diplomaţiei Americane la Conferinţa de Securitate de la Munchen, la un an după ce vicepreşedintele JD Vance critica dur bătrânul continent. Marco Rubio atrage însă atenţia că Donald Trump nu a renunţat la ideile sale, iar Europa trebuie să se întărească.
20:00
Croazierele sunt tot mai căutate de români. O vacanță exotică pe mare pornește de la 650 de euro # ObservatorNews
Croazierele pe mări îndepărtate iau avânt printre români. Cererea pentru destinaţii precum Caraibe, Orientul Mijlociu sau Ţara Soarelui Răsare a crescut cu 20% în ultimul an. Oraşele plutitoare sunt alegerea perfectă pentru cei care vor să se trezească în fiecare zi într-un alt oraş sau, de ce nu, chiar într-o altă ţară.
19:50
Diabeticii vor avea acces mai simplu şi mai rapid la tratament. Anunţul ministrului Sănătăţii # ObservatorNews
Pacienţii cu diabet vor avea acces mai simplu și mai rapid la tratament. Bolnavii vor scăpa de un drum la medic pentru biletul de trimitere de care aveau nevoie ca să-şi ridice medicamentele. Autoritățile spun că măsura va reduce birocrația, dar medicii avertizează că sistemul trebuie să funcționeze fără blocaje. Exemplul ar putea fi urmat şi de alte categorii de pacienţi cronici.
19:50
Românii care au sărbătorit Valentine’s Day cu nunți de o zi la Bran și artă imersivă: "O experienţă inedită" # ObservatorNews
Deși vine de peste Ocean, Valentine's Day și-a făcut bine loc în inimile românilor, care nu au pierdut nici in acest an ocazia să îşi sărbătorească iubirea. Printre mesele în doi, cadourile şi declaraţiile de dragoste s-au strecurat şi experienţe inedite: de la căsătorii cu termen de valabilitate, până la showuri de imagine şi lumină care evocă cele mai aprinse poveşti de dragoste din istorie.
19:40
Fitch menţine ratingul de ţară al României. Ministru: "Investitorii au mai multă încredere" # ObservatorNews
Experţii români răsuflă uşuraţi: agenţia de rating Fitch a decis să păstreze neschimbat ratingul României. Bine-ar fi fost să îl îmbunătăţească, desigur, dar măcar am evitat la mustaţă retrogradarea la categoria junk.
19:40
România va produce obuziere autopropulsate la Petreşti. Contract strategic cu Coreea de Sud # ObservatorNews
Un câmp gol din Dâmbovița devine un punct strategic pentru apărarea României. Au început lucrările la fabrica de obuziere autopropulsate de la Petrești, o investiție de un miliard de dolari, cu producție locală, transfer de tehnologie și miză militară majoră.
19:30
Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112 # ObservatorNews
Moartea unui copil de numai trei ani, dintr-o localitate de lângă Tulcea, a fost anunţată la 112 de vecini.
19:30
De ce asiguratorii evită să dea poliţe pentru vehicule precum cel care a ars şi a ucis o femeie în Crângaşi # ObservatorNews
Sicriul electric pe roţi, în care o femeie de 51 de ani şi-a pierdut viaţa, este un pericol pe şosele. Dincolo de faptul că micro-autoturismul poate fi condus şi fără permis, încă de la 16 ani, el nu respectă normele de siguranţă pe care legislaţia le impune producătorilor de maşini. Este construit din materiale inflamabile, prinse pe un schelet de metal mai subţire decât cadrul unei biciclete. Pentru că riscurile depăşesc beneficiile, asiguratorii se feresc să încheie poliţe CASCO pentru ele.
19:30
Copil de 12 ani din Suceava, la un pas de moarte. O maşină îl loveşte în plin, dar scapă miraculos # ObservatorNews
Un copil de 12 ani a fost la un pas de moarte, după ce a traversat strada printr-un loc nepermis, la ieşirea din Suceava.
19:20
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă # ObservatorNews
Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit mort în casa în care locuia în judeţul Cluj. Bărbatul de 66 de ani ar fi avut lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime. Casa sa este cercetată de criminalişti şi la această oră. Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.
