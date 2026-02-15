Dâmboviţa: Tânăr de 23 de ani, reţinut după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi / A fost urmărit, fiind trase focuri de armă
News.ro, 15 februarie 2026 19:50
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit. Tânărul a abandonat maşina şi a fugit, dar a fost identificat şi prins.
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
20:20
Donald Trump cere „demilitarizarea completă şi imediată” a Hamasului, promiţând în acelaşi timp 5 miliarde pentru Gaza # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut duminică o „demilitarizare completă şi imediată” a Hamas, în cadrul celei de-a doua faze a planului său de a pune capăt războiului din Gaza, relatează AFP.
Acum 30 minute
20:10
A treia oară a fost cu noroc: De Minaur l-a învins pe Auger-Aliassime şi a câştigat titlul la Rotterdam # News.ro
Perseverenţa lui Alex de Minaur a dat roade în cele din urmă la ABN AMRO Open, duminică. Australianul, cap de serie numărul unu, a avut cea mai bună performanţă a săptămânii, învingându-l pe Felix Auger-Aliassime cu 6-3, 6-2 şi asigurându-şi primul titlu indoor la turneul ATP 500. De Minaur a pierdut ultimele două finale de la Rotterdam, dar a fost precis şi eficient în toate aspectele jocului împotriva lui Auger-Aliassime, care a avut nevoie de o pauză medicală în afara terenului la jumătatea setului al doilea.
Acum o oră
19:50
Dâmboviţa: Tânăr de 23 de ani, reţinut după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi / A fost urmărit, fiind trase focuri de armă # News.ro
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit. Tânărul a abandonat maşina şi a fugit, dar a fost identificat şi prins.
19:50
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist şi pasator decisiv la un gol, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, în etapa a 24-a din La Liga.
19:50
Un român a fost arestat în Italia pentru tentativă de răpire a unui copil de un an şi jumătate şi ruperea femurului acestuia - VIDEO # News.ro
Poliţia din Bergamo a arestat sâmbătă după-amiază un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil şi fără antecedente penale, după ce acesta a încercat să răpească o fetiţă de un an şi jumătate de lângă mama ei, iar în lupta care a urmat individul i-a provocat copilului o fractură de femur, relatează presa italiană.
19:50
Bătaie într-un bar din judeţul Dolj – Trei bărbaţi i-au agresat pe alţi trei, aceştia având nevoie de îngrijiri medicale / Anchetă a Poliţiei # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă, după o bătaie care a avut loc într-un bar din judeţul Dolj. Trei bărbaţi i-au agresat pe alţi trei, aceştia având nevoie de îngrijiri medicale.
19:50
Sportivii români Dmitrii Shamaev şi Anastasia Tolmacheva au concurat, duminică, în probele de pursuit ale competiţiei de biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
19:30
JO de iarnă: Brignone a reuşit dubla de aur pe zăpada de acasă / Sofia Moldovan, locul 46 la slalom uriaş # News.ro
Italianca Federica Brignone a completat duminică dubla de aur pe zăpada de acasă la Jocurile Olimpice de iarnă, adăugând titlul la slalom uriaş la cel câştigat joi trecut la super-G. Marea schioare americană Mikaela Shiffrin a ratat din nou medalia.
Acum 2 ore
19:10
Handbal feminin: Victorie pentru Gloria Bistriţa în Liga Campionilor, scor 32-31 cu DVSC Debrecen # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 32-31, formaţia DVSC Debrecen, în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor.
19:10
Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Superligă.
19:10
Ludovic Orban: Unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD # News.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”. Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să renunţe la perspectiva negativă, ceea ce ar fi dus la scăderea costurilor la care România se împrumută. Liderul Forţa Dreptei afirmă că, potrivit motivării Fitch, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027.
19:10
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, care a sosit duminică la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasală”, la o zi după discursul său de la München, în care a îndemnat europenii să se alăture viziunii lui Donald Trump, relatează AFP.
