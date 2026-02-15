PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit pictura Bisericii Parcul Călărași din Capitală

15:40

Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc între 16–18 februarie la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. Conferința reunește preoții de caritate din spitalele de psihiatrie din întreaga țară și are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre slujirea pastorală și actul terapeutic din unitățile medicale…