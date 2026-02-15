125 de apeluri pentru Salvamont în 24 de ore: 130 de persoane salvate, unele cu elicopter SMURD
Digi24.ro, 15 februarie 2026 10:20
În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au primit 125 de apeluri pentru intervenții de urgență, cu cele mai multe solicitări la Salvamont Lupeni, Sinaia și Brașov. Au fost salvate 130 de persoane, dintre care două evacuate cu elicoptere SMURD și 39 transportate la spital cu ambulanțe.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
10:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone din cinci județe, valabile până la ora 12:00.
Acum 30 minute
10:20
125 de apeluri pentru Salvamont în 24 de ore: 130 de persoane salvate, unele cu elicopter SMURD # Digi24.ro
În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au primit 125 de apeluri pentru intervenții de urgență, cu cele mai multe solicitări la Salvamont Lupeni, Sinaia și Brașov. Au fost salvate 130 de persoane, dintre care două evacuate cu elicoptere SMURD și 39 transportate la spital cu ambulanțe.
Acum 2 ore
09:20
Cum a ajuns „micul Marco” Rubio, un rival al lui Trump, unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui SUA # Digi24.ro
Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a adăugat el. „Şi asta va necesita ca noi toţi să reexaminăm care va fi rolul nostru”, a punctat şeful diplomaţiei americane.
09:10
Rezultate LOTO, Duminică, 15 februarie 2026: La Joker, sunt în joc peste 10,24 milioane de euro. Suplimentare de fonduri la 6/49 # Digi24.ro
Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câștiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.
09:10
„Nu mai există rușine.” Reacția lui Barack Obama la videoclipul rasist distribuit de Donald Trump # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a abordat indirect subiectul videoclipului rasist publicat pe reţeaua socială a preşedintelui Donald Trump, spunând unui realizator de podcast că „ruşinea” şi „decenţa” care îi ghidau odinioară pe cei aflaţi în funcţii publice s-au pierdut, relatează BBC.
09:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, informează CNN, potrivit News.ro.
Acum 4 ore
08:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ar trebui obligați medicii formați în România să lucreze în sistemul public înainte să plece în străinătate? # Digi24.ro
„Nu e o idee absurdă, dar trebuie dezbătută serios. Statul investește sume uriașe în formarea unui medic, iar România are un deficit major, mai ales în zonele rurale”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru atrage atenția: „Este o schimbare de contract social. Dacă impui o obligație, ea trebuie explicată dinainte, altfel riști să descurajezi chiar vocația.”
07:20
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica: „Există un lucru pe care îl înţelegi greşit” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a răspuns într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Munchen, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
07:10
Tainele gastronomiei, predate la clasă. Zeci de elevi au învățat să facă pizza napoletană, după rețeta originală: „Părea mai ușor” # Digi24.ro
Meseria de bucătar este foarte căutată, dar și bine plătită în prezent. Câteva zeci de elevi din Iași care se pregătesc pentru munca în bucătărie au învățat de la profesioniștii din restaurante cum să pregătească unul dintre cele mai populare preparate din lume: pizza napotelană, după rețeta originală. „Părea mai ușor”, recunoaște unul dintre tinerii cursanți.
07:10
Țepe cu vacanțe exotice în valoare de 40.000 €, la o agenție din Ilfov: „M-au înconjurat cei de la securitate pentru că nu au plătit” # Digi24.ro
Din visul unei vacanțe exotice în Bali, la realitatea șocantă. 10 familii au plătit aproape 40.000 de euro unei agenții din Ilfov pentru concediul mult așteptat. Și s-au trezit cu banii luați, dar fără nicio rezervare. Managerul agenției ar fi promis că va da înapoi banii. Însă până acum, oamenii n-au văzut niciun leu și au rămas și acasă. Cazul nu ar fi singular. Zeci de persoane se plâng că aceeași agenție le-a stricat vacanțele și în alte destinații. Ironic este faptul că deși sunt zeci de reclamații, siteul este încă deschis.