19:00
Iaşi: Două maşini şi un TIR, implicate într-un accident rutier produs în zona localităţii Moţca, la intersecţia DN 2 cu DN 28A / Patru persoane, evaluate # News.ro
Două maşini şi un TIR sunt implicate, duminică seară, într-un accident rutier produs în zona localităţii Moţca, la intersecţia DN 2 cu DN 28A, în judeţul Iaşi. Patru persoane sunt evaluate de către medici, iar traficul este îngreunat.
18:50
„Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile: are nouă medalii de aur # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo şi-a consolidat palmaresul duminică, el câştigând a noua medalie de aur olimpică la schi fond şi devenind cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile, relatează Reuters.
18:40
Bărbat mort într-o locuinţă din comuna Floreşti – Anchetatorii au prins un suspect în judeţul Mureş / Tânărul de 26 de ani a lovit victima în mod repetat cu un calorifer electric apoi a furat bani şi bijuterii / Procurorii cer arestarea # News.ro
Anchetatorii au identificat un tânăr de 26 de ani, suspectat în cazul bărbatului găsit mort într-o locuinţă din Floreşti, judeţul Cluj. Suspectul a fost prins în judeţul Mureş, iar procurorii cer arestarea sa preventivă. Ancheta a arătat că victima a fost lovită în mod repetat în cap cu un calorifer electric, iar apoi suspectul a furat bani şi bijuterii şi a fugit.
18:40
Handbal feminin: Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia Tertnes Bergen, scor 30-28 (16-13), în al cincilea meci din grupa C a European League. Rapid este lider în clasament şi a obţinut calificarea în sferturi.
18:30
„Trump va pleca în trei ani”. La Munchen, politicienii americani democraţi au încercat să liniştească Europa # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost în centrul atenţiei la Summitul de securitate de la München, în timp ce liderii europeni se întrebau cu îngrijorare ce ton va adopta în discursul său de sâmbătă. Deşi discursul său nu le-a liniştit pe deplin îngrijorările, acesta a fost considerat o asigurare pentru aliaţi că, în ciuda faptului că relaţiile cu SUA s-au deteriorat sub Donald Trump, ele nu se vor rupe. Cu toate acestea, Rubio nu a fost singura voce politică americană la summitul de securitate, scrie BBC.
Acum 4 ore
18:20
Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit integral / Ciucu: Vorbim despre aproape 4 milioane de lei # News.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap, restante încă din toamnă. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că este vorba despre aproape 4 miliarde de lei.
18:10
Echipa italiană Parma a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Hellas Verona, în etapa a 25-a din Serie A. În aceeaşi etapă, Genoa a terminat la egalitate, în deplasare, scor 0-0, cu Cremonese.
17:50
Întâlnire a ”Triunghiului Odesa” - România - Ucraina – Moldova, la Munchen / Declaraţie privind consolidarea rezilienţei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică / Ţoiu: Vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral ”Triunghiul Odesa", organizată în marja Conferinţei de Securitate de la München, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova.
17:40
Tot mai mulţi părinţi aleg diete vegetariene sau vegane pentru familiile lor, iar una dintre principalele îngrijorări rămâne cea legată de creşterea copiilor în primii ani de viaţă. Un studiu amplu sugerează că, în condiţiile unei alimentaţii corect planificate, dezvoltarea fizică a sugarilor nu este afectată de absenţa alimentelor de origine animală.
17:20
„Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”, jucătorii de la Manchester United iritaţi de provocarea suporterului cu părul lung # News.ro
Provocarea lansată de Frank Ilett, un fan al echipei Manchester United care a anunţat că nu se va tunde până când clubul englez nu va înregistra cinci victorii consecutive, nu este pe placul lui Matheus Cunha, atacantul Diavolilor Roşii.
17:00
Trump şi Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China - Axios # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informaţi asupra discuţiilor.
17:00
Cod galben de inundaţii în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret / Judeţele vizate # News.ro
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret.