19:20
Sebi, copilul de 4 ani căzut în Someş, de negăsit după 3 săptămâni. Familia încă speră la o minune # ObservatorNews
Trei săptămâni de durere şi căutări disperate. Sebastian, băieţelul de 4 ani căzut în Someș, nu a fost găsit nici până acum. Familia lui încă speră la o minune. Oamenii acuză autorităţile că au periat râul superficial şi îşi riscă acum viaţa, încearcând să-l găsească singuri în ape. Salvatorii se apără şi spun că misiunea este extrem de dificilă şi periculoasă. Pe lângă toate astea, drama familiei a devenit şi spectacol online: printre voluntarii veniţi pe teren sunt şi persoane care transmit live pe reţelele sociale, unde strâng donaţii de la cei care urmăresc căutările.
19:10
Vladimir Putin nu a mai fost văzut de o săptămână în public. Zelenski: "Nu mai are prea mult timp" # ObservatorNews
Președintele Ucrainei a declarat că Vladimir Putin "nu mai are prea mult timp" - în contextul în care se ridică întrebări cu privire la locul unde se află dictatorul rus, care nu a fost văzut de mai mult de o săptămână.
19:10
Vremea de mâine 15 februarie. Se răceşte în jumătatea nordică a ţării. În sud, temperaturi de primăvară # ObservatorNews
Vremea se răceşte faţă de ziua precedentă. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei şi 17 grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 şi 6 grade.
17:40
Ce se ştie despre "The Beast", limuzina de 1,5 milioane de dolari care transportă preşedintele SUA # ObservatorNews
Când președinții americani nu zboară cu Air Force One sau nu fac călătorii cu elicopterul în Marine One, sunt plimbați într-o limuzină prezidențială poreclită "Bestia".
17:40
Cum poate deveni România un partener esenţial pentru SUA: "Suntem pe primul loc în Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi "maxim încă într-o ţară membră UE". Acest lucru "ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare", susţine el.
17:20
Zelenski reclamă că SUA cer prea multe concesii Ucrainei, iar Rusiei prea puține, la negocierile de pace # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că speră ca negocierile de pace mediate de SUA, programate săptămâna viitoare la Geneva, să fie serioase și consistente, însă și-a exprimat îngrijorarea că Ucrainei i se solicită "prea des" să facă concesii în cadrul discuțiilor, potrivit Reuters, informează Agerpres.
16:50
Două maşini care aşteptau la semafor în Giurgiu, avariate după ce peretele unei clădiri a căzut peste ele # ObservatorNews
Două maşini în care se aflau cinci persoane au fost avariate sâmbătă, în municipiul Giurgiu, în timp ce se aflau la un semafor, pe strada Tudor Vianu, după ce peretele unei clădiri dezafectate din zonă s-a prăbuşit, informează Agerpres.
16:10
Criticii A.I. din Statele Unite trag un semnal de alarmă: "Societatea nu este pregătită pentru ce urmează" # ObservatorNews
Critici proeminenți ai inteligenței artificiale au avertizat că planurile industriei de a cheltui sute de milioane de dolari pentru alegerile intermediare din acest an au ca scop împiedicarea Congresului să reglementeze o tehnologie în continuă evoluție, care prezintă riscuri serioase pentru societate, inclusiv locuri de muncă, prețuri la energie și intimitate, alături de alte pericole existențiale.
16:00
Ce se întâmplă cu preţul gazelor după expirarea plafonării: "Am găsit o formulă hibridă". Anunţul ministrului # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
16:00
Rutte, avertisment pentru Moscova: "Vom câștiga orice luptă cu Rusia dacă ne atacă" # ObservatorNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat sâmbătă că niciun stat european nu intenționează să înlocuiască protecția nucleară oferită de SUA, după ce Germania a anunțat discuții cu Franța privind descurajarea nucleară, potrivit AFP, informează Agerpres.
