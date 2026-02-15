Șefa diplomației UE respinge „denigrarea” americană, în discursul său de la Munchen: „Europa nu este decadentă”

07:10

Când miliardarul Jeff Bezos s-a căsătorit cu Lauren Sanchez la Veneția, nu toată lumea a privit cu ochi buni spectacolul. Nunta fastuoasă a devenit un simbol al unei probleme mult mai mari - supraturismul și, odată cu el, costurile tot mai ridicate ale traiului. Probleme pe care mulți venețieni le consideră aproape insuportabile. Locuitori ca Patrizia spun că laguna venețiană devine un teren de joacă pentru ultra-bogați. Și, când a aflat că autoritățile erau pe cale să vândă o insulă celui care oferă mai mult, s-a alăturat unei inițiative ca s-o păstreze în mâinile localnicilor. Întrebarea este: vor reuși ei să facă acest lucru singuri? Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.