16:50
Anchetă a Poliţiei, după ce mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost vandalizate, fiind sustrase bunuri # News.ro
Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.
16:50
Şefa diplomaţiei UE respinge „denigrarea” americană şi spune că cea mai mare ameninţare pe care o reprezintă Rusia în prezent este că obţine mai multe la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă # News.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care denigrează UE, salutând în acelaşi timp schimbarea de ton a secretarului de stat Marco Rubio, relatează AFP.
16:40
CRONOLOGIE - Declaraţiile oficialilor români cu privire la Consiliul Păcii, de la invitarea în acest organism până la decizia de a participa la reuniunea inaugurală # News.ro
Anunţul preşedintelui Nicuşor Dan referitor la participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de preşedintele SUA Donald Trump vine la mai puţin de o lună de la invitarea României în cadrul acestui for şi la o săptămână de la primirea invitaţiei pentru şedinţa inaugurală programată să aibă loc în 19 februarie, la Washington.
16:40
Ministerul Apărării: România – pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO / Ce a discutat Radu Miruţă la Conferinţa de Securitate de la München # News.ro
Ministerul Apărării a transmis, duminic după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade. La Conferinţa de Securitate de la München, Miruţă a avut discuţii cu omologi din mai multe state, dar şi cu reprezentanţi ai industriei de apărare.
16:30
Poliţiştii au deschis o anchetă, duminică, după ce au fosts esizaţi de către o femeie cu privire la existenţa cadavruluin unui bărbat într-o gospodărie din Vrancea. Trupul are mai multe urme de lovituri.
16:30
Livrările de petrol prin conducta Drujba, supuse ”şantajului politic” din partea Kievului, susţine premierul slovac # News.ro
Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia, ar putea fi reluate după ce avariile recente au fost remediate, însă Kievul ar întârzia repornirea fluxului pentru a exercita presiuni politice asupra Budapestei, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
Acum 6 ore
16:20
Consilier prezidenţial: Preşedintele, aşa cum îl ştiu, stă şi se gândeşte şi, dacă urmărim ceea ce spune, spune cu substanţă/ Călin Georgescu vorbeşte foarte controlat, plat; la nivel ideatic e un abur # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a declarat că preşedintele Nicuşor Dan gândeşte ceea ce spune şi vorbeşte cu substanţă, pe când fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu vorbeşte ”sistematic şi dezarticulat”.
16:10
SUA nu pune la îndoială evaluarea otrăvirii lui Navalnîi făcută de europeni, spune Marco Rubio # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică drept „îngrijorător” raportul a cinci aliaţi europeni care acuză Rusia de uciderea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu ajutorul unei toxine provenite de la o specie de broască din America Latină, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să pună la îndoială acest raport, relatează Reuters.
16:10
Echipa UTA Arad a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în etapa a 27-a din Superligă.
16:00
Tâlhărie într-o benzinărie din Timişoara/ Un tânăr cu cagulă a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a furat 1.200 lei - VIDEO # News.ro
Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă apoi cu 1.200 de lei, bani luaţi din casa de marcat. Duminică suspectul a fost prins de poliţişti, fiind reţinut pentru tâlhărie calificată.
15:40
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie, despre propunerea ca absolvenţii de Medicină să profeseze în România: Noi, fiind în Europa, nu ştiu cum am putea reglementa, pentru că baza UE este libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie are o viziune ”uşor diferită” în privinţa propunerii premierului Ilie Bolojan ca absolvenţii de Medicină să aibă o perioadă în care să profeseze în România. El a subliniat că această propunere este greu de reglementat, având în vedere că România face partea din Uniunea Europeană, în care este prevăzută libera circulaţie, inclusiv la nivelul forţei de muncă.
15:30
Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.
15:20
Pilotul galez Elfyn Evans (Toyota) a câştigat duminică, pentru a treia oară, Raliul Suediei, a doua etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC).