07:10
Cercetătorii au descoperit de ce numărul atacurilor de cord crește în sezonul gripal. „Calul troian” al sistemului imunitar # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă spun că înţeleg acum mult mai bine modul în care cazurile severe de gripă afectează inima, oferind totodată o explicaţie pentru creşterea anuală a numărului de atacuri de cord în timpul sezonului gripal.
07:10
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor rusești din Marea Neagră # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a remarcat că submarinele rusești au dispărut aproape complet din apele Mării Negre, deși erau principalele purtătoare de rachete de croazieră pentru atacuri în Ucraina. Pletenchuk a explicat de ce acest lucru reprezintă de fapt un „risc” semnificativ pentru Moscova, relatează RBC Ukraine.
07:10
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin # Digi24.ro
Când „patrioții Z”, ultranaționaliștii ruși care susțin războiul din Ucraina, folosesc termenul de „anglo-saxoni” în mod peiorativ, ei nu se referă la Marea Britanie sau Statele Unite, ci la Imperiul Britanic văzut ca o conspirație veșnică împotriva a tot ceea ce este bun și rusesc. Această viziune, care a fost adoptată de Vladimir Putin în scop propagandistic, a ajuns acum să fie folosită împotriva liderului de la Kremlin chiar de către oamenii pe care a încercat să îi manipuleze, după cum arată o analiză Foreign Policy.
07:10
Lăsatul secului de carne 2026: Ce alimente se mănâncă. Obiceiuri interzise înainte de Postul Paștelui # Digi24.ro
Lăsatul secului de carne, care în 2026 va fi marcat duminică, 15 februarie, reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Această zi constituie și ultima oportunitate pentru credincioși de a consuma alimente „de dulce”.
07:10
UE are arme, dar încă are nevoie de SUA pentru a purta războiul. „Problema Europei nu este că nu are bani, ci că nu are coerență” # Digi24.ro
Țările europene produc multe arme, dar au nevoie de SUA pentru a coordona această putere de foc — ceea ce face dificilă planificarea unui efort de apărare continentală fără America lui Donald Trump, scrie Politico.
07:10
Îl salvează Marco Rubio pe Viktor Orban, cu o popularitate în scădere? Contextul vizitei oficialului SUA la Budapesta # Digi24.ro
Marco Rubio va merge în Ungaria zilele următoare pentru a-și manifesta sprijinul față de premierul Viktor Orban, care riscă să piardă puterea pe care o deține de 16 ani, scrie The Times într-o analiză a contextului în care va avea loc această vizită oficială a înaltului diplomat american.
07:10
Înainte de debutul Postului Mare, ortodocșii marchează începutul Săptămânii Albe, o perioadă dedicată pregătirii spirituale și acomodării treptate la rigorile postului. În această săptămână, carnea este interzisă, însă tradiția bisericească permite anumite excepții: laptele, brânza, ouăle și peștele pot fi consumate.
07:10
Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent: unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii # Digi24.ro
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC.
07:10
Revolta venețienilor care se simt excluși din propriul oraș: au obținut controlul unei insule pe care autoritățile voiau să o vândă # Digi24.ro
Când miliardarul Jeff Bezos s-a căsătorit cu Lauren Sanchez la Veneția, nu toată lumea a privit cu ochi buni spectacolul. Nunta fastuoasă a devenit un simbol al unei probleme mult mai mari - supraturismul și, odată cu el, costurile tot mai ridicate ale traiului. Probleme pe care mulți venețieni le consideră aproape insuportabile. Locuitori ca Patrizia spun că laguna venețiană devine un teren de joacă pentru ultra-bogați. Și, când a aflat că autoritățile erau pe cale să vândă o insulă celui care oferă mai mult, s-a alăturat unei inițiative ca s-o păstreze în mâinile localnicilor. Întrebarea este: vor reuși ei să facă acest lucru singuri? Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.
07:00
Oana Ţoiu a discutat cu generalul Alexus Grynkewich despre strategia de apărare a NATO în regiunea Mării Negre # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa, despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre.
06:50
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui Aleksei Navalnîi # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, conform TASS.