15:50
Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină rară, găsită pe broaştele săgeată din America de Sud # ObservatorNews
Alexei Navalnîi a murit după ce a fost otrăvit cu o toxină găsită în broaştele săgeată din Ecuador, informează SkyNews. Informaţia a fost oferită de reprezentanţii Marii Britanii.
15:00
Medaliile olimpice generează controverse în 2026 pentru preţurile mari şi calitatea slabă # ObservatorNews
Medalia olimpică este unul dintre cele mai râvnite premii pe care le poate primi un atlet. Dar la Jocurile Olimpice de iarnă din acest an de la Milano, medaliații sărbătoresc cu prudență.
15:00
Satul olimpic a rămas fără prezervative după doar trei zile. Sportivilor li s-a promis un nou stoc # ObservatorNews
Prezervativele gratuite sunt distribuite în satul olimpic încă din 1988. La actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă participă aproape 3.000 de sportivi, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris, organizate în urmă cu doi ani.
14:50
Zelenski cere echipamente noi pe front: "Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice" # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul faţă de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmite AFP, citată de Agerpres.
14:40
Cei care vor să se căsătorească anul acesta vor trebui să scoată mulţi bani din buzunare. Toate preţurile au crescut cu cel puţin 20 la sută faţă de anul trecut, de la meniu şi local, până la haine, servicii de foto-video şi entertainment.
14:20
Simbolul luxului clasic newyorkez poate fi acum al oricui. După o renovare de 2 miliarde de dolari care a durat nu mai puţin de opt ani, Hotelul Waldorf Astoria din New York îşi caută cumpărător. Clădirea emblematică de pe Park Avenue a fost redeschisă în noiembrie şi a fost transformată dintr-un hotel cu 1.400 de camere într-un complex cu 375 de camere de hotel și 372 de reședințe.
14:20
Noi controverse în cazul Epstein. Doctor prezent la autopsie susține că a fost strangulat, nu spânzurat # ObservatorNews
Noi controverse apar în cazul morții lui Jeffrey Epstein, după ce un medic prezent la autopsia sa susține că acesta ar fi fost strangulat, nu spânzurat în celula sa din Metropolitan Correctional Center. Declarațiile vin la aproape șapte ani de la deces și pun sub semnul întrebării concluzia oficială potrivit căreia fostul finanțist s-ar fi sinucis în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.
14:20
Biletul de trimitere ar putea fi eliminat pentru pacienții cronici. Ce schimbări pregătește Guvernul # ObservatorNews
Biletul de trimitere la medicul specialist ar putea deveni istorie pentru pacienţii cu boli cronice. Guvernul vrea ca aceştia să se poată programa direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie, aşa cum sunt nevoiţi să o facă în prezent.
14:10
Cât de periculoase sunt micro-vehiculele electrice în trafic. Se vând cu câteva mii de euro # ObservatorNews
O maşină electrică a ars ca o torţă, în timp record, pe un bulevard din sectorul 6. O femeie a murit, pentru că nu a putut ieşi la timp. Soţul ei a fost rănit, iar cazul a stârnit dezbateri aprinse. Autoturismul era un microcar, un tip de vehicul care poate fi cumpărat cu câteva mii de euro și care, în anumite condiții, poate fi condus fără permis. Cam 4.000 de astfel de autoturisme erau înmatriculate în România anul trecut. Dar piaţa e într-o continuă creştere.
13:10
Oamenii își riscă viața pentru a-l găsi pe Sebastian, băieţelul de 4 ani înecat în Someş acum trei săptămâni # ObservatorNews
E revoltă în Gherla, judeţul Cluj. Trupul neînsufleţit al băieţelului de 4 ani, căzut în apa îngheţată a Someşului, nu a fost găsit nici până astăzi. După trei săptămâni de la tragedie. Localnicii susţin că vor relua căutările pe cont propriu, dacă nu revin scafandrii în zonă.
12:50
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Piața muncii din România încetinește în 2026 # ObservatorNews
Piața muncii din România încetinește serios în 2026, iar companiile trag frâna de mână, chiar dacă ar trebui să îşi mărească echipele.
