Când „patrioții Z”, ultranaționaliștii ruși care susțin războiul din Ucraina, folosesc termenul de „anglo-saxoni” în mod peiorativ, ei nu se referă la Marea Britanie sau Statele Unite, ci la Imperiul Britanic văzut ca o conspirație veșnică împotriva a tot ceea ce este bun și rusesc. Această viziune, care a fost adoptată de Vladimir Putin în scop propagandistic, a ajuns acum să fie folosită împotriva liderului de la Kremlin chiar de către oamenii pe care a încercat să îi manipuleze, după cum arată o analiză Foreign Policy.