Acum 6 ore
06:40
Unul dintre cei mai importanți filosofi ai lumii, Socrate, este condamnat la moarte de autoritățile din Atena pentru „coruperea morală” a tinerilor și nerecunoașterea zeilor.
Acum 8 ore
03:00
În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții # Digi24.ro
Sute de judecători federali din Statele Unite au decis de peste 4.400 de ori, începând din luna octombrie, că administrația Trump a reținut ilegal imigranți, potrivit unei analize a dosarelor judiciare realizate de Reuters, informează Voice of NY. Deciziile reprezintă o contestare juridică amplă a măsurilor restrictive privind imigrația luate de administrație, însă mulți deținuți au rămas în custodie chiar și după ce instanțele au dispus eliberarea lor.
Acum 12 ore
00:20
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară: „Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluş” # Digi24.ro
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA.
00:20
Un câine care a vegheat timp de 10 ani mormântul stăpânei a schimbat regulile pentru înmormântarea animalelor de companie în São Paulo # Digi24.ro
O lege adoptată în statul brazilian São Paulo permite, de acum, înmormântarea animalelor de companie alături de stăpânii lor, fiind inspirată de povestea unui câine care a rămas timp de 10 ani lângă mormântul fostei sale proprietare, relatează The Guardian.
00:20
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei negocieri la Geneva. Ucraina vrea garanții de la SUA pe 20 de ani # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
00:00
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață # Digi24.ro
Adânc în scoarța Pământului se găsește o întreagă lume nedescoperită populată de forme de viață microscopice. Acești așa-numiți „intratereștri” trăiesc în unele dintre cele mai dificile condiții de pe planeta noastră și pot rămâne într-o stare latentă timp de sute de mii sau chiar milioane de ani. Cercetătorii încearcă să descopere ce i-ar putea trezi din nou la viață.
14 februarie 2026
23:50
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut # Digi24.ro
La Conferința de Securitate de la Munchen premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu a scăzut.
23:10
Un nou studiu arată că un dinozaur asemănător Iguanodon, considerat până acum complet acoperit de solzi, prezenta de fapt țepi scurți pe anumite părți ale corpului, scrie Discover Wildlife. Fosilele acestei noi specii, descoperite recent în China de o echipă internațională de paleontologi, dezvăluie caracteristici neașteptate ale unui membru al genului Iguanodon.
22:50
Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice” # Digi24.ro
Aproximativ 60 de corpuri vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperite în mlaștinile din Germania, oferă detalii surprinzătoare despre societatea triburilor germanice din Epoca Fierului. Conservate natural de mediul bogat în turbă, aceste „mumii din mlaștină” sugerează execuții, pedepse sau ritualuri religioase. Noile analize științifice corectează erori vechi de decenii și schimbă interpretarea unor descoperiri considerate definitive, potrivit Euronews.
22:50
O echipă specială a Parchetului din Paris va cerceta legăturile dintre un fost agent de modele și infractorul sexual Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
22:50
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.
22:00
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou otrăvit: „Nu este răspunsul pe care îl căutam” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa NATO.
21:50
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului în Iran # Digi24.ro
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o "tranziţie" în Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului, relatează AFP.
Acum 24 ore
21:30
Convorbirile SUA–Iran, reluate săptămâna viitoare la Geneva. Trump ameninţă cu răsturnarea regimului de la Teheran # Digi24.ro
Statele Unite şi Iranul vor relua săptămâna viitoare, la Geneva, convorbirile diplomatice privind programul nuclear iranian, într-un moment de tensiune ridicată între cele două ţări. Anunţul a fost făcut de Elveţia, care joacă rol de intermediar, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Teheranului pentru a accepta limitări suplimentare ale activităţilor nucleare. Reluarea dialogului vine după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă răsturnare a regimului iranian şi după confirmarea trimiterii unui al doilea portavion american în regiune, informează AFP și Agerpres.