15:20
Autorităţile ucrainene anticorupţie l-au reţinut pe fostul ministru al energiei Gherman Galuşcenko în timp ce se pregătea să plece din ţară - surse # News.ro
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt, a anunţat duminică Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU). Potrivit surselor Ukrainska Pravda, este vorba de Gherman Galuşcenko, care ar fi fost reţinut în timp ce se pregătea să iasă din ţară.
15:10
Consilier prezidenţial: Avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra şi de a memora şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale / Sorin Costreie crede că trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a memora. El crede, însă, că simpla reglementare nu va fi suficientă, vor trebui stabilite mecanisme clare de implementare.
15:00
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti / Doi dintre ei au fost răniţi / Opt persoane, identificate până acum # News.ro
Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente.
14:50
Zeul Olimpiadei: Norvegianul Johannes Klaebo, primul sportiv care obţine nouă medalii de aur la JO de iarnă # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a doborât recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă, toate sporturile incluse, cu nouă medalii de aur, obţinând împreună cu echipa sa victoria în ştafeta de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, duminică, în Val di Fiemme.
14:50
Consilier prezidenţial, despre viitorul ministru al Educaţiei: Trebuie să numeşti un model / Oameni sunt, dar nu satisfac criteriile de căutare ale domnului Bolojan / Ce nume a avansat Sorin Costreie # News.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că noul ministru al Educaţiei ar trebui să fie un model. El a precizat că ar fi oameni care să ocupe acest post, mai ales din zona politică, doar că aceştia nu corespund criteriilor de căutare ale premierului Ilie Bolojan.
14:30
Real Madrid: Alvaro Arbeloa, veşti despre Mbappe - Se confruntă de ceva vreme cu mici dureri la genunchi # News.ro
Autor a nouă goluri în ultimele şase meciuri disputate, Kylian Mbappé a rămas pe banca de rezerve sâmbătă, în timpul victoriei Real Madrid împotriva Real Sociedad (4-1). Căpitanul Franţei nici măcar nu a intrat în joc, din cauza unei dureri persistente la genunchiul stâng.
Acum 8 ore
14:20
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington / România va avea calitate de observator # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:20
Kaja Kallas, despre aderarea Ucrainei în 2027: „Am impresia că statele membre UE nu sunt pregătite să ofere o dată concretă” # News.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
14:20
PNL Argeş solicită demisia prefectului judeţului, prezentând un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an, dar a fost ignorat # News.ro
Filiala judeţeană Argeş a PNL solicită demisia prefectului judeţului, Ioana Făcăleaţă, pe care o acuză de „incompetenţă administrativă greu de egalat”. Liberalii prezintă public un document care sesiza nereguli privind calitatea apei într-o localitate din judeţ şi care ar fi ajuns la Prefectură de o jumătate de an fără ca situaţia să fie rezolvată.
14:10
Nicuşor Dan: Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.
14:00
Poliţist din Galaţi, cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment # News.ro
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea la acelaşi eveniment. Pompierul a primit o amendă de peste 3.000 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce. Iniţial, Poliţia judeţeană Galaţi a transmis că pompierul nu a respectat prevederile Codului Rutier, având montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, fără a avea dreptul legal de a le folosi. Ulterior, conducerea IPJ Galaţi a reevaluat situaţia şi a dispus verificări.
13:50
Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu / Timpul pentru evaluarea proiectelor se reduce cu 40 de zile / Nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu # News.ro
Ministerul Mediului anunţă, duminică, intenţia de a eficientiza procedurile de mediu, un proiect în acest sens fiind suspus dezbaterii publice. Se are în vedere reducerea cu 40 de zile a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, dar şi implementarea unui nou sistem informatic naţional pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de mediu de către ANMAP.
13:40
Prahova: Intervenţie a jandarmilor pentru recuperarea a opt persoane pe care întunericul le-a prins pe munte. Autorităţile recomandă planificarea atentă a drumeţiilor - VIDEO # News.ro
Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Ars din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte. Autorităţile le recomandă celor care merg în zonele montane să planifice cu atenţie drumeţiile.