20:50
A început vânătoarea de vacanțe la promoție: „Cine știe când are concediu, acum e momentul să rezerve”. Destinații preferate de români # Digi24.ro
Ne mai despart câteva luni de vacanța de vară, dar acum e cea mai bună perioadă pentru a ne achiziționa un sejur. Turcia și Grecia rămân cele mai căutate destinații. Cu ofertele early booking, tarifele pornesc de la 300 de euro de persoană. Cei care vor să prindă cele mai bune prețuri și-au cumpărate deja vacanța și pentru 2027.
20:50
În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții # Digi24.ro
Sute de judecători federali din Statele Unite au decis de peste 4.400 de ori, începând din luna octombrie, că administrația Trump a reținut ilegal imigranți, potrivit unei analize a dosarelor judiciare realizate de Reuters, informează Voice of NY. Deciziile reprezintă o contestare juridică amplă a măsurilor restrictive privind imigrația luate de administrație, însă mulți deținuți au rămas în custodie chiar și după ce instanțele au dispus eliberarea lor.
20:20
China profită de politica tarifară a lui Trump şi anunţă că va elimina taxele vamale pentru aproape toate ţările africane # Digi24.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping, relatează AFP.
20:10
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure” # Digi24.ro
Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o astfel de abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiţie, relatează dpa.
19:40
Poștașul unei comune din Dolj și fost viceprimar a fost găsit ucis în casă. Cine este principalul suspect # Digi24.ro
Poștașul unei comune din Dolj, fost viceprimar, a fost găsit mort în casă. Poliția suspectează că a fost ucis și îl caută pe făptaș. Principalul suspect este un vecin.
19:40
Avertisment dur al comisarului UE: alimentaţia poate deveni armă de război. „Nu putem construi un continent cu stomacul gol” # Digi24.ro
Europa riscă să devină vulnerabilă dacă nu îşi reduce dependenţele alimentare externe, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la München, subliniind că folosirea alimentaţiei ca instrument de presiune face parte din războiul hibrid şi poate afecta direct securitatea Uniunii Europene, relatează AFP și Agerpres.
19:20
Radu Miruță s-a întânit la Munchen cu ministrul Apărării din Japonia. Un acord bilateral va urma în perioada următoare # Digi24.ro
În marja Conferinței de Securitate de la München, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut, sâmbătă, 14 februarie, o întrevedere cu ministrul apărării din Japonia, Shinjirō Koizumi.
19:10
Preşedintele Finlandei: Când politicienii americani vorbesc despre declinul Europei, ei omit că europenii sunt mai fericiţi # Digi24.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, citat de Politico.
19:00
Ce se va întâmpla după expirarea plafonării prețurilor la gaze. Ministrul Energiei: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte statul” # Digi24.ro
Ministru Energiei vine cu noi explicații legate de măsurile pe care Guvernul intenționează să le ia pentru momentul în care plafonarea prețurilor la gaze va expira. Bogdan Ivan a declarat, la emisiunea „În fața ta”, că a fost găsită o formulă hibridă prin care consumatorii casnici să nu plătească mai mult, de la 1 aprilie.
18:50
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are nevoie ca Aliații să preia „apărarea convențională” # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO a declarat sâmbătă că „americanii nu părăsesc” Europa sau Alianța, calmând îngrijorarea care a provocat panică pe întreg continentul.
18:40
Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor # Digi24.ro
Mama fetiței de patru ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor. Femeia a încercat să mascheze totul, le-a spus medicilor că fetița a căzut din pat, polițiștii au suspiciuni că, de fapt, a fost bătută.
18:40
Accident grav pe pârtia din Cârlibaba: adolescentă găsită inconștientă, dusă cu elicopterul SMURD la spital # Digi24.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost transportată în stare gravă la Iași, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba. Intervenția a fost realizată cu un elicopter SMURD.
18:20
Viktor Orban, cu două luni înainte de alegeri: Opoziția din Ungaria este opera puterilor străine, cu Ursula pe post de „nașă” # Digi24.ro
Viktor Orban susţine că UE şi Germania au creat partidul rival care îi ameninţă supremaţia politică. Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o „creaţie” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea naţiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri, relatează dpa.
18:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la emisiunea În fața ta de la Digi24 că nu vede în viitorul apropiat o alianţă între PSD şi AUR.